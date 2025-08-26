Новини
Бойко Ноев: Росен Желязков би трябвало да вдигне жълтия картон на Борисов и Пеевски

Бойко Ноев: Росен Желязков би трябвало да вдигне жълтия картон на Борисов и Пеевски

26 Август, 2025 14:15 665 12

По времето на Караниколов изчезнаха 500 млн. лева за язовири. В момента се вижда наследството от 15 години "безотговорност и кражби"

Снимка: БНР
Премиерът Росен Желязков, който днес вдигна жълт картон на областния управител на Плевен, би трябвало да го вдигне на своите патрони - Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Това заяви пред БНР Бойко Ноев, бивш министър на отбраната, като подчерта, че водната криза в България отдавна не е експертен, а политически въпрос.

"Хората, които носят крайната отговорност за това какво се случва с водите в България, са Борисов и Пеевски и в това не може да има никакво съмнение, имайки предвид опита от управлението по този въпрос в последните 15 години.

Спомняме си, че Борисов уволни като човек на Пеевски министъра на икономиката в третото му правителство - той се казваше Емил Караниколов.

По времето на Караниколов изчезнаха 500 млн. лева, целево отпуснати за вода от един излишък в края на годината тогава - 500 млн. лев. за язовири, за проекти. Тези милиони изчезнаха, те са откраднати и след това няколко министъра поставяха въпроса пред прокуратурата.

Има доклад на Сметната палата за това, но той по някаква причина е засекретен, както разбирам. Спокойно можем да използваме думата откраднати, но прокуратурата замита това", посочи той.

Според Бойко Ноев в момента се вижда наследството от 15 години "безотговорност и кражби":

"След влизането на България в ЕС само целево за ВиК са похарчени 6 милиарда лева. Затова този проблем е политически. Сега виждаме колко министерства си прехвърлят топката. Правителството трябва да решава проблема, а не да го прехвърля на някакъв Национален борд по водите. Премиерът Желязков лично носи отговорност за решаването на проблема с безводието".

По думите му няма информация какво е правила ДАНС по проблема с безводието, който е от национална сигурност:

"Над 400 хиляди български граждани или нямат вода, или имат, но с прекъсване. Това е проблем от национална сигурност. Това е и престъпление, доколкото нарушава директива на Европейския парламент от 2020 г. и Европейския съвет".


  • 1 Хаха

    3 0 Отговор
    На тях им вдига водомера 😁

    Коментиран от #2

    14:18 26.08.2025

  • 2 Видьо Видев

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Стига руски идиотщини в България!

    България е в Европейският съюз,
    но все още държавата е устроена по руски модел!

    Затова е наложително!

    Провеждането на демократични избори в съответствие с конституцията на България-
    без избираеми места и привилегироване на водачите на партийни листи.
    В нарушение на ал2.на чл 6. от конституцията на България!

    Гласуване без отбелязана преференция, да се отчита, като недействително.
    Премахване на ВСС.
    Полис, значи град-Полицията в града да е подчинена на кмета!
    Началниците на полицията, на съдилищата и прокурорите да се избират мажоритарно,
    от народа, както в САЩ!

    Стига руски модел на държавното устройство на България!
    Само заради субсидиите ли сме в ЕС!

    Коментиран от #5, #8

    14:18 26.08.2025

  • 3 Тагарееко

    7 0 Отговор
    Би трябвало ти и тагаренко да се зазрамите и да млъкнете,соросоиди нещастни

    14:20 26.08.2025

  • 4 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    ТИ БЕ ЗАЩО ИЗБЯГА ОТ БРИКОЛАЖ? ЯВНО ПАК МОБИЛИЗИРАТ СОРОСКАТАСГАН! ГУБЯТ ПОЧВА ПОД КРАКАТА!

    14:21 26.08.2025

  • 5 провинциалист

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Видьо Видев":

    "България е в Европейският съюз,
    но все още държавата е устроена по руски модел!" - Русия е президентска република.

    14:22 26.08.2025

  • 6 кредитно авизо

    8 0 Отговор
    Смее ли , смее ли ,Сид Ленивеца , да вдигне жълт картон на дресьорите си ?! Нещо жълто ще има , но няма да е картон , а миризлива каша в нечии гащи ...

    14:22 26.08.2025

  • 7 Ти да видиш

    2 1 Отговор
    🤣🤣🤣Със какво си се напушил бе Ноев Бойко?🤣🤣🤣🤣🤣

    14:33 26.08.2025

  • 8 Никси

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Видьо Видев":

    защо не напишеш в чичко ти гугъл Борислав Ардев и Димитър Гетов , да видиш днешния Руски Модел кво представлява в ю-туб каналите има клипове на тях , май ти си по голем модел с оная Угурсуза Фондер Изяде Л...н и оня Макарон дето жена му си го пошибква за закуска и вечеря в леглото , Бабка упка Дедко , Кораба Титаник потъва с нова серия но ти сигурно си от плъховете или мишкарниците и ще се спасиш пръв , нищо че на младите промиваш мозъците и ги буташ принудително от палубата на кораба да се удавят , Модели сте Големи щом още живете с илюзията на Горбачов и оня пияницата Борис Елцин , за това няма напредък нимакъв щото сте злопаметни !!!.

    14:36 26.08.2025

  • 9 Само

    3 0 Отговор
    До няколко месеца,и общините на Меси ще станат подчинени на Магни...тски,каква държава само......частната държава на 2 мут...ри,и член на ЕС.....пародия.

    14:39 26.08.2025

  • 10 БОКО

    1 1 Отговор
    ТОА ИСКА ДА МУ ЧУПИМ КРАКАТА И ГЛАВАТА, ДА ВНИМАВА

    14:40 26.08.2025

  • 11 Само да попитам

    0 0 Отговор
    Защо се дава винаги трибуна на най крадливите и корумпирани в тази държава да се изказват Този се спаси от затвора Бяха хванали и проснали на земята този бандит но не го осъдиха А трябваше

    14:42 26.08.2025

  • 12 Тома

    0 0 Отговор
    Какъв жълт картон.Че боко тиквата е духовен баща на роската и каквото му каже това става

    14:42 26.08.2025

