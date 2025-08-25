Новини
Прибраха в общински приют питбула, нападнал и убил улична котка в Бургас

25 Август, 2025 08:52 748 16

  • общински приют-
  • питбул-
  • котка

Очевидци заснеха безконтролното животното и сигнализираха властите

Прибраха в общински приют питбула, нападнал и убил улична котка в Бургас - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Агресивен питбул, пуснат свободно да се разхожда без намордник и повод, нападна и уби улична котка. Случаят е от бургаския квартал „Меден рудник”.

Очевидци заснеха безконтролното животното и сигнализираха властите. Собственикът на кучето е санкциониран и доброволно предал питомеца на общинския приют, където е поставен под строг надзор.

Случаят разбуни жителите на квартала, които се тревожат за безопасността на децата и възрастните хора.

Ивайла Василева е успяла да заснеме агресията. „От петък, когато пуснах поста, до вчера, когато беше прибрано, кучето беше пуснато и нападаше котки. Има доста убити”, разказа Ивайла Василева.

Тя твърди, че и преди кучето свободно се разхождало. Съседите предупреждавали собственика, но нямало реакция.

„Получихме сигнала и го предадохме към Община Бургас, към БАБХ”, заяви Пепа Иванова от Обединени за правата на животните. „Не е само това куче – три са на един и същи собственик. Две женски и едно мъжко”, обясни Иванова.

Кучетата били отглеждани на място, на което собственикът не живее. „Буквално се самоотглеждат. Оградата, която видяхме, е толкова счупена, че те сами си излизат и влизат”, обясни Иванова. Информацията е, че постове с въпросните кучета се качват още от месец април.

„По наши сведения животните се отглеждат за разплод, продават се за организирани боеве. Мъжкото куче, снимано с котката, е в белези”, каза Иванова. „Проверява се дали са регистрирани, чипирани, имат ли ваксини. Предизвикали сме и проверка от БАБХ”, каза още тя.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 шам фъстък

    2 0 Отговор
    Този питбул гарикум фито и санитарно проверен ли е? Да не падне върху някоя бабка,ей!

    08:59 25.08.2025

  • 3 Ако нападне Шуменска пума

    9 1 Отговор
    как ще свърши мача?

    Коментиран от #9

    09:02 25.08.2025

  • 4 Аман

    17 3 Отговор
    От кучкари и мачкари!

    09:03 25.08.2025

  • 5 тц тц

    21 0 Отговор
    В същото време четем: Пуснали след денонощие 19-годишния, убил в катастрофа баща на три деца в столичния квартал "Христо Ботев"

    09:10 25.08.2025

  • 6 Любопитен

    5 0 Отговор
    Това на снимката не е питбул. Толкова не можете да генерирате нещо подходящо с chatgpt?

    09:13 25.08.2025

  • 7 Шаран БГ

    5 3 Отговор
    Има ли разследване, досъдебно производство, арест на извършителя? Това ПРИЮТ ми звучи много нежно ! Вземата ли му е кръвна проба за алкохол и наркотици ? Направена ли е аутопсия на потърпевшатаа ? Какви са резултатите ? Къде е съответната документация за пред съда - пък бил той дори и Конституционен ?
    Каква е тази разхайтеност ? Оле-е-е, Държавата буквално се срива пред очите ми !!!

    09:15 25.08.2025

  • 8 Тц, тц, тц!

    1 2 Отговор
    Що за смотани котки живеят в Бургас! Ъъъъъ, в Меден рудник де!

    09:17 25.08.2025

  • 9 Хахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ако нападне Шуменска пума":

    Шумен-Бургас 1:0

    09:18 25.08.2025

  • 10 Ник. А

    7 0 Отговор
    "... където е поставен под строг надзор."
    Е, не, не мога да спра да се смея.

    09:24 25.08.2025

  • 11 кварталът пропищя

    4 0 Отговор
    Съседът 15 минути би килима с тупалка.

    09:28 25.08.2025

  • 12 007 лиценз ту кил

    5 1 Отговор
    Една пържолка с малко антифриз...

    Коментиран от #16

    09:48 25.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дивак

    2 0 Отговор
    Всяко куче без намордник и ако не е вързано да бъде прибрано по общински приюти

    Пример да бъдат мерките в Турция и Индив

    09:57 25.08.2025

  • 15 Дългият

    3 0 Отговор
    Къде Държавата си е влезнала в ролята на отговорен стопанин и си е свършила както трябва работата.Да не дава Господ да стане някой сакатлък и тогава се самосезираме...както е казал Народа....след дъжд,качулка...

    10:01 25.08.2025

  • 16 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "007 лиценз ту кил":

    У р о д е , уродеееееее .....кой те е и з с р а л у р о д е еееее....??!

    10:12 25.08.2025

