Бойко Ноев: Росен Желязков би трябвало да вдигне жълтия картон на Борисов и Пеевски

Премиерът Росен Желязков, който днес вдигна жълт картон на областния управител на Плевен, би трябвало да го вдигне на своите патрони - Бойко Борисов и Делян Пеевски.
Това заяви пред БНР Бойко Ноев, бивш министър на отбраната, като подчерта, че водната криза в България отдавна не е експертен, а политически въпрос.
"Хората, които носят крайната отговорност за това какво се случва с водите в България, са Борисов и Пеевски и в това не може да има никакво съмнение, имайки предвид опита от управлението по този въпрос в последните 15 години.
Спомняме си, че Борисов уволни като човек на Пеевски министъра на икономиката в третото му правителство - той се казваше Емил Караниколов.
По времето на Караниколов изчезнаха 500 млн. лева, целево отпуснати за вода от един излишък в края на годината тогава - 500 млн. лев. за язовири, за проекти. Тези милиони изчезнаха, те са откраднати и след това няколко министъра поставяха въпроса пред прокуратурата.
Има доклад на Сметната палата за това, но той по някаква причина е засекретен, както разбирам. Спокойно можем да използваме думата откраднати, но прокуратурата замита това", посочи той.
Според Бойко Ноев в момента се вижда наследството от 15 години "безотговорност и кражби":
"След влизането на България в ЕС само целево за ВиК са похарчени 6 милиарда лева. Затова този проблем е политически. Сега виждаме колко министерства си прехвърлят топката. Правителството трябва да решава проблема, а не да го прехвърля на някакъв Национален борд по водите. Премиерът Желязков лично носи отговорност за решаването на проблема с безводието".
По думите му няма информация какво е правила ДАНС по проблема с безводието, който е от национална сигурност:
"Над 400 хиляди български граждани или нямат вода, или имат, но с прекъсване. Това е проблем от национална сигурност. Това е и престъпление, доколкото нарушава директива на Европейския парламент от 2020 г. и Европейския съвет".
1 Хаха
Коментиран от #2
14:18 26.08.2025
2 Видьо Видев
До коментар #1 от "Хаха":Стига руски идиотщини в България!
България е в Европейският съюз,
но все още държавата е устроена по руски модел!
Затова е наложително!
Провеждането на демократични избори в съответствие с конституцията на България-
без избираеми места и привилегироване на водачите на партийни листи.
В нарушение на ал2.на чл 6. от конституцията на България!
Гласуване без отбелязана преференция, да се отчита, като недействително.
Премахване на ВСС.
Полис, значи град-Полицията в града да е подчинена на кмета!
Началниците на полицията, на съдилищата и прокурорите да се избират мажоритарно,
от народа, както в САЩ!
Стига руски модел на държавното устройство на България!
Само заради субсидиите ли сме в ЕС!
Коментиран от #5, #8
14:18 26.08.2025
3 Тагарееко
14:20 26.08.2025
4 Боруна Лом
14:21 26.08.2025
5 провинциалист
До коментар #2 от "Видьо Видев":"България е в Европейският съюз,
но все още държавата е устроена по руски модел!" - Русия е президентска република.
14:22 26.08.2025
6 кредитно авизо
14:22 26.08.2025
7 Ти да видиш
14:33 26.08.2025
8 Никси
До коментар #2 от "Видьо Видев":защо не напишеш в чичко ти гугъл Борислав Ардев и Димитър Гетов , да видиш днешния Руски Модел кво представлява в ю-туб каналите има клипове на тях , май ти си по голем модел с оная Угурсуза Фондер Изяде Л...н и оня Макарон дето жена му си го пошибква за закуска и вечеря в леглото , Бабка упка Дедко , Кораба Титаник потъва с нова серия но ти сигурно си от плъховете или мишкарниците и ще се спасиш пръв , нищо че на младите промиваш мозъците и ги буташ принудително от палубата на кораба да се удавят , Модели сте Големи щом още живете с илюзията на Горбачов и оня пияницата Борис Елцин , за това няма напредък нимакъв щото сте злопаметни !!!.
14:36 26.08.2025
9 Само
14:39 26.08.2025
10 БОКО
14:40 26.08.2025
11 Само да попитам
14:42 26.08.2025
12 Тома
14:42 26.08.2025