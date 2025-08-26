Бойко Ноев: Росен Желязков би трябвало да вдигне жълтия картон на Борисов и Пеевски

Премиерът Росен Желязков, който днес вдигна жълт картон на областния управител на Плевен, би трябвало да го вдигне на своите патрони - Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Това заяви пред БНР Бойко Ноев, бивш министър на отбраната, като подчерта, че водната криза в България отдавна не е експертен, а политически въпрос.

"Хората, които носят крайната отговорност за това какво се случва с водите в България, са Борисов и Пеевски и в това не може да има никакво съмнение, имайки предвид опита от управлението по този въпрос в последните 15 години.

Спомняме си, че Борисов уволни като човек на Пеевски министъра на икономиката в третото му правителство - той се казваше Емил Караниколов.

По времето на Караниколов изчезнаха 500 млн. лева, целево отпуснати за вода от един излишък в края на годината тогава - 500 млн. лев. за язовири, за проекти. Тези милиони изчезнаха, те са откраднати и след това няколко министъра поставяха въпроса пред прокуратурата.

Има доклад на Сметната палата за това, но той по някаква причина е засекретен, както разбирам. Спокойно можем да използваме думата откраднати, но прокуратурата замита това", посочи той.

Според Бойко Ноев в момента се вижда наследството от 15 години "безотговорност и кражби":

"След влизането на България в ЕС само целево за ВиК са похарчени 6 милиарда лева. Затова този проблем е политически. Сега виждаме колко министерства си прехвърлят топката. Правителството трябва да решава проблема, а не да го прехвърля на някакъв Национален борд по водите. Премиерът Желязков лично носи отговорност за решаването на проблема с безводието".

По думите му няма информация какво е правила ДАНС по проблема с безводието, който е от национална сигурност:

"Над 400 хиляди български граждани или нямат вода, или имат, но с прекъсване. Това е проблем от национална сигурност. Това е и престъпление, доколкото нарушава директива на Европейския парламент от 2020 г. и Европейския съвет".