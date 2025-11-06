Диво прасе излезе пред кола, 20-годишен е с опасност за живота

Внезапно изскочило диво прасе на платното е причина за катастрофа на пътя за Симеоновград. Инцидентът е станал снощи около 23 ч. на третокласен път, водещ към града, съобщи бТВ.

Кола, шофирана от 21-годишна жена, се е ударила във внезапно изскочилото на пътното платно животно, съобщават от полицията в Хасково.

Вследствие на сблъсъка автомобилът е излязъл от пътя и се е преобърнал.

От удара са пострадали 20-годишен пътник от Симеоновград, който е настанен в старозагорската болница с опасност за живота.

Пострадала е и 16-годишно момиче, което е настанено в същата болница, без опасност за живота.

Шофьорката е прегледана и освободена за домашно лечение. Пробите ѝ за алкохол са отрицателни.

Образувано е досъдебно производство.