Товарен влак удари автомобил на жп прелез в Симеоновград

26 Август, 2025 22:40 331 1

  • симеоновград-
  • жп прелез

Водачът е успял да напусне колата преди удара

Товарен влак удари автомобил на жп прелез в Симеоновград - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Товарен влак удари лек автомобил на железопътен прелез в Симеоновград. Инцидентът е станал в следобедните часове, съобщава БТА, позовавайки се на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Според информацията при преминаване през релсите колата е изгаснала и водачът не е могъл да я изтегли, въпреки сигнала, подаден от машиниста на влака.

Преди последвалия удар водачът е успял да напусне лекия автомобил и да се спаси. При инцидента има материални щети. Пробите и на двамата водачи са отрицателни, посочиха от полицията.

Преди десетина дни край симеоновградското село Пясъчево стана друг инцидент с товарен влак. При него част от цистерните с гориво дерайлираха. Отново бяха регистрирани материални щети, без жертви.


България
  • 1 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Водача на автомобила е трябвало да снима с телефона си този екшън и да го качи в Тук Ток ,което е добра идея и за други ентусиасти решили да стават известни.

    22:43 26.08.2025

