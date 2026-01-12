Новини
В Пловдив: Банкомат пусна бял лист вместо 50 евро

12 Януари, 2026 21:22 1 077 25

„Инцидентът е рядък и най-вероятно е причинен от човешка грешка при зареждането на банкомата, когато не е била премахната предпазната лента върху банкнотите. Разликата в изтеглената сума вече е възстановена по сметката на клиентката", коментираха случая от банката

Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Особен случай с банкомат - устройство в Пловдив пусна вместо банкнота от 50 евро бял лист, информират от bTV.

Йорданка Калоферова отива до кварталния банкомат да изтегли от първата си заплата в новата валута. Заявката е за 300 евро.

„Съответно вътре между банкнотите имаше бяла оризова хартия... Седя и гледам, не вярвам на очите си изобщо какво се случва и дали това е възможно... пет банкноти от 50 евро и едно листче оризова хартия! Съответно проверих веднага в онлайн банкирането и там ми ги е отчело като 300 евро!“, каза Йорданка.

Потърпевшата показва изтеглените банкноти пред камерата на банкомата и прави безуспешен опит да се свърже по телефона, написан за спешни случаи:

„15 минути нямах никакъв отговор“.

Жената отива в дежурен в събота банков клон и подава жалба:

„Нямам идея изобщо как може да сe случи. Предполагам, по най-близката логика, е, че има хартийки между парите да не слепват и явно е станала някаква грешка при банкомата. Което смятам е абсурд, някакъв абсурд!“

Обяснението на банката:

„Инцидентът е рядък и най-вероятно е причинен от човешка грешка при зареждането на банкомата, когато не е била премахната предпазната лента върху банкнотите“.

Разликата в изтеглената сума вече е възстановена по сметката на клиентката. Тя получи и извинение от банката.


Пловдив / България
  • 1 !!!!!

    22 4 Отговор
    Плашат хората с кеша. Искат да приемем цифровото евро и да ни заробят.

    Коментиран от #5, #15

    21:26 12.01.2026

  • 2 Да,бе

    12 3 Отговор
    Можеше да е и пет хартийки с една банкнота.Гръм в "райската градина",а бе що с левовете не сме чували за такива куриози или оризовата хартия я измислиха преди референдума,който не се състоя...

    21:26 12.01.2026

  • 3 Иво

    4 12 Отговор
    е за това не използвам вече кеш,навсякъде се разплащам с карта

    21:28 12.01.2026

  • 4 Гориил

    9 0 Отговор
    Една банкнота е била открадната от отворен пакет.

    21:29 12.01.2026

  • 5 Ко речи?

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "!!!!!":

    То и без цифрово евро може да си джиткаш безкешово.

    Коментиран от #9

    21:29 12.01.2026

  • 6 Хаха

    7 2 Отговор
    Свършило е мастилото

    21:30 12.01.2026

  • 7 Ухааа

    6 0 Отговор
    Туй е бонус евро чек, чиляка квоото сака да си напише и у цела Европа биха му го осребрили!

    21:30 12.01.2026

  • 8 То е ясно, няма евро кеш

    10 2 Отговор
    Затова ще ви пускат хартия.

    21:36 12.01.2026

  • 9 Мнение

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ко речи?":

    То и на коча ... може да паднат при движение, ама...?!

    Първо се поинтересувайте какви са разликите между дигиталното евро и текущите банкови сметки, пък тогава разправяйте какво можело и неможело!

    Между другото не случайно в жалкобритания заговориха и за дигиталната самоличност!
    Квото и да си говорим, целта (на злото управляващо света) винаги е била една:
    КОНТРОЛ, КОНТРОЛ И ПЪЛЕН КОНТРОЛ, над обикновения човек!
    Собствената воля на обикновените хора, винаги е била основен трън в очите на поклонниците на злото!

    Затова парите в брой ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА БЪДАТ ВЪВЕДЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ! КОЙТО Е ПРОТИВ ТОВА ДА ИЗЧЕЗВА ОТ СТРАНА НИ!!!

    Коментиран от #17

    21:38 12.01.2026

  • 10 Мхм

    3 0 Отговор
    Грешка, вместо евро - бележка, майна...

    21:38 12.01.2026

  • 11 Скоро

    3 0 Отговор
    Само хартийки, банкноти найн

    21:38 12.01.2026

  • 12 Лъв

    3 0 Отговор
    Малките магазини не могат да развалят банкноти от по 100 и 200 евро, ще стане голям хаус.

    21:40 12.01.2026

  • 13 Всичко

    3 5 Отговор
    с еврото върви безпрепятствено !

    Коментиран от #20

    21:41 12.01.2026

  • 14 Инцидентът

    6 0 Отговор
    бил "човешка грешка" ? А автоматът "съвършения" , защо приема хартии и изплаща хартии ?

    21:45 12.01.2026

  • 15 Пуснал е Празна полица

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "!!!!!":

    Сами си попълвате сумата която ви е необходима. Всеки гражданин в клуба на богатите има право на една полица месечно първата година.
    После само такива-))

    21:45 12.01.2026

  • 16 да изтегли от първата си заплата

    0 0 Отговор
    От 300€

    Берекет версън

    21:45 12.01.2026

  • 17 Солидарен с твоето мнение

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мнение":

    Между другото, в Чехия се готви поправка в Конституцията, Чехия НИКОГА ДА НЕ ПРИЕМА ЕВРОТО, а също така и завинаги да остане правото ЧЕШКАТА КРОНА да съществува физически, т.е., да не се преминава към цифрова валута.

    Но в Чехия има отговорен управленски елит, начело с премиера Бабиш, за разлика от наведената политическа каста в България.

    21:46 12.01.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    В момента криминалния контингент прави десетки милиони печалба изливайки фалшиви евро на пазара.
    За разлика от лева еврото е фалшифицирано в цяла европа и има огромни количества и печатници, които бълват - а българите сме в позиция все още да не познаваме валутата и да е много лесно да се пробутват фалшификати

    но това е просто ОЩЕ ЕДИН от ОТ ДЕСЕТКИТЕ негативи на изцяло провалената валута печатана от ЕЦБ като тоалетна хартия!

    21:46 12.01.2026

  • 19 Спецназ

    3 2 Отговор
    А има ли вариант хартийката оризова от пачката
    ТЯ да си я подпъхнала и сгънала предварително една петдесетачка,

    после да звъни и да дига скандал, а ония скандали нЕщат.


    За един приятел питам- интересуваше се ще мине ли пак номера!

    21:47 12.01.2026

  • 20 Мнение

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Всичко":

    Да, България безпрепятствено ИЗЧЕЗВА!
    Благодарение на бг продажната и чуждопоклонна мафия като герб, дпс, бсп, ппдб, итн и др "евроатлантици"!!!

    Коментиран от #22

    21:50 12.01.2026

  • 21 бай тиква

    1 0 Отговор
    не се бъзикайте с еврото
    то ми е нужно
    а моите верни миряни пак ще ме изберат
    да ми сърбате пак попарата

    21:51 12.01.2026

  • 22 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Мнение":

    От много време казвам, че най-доброто управление на България е било по турско време!
    Не си заслужаваме свободата!

    Коментиран от #24

    21:54 12.01.2026

  • 23 Цъцъ

    1 0 Отговор
    Тия даже не си играят да правят ментета, направо бял лист😉

    21:56 12.01.2026

  • 24 Фройде ам фаарен

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "ДрайвингПлежър":

    Аз пък мисля че бедите са именно заради онези 500 години...няма как да се наваксат освен да избягаш някъде където не са ги имали...

    22:07 12.01.2026

  • 25 А50

    0 0 Отговор
    Добре, че има фолшиви защото в банката няма достатъчно. Така прехода към евро върви гладко

    22:10 12.01.2026

