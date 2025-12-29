Новини
Експерти: Външният дълг на страната расте с 83 лева в секунда

29 Декември, 2025

Всяко домакинство в България трябва да даде близо 22 хиляди лева, сочат изчисленията на икономисти

Мария Атанасова

Всяко домакинство в България трябва да даде близо 22 хиляди лева, за да изплатим настоящия външен дълг на страната. Това сочат изчисленията на експерти, създали дългов калкулатор, съобщи Нова ТВ.

Става дума за специален уебсайт, в който в реално време може да се следи колко задължения трупа страната ни. Сметките сочат, че дългът се увеличава с 83 лева в секунда, а догодина се очаква това да става с 280 евро в секунда.

"Говорим за седемкратно увеличение на ежесекундното натрупване на дълг в България", каза финансовият експерт Макс Баклаян.

"Българските домакинства са 2.8 млн. Като разделим дълга на броя им излиза, че всяко едно домакинство трябва да плати почти 22 хиляди лева, за да се изплати изцяло. Само за година ще има скок от 10 000 лв.", смята икономистът Стоян Панчев.


България
  • 1 Сисо

    26 1 Отговор
    Вече сме в клуба на богатите 🤣

    13:56 29.12.2025

  • 2 Зайчарноко е пълен

    23 0 Отговор
    С пари от вашият дълг.

    13:58 29.12.2025

  • 3 Евроатлантически погром

    29 1 Отговор
    Честита национална катастрофа, под формата на окупационното евро!

    Коментиран от #6

    13:58 29.12.2025

  • 4 Онзи

    24 0 Отговор
    Кретен Роско разписа милиарди за Украйна!

    13:58 29.12.2025

  • 5 Боко Престъпникът

    20 0 Отговор
    Затов е абсолютно необходимо да дръпнем заем едни милиарди. А овцете и децата и внуците им да ги връщат.

    13:58 29.12.2025

  • 6 Велизар

    18 1 Отговор

    До коментар #3 от "Евроатлантически погром":

    След влизането ни в Еврозоната 🇪🇺 се усеща наплива на инвеститори, чрез които рЕзко забогатяхме.

    13:59 29.12.2025

  • 7 Финансист

    16 0 Отговор
    Предложение: Боко и Шиши да извадят само по 1/2 от сметките си и заемите ще бъдат платени до стотинка, е за още един ще има. Така де - плащат с откраднатото от народа на народа и ще получат всеопрощаваща индулгенция.

    Коментиран от #11, #25

    14:05 29.12.2025

  • 8 Нямам

    6 0 Отговор
    И една десета от това а трябва и да се яде

    14:06 29.12.2025

  • 9 Клуба на ,,богатите,,

    12 1 Отговор
    Вече сме в клуба на ,,богатите,, и не е проблем.
    Българина вече е европеец, ще плаща.

    14:07 29.12.2025

  • 10 Абе

    23 0 Отговор
    Аз дълг не съм вземал, да го връща обратния с водопада, прасето и шебека от Банкя!

    Коментиран от #26

    14:07 29.12.2025

  • 11 Налудник

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Финансист":

    Става. Но и в затвора да полежат.

    Коментиран от #16

    14:07 29.12.2025

  • 12 ШЕФА

    19 1 Отговор
    Боко,Боко,Боко,ти си най големият престъпник политик на България,а в учебниците по История ще останеш и като българоубиеца !!!!!!!

    Коментиран от #18

    14:07 29.12.2025

  • 13 Лост

    2 1 Отговор
    А инфлацията даже намалява...

    14:08 29.12.2025

  • 14 ДрайвингПлежър

    19 2 Отговор
    По лошо ще става!
    Валутния брод беше спирачка - вече няма спирачка и ще летим към пропастта

    Еврото гарантира 2 неща: 1 Висок дълг и 2 вдигане на данъците!
    ЧЕСТИТО ГЛУПЦИ!!!

    Коментиран от #20

    14:08 29.12.2025

  • 15 Този дълг

    17 0 Отговор
    Да го плащат нашите крадливи евроатлантоурсулци. От кражбите им хората едва свързват двата края,остана и дълговете им да плащаме.

    14:09 29.12.2025

  • 16 Финансист

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Налудник":

    Може. И ако искат да го отърват, да върнат и другата половина. Пък...ще видим...

    14:09 29.12.2025

  • 17 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    Ако можех да вдигна Парка, щях да го пренеса в Румъния. Нали съм вла, знам езика.

    14:10 29.12.2025

  • 18 А той

    13 0 Отговор

    До коментар #12 от "ШЕФА":

    Беше толкова горд,че ни е вкарал в европомията.

    14:10 29.12.2025

  • 19 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Миналата година ЕЦБ и Банките в Еврозоната имат 208 000 000 000 евро загуби.

    Коментиран от #21

    14:12 29.12.2025

  • 20 Последния Софиянец

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "ДрайвингПлежър":

    И голяма инфлация.

    14:13 29.12.2025

  • 21 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Последния Софиянец":

    ми как да са на печалба, като ги задължават да купуват Junk (отпадък) ценните книжа на потъналите в дългове французи и испанци . Брутално източване на финансовата система и съвсем "законно"

    14:20 29.12.2025

  • 22 Кабамилионеров

    6 0 Отговор
    Мойта пък сметка расте с 80 лева на секунда....да са живи и здрави 2-те пра...сета,владетели на територията,....

    14:26 29.12.2025

  • 23 Емо

    4 0 Отговор
    Аз пък искам да се откажа от българско гражданство и държавата да ми изплати компенсация за вредите, причинени ми от живота тук, от ниския стандарт на живот, от мизерните заплати, рекета на мутрите, бездействието на държавните органи срещу организираната престъпност и дейността им в създаването на закони и среда, затрудняващи максимално живота на обикновения човек. Искам 200 000 евро, плюс законната лихва основния л.п. плюс още 10, считано от 1991 г, когато започна пазарната икономика. Закон на Джон Лок - човек делегира част от правата си на държавата, но когато тя не изпълнява задълженията си и му нанася вреди, също трябва да носи отговорност и да бъде наказана, както по закон наказват престъпниците.

    14:29 29.12.2025

  • 24 Tочна статия

    7 1 Отговор
    1 месец преди да бъде изритано мафиотската клика от власта ето данните от финансисти и икономисти! След 4 дни когато България влезе в ценови шок да знаете кого да търсите-
    Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора

    Никола Рахнев от "Индъстри Уотч" - Рахнев описва бюджета като инструмент за изкуствено поддържане на раздутата държавна администрация:

    "Над 600 хиляди държавни служители ще имат по-високи заплати – заеми, по-високи данъци, за да си купят полиция, съд, избиратели. Това са милиарди грешни пари, откраднати.“

    "Вместо реформи, намаляване на администрацията и борба с корупцията – държавата върви по пътя на страданието и икономическия водовъртеж.“

    Създателят на СофтУни (Software University), д-р Светлин Наков, също не скри възмущението си:

    "За съжаление България поема по пътя, от който няма връщане назад. Има висока вероятност след няколко години вече родината ни да не е годна за живеене и да се наложи да се местим в чужбина. Вървим устремено към авторитарен модел на управление, икономически фалит и тотален терор към работещите и бизнеса, с безкрайно корумпирана и неработеща съдебна система".

    14:33 29.12.2025

  • 25 Лев

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Финансист":

    Нека предложението се допълни към групичката на Боко и Шиши да бъдат включени Пеньоара и Про100 К и те дадат за погасяване на заемите, щото и те теглиха заеми.

    Коментиран от #27

    14:46 29.12.2025

  • 26 Именно.Защо всяко домакинство

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Абе":

    трябвало да връща. Те 99% нищо не са видели от тези пари, освен инфлация. Да връща който е на хранилка.

    14:48 29.12.2025

  • 27 Финансист

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Лев":

    Има резон. Да бъде!

    14:56 29.12.2025

  • 28 тикван чекмеджаров

    3 0 Отговор
    Външният дълг на страната расте
    пропорционално с чекмеджетата
    затова мои предани поклонници
    пак ме преизберете наново
    че ви вкарах обезценено евро за вас

    14:57 29.12.2025

  • 29 Лена

    2 0 Отговор
    Така и трябва да бъде, с родните ни празноглавци ще се живее все по трудно!
    Крадци много, а работещи малко! Най-вероятно,
    това е начина за живот в сърцето на Европа!
    Когато стигнем скоростта на 200 евро в секунда
    значи напълно сме повярвали на лъжите за доброто бъдеще в една обладана България!

    15:02 29.12.2025

  • 30 соломон идиота с трабанта

    1 0 Отговор
    Какво лошо има в това когато ни приеха в НАТО тогава Соломон Паси не можа да се въздържи и плака от радост -- че сме постъпили в клуба на богатите , на свободните и демократични , цивилизовани страни. САЩ е най близкият ни съюзник даже повече и от съюзник която има около 54 Трилиона дълг като 37 Трилиона са Вътрешният а останалата Външният й дълг. Ние като съюзници трябва да се гордеем само ни липсва да имаме и Трансгенна армия тъй като те имат и е Първата в света , ние да бъдем 2-та след нея. Ние сме горд , велик народ нас нищо не ни плаши дългът за нас не е проблем .

    15:09 29.12.2025

  • 31 Унуфриий

    0 0 Отговор
    Айдееее, започна се.

    15:10 29.12.2025

  • 32 кабел

    0 0 Отговор
    Ще стане още по-страшно,като влезем в западняшката пещера. Съвсем ще ни ограбят и ще останем без пари.

    15:12 29.12.2025

  • 34 Феникс

    0 0 Отговор
    С тоя дълг се почуствах като хамериканец! :)

    15:20 29.12.2025

