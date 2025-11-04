Линейка блъсна и уби пешеходец в Симеоновград

Пешеходец е починал след като е бил ударен в Симеоновград от линейка. Инцидентът се е случил в сутрешните часове на деня, около 10,00 ч.
64-годишен водач на специализиран автомобил е извършвал маневра на заден ход на площад пред спешното отделение, когато е блъснал пешеходеца на 66 г.
Той е паднал и е ударил главата си. На път към хасковската болница пострадалият е починал.
Образувано е досъдебно производство. Водачът е задържан за 24 часа и е дал проба за кръвни изследвания.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На тези
19:42 04.11.2025
2 Само днес съдейки по новините
19:43 04.11.2025
3 Гост
19:43 04.11.2025
4 Учуден
Коментиран от #18, #23
19:45 04.11.2025
5 Чудя се...
Коментиран от #6
19:47 04.11.2025
6 Асд
До коментар #5 от "Чудя се...":Кога видиш как пенсиите се бутат и седят на платното, щото нали са си изработили дълга гъм държавата и си мислят, че всички им са длъжни, ще разбереш
Коментиран от #11, #41, #42
19:51 04.11.2025
7 Шофьор
19:53 04.11.2025
8 Гошо
Коментиран от #12, #16
19:55 04.11.2025
9 Ценко
19:57 04.11.2025
10 Мнение
19:57 04.11.2025
11 Възмутен
До коментар #6 от "Асд":Когато станеш пенсионер и мозъкът ти стане като на 5 г. дете, пак ще си говорим.
Постави се на мястото наэуязвимите хора - възрастни и деца!
Коментиран от #14
19:58 04.11.2025
12 Фактическа обстановка
До коментар #8 от "Гошо":• Инцидентът е станал при движение на заден ход на специализиран автомобил (линейка).
• Мястото е площад пред спешното отделение — тоест, не е стандартен пътен участък, но е обществено достъпно място, където важат правилата за движение.
Коментиран от #17
19:59 04.11.2025
13 Да,бе
Коментиран от #27, #34
20:00 04.11.2025
14 Асд
До коментар #11 от "Възмутен":Ти от къде знаеш на колко години съм, и че не съм в този възрастов диапазон
20:01 04.11.2025
15 Бг "журнарист"
Директора на болницата реве по телевизията, че сега не може намери шофьор, който да карат линейка за 620 евро месечта заплата. Шофьопите на линейки предпочитали да хосят на Запод да карат линейки, щъсето им плащали по 4000 евро на весец.
20:01 04.11.2025
16 Правен анализ
До коментар #8 от "Гошо":Възможни нарушения на водача:
Съгласно чл. 42 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), при движение на заден ход ВОДАЧЪТ Е ДЛЪЖЕН:
• ДА СЕ УБЕДИ, ЧЕ ТОВА Е БЕЗОПАСНО!!!!!!!!!
• ДА ОСИГУРИ ЛИЦЕ, КОЕТО ДА МУ СИГНАЛИЗИРА, АКО НЯМА ВИДИМОСТ!!!!!!
• ДА НЕ ЗАСТРАШАВА ДРУГИТЕ УЧАСТНТЦИ В ДВИЖЕНИЕТО!!!!!
Ако водачът НЕ се е убедил, че зад него няма пешеходец, и не е осигурил лице за помощ при маневрата, ВИНОСВНОСТТА му 100%. Дори маневрата да е била на територията на болница, тези правила пак важат!!!
Коментиран от #22, #31, #43
20:03 04.11.2025
17 Гошо
До коментар #12 от "Фактическа обстановка":Т.е. решаваш че ти си с правото си на пешеходец, на място което не е уточнено точно че е пешеходна зона или пътека, но да приемем че си с предимство, виждаш и чуваш че линейка иска да направи маневра на заден ход, но въпреки всичко решаваш да минеш зад нея?!? Е добре, умрял си с предимство. Евала.
20:04 04.11.2025
18 Що се чудиш
До коментар #4 от "Учуден":Важното е че има банани, нищо чудно няма в една бананова държава
Коментиран от #26
20:04 04.11.2025
19 Съпричастна вина
Пешеходецът също има задължения по ЗДвП — да не се движи без нужда в зони за маневриране на автомобили. Ако той е бил в „служебна зона“ без разрешение, може да има съпричиняване (чл. 51, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите – намаляване на отговорността при съпричиняване).
20:05 04.11.2025
20 Само да питам
20:06 04.11.2025
21 Извод
Но окончателната вина ще се определи след:
• оглед на местопроизшествието;
• експертиза за видимостта и скоростта;
• анализ на показания (дали пешеходецът е бил на място, където не би трябвало да бъде);
• резултатите от кръвната проба.
Или накратко:
При движение на заден ход отговорността по презумпция е на водача, освен ако не се докаже, че пешеходецът е нарушил правилата по начин, който е направил инцидента неизбежен.
20:06 04.11.2025
22 Гошо
До коментар #16 от "Правен анализ":Ами и ти направи като пешеходеца другият път. Ганьо няма самосъзнание и чувство за самосъхранение. Ганьо чака някой друг да мисли вместо него. Жалко за шофьора, защото е много по-полезен от умрелият.
20:07 04.11.2025
23 Весело
До коментар #4 от "Учуден":Пак добре, че не са пратили 2 хеликоптера да го закарат от симеонов град в спешното на Видин.
Вече половин година имаме въздушни линейки за 60 млн евро, нещо отчет колко животи са спасени. Отчет за спасени животи, а не за транспортирати неспешни пациенти.
20:09 04.11.2025
24 Опорка
20:10 04.11.2025
25 Закон и практика
В този случай нарушението е липсата на внимание или контрол при маневриране.
Тоест, ако се докаже вина, тя би била поради:
• чл. 42, ал. 1 и 2 от ЗДвП – водачът е длъжен преди движение назад да се убеди, че пътят е свободен и че няма опасност да създаде пречки за други участници;
• чл. 25, ал. 1 ЗДвП – да не създава опасност за живота и здравето на хората при извършване на маневра.
20:10 04.11.2025
26 Учуден
До коментар #18 от "Що се чудиш":Даже сме по-зле и от бананова държава.
20:10 04.11.2025
27 Ясе пак
До коментар #13 от "Да,бе":80%дебили докато ги изчистят си трябва време
Коментиран от #40
20:10 04.11.2025
28 Как се доказва нарушението:
дали водачът е имал пряка видимост назад (камера, огледала, ъгъл, мъртва зона);
дали е използвал сигнал или помощник, ако не е виждал зоната зад линейката;
дали пешеходецът се е движил внезапно зад превозното средство (това би било съпричиняване).
20:11 04.11.2025
29 ⚖️ Правна последица
Казано просто:
Не скоростта е проблемът, а фактът, че шофьорът трябва да се увери, че зад него няма човек. Ако не го е направил и е настъпила злополука — вината обикновено се вменява на него, дори да е карал с 3 км/ч.
Учете ги тези Правила за Движение, бре!!!!
20:13 04.11.2025
30 Бандеров
20:13 04.11.2025
31 Някой
До коментар #16 от "Правен анализ":Задължение на пешеходеца е, преди да пресече да се убеди, че шофьора го е видял. Ако шофьора не го е видял, няма как да предпази пешеходеца. Автомобилите имат невидими зони.
Това трябва да се запише в закона.
Коментиран от #33, #35
20:15 04.11.2025
32 Пример
В този случай водачката извършила маневра „движение на заден ход“ на паркинг пред болнично заведение и блъснала пешеходец, който се намирал зад автомобила.
Обвинението било, че нарушила правилата по Закон за движението по пътищата, а именно: чл. 40 ал. 1 („Преди да започне движение назад, водачът е длъжен да се убеди, че пътят зад превозното средство е свободен…“) и чл. 40 ал. 2 („…водачът е длъжен непрекъснато да наблюдава пътя зад превозното средство…“) от ЗДвП.
Съдът приел, че водачката е имала обективна възможност да обезпечи безопасността на движението назад (чрез наблюдение) и не е изпълнила това задължение.
Въпреки че пострадалият не е загинал, случаят дава яснота как се разглежда отговорността на водача при маневра назад.
20:15 04.11.2025
33 "Мъртва зона" се казва!
До коментар #31 от "Някой":Маневрата назад е проблемна сама по себе си, тъй като водачът трябва да се увери, че няма участници в движението зад превозното средство (чл. 40 ЗДвП) – и това е ключово.
Дори ако не е имало превишена скорост, липсата на наблюдение или помощ при заден ход води до нарушаване на правилата и поражда отговорност.
Съдът взима предвид: била ли е възможна безопасността, какви мерки е взел водачът, къде се е намирал пешеходецът и имало ли е „мъртва зона“.
20:17 04.11.2025
34 Весело
До коментар #13 от "Да,бе":Случая е по-скоро самоубийство.
20:17 04.11.2025
35 В случая тук
До коментар #31 от "Някой":При този случай: маневра на заден ход + пешеходец + последвала смърт → това съвпада с квалификация по чл. 343, ал. 1, б. „в“ НК (смърт при нарушение на правилата за движение).
Освен това, ако е установено, че водачът не е взел необходимите предпазни мерки, това обикновено е достатъчно основание за виновност.
20:18 04.11.2025
36 Видимостта при линейка
две големи странични огледала с допълнителни сферични секции за мъртва зона;
задни прозорци (обикновено малки, но все пак даващи частична видимост);
понякога — камера за заден ход или помощник (фельдшер), който може да сигнализира.
Тоест, водачът има възможност да осигури наблюдение назад, дори при маневра на заден ход. Ако е имал технически средства (огледала, прозорци) и все пак е блъснал човек, това показва недостатъчно внимание или преценка.
20:21 04.11.2025
37 Как съдът оценява това
• ъглите на видимост през огледалата и прозорците;
• дали задният пострадал е бил в „мъртва зона“;
• дали водачът е гледал в огледалата и имал ли е време да реагира;
• има ли помощник или лице, което да сигнализира при движение назад.
Ако експертизата покаже, че:
• пешеходецът е бил видим в огледалата или през прозореца;
• водачът е можел да го забележи и да спре;
→ тогава вината е безспорно на водача, дори при минимална скорост.
20:22 04.11.2025
38 Но ако...
зад линейката е имало „мъртва зона“,
пешеходецът е навлязъл внезапно отстрани,
или водачът е искал помощник, но не е имало такъв в момента,
→ тогава може да се приеме съпричиняване или обективна невъзможност да се предотврати удара. В този случай наказанието се смекчава, а понякога делото се прекратява като „случайно деяние“ (чл. 15 НК).
20:22 04.11.2025
39 Размисли
Ако видимостта е била реално ограничена и пешеходецът се е появил внезапно — може да се приеме случайно събитие или съпричиняване.
20:23 04.11.2025
40 Весело
До коментар #27 от "Ясе пак":Радев веднага да помилва щофьора, да го назначи в НСО да вози депутатите. И колкото депутати убие движейки се на задна, толкона ордена "Стэра планита" да му даде.
Каго за всеки "неутрализиран" депутат от БСП или ИТН, на шофьора да му се даде награда за добре свэлършена работа в размер на 20 депутатски заплати.
20:25 04.11.2025
41 Законова рамка
До коментар #6 от "Асд":Според чл. 5, ал. 2, т. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП):
„Водачът е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, особено към пешеходци, деца!!
20:31 04.11.2025
42 Уязвимост на възрастните пешеходци
До коментар #6 от "Асд":Възрастните хора са:
по-бавни в реакциите си, трудно преценяват скорост и разстояние;
имат ограничено зрение и слух, което пречи да възприемат приближаващо превозно средство (особено при маневра назад, когато звукът не е ясен);
по-нестабилни при падане – често дори лек удар може да доведе до тежка черепно-мозъчна травма, както явно е станало в описания случай.
Юридически това не освобождава водача от отговорност, напротив — съдът обикновено приема, че той е бил длъжен да прояви по-голяма предпазливост, знаейки, че В ЗОНАТА ОКОЛО БОЛНИЦАТА Е ВЕРОЯТНО ДА ИМА ВЪЗРАСТНИ И БОЛНИ ХОРА!!!!
20:34 04.11.2025
43 Ти като
До коментар #16 от "Правен анализ":Даваш назад ,намери някой да ти направи клизма
20:35 04.11.2025