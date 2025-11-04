Линейка блъсна и уби пешеходец в Симеоновград

Пешеходец е починал след като е бил ударен в Симеоновград от линейка. Инцидентът се е случил в сутрешните часове на деня, около 10,00 ч.

64-годишен водач на специализиран автомобил е извършвал маневра на заден ход на площад пред спешното отделение, когато е блъснал пешеходеца на 66 г.

Той е паднал и е ударил главата си. На път към хасковската болница пострадалият е починал.

Образувано е досъдебно производство. Водачът е задържан за 24 часа и е дал проба за кръвни изследвания.