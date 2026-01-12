Деян Николов: Васил Терзиев няма управленски нюх, той проспа 2 години

Недоволни граждани се събраха на протест пред Столична община, настоявайки за оставката на кмета Васил Терзиев. Протестът е за цялостното управление на кмета на София, включително и заради кризата с боклука.

"Най-големият проблем е липсата на далновидност"

"Надявам се, че до няколко месеца ще бъде решен този проблем, но въпросът е, че не трябваше да се стига дотук. Кметът няма управленски нюх. След като знаеш, че влизаш в една община, където корупцията и мафията с боклука - всичко, за което си говорил в предизборната кампания, са там, не може 2 години да седиш и да чакаш да изтекат договорите, и да разчиташ, че ще направиш мега обществена поръчка няколко месеца преди изтичане на договорите, няма да имаш жалби, няма да имаш проблем с монопол, цени и конкуренция. Най-големият проблем е липсата на далновидност", каза общинският съветник от "Възраждане" Деян Николов в студиото на "Денят ON AIR".

Според него кметът Терзиев е "проспал" тези 2 години.

"Аз говорих с неговата администрация и управляващото мнозинство 4-5 месеца след началото на мандата. Разговорът тогава беше за план-сметката за чистотата, която предстоеше да се приеме, но основният разговор какво правим с мафията. Ние сме готови да помагаме в изтласканото на мафията в София. Тогава имаше страх. Заради това се проспаха 2 години, заради това не се инвестираше", допълни Николов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Използва ли кметът Терзиев кризисен пиар

Той призна, че се съмнявали дали зад целия проблем не се крие "театър" или "задкулисие".

"Прави ми впечатление, че кметът залага на кризисен пиар, отколкото на реално решаване на проблема. Намираме се в кризисна ситуация, одобрявам временните мерки, но чисто морално не изглежда правилно, защото на първия ден от кризата, че няма отстъпи и 2 месеца по-късно се оказа, че ще се направят някои отстъпки, и ще се работи с част от мафията", подчерта общинският съветник.

Политикът попита защо Васил Терзиев не иска да инвестира в "Софекострой".

"Имам информация, че те са резервирани към "Софекострой", защото директорите на дружествата се избират от СОС, където му е трудно да сформира мнозинство. Той заради това има пряк контрол върху завода за боклук и работи повече с него, опитва се чрез него да реши проблема. Дори ГЕРБ не могат да застанат срещу такава смяна, защото политическите им щети ще бъдат много големи. Сега е моментът Терзиев да направи рокада и да постави човек, на когото има доверие, начело на "Софекострой", призова Деян Николов.