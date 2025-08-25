Прибраха в общински приют питбула, нападнал и убил улична котка в Бургас

Агресивен питбул, пуснат свободно да се разхожда без намордник и повод, нападна и уби улична котка. Случаят е от бургаския квартал „Меден рудник”.
Очевидци заснеха безконтролното животното и сигнализираха властите. Собственикът на кучето е санкциониран и доброволно предал питомеца на общинския приют, където е поставен под строг надзор.
Случаят разбуни жителите на квартала, които се тревожат за безопасността на децата и възрастните хора.
Ивайла Василева е успяла да заснеме агресията. „От петък, когато пуснах поста, до вчера, когато беше прибрано, кучето беше пуснато и нападаше котки. Има доста убити”, разказа Ивайла Василева.
Тя твърди, че и преди кучето свободно се разхождало. Съседите предупреждавали собственика, но нямало реакция.
„Получихме сигнала и го предадохме към Община Бургас, към БАБХ”, заяви Пепа Иванова от Обединени за правата на животните. „Не е само това куче – три са на един и същи собственик. Две женски и едно мъжко”, обясни Иванова.
Кучетата били отглеждани на място, на което собственикът не живее. „Буквално се самоотглеждат. Оградата, която видяхме, е толкова счупена, че те сами си излизат и влизат”, обясни Иванова. Информацията е, че постове с въпросните кучета се качват още от месец април.
„По наши сведения животните се отглеждат за разплод, продават се за организирани боеве. Мъжкото куче, снимано с котката, е в белези”, каза Иванова. „Проверява се дали са регистрирани, чипирани, имат ли ваксини. Предизвикали сме и проверка от БАБХ”, каза още тя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 шам фъстък
08:59 25.08.2025
3 Ако нападне Шуменска пума
Коментиран от #9
09:02 25.08.2025
4 Аман
09:03 25.08.2025
5 тц тц
09:10 25.08.2025
6 Любопитен
09:13 25.08.2025
7 Шаран БГ
Каква е тази разхайтеност ? Оле-е-е, Държавата буквално се срива пред очите ми !!!
09:15 25.08.2025
8 Тц, тц, тц!
09:17 25.08.2025
9 Хахахаха
До коментар #3 от "Ако нападне Шуменска пума":Шумен-Бургас 1:0
09:18 25.08.2025
10 Ник. А
Е, не, не мога да спра да се смея.
09:24 25.08.2025
11 кварталът пропищя
09:28 25.08.2025
12 007 лиценз ту кил
Коментиран от #16
09:48 25.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Дивак
Пример да бъдат мерките в Турция и Индив
09:57 25.08.2025
15 Дългият
10:01 25.08.2025
16 Сила
До коментар #12 от "007 лиценз ту кил":У р о д е , уродеееееее .....кой те е и з с р а л у р о д е еееее....??!
10:12 25.08.2025