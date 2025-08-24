Новини
Огромни опашки на „Капитан Андреево” при влизане в България

Огромни опашки на „Капитан Андреево” при влизане в България

24 Август, 2025 19:00, обновена 24 Август, 2025 19:04 737 12

Само за последното денонощие на вход са обработени 6979 пътни превозни средства, обясни заместник-началника на пункта

Огромни опашки на „Капитан Андреево” при влизане в България - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Силно натоварено е движението на най-големия пункт по границата с Турция – „Капитан Андреево”, предаде NOVA.

Причината е, че хиляди турски граждани се завръщат в Западна Европа след ваканция в родината си. Преминаването отнема между 3 и 5 часа.

„Изключително интензивно е движението. Основна част от пътникопотока, са от така наречената категория - гастарбайтери, пътуващи от Република Турция към страните от Западна Европа. Създадена е необходимата организация за осъществяването на бърза и качествена гранична проверка. Благодарение на ръководството на Главна дирекция „Гранична полиция” сме обезпечени както с персонал, така и с технически ресурси”, обясни Мариан Куртов, заместник-началник ГКПП „Капитан Андреево”.

По думите му работят всички трасета – 9 плюс 1 за автобуси.

„Само за последното денонощие на вход са обработени 6979 пътни превозни средства. Това прави около 290 на час”, обясни Куртов.

"Надявам се да сме късметлии, още не сме преминали цялата граница, но до тук всичко беше спокойно", казва Джулия.

Целият този трафик се отправя към „Калотина”, където задръстванията изглеждат по същия начин.

Въпреки задръстванията обаче, хората предпочитат да пътуват с автомобил.

"С кола е по-добре, особено ако си с голямо семейство, можеш да спреш някъде, да снимаш, ако има големи атракции", сподели туристът Тодор Янков.

Очаква се пикът да е другата седмица.

Миналата седмица пък има случай и на задържани мигранти в товарен автомобил.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Типичният българин

    9 4 Отговор
    Турчетата се прибират по германия и холандия да точат социал.

    19:12 24.08.2025

  • 3 Баскетбол

    7 4 Отговор
    Аман от бедни гастарбайтери, дай с колъта че е ефтину, пари за самолет йок.

    Коментиран от #9

    19:13 24.08.2025

  • 4 ЖЪТВА Е

    7 2 Отговор
    Дограмата по митничарските къщи е скъпа.

    19:13 24.08.2025

  • 5 пантелей пътник

    4 1 Отговор
    Много коли и народ.Но къде има толкова тоалетни?И изобщо има ли?

    Коментиран от #6

    19:16 24.08.2025

  • 6 Навсякъде

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "пантелей пътник":

    в Европа , без България. !

    19:20 24.08.2025

  • 7 Петко

    3 0 Отговор
    290 на час прави 30 секунди на кола. Не тогава откъде това чакане

    19:28 24.08.2025

  • 8 СКУБЕТЕ ГИ ЯКО ТИЯ

    2 0 Отговор
    Това си е чуждестранна инвестиция.

    19:30 24.08.2025

  • 9 ТИР

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Баскетбол":

    Друго си е да се покажеш на село с лъскава
    кола ,,,разбира се ако не се претрепят някъде по пътя,,,,

    Коментиран от #11

    19:35 24.08.2025

  • 10 Привет

    1 0 Отговор
    Чудя се какво общо има "туристът" Тодор Янков с тая история

    19:40 24.08.2025

  • 11 Не знаеш обаче

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "ТИР":

    Прибират се на две години веднъж. В Германия карат коли от по 2000 евро. 3 месеца преди да се приберат, вземат нов Мерцедес, отиват на почивка на село, всички викат ВАЙЙЙЙ. И като се върнат в Германия, връщат колата, губят някакви пари, ама гъзарията цена няма. После в Корсата и на работа.

    19:41 24.08.2025

  • 12 А бащата на Саяна

    2 0 Отговор
    Не излиза от козметичния салон.

    19:42 24.08.2025

