Експерти: Външният дълг на страната расте с 83 лева в секунда

Всяко домакинство в България трябва да даде близо 22 хиляди лева, за да изплатим настоящия външен дълг на страната. Това сочат изчисленията на експерти, създали дългов калкулатор, съобщи Нова ТВ.
Става дума за специален уебсайт, в който в реално време може да се следи колко задължения трупа страната ни. Сметките сочат, че дългът се увеличава с 83 лева в секунда, а догодина се очаква това да става с 280 евро в секунда.
"Говорим за седемкратно увеличение на ежесекундното натрупване на дълг в България", каза финансовият експерт Макс Баклаян.
"Българските домакинства са 2.8 млн. Като разделим дълга на броя им излиза, че всяко едно домакинство трябва да плати почти 22 хиляди лева, за да се изплати изцяло. Само за година ще има скок от 10 000 лв.", смята икономистът Стоян Панчев.
1 Сисо
13:56 29.12.2025
2 Зайчарноко е пълен
13:58 29.12.2025
3 Евроатлантически погром
Коментиран от #6
13:58 29.12.2025
4 Онзи
13:58 29.12.2025
5 Боко Престъпникът
13:58 29.12.2025
6 Велизар
До коментар #3 от "Евроатлантически погром":След влизането ни в Еврозоната 🇪🇺 се усеща наплива на инвеститори, чрез които рЕзко забогатяхме.
13:59 29.12.2025
7 Финансист
Коментиран от #11, #25
14:05 29.12.2025
8 Нямам
14:06 29.12.2025
9 Клуба на ,,богатите,,
Българина вече е европеец, ще плаща.
14:07 29.12.2025
10 Абе
Коментиран от #26
14:07 29.12.2025
11 Налудник
До коментар #7 от "Финансист":Става. Но и в затвора да полежат.
Коментиран от #16
14:07 29.12.2025
12 ШЕФА
Коментиран от #18
14:07 29.12.2025
13 Лост
14:08 29.12.2025
14 ДрайвингПлежър
Валутния брод беше спирачка - вече няма спирачка и ще летим към пропастта
Еврото гарантира 2 неща: 1 Висок дълг и 2 вдигане на данъците!
ЧЕСТИТО ГЛУПЦИ!!!
Коментиран от #20
14:08 29.12.2025
15 Този дълг
14:09 29.12.2025
16 Финансист
До коментар #11 от "Налудник":Може. И ако искат да го отърват, да върнат и другата половина. Пък...ще видим...
14:09 29.12.2025
17 Ивелин Михайлов
14:10 29.12.2025
18 А той
До коментар #12 от "ШЕФА":Беше толкова горд,че ни е вкарал в европомията.
14:10 29.12.2025
19 Последния Софиянец
Коментиран от #21
14:12 29.12.2025
20 Последния Софиянец
До коментар #14 от "ДрайвингПлежър":И голяма инфлация.
14:13 29.12.2025
21 ДрайвингПлежър
До коментар #19 от "Последния Софиянец":ми как да са на печалба, като ги задължават да купуват Junk (отпадък) ценните книжа на потъналите в дългове французи и испанци . Брутално източване на финансовата система и съвсем "законно"
14:20 29.12.2025
22 Кабамилионеров
14:26 29.12.2025
23 Емо
14:29 29.12.2025
24 Tочна статия
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
Никола Рахнев от "Индъстри Уотч" - Рахнев описва бюджета като инструмент за изкуствено поддържане на раздутата държавна администрация:
"Над 600 хиляди държавни служители ще имат по-високи заплати – заеми, по-високи данъци, за да си купят полиция, съд, избиратели. Това са милиарди грешни пари, откраднати.“
"Вместо реформи, намаляване на администрацията и борба с корупцията – държавата върви по пътя на страданието и икономическия водовъртеж.“
Създателят на СофтУни (Software University), д-р Светлин Наков, също не скри възмущението си:
"За съжаление България поема по пътя, от който няма връщане назад. Има висока вероятност след няколко години вече родината ни да не е годна за живеене и да се наложи да се местим в чужбина. Вървим устремено към авторитарен модел на управление, икономически фалит и тотален терор към работещите и бизнеса, с безкрайно корумпирана и неработеща съдебна система".
14:33 29.12.2025
25 Лев
До коментар #7 от "Финансист":Нека предложението се допълни към групичката на Боко и Шиши да бъдат включени Пеньоара и Про100 К и те дадат за погасяване на заемите, щото и те теглиха заеми.
Коментиран от #27
14:46 29.12.2025
26 Именно.Защо всяко домакинство
До коментар #10 от "Абе":трябвало да връща. Те 99% нищо не са видели от тези пари, освен инфлация. Да връща който е на хранилка.
14:48 29.12.2025
27 Финансист
До коментар #25 от "Лев":Има резон. Да бъде!
14:56 29.12.2025
28 тикван чекмеджаров
пропорционално с чекмеджетата
затова мои предани поклонници
пак ме преизберете наново
че ви вкарах обезценено евро за вас
14:57 29.12.2025
29 Лена
Крадци много, а работещи малко! Най-вероятно,
това е начина за живот в сърцето на Европа!
Когато стигнем скоростта на 200 евро в секунда
значи напълно сме повярвали на лъжите за доброто бъдеще в една обладана България!
15:02 29.12.2025
30 соломон идиота с трабанта
15:09 29.12.2025
31 Унуфриий
15:10 29.12.2025
32 кабел
15:12 29.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Феникс
15:20 29.12.2025