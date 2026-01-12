В Пловдив: Банкомат пусна бял лист вместо 50 евро

Особен случай с банкомат - устройство в Пловдив пусна вместо банкнота от 50 евро бял лист, информират от bTV.
Йорданка Калоферова отива до кварталния банкомат да изтегли от първата си заплата в новата валута. Заявката е за 300 евро.
„Съответно вътре между банкнотите имаше бяла оризова хартия... Седя и гледам, не вярвам на очите си изобщо какво се случва и дали това е възможно... пет банкноти от 50 евро и едно листче оризова хартия! Съответно проверих веднага в онлайн банкирането и там ми ги е отчело като 300 евро!“, каза Йорданка.
Потърпевшата показва изтеглените банкноти пред камерата на банкомата и прави безуспешен опит да се свърже по телефона, написан за спешни случаи:
„15 минути нямах никакъв отговор“.
Жената отива в дежурен в събота банков клон и подава жалба:
„Нямам идея изобщо как може да сe случи. Предполагам, по най-близката логика, е, че има хартийки между парите да не слепват и явно е станала някаква грешка при банкомата. Което смятам е абсурд, някакъв абсурд!“
Обяснението на банката:
„Инцидентът е рядък и най-вероятно е причинен от човешка грешка при зареждането на банкомата, когато не е била премахната предпазната лента върху банкнотите“.
Разликата в изтеглената сума вече е възстановена по сметката на клиентката. Тя получи и извинение от банката.
