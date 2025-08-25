Новини
Емануил Йорданов: Слушайки Радев - тече голям пазарлък, те се съгласиха за Тонев, той ще се съгласи за главния секретар

25 Август, 2025 22:39

"Призванието на тези институции е между тях да има диалог, не разделение и упреци, размяна на юмручни удари", каза адвокат Димитър Марковски

Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Продължават залповете между институциите за важните назначения на ключови постове.

"Надявам се заради един случай да не се променят законите. Имал съм в практиката като вътрешен министър деликатни ситуации - човек, който трябва да бъде сменен, да не бъде, защото не получаваше президентски указ. Когато стане инцидент, никой не пита президента какъв указ е подписал, а търсят отговори от вътрешния министър", заяви бившият шеф на МВР Емануил Йорданов в студиото на "Денят ON AIR".
Очакванията му са да се бъде измислено компромисно решение за готвените промени, и даде предложение: "Преяждането с власт е изключително вредно. Струва ми се, че има компромисно решение. В срок от един месец след предлагане, ако президентът не издаде указ, МС за да има право да предложи нов кандидат. Представете си президентът в каква ситуация би попаднал, ако проспи трима кандидати един след друг".
Йорданов призова за широко обществено обсъждане на промените, свързани с назначенията по ключови постове.

"Слушайки президента - тече голям пазарлък, те се съгласиха за Тонев, той ще се съгласи за главния секретар. В целия пазарлък влизат и посланици", каза бившият вътрешен министър.

Адвокат Димитър Марковски коментира в ефира на Bulgaria ON AIR, че дуелът между институциите не е от полза за никого.

"Призванието на тези институции е между тях да има диалог, не разделение и упреци, размяна на юмручни удари", каза юристът.

По думите му обаче, когато нещо подлежи на обществено обсъждане, то бързо се приема и не стига до такова.

Войната по пътищата
Експертите са на мнение, че завишаването на санкциите няма да има очаквания превантивен ефект спрямо шофьорите.
"Можете ли да си представите индивида от "Константин Величков" да чете Държавен вестник. За такива като него трябва да се отдели пуст път, ако искат да се самоубиват, да си харесат дърво и да се ударят в него", каза Йорданов.

Адвокат Марковски насочи вниманието към начините на взимане на шофьорски книжки, явяването на листовки, които не са лесни.

"Започнаха поголовно да се правят и купуват фалшиви книжки на други държави от ЕС, водачите са силно изкушени да купят такава, защото тя не може да бъде проверена от контролните органи в деня", предупреди Марковски.
Емануил Йорданов призова да се даде време на промените в законите, за да се види дали ще имат ефект в борбата срещу катастрофите по пътищата.

"Има хора, които избиват комплекси, управлявайки леки автомобил, не само с хубав автомобил, има и такива, които се возят на кола, която едва се движи, автомобилът може да се разпадне на пътя, но това не ги интересува. Веднъж нещата тръгват от възпитанието от семейството и училището, и втори път - нужно е повишаване на здравната култура", каза Йорданов.


България
  • 1 Прав е и то много

    3 0 Отговор
    Уядоха се ,загладиха косъм вече повръщат ама власт не връщат 😂

    22:59 25.08.2025

