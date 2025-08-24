Новини
България »
Всички градове »
Шефът на "Гранична полиция": Между 8000 и 20 000 евро на човек струва незаконното преминаване на българската граница

Шефът на "Гранична полиция": Между 8000 и 20 000 евро на човек струва незаконното преминаване на българската граница

24 Август, 2025 14:32 335 6

  • гранична полиция-
  • началник-
  • мигранти-
  • суми-
  • незаконно преминаване

150 км от границите ни все още не са оборудвани с видеонаблюдение, но в момента се работи по поставянето на камери. Проектът е за 4 години, но Златанов очаква да приключи до две, а още до края на тази година 50 км да бъдат покрити. Предвижда се и осъвременяване на вече поставени видеокамери.

Шефът на "Гранична полиция": Между 8000 и 20 000 евро на човек струва незаконното преминаване на българската граница - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Цената за незаконно преминаване на българската граница се е повишила, каза в "Денят започва в неделя" директорът на "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов.

"През 2023 г., когато преминаването беше лесно, цената варираше между 700 и 1000 евро на мигрант. В момента цените варират, в зависимост от начина, по който ги транспортират, между 8000 и 20 000 евро на мигрант".

Златанов обясни, че летните и есенните месеци са пикови за нелегалната миграция, но въпреки това натискът по границите ни е намалял значително:

"Още пролетта предупреждавахме - независимо, че ситуацията е овладяна, очакваме да имаме инциденти и засилен натиск сега. В сравнение с 2023 г., която е най-тежката, имаме много голям спад и в опитите за преминаване, и в задържаните лица във вътрешността на страната. От януари до август 2023 г. има 115 000 предотвратени опита, тази година са малко над 9700. Успяваме да задържим почти всички, които се опитват да влязат в страната или да излязат през Румъния и Сърбия".
Откакто България е в Шенген, каналджиите се опитват да пренасочат мигрантите през Румъния, но нашите и румънските власти съумяват да предотвратят трафика към Западна Европа.

"Дължи се на по-добрата охрана, по-доброто оборудване с технически средства, добрите ни отношения със съседните държави. Друг фактор е засилената оперативна работа и разследванията, така че каналджиите да не могат да функционират. Миналата година сме неутрализирали 15 големи престъпни мрежи, занимаващи се с трафик на мигранти. Образуват се бързи досъдебни производства, бързи присъди".

Преобладаващите групи мигранти продължават да са от Сирия и Афганистан, но напоследък се забелязва наплив от икономически емигранти от Мароко и Египет.

"Те идват от Африка, летят безвизово със самолети до Истанбул и после се насочват към Гърция или България, като целта им е да отидат в Западна Европа. Използват същите каналджии и пътища като афганистанците и сирийците и напоследък има доста случаи на самокатастрофирали, а наскоро имаше и прострелян мигрант от Мароко. Една част от тези хора отдавна са пристигнали в Турция, където има няколко милиона в различни лагери и се опитват в даден момент да отидат към Западна Европа. Напоследък турските власти също правят всичко възможно да ограничат нелегалната миграция и на техните западни граници, където не допускат огромната част от потенциалните мигранти да навлязат, но предприемат множество действия във вътрешната част на страната и по границите си с нас".

Военнослужещи от армията подкрепят граничните полицаи, Фронтекс също - около 150 души в момента, обясни Антон Златанов. Около 100 служители от Австрия, Унгария, Румъния и България също участват в охраняването на границите по т. нар. операция "Солидарност".

150 км от границите ни все още не са оборудвани с видеонаблюдение, но в момента се работи по поставянето на камери. Проектът е за 4 години, но Златанов очаква да приключи до две, а още до края на тази година 50 км да бъдат покрити. Предвижда се и осъвременяване на вече поставени видеокамери.
България трябва да запази пълния капацитет на "Гранична полиция" по границите с Гърция и Румъния, независимо, че няма контрол заради Шенген, категоричен е Антон Златанов.

"Проверките се извършват на случаен принцип или по метода "анализ на риска" и имаме доста резултати и по контрабанда. Основният ни ангажимент е да противодействаме на това българо-гръцката граница да стане вход за нелегална миграция. Има такива опити, затова сме наситили цялата граница с патрули".

Златанов коментира и случаите на задържани надуваеми лодки за трафик през Ламанша:

"Тези лодки минаваха съвсем законно като транзитна стока пред българска територия ,за да стигнат до различни държави, да бъдат сглобени и изпратени към френските брегове. Проблемът е огромен за Великобритания и Франция. Ако лодките са предвидени за 50 души, те натоварват по 90, лодката се претоварва и хора се давят".

По думите му Великобритания е изпратила молби за съдействие до нашите власти, а агенция "Митници" е реорганизирала вноса на тези лодки.

"Отчетът на британските власти е, че благодарение и на нашите резултати, имат 30% спад в нелегалната миграция, което е огромен процент".


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 а КАКВА ЧАСТ

    0 0 Отговор
    ОТ ТЯХ ВЛИЗАТ В БЮДЖЕТА

    14:38 24.08.2025

  • 2 Директора👨‍✈️

    0 0 Отговор
    Само констатации. Тарифите се знаят, каналите се знаят, каналджиите се знаят, хората се знаят, сигурен съм, че дори се знае кои хора от МВР и гранична полиция им помагат, защото нали се сещате, че тия хиляди Евро не отиват в джобовете на простите каналджии, а на покровителите им. И след като всичко се знае, задържани няма. Питайте ББ за оградата. Пълен смях е тази ограда. И там оркраднаха милиони. Пак безнаказано.
    Аман се каза от мизерия и кражби.

    Коментиран от #6

    14:38 24.08.2025

  • 3 Бат Венце Сикаджията

    1 0 Отговор
    Да, да 200 000 не струва ли? Тоз и той отде го извадиха?

    14:41 24.08.2025

  • 4 Екстра

    0 0 Отговор
    Честита да ни е еврозоната заедно с всички нейни благини!
    След многото негация - една позитивна новина.
    София ще си има мегалуксозен хотел със собствен водопад.
    Най-после възмогващото се покрай евроинтеграцията народонаселение ще се поглези и ще попилее излишните си спестявания
    Ето го хотела-чудо "Хаяши", с луксозна СПА-зона, спортно-рекреативен център, баровски ресторанти и интериорна стена с водопад, за която е издадено специално позволение от главния архект на столичния район "Лозенец".
    Намира се на един от входовете на Борисовата градина, в местността Погребите-2, на булевард "Симеоновско шосе" 4.
    "Хотел Хаяши", който е по японски проект, ще отвори съвсем скоро, както си личи от официално обявление на профила му във фейсбук. Обявлението е от 17 юли тази година.
    Шикозната сграда е на 5 етажа и има подземен паркинг на площ от над 4000 кв.м.
    Към днешна дата "Хаяши" е почти готов. В помещенията приключват довършителните дейности и нареждат мебелировката, внесена от Италия. Освен баровското обзавеждане, отлична кухня и СПА-зона, гостите ще могат да се насладят и на множество архитектурни шедьоври. Между тях и впечатляваща стена-водопад по една от фасадите.
    Градежът на приказния билдинг гълта близо 9 млн. лева, по официални документи. Оперира се основно с банков кредит от близо 8 млн. лв.
    И кой, мислите, стои зад цялата тази туристическа радост на нова, евроатлантическа София?
    Да, без изненади - хотел "Хаяши" е съсобственост на семейството на б

    14:42 24.08.2025

  • 5 Сталин

    1 1 Отговор
    Този е най безмозъчната тутуруtка на Гроб ,значи един емигрант ще му струва един милион докато стигне до Англия,що не арестувате НПО та които помагат на нелегалните да минават границата

    14:43 24.08.2025

  • 6 Лост

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Директора👨‍✈️":

    Сигурно тези които ги гонят и хванат из страната са тези които не са се отчели където трябва.

    14:44 24.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол