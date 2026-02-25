Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев

Не са възлагани каквито и да било ангажименти или правомощия на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ) от страна на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП), съобщават за БТА от дирекцията. От „Гранична полиция“ допълват, че нямат сключени споразумения за съвместна дейност с НАКЗТ.
От "Гранична полиция" допълват, че през ноември 2024 г., поради необходимост, при изпълнение на дейност от служители на регионалната дирекция в Драгоман за пресичане на незаконна дейност по линия „нелегална миграция“ в близост до хижа „Петрохан“, на основание на член от закона за МВР от страна на неправитествената организация е бил предоставен дрон с термовизионно наблюдение. От ГДГП уточняват, че при оказаното еднократно съдействие на НАКЗТ няма възникнали инциденти.
Също така в регионалната дирекция в Драгоман не са регистрирани сигнали за превишени правомощия от страна на организацията на Ивайло Калушев.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Школата за приключения „Роук“ е основана от Ивайло Калушев (Иво Калушев).
Той я създава през 1992 г., на 18-годишна възраст, първоначално като Екологично дружество „Залмоксис“. Калушев е описван като ключовата фигура, която развива програмите за екстремни спортове и приключения за деца, с фокус върху природата и личностното развитие.
Ивайло Иванов е съосновател на свързано сдружение и участва в дейностите на „Роук“. Двамата са споменати заедно в контекста на училището и свързани инициативи.
