Ще има затруднения при купуването на е-винетки и маршрутни карти в края на август

Ще има затруднения при купуването на е-винетки и маршрутни карти в края на август

25 Август, 2025 14:16 633 4

Причината е планирана актуализация на електронната система за пътни такси

Ще има затруднения при купуването на е-винетки и маршрутни карти в края на август - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 27 и 28 август вечерта са възможни затруднения при купуването на електронни винетки и маршрутни карти. Причината е актуализация на системата за събиране на пътни такси, съобщиха от Националното тол управление.

⇒Планираните технически дейности ще се извършат:

►на 27 август (вторник) от 20:00 до 01:00 ч. на 28 август;

►на 28 август (сряда) от 20:00 до 01:00 ч. на 29 август.

От НТУ призовават шофьорите да закупят необходимите документи предварително, ако планират пътуване в този интервал.

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане на изминатото разстояние чрез бордови устройства и GPS тракери при тежкотоварните автомобили над 3,5 тона.

От Тол управлението поднасят извинения за причиненото неудобство.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Но бюлетини по избри

    2 0 Отговор
    Се купуват и продават без затруднения.

    14:24 25.08.2025

  • 2 апипедераси

    3 0 Отговор
    кога ще има дневни, седмични и месечни винетки на цени съобразени със стойноста на годишната

    14:26 25.08.2025

  • 3 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Обаче зартуднения с глобите няма да има, бъдете спокойни

    14:49 25.08.2025

  • 4 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    Мата Хари с него ли е?

    14:54 25.08.2025

