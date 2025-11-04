Новини
Линейка блъсна и уби пешеходец в Симеоновград

Линейка блъсна и уби пешеходец в Симеоновград

4 Ноември, 2025 19:40 991 43

  • линейка-
  • симеоновград-
  • пешеходец

Пострадалият е починал на път към хасковската болница

Линейка блъсна и уби пешеходец в Симеоновград - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пешеходец е починал след като е бил ударен в Симеоновград от линейка. Инцидентът се е случил в сутрешните часове на деня, около 10,00 ч.

64-годишен водач на специализиран автомобил е извършвал маневра на заден ход на площад пред спешното отделение, когато е блъснал пешеходеца на 66 г.

Той е паднал и е ударил главата си. На път към хасковската болница пострадалият е починал.

Образувано е досъдебно производство. Водачът е задържан за 24 часа и е дал проба за кръвни изследвания.


България
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 На тези

    6 1 Отговор
    години реакциите и на двамата са спорни . Бог да прости човека.

    19:42 04.11.2025

  • 2 Само днес съдейки по новините

    7 0 Отговор
    Сме на минус 7-8ганювеца

    19:43 04.11.2025

  • 3 Гост

    8 3 Отговор
    Сега линейките помагат или ...

    19:43 04.11.2025

  • 4 Учуден

    20 1 Отговор
    Блъснал го пред спешното в Симеоновград и го карат към Хасково. За какво е това спешно за домашни любимци ли?

    Коментиран от #18, #23

    19:45 04.11.2025

  • 5 Чудя се...

    4 6 Отговор
    И как се извършва маневра на заден ход без да знаеш има ли някой зад теб? Чакаш да че чуе дали си прегазил някого????

    Коментиран от #6

    19:47 04.11.2025

  • 6 Асд

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "Чудя се...":

    Кога видиш как пенсиите се бутат и седят на платното, щото нали са си изработили дълга гъм държавата и си мислят, че всички им са длъжни, ще разбереш

    Коментиран от #11, #41, #42

    19:51 04.11.2025

  • 7 Шофьор

    2 2 Отговор
    Карам си зад мен линейка ми дава сигнал направих и път ,а тя започна да лази,лекарите са същите затова им налитат

    19:53 04.11.2025

  • 8 Гошо

    5 1 Отговор
    Стига обвинявахте шофьора на линейката. Ганьо много обича да минава отвсякъде около маневриращи коли, мислейки си, че всички го виждат и са му длъжни. Но наистина е интересно, защо пострадалият не е приет в Симеоновската болница?

    Коментиран от #12, #16

    19:55 04.11.2025

  • 9 Ценко

    3 2 Отговор
    Затвор 5до 15 години конфискуване на линейката ,това си е убийство . Все едно ако работя на помпена станция и да пусна някой човек в шахтата със сероводород .

    19:57 04.11.2025

  • 10 Мнение

    1 3 Отговор
    При движение на заден ход отговорността по презумпция е на водача.

    19:57 04.11.2025

  • 11 Възмутен

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Асд":

    Когато станеш пенсионер и мозъкът ти стане като на 5 г. дете, пак ще си говорим.
    Постави се на мястото наэуязвимите хора - възрастни и деца!

    Коментиран от #14

    19:58 04.11.2025

  • 12 Фактическа обстановка

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Гошо":

    • Инцидентът е станал при движение на заден ход на специализиран автомобил (линейка).
    • Мястото е площад пред спешното отделение — тоест, не е стандартен пътен участък, но е обществено достъпно място, където важат правилата за движение.

    Коментиран от #17

    19:59 04.11.2025

  • 13 Да,бе

    2 1 Отговор
    Не стига,че докторите ни убиват,ами и линейкаджиите се включват...

    Коментиран от #27, #34

    20:00 04.11.2025

  • 14 Асд

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Възмутен":

    Ти от къде знаеш на колко години съм, и че не съм в този възрастов диапазон

    20:01 04.11.2025

  • 15 Бг "журнарист"

    2 2 Отговор
    Шофьор на линейка, докато в двора на болница дрифти движейки се на задна скоржст с 200 км/ч блъска и убива 6,6 годишен пенсионер. Родителите на убития 6,6 годищен пенсионер са се събрали пред полицейското управление и искат доживотна присъда за шофьора.
    Директора на болницата реве по телевизията, че сега не може намери шофьор, който да карат линейка за 620 евро месечта заплата. Шофьопите на линейки предпочитали да хосят на Запод да карат линейки, щъсето им плащали по 4000 евро на весец.

    20:01 04.11.2025

  • 16 Правен анализ

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Гошо":

    Възможни нарушения на водача:
    Съгласно чл. 42 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), при движение на заден ход ВОДАЧЪТ Е ДЛЪЖЕН:
    • ДА СЕ УБЕДИ, ЧЕ ТОВА Е БЕЗОПАСНО!!!!!!!!!
    • ДА ОСИГУРИ ЛИЦЕ, КОЕТО ДА МУ СИГНАЛИЗИРА, АКО НЯМА ВИДИМОСТ!!!!!!
    • ДА НЕ ЗАСТРАШАВА ДРУГИТЕ УЧАСТНТЦИ В ДВИЖЕНИЕТО!!!!!
    Ако водачът НЕ се е убедил, че зад него няма пешеходец, и не е осигурил лице за помощ при маневрата, ВИНОСВНОСТТА му 100%. Дори маневрата да е била на територията на болница, тези правила пак важат!!!

    Коментиран от #22, #31, #43

    20:03 04.11.2025

  • 17 Гошо

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Фактическа обстановка":

    Т.е. решаваш че ти си с правото си на пешеходец, на място което не е уточнено точно че е пешеходна зона или пътека, но да приемем че си с предимство, виждаш и чуваш че линейка иска да направи маневра на заден ход, но въпреки всичко решаваш да минеш зад нея?!? Е добре, умрял си с предимство. Евала.

    20:04 04.11.2025

  • 18 Що се чудиш

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Учуден":

    Важното е че има банани, нищо чудно няма в една бананова държава

    Коментиран от #26

    20:04 04.11.2025

  • 19 Съпричастна вина

    2 1 Отговор
    Възможна вина на пешеходеца:
    Пешеходецът също има задължения по ЗДвП — да не се движи без нужда в зони за маневриране на автомобили. Ако той е бил в „служебна зона“ без разрешение, може да има съпричиняване (чл. 51, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите – намаляване на отговорността при съпричиняване).

    20:05 04.11.2025

  • 20 Само да питам

    1 0 Отговор
    Може ли да извикат въртолета да пристигне защо не са го викнали?

    20:06 04.11.2025

  • 21 Извод

    1 2 Отговор
    Според описаното, основната отговорност вероятно е на водача, защото при движение на заден ход той е длъжен да се увери, че пътят е свободен.
    Но окончателната вина ще се определи след:
    • оглед на местопроизшествието;
    • експертиза за видимостта и скоростта;
    • анализ на показания (дали пешеходецът е бил на място, където не би трябвало да бъде);
    • резултатите от кръвната проба.
    Или накратко:
    При движение на заден ход отговорността по презумпция е на водача, освен ако не се докаже, че пешеходецът е нарушил правилата по начин, който е направил инцидента неизбежен.

    20:06 04.11.2025

  • 22 Гошо

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Правен анализ":

    Ами и ти направи като пешеходеца другият път. Ганьо няма самосъзнание и чувство за самосъхранение. Ганьо чака някой друг да мисли вместо него. Жалко за шофьора, защото е много по-полезен от умрелият.

    20:07 04.11.2025

  • 23 Весело

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Учуден":

    Пак добре, че не са пратили 2 хеликоптера да го закарат от симеонов град в спешното на Видин.

    Вече половин година имаме въздушни линейки за 60 млн евро, нещо отчет колко животи са спасени. Отчет за спасени животи, а не за транспортирати неспешни пациенти.

    20:09 04.11.2025

  • 24 Опорка

    1 0 Отговор
    Тва е, бачкаш до гроб. На жидомасона пенсионери не му трябват.

    20:10 04.11.2025

  • 25 Закон и практика

    1 0 Отговор
    При маневра на заден ход, скоростта по правило е ниска (обикновено под 10–15 км/ч).
    В този случай нарушението е липсата на внимание или контрол при маневриране.
    Тоест, ако се докаже вина, тя би била поради:
    • чл. 42, ал. 1 и 2 от ЗДвП – водачът е длъжен преди движение назад да се убеди, че пътят е свободен и че няма опасност да създаде пречки за други участници;
    • чл. 25, ал. 1 ЗДвП – да не създава опасност за живота и здравето на хората при извършване на маневра.

    20:10 04.11.2025

  • 26 Учуден

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Що се чудиш":

    Даже сме по-зле и от бананова държава.

    20:10 04.11.2025

  • 27 Ясе пак

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Да,бе":

    80%дебили докато ги изчистят си трябва време

    Коментиран от #40

    20:10 04.11.2025

  • 28 Как се доказва нарушението:

    2 0 Отговор
    Следствието обикновено установява:
    дали водачът е имал пряка видимост назад (камера, огледала, ъгъл, мъртва зона);
    дали е използвал сигнал или помощник, ако не е виждал зоната зад линейката;
    дали пешеходецът се е движил внезапно зад превозното средство (това би било съпричиняване).

    20:11 04.11.2025

  • 29 ⚖️ Правна последица

    1 1 Отговор
    Ако не е спазено изискването за безопасност при движение назад, това пак е нарушение на правилата за движение, което е достатъчно основание за отговорност по чл. 343, ал. 1, б. „в“ НК (смърт по непредпазливост при нарушение на правилата за движение).
    Казано просто:
    Не скоростта е проблемът, а фактът, че шофьорът трябва да се увери, че зад него няма човек. Ако не го е направил и е настъпила злополука — вината обикновено се вменява на него, дори да е карал с 3 км/ч.

    Учете ги тези Правила за Движение, бре!!!!

    20:13 04.11.2025

  • 30 Бандеров

    0 1 Отговор
    Много смърт причинена от катастрофи в тоя Симеоновград, бе. Направете курбан, защото явно има нещо.

    20:13 04.11.2025

  • 31 Някой

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Правен анализ":

    Задължение на пешеходеца е, преди да пресече да се убеди, че шофьора го е видял. Ако шофьора не го е видял, няма как да предпази пешеходеца. Автомобилите имат невидими зони.

    Това трябва да се запише в закона.

    Коментиран от #33, #35

    20:15 04.11.2025

  • 32 Пример

    1 0 Отговор
    Софийски градски съд, д. № 51../20..
    В този случай водачката извършила маневра „движение на заден ход“ на паркинг пред болнично заведение и блъснала пешеходец, който се намирал зад автомобила.
    Обвинението било, че нарушила правилата по Закон за движението по пътищата, а именно: чл. 40 ал. 1 („Преди да започне движение назад, водачът е длъжен да се убеди, че пътят зад превозното средство е свободен…“) и чл. 40 ал. 2 („…водачът е длъжен непрекъснато да наблюдава пътя зад превозното средство…“) от ЗДвП.
    Съдът приел, че водачката е имала обективна възможност да обезпечи безопасността на движението назад (чрез наблюдение) и не е изпълнила това задължение.
    Въпреки че пострадалият не е загинал, случаят дава яснота как се разглежда отговорността на водача при маневра назад.

    20:15 04.11.2025

  • 33 "Мъртва зона" се казва!

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Някой":

    Маневрата назад е проблемна сама по себе си, тъй като водачът трябва да се увери, че няма участници в движението зад превозното средство (чл. 40 ЗДвП) – и това е ключово.
    Дори ако не е имало превишена скорост, липсата на наблюдение или помощ при заден ход води до нарушаване на правилата и поражда отговорност.
    Съдът взима предвид: била ли е възможна безопасността, какви мерки е взел водачът, къде се е намирал пешеходецът и имало ли е „мъртва зона“.

    20:17 04.11.2025

  • 34 Весело

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Да,бе":

    Случая е по-скоро самоубийство.

    20:17 04.11.2025

  • 35 В случая тук

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Някой":

    При този случай: маневра на заден ход + пешеходец + последвала смърт → това съвпада с квалификация по чл. 343, ал. 1, б. „в“ НК (смърт при нарушение на правилата за движение).
    Освен това, ако е установено, че водачът не е взел необходимите предпазни мерки, това обикновено е достатъчно основание за виновност.

    20:18 04.11.2025

  • 36 Видимостта при линейка

    1 0 Отговор
    Линейките (особено стандартните модели на Mercedes Sprinter, VW Crafter и др.) имат:
    две големи странични огледала с допълнителни сферични секции за мъртва зона;
    задни прозорци (обикновено малки, но все пак даващи частична видимост);
    понякога — камера за заден ход или помощник (фельдшер), който може да сигнализира.
    Тоест, водачът има възможност да осигури наблюдение назад, дори при маневра на заден ход. Ако е имал технически средства (огледала, прозорци) и все пак е блъснал човек, това показва недостатъчно внимание или преценка.

    20:21 04.11.2025

  • 37 Как съдът оценява това

    1 0 Отговор
    В подобни казуси експертизата (автотехническа) проверява:
    • ъглите на видимост през огледалата и прозорците;
    • дали задният пострадал е бил в „мъртва зона“;
    • дали водачът е гледал в огледалата и имал ли е време да реагира;
    • има ли помощник или лице, което да сигнализира при движение назад.
    Ако експертизата покаже, че:
    • пешеходецът е бил видим в огледалата или през прозореца;
    • водачът е можел да го забележи и да спре;
    → тогава вината е безспорно на водача, дори при минимална скорост.

    20:22 04.11.2025

  • 38 Но ако...

    1 0 Отговор
    ...се установи, че:
    зад линейката е имало „мъртва зона“,
    пешеходецът е навлязъл внезапно отстрани,
    или водачът е искал помощник, но не е имало такъв в момента,
    → тогава може да се приеме съпричиняване или обективна невъзможност да се предотврати удара. В този случай наказанието се смекчава, а понякога делото се прекратява като „случайно деяние“ (чл. 15 НК).

    20:22 04.11.2025

  • 39 Размисли

    2 0 Отговор
    Ако линейката е имала адекватна видимост назад, вината ще се търси у водача — не е проявил достатъчно внимание.
    Ако видимостта е била реално ограничена и пешеходецът се е появил внезапно — може да се приеме случайно събитие или съпричиняване.

    20:23 04.11.2025

  • 40 Весело

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ясе пак":

    Радев веднага да помилва щофьора, да го назначи в НСО да вози депутатите. И колкото депутати убие движейки се на задна, толкона ордена "Стэра планита" да му даде.
    Каго за всеки "неутрализиран" депутат от БСП или ИТН, на шофьора да му се даде награда за добре свэлършена работа в размер на 20 депутатски заплати.

    20:25 04.11.2025

  • 41 Законова рамка

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Асд":

    Според чл. 5, ал. 2, т. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП):
    „Водачът е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, особено към пешеходци, деца!!

    20:31 04.11.2025

  • 42 Уязвимост на възрастните пешеходци

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Асд":

    Възрастните хора са:
    по-бавни в реакциите си, трудно преценяват скорост и разстояние;
    имат ограничено зрение и слух, което пречи да възприемат приближаващо превозно средство (особено при маневра назад, когато звукът не е ясен);
    по-нестабилни при падане – често дори лек удар може да доведе до тежка черепно-мозъчна травма, както явно е станало в описания случай.
    Юридически това не освобождава водача от отговорност, напротив — съдът обикновено приема, че той е бил длъжен да прояви по-голяма предпазливост, знаейки, че В ЗОНАТА ОКОЛО БОЛНИЦАТА Е ВЕРОЯТНО ДА ИМА ВЪЗРАСТНИ И БОЛНИ ХОРА!!!!

    20:34 04.11.2025

  • 43 Ти като

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Правен анализ":

    Даваш назад ,намери някой да ти направи клизма

    20:35 04.11.2025

