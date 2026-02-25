Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев

25 Февруари, 2026 12:11 679 9

От ГДГП уточняват, че при оказаното еднократно съдействие на НАКЗТ няма възникнали инциденти

Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Не са възлагани каквито и да било ангажименти или правомощия на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ) от страна на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП), съобщават за БТА от дирекцията. От „Гранична полиция“ допълват, че нямат сключени споразумения за съвместна дейност с НАКЗТ.

От "Гранична полиция" допълват, че през ноември 2024 г., поради необходимост, при изпълнение на дейност от служители на регионалната дирекция в Драгоман за пресичане на незаконна дейност по линия „нелегална миграция“ в близост до хижа „Петрохан“, на основание на член от закона за МВР от страна на неправитествената организация е бил предоставен дрон с термовизионно наблюдение. От ГДГП уточняват, че при оказаното еднократно съдействие на НАКЗТ няма възникнали инциденти.

Също така в регионалната дирекция в Драгоман не са регистрирани сигнали за превишени правомощия от страна на организацията на Ивайло Калушев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 5 Отговор
    Школата Роук на Калушев работи от 1992 г на различни места в България и е основана от българският Епщайн -Дими Паница агент на ЦРУ и Мосад.Това е лесно за проверка но се говори само за хижата в Петрохан.

    Коментиран от #3

    12:13 25.02.2026

  • 2 Пепе Дебеев

    7 0 Отговор
    Момчета, трийте всичко за Петрохан, че да не излезе наяве!

    12:17 25.02.2026

  • 3 стига спамил

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Школата за приключения „Роук“ е основана от Ивайло Калушев (Иво Калушев).

    Той я създава през 1992 г., на 18-годишна възраст, първоначално като Екологично дружество „Залмоксис“. Калушев е описван като ключовата фигура, която развива програмите за екстремни спортове и приключения за деца, с фокус върху природата и личностното развитие.

    Ивайло Иванов е съосновател на свързано сдружение и участва в дейностите на „Роук“. Двамата са споменати заедно в контекста на училището и свързани инициативи.

    12:25 25.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    3 4 Отговор
    До като не се зарови и последната копейка в задунайска България няма да се оправи!

    Коментиран от #8

    12:26 25.02.2026

  • 5 Яни

    1 2 Отговор
    Яни Макулев е пълен бог за мен - повече вярва на един Шаман, отколкото на детето си. Хахахаха

    12:30 25.02.2026

  • 6 Калуш Войвода

    2 0 Отговор
    Помните ли ,когато започна СВО на 24 февруари 2022 как спряха коментарите и пускаха само тези през ФБ?

    12:33 25.02.2026

  • 7 ППдофилска секта

    1 2 Отговор
    Прасетата на остров Белене ще изчистят София от педофилите за една седмица

    12:35 25.02.2026

  • 8 Минувач

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Всички индивиди последователи на нацизма трябва да бъдат лекувани от зависимостта си както през ВСВ !

    12:39 25.02.2026

  • 9 Ко за реклама

    0 0 Отговор
    Е като няма споразумения,защо пищете за това?

    12:47 25.02.2026

