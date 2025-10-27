Новини
Автобус с миньори надвисна над дере след удар с тир край Симеоновград
  Тема: Войната на пътя

Автобус с миньори надвисна над дере след удар с тир край Симеоновград

27 Октомври, 2025 20:39

Всички 14 пътници са били извадени невредими

Автобус с миньори надвисна над дере след удар с тир край Симеоновград - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Автобус, превозващ 14 работници от „Мини Марица-изток“, едва не падна в дере, след като се удари в тир на пътя Симеоновград – Харманли. Инцидентът е станал малко след 17:00 часа днес, на завой преди изхода за автомагистрала „Марица“.

По първоначална информация автобусът се е движел в посока Харманли, когато в неговото платно се включил тежкотоварният автомобил. При опит да избегне по-сериозен сблъсък, шофьорът на автобуса завил рязко, вследствие на което превозното средство излязло от пътя и спряло надвиснало над дере.

Всички 14 пътници са били извадени невредими, съобщиха от Пътна полиция. Водачът на автобуса е получил болки в тялото и е откаран за преглед в спешното отделение. След медицински преглед е освободен за домашно лечение.

Тестовете за алкохол и наркотици на двамата шофьори са отрицателни.


  • 1 Майна

    5 0 Отговор
    Бог е опазил трудовите хора

    20:40 27.10.2025

  • 2 Не ме учудва

    0 0 Отговор
    Комплексари на волана. Малкия дявол . Все са рали състезатели. Добър пример дават . Иконки, кръстчета . Да внимава .

    20:49 27.10.2025

