Огромни опашки на „Капитан Андреево” при влизане в България

Силно натоварено е движението на най-големия пункт по границата с Турция – „Капитан Андреево”, предаде NOVA.

Причината е, че хиляди турски граждани се завръщат в Западна Европа след ваканция в родината си. Преминаването отнема между 3 и 5 часа.

„Изключително интензивно е движението. Основна част от пътникопотока, са от така наречената категория - гастарбайтери, пътуващи от Република Турция към страните от Западна Европа. Създадена е необходимата организация за осъществяването на бърза и качествена гранична проверка. Благодарение на ръководството на Главна дирекция „Гранична полиция” сме обезпечени както с персонал, така и с технически ресурси”, обясни Мариан Куртов, заместник-началник ГКПП „Капитан Андреево”.

По думите му работят всички трасета – 9 плюс 1 за автобуси.

„Само за последното денонощие на вход са обработени 6979 пътни превозни средства. Това прави около 290 на час”, обясни Куртов.

"Надявам се да сме късметлии, още не сме преминали цялата граница, но до тук всичко беше спокойно", казва Джулия.

Целият този трафик се отправя към „Калотина”, където задръстванията изглеждат по същия начин.

Въпреки задръстванията обаче, хората предпочитат да пътуват с автомобил.

"С кола е по-добре, особено ако си с голямо семейство, можеш да спреш някъде, да снимаш, ако има големи атракции", сподели туристът Тодор Янков.

Очаква се пикът да е другата седмица.

Миналата седмица пък има случай и на задържани мигранти в товарен автомобил.