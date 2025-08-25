Новини
Спират водата на Велики Преслав

25 Август, 2025 14:44 670 5

  • велики преслав-
  • язовир тича-
  • ремонт

На 26 август започва ремонт на водопровод

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Водоподаването към Велики Преслав ще бъде спряно на 26 август заради планов ремонт на стария довеждащ водопровод от язовир "Тича". Това съобщават от "Водоснабдяване и канализация (ВиК) – Шумен" ЕООД на сайта си.

В съобщението се посочва, че ВиК – Шумен изпълнява дейности във връзка с появили се множество проблемни участъци и завишена загуба на вода.

Водоподаването към Велики Преслав ще бъде спряно в 10:30 ч. на 26 август. Предвижда се дейностите да завършат до края на деня. От дружеството добавят, че ВиК – Шумен ще информира своите клиенти за хода на ремонта.

На 23 юли, поради възникнала авария на новия довеждащ водопровод от язовир "Тича", бе преустановено подаването на вода към Шумен, кв. "Макак", селата Панайот Волов и Белокопитово.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 Бойко Разбойко

    4 0 Отговор
    Утре и на София.хо хо хо хо

    14:46 25.08.2025

  • 2 Цар Симеон Велики

    1 0 Отговор
    Само през трупа ми!

    14:47 25.08.2025

  • 3 има държави в европа

    5 0 Отговор
    където няма вик аварии, идете и вижте как се работи и с какви материали..... за пътищата важи същото

    14:47 25.08.2025

  • 4 честен ционист

    1 3 Отговор
    Само Ново Начало ще реши водната криза в Северна България и изгони веднъж завинаги некомпетентните гербаджии.

    14:47 25.08.2025

  • 5 Пич

    4 0 Отговор
    Един от най добрите ресторанти се намира в комплекса " За Буквите " ! Препоръчвам , но когато има вода...

    14:48 25.08.2025

