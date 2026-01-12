Новини
Мая Манолова: Пикът на ценовия шок още не е настъпил. Социалният гняв предстои да се излее по улиците

Мая Манолова: Пикът на ценовия шок още не е настъпил. Социалният гняв предстои да се излее по улиците

12 Януари, 2026 20:12

"БСП трябва да се извини, да се покае за коалицията с ГЕРБ. Няма друг начин, по който да се опита да си върне доверието на своите избиратели", коментира още бившият омбудсман

Снимка: bTV
Ани Ефремова

"Пикът на ценовия шок още не е настъпил. Социалният гняв предстои да се излее по улиците". Това заяви пред БНР Мая Манолова, председател на гражданската платформа "Изправи се. Бг".

Тя обясни, че в сайта https://antispekula.bg/, който формацията ѝ поддържа, има стотици сигнали за спекулативно повишаване на цените.

"От първите часове след влизането в еврозоната цените излетяха нагоре. Десетки сигнали за превалутиране на левче към евро за паркинги, детски атракциони, автомивки, химическо чистене, фризьорски салони, салони за красота.

Цените на храните, на лекарствата, на услугите продължават да се покачват и това е огромен проблем за българските граждани.

Предупреждавахме, че ако парламентът не предприеме законодателни мерки, които да озаптят покачването на цените, основно на хранителните продукти, на лекарствата, банковите такси и мобилните услуги, ще настане ценови терор за българските граждани. За съжаление, оказахме се прави. Цялата отговорност за бума на цените се носи от правителството на Бойко Борисов.

Още на 6 февруари внесохме Закон за пределните надценки на основни хранителни продукти, а след това написахме и закона Антиспекула за контрол на цените на основни хранителни продукти, на горива, на лекарства, на банкови такси и на мобилни и други услуги. Народното представителство обаче се занимаваше с други проблеми.

В петък изпратихме поредните писма до парламентарните групи с настояване да внесат нашите два законопроекта. Те можеха да приемат това законодателство. Не го направиха, защото имаше сериозен отпор от търговските вериги, от големите фармацевтични компании, от банките, от телекомите.

България е единствената държава в Европа, която не е предприела нито една законодателна мярка, за да контролира цените".

Манолова обясни, че формацията ѝ няма да бъде част от лява коалиция на изборите за нов парламент.

"БСП трябва да се извини, да се покае за коалицията с ГЕРБ. Няма друг начин, по който да се опита да си върне доверието на своите избиратели".

Тя коментира и очакванията за появата на президентска партия:

"Демокрацията е конкуренция. Да има състезание, да има субект, който да може да победи блока на статуквото".


  • 1 55 от Козлодуй

    2 8 Отговор
    Тас не е ли част от управлението? Тогава защо лае срещу себе си? Или важно е да се лае , без значение срещу какво .

    Коментиран от #8

    20:16 12.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    Като похарчат няколкото банкноти гладните ще излязат на улицата.

    Коментиран от #10

    20:16 12.01.2026

  • 3 Тетка Мая

    5 9 Отговор
    Ша ма извините плеща глупости ма си изгубих ченето

    20:19 12.01.2026

  • 4 БСП да си направят предизборна коалиция

    8 1 Отговор
    С другарите от Герб-СДС ако искат да седят в парламента! Всички ги видяха, няма защо да се правят на девици!

    20:20 12.01.2026

  • 5 Време е

    2 6 Отговор
    за Алтернатива за България !

    20:21 12.01.2026

  • 6 Коки

    6 3 Отговор
    Мълчахте с наведени глави и изчакахте да дойдат касапите, покорни овце! Валутният борд вече го няма. Фиксиран курс на лева няма. Вратите са отворени за картелните мошеници и спекуланти. Каквато цена сложат - такава ще бъде. Няма нищо, което да ги спре! За капак на всичко господарите на робите не са осигурили достатъчно банкноти е.ро(те между другото отдавна са в ръцете на зеленият клоун) - физически парите ги няма. Виждате, че рестото ви масово е в лева. Затова ви карат да пазарувате с карта, а и за да бъдете таксувани допълнително. Банките ви прибират левовете и получавате виртуално е,ро, което физически не съществува. Като мине този месец ще сте и на виртуална храна...

    20:21 12.01.2026

  • 7 Братя Галеви

    5 4 Отговор
    Кога ще и свърши менопаузата на тая истерична коза.

    20:23 12.01.2026

  • 8 Абе телкаджия бавен

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "55 от Козлодуй":

    Тъс отдавна напусна коалицията БСП-НН

    20:25 12.01.2026

  • 9 ХА!ХА,ХА!

    5 3 Отговор
    Изборите са зад ъгъла и май, май, Мая изкочи от нафталина, подобно на разорен комарджия, който редовно си изиграва зле картите, пред новооткрито казино!!!

    20:25 12.01.2026

  • 10 Рамбо

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Гладните няма да излязат кретене, те се пекат по плажовете Халкидики и Кушадасъ.

    20:27 12.01.2026

  • 11 Град Симитли

    1 1 Отговор
    Плю Нинова, сега разбра ли какво ви говореше тя, оше преди години!!?...
    ... Ама загрявате като албански реотан!

    20:29 12.01.2026

