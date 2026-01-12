Новини
България »
Всички градове »
Деян Николов: Васил Терзиев няма управленски нюх, той проспа 2 години

Деян Николов: Васил Терзиев няма управленски нюх, той проспа 2 години

12 Януари, 2026 22:50 575 12

  • деян николов-
  • възраждане-
  • васил терзиев-
  • управленски нюх-
  • 2 години

"Надявам се, че до няколко месеца ще бъде решен този проблем, но въпросът е, че не трябваше да се стига дотук. След като знаеш, че влизаш в една община, където корупцията и мафията с боклука - всичко, за което си говорил в предизборната кампания, са там, не може 2 години да седиш и да чакаш да изтекат договорите, и да разчиташ, че ще направиш мега обществена поръчка няколко месеца преди изтичане на договорите", коментира още общинският съветник от "Възраждане"

Деян Николов: Васил Терзиев няма управленски нюх, той проспа 2 години - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Недоволни граждани се събраха на протест пред Столична община, настоявайки за оставката на кмета Васил Терзиев. Протестът е за цялостното управление на кмета на София, включително и заради кризата с боклука.

"Най-големият проблем е липсата на далновидност"

"Надявам се, че до няколко месеца ще бъде решен този проблем, но въпросът е, че не трябваше да се стига дотук. Кметът няма управленски нюх. След като знаеш, че влизаш в една община, където корупцията и мафията с боклука - всичко, за което си говорил в предизборната кампания, са там, не може 2 години да седиш и да чакаш да изтекат договорите, и да разчиташ, че ще направиш мега обществена поръчка няколко месеца преди изтичане на договорите, няма да имаш жалби, няма да имаш проблем с монопол, цени и конкуренция. Най-големият проблем е липсата на далновидност", каза общинският съветник от "Възраждане" Деян Николов в студиото на "Денят ON AIR".

Според него кметът Терзиев е "проспал" тези 2 години.

"Аз говорих с неговата администрация и управляващото мнозинство 4-5 месеца след началото на мандата. Разговорът тогава беше за план-сметката за чистотата, която предстоеше да се приеме, но основният разговор какво правим с мафията. Ние сме готови да помагаме в изтласканото на мафията в София. Тогава имаше страх. Заради това се проспаха 2 години, заради това не се инвестираше", допълни Николов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Използва ли кметът Терзиев кризисен пиар

Той призна, че се съмнявали дали зад целия проблем не се крие "театър" или "задкулисие".

"Прави ми впечатление, че кметът залага на кризисен пиар, отколкото на реално решаване на проблема. Намираме се в кризисна ситуация, одобрявам временните мерки, но чисто морално не изглежда правилно, защото на първия ден от кризата, че няма отстъпи и 2 месеца по-късно се оказа, че ще се направят някои отстъпки, и ще се работи с част от мафията", подчерта общинският съветник.

Политикът попита защо Васил Терзиев не иска да инвестира в "Софекострой".

"Имам информация, че те са резервирани към "Софекострой", защото директорите на дружествата се избират от СОС, където му е трудно да сформира мнозинство. Той заради това има пряк контрол върху завода за боклук и работи повече с него, опитва се чрез него да реши проблема. Дори ГЕРБ не могат да застанат срещу такава смяна, защото политическите им щети ще бъдат много големи. Сега е моментът Терзиев да направи рокада и да постави човек, на когото има доверие, начело на "Софекострой", призова Деян Николов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С солта ще изядем и ще си платим накрая

    2 2 Отговор
    Не знам за нюха ви на управленци ,но ще усетите мириса на планините от боклук ,който се трупа ежедневно около кофите за смет в софия.оказа се ,че и парите ще вдигнете на нас ,но и сметта ще ни оставите ние сами да се справяме с нея.

    Коментиран от #5

    22:58 12.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    ДС Терзиев беше избран с огромни фалшификации.Само в училището където бях председател на избирателна комисия му надписаха 1000 гласа

    22:59 12.01.2026

  • 3 За 5 евроцента.

    2 2 Отговор
    Продавате демокрацията. Тоя кмет е принуден да работи в ораниченията на Зайчарнико.

    22:59 12.01.2026

  • 4 Корумпирани тарикати

    1 1 Отговор
    Вашия нюх в софийския общински съвет за управление е нюх за крадене

    Коментиран от #12

    23:01 12.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Да питам само

    3 2 Отговор
    Костадинката жив ли е, че щеше да умира за лева, ако влезе еврото?

    23:07 12.01.2026

  • 7 Няма бира

    3 2 Отговор
    Николов, спри шмъркането и после давай акъл. Сложен си в сос да натискаш едно копче.

    23:12 12.01.2026

  • 8 изтърканата постановка

    3 0 Отговор
    Обявява се искане за 50% увеличение такса смет, а след два месеца трупан боклук, се обявява колко са загрижени и неотстъпчиво способни и подписват увеличение само 20%.

    23:14 12.01.2026

  • 9 Не ставаш душа, боклук си

    2 1 Отговор
    Деянчо, пълна скръб си! не съм търсик какво си учил и какво си учил, ама си прозрачен

    23:25 12.01.2026

  • 10 Тома

    1 2 Отговор
    Каквото и да говорим, едно нещо към третата година от мандата на ДС в общината е сигурно - такъв некадърник за кмет София никога не е имала.
    На този фон дори Фандъкова изглежда като Ангел небесен...

    23:28 12.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Всичко е само да провалят

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Корумпирани тарикати":

    развитието на София.
    Ще се изядат един друг
    Никой не мисли колко глупаво е това джафкане
    Вместо да се обединят
    Те са орел рак и щука
    За някаква айдука без сполука
    Срам и позор
    Заплатите им тлъсти
    Няма кой да ги дръсти
    Софиянци са сбирщина и никога няма да оценят момента
    Да искат развитие а не разпад
    Това е ад

    23:42 12.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол