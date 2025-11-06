Новини
България »
Диво прасе излезе пред кола, 20-годишен е с опасност за живота

Диво прасе излезе пред кола, 20-годишен е с опасност за живота

6 Ноември, 2025 10:37 640 9

  • симеоновград-
  • диво прасе

Вследствие на удара автомобилът се е преобърнал

Диво прасе излезе пред кола, 20-годишен е с опасност за живота - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Внезапно изскочило диво прасе на платното е причина за катастрофа на пътя за Симеоновград. Инцидентът е станал снощи около 23 ч. на третокласен път, водещ към града, съобщи бТВ.

Кола, шофирана от 21-годишна жена, се е ударила във внезапно изскочилото на пътното платно животно, съобщават от полицията в Хасково.

Вследствие на сблъсъка автомобилът е излязъл от пътя и се е преобърнал.

От удара са пострадали 20-годишен пътник от Симеоновград, който е настанен в старозагорската болница с опасност за живота.

Пострадала е и 16-годишно момиче, което е настанено в същата болница, без опасност за живота.

Шофьорката е прегледана и освободена за домашно лечение. Пробите ѝ за алкохол са отрицателни.

Образувано е досъдебно производство.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    5 0 Отговор
    Не бях аз !

    10:38 06.11.2025

  • 2 пипи

    6 0 Отговор
    Явно има свръхпопулация. При тези цени на боеприпасите, с предна броня може би излиза по-евтино ;)

    Коментиран от #7

    10:39 06.11.2025

  • 3 чичково червенотиквенече

    6 0 Отговор
    Ще й пишат акт за шофиране със скорост несъобразена с пътните условия и затова не е могла да спре.
    Трябва да пълнят окрадената хазна....

    10:42 06.11.2025

  • 4 4 копита

    0 0 Отговор
    Прасето как е ?×

    Коментиран от #5

    10:43 06.11.2025

  • 5 чичково червенотиквенече

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "4 копита":

    Суши се.
    В суджуци.

    10:45 06.11.2025

  • 6 АМАH OT ИДИOTИ

    2 0 Отговор
    ВЗЕТИ ЛИ СА ПРОБИ ЗА АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ ОТ ПРАСЕТО ?
    ПРАСЕТО ДИВО ЛИ Е БИЛО ИЛИ ПИТОМНО ?
    АКО Е БИЛО ПИТОМНО, БИЛО ЛИ Е РЕГИСТРИРАНО И КОИ СА СОБСТВЕНИЦИ?
    С КАКВА СКОРОСТ СЕ ДВИЖЕЛО ПРАСЕТО?
    ИМАЛО ЛИ Е НАБЛИЗО ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА?
    ПРОКУРАТУРАТА ПОИСКА ЛИ ЗАДЪРЖАНЕНЗА ПОВЕЧЕ ОТ 24 ЧАСА НА ПРАСЕТО ?
    И Т.Н. И Т.Н

    10:48 06.11.2025

  • 7 Риболовеца

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "пипи":

    Няма свръхпопулация. Имаше такава преди онази чума по свинете. Едва последните 1-2 години почна да се възстановява. Където е възможна появата на животни/домашни и диви/, трябва да се шофира внимателно и разумно.

    10:49 06.11.2025

  • 8 АМАH OT ИДИOTИ

    1 0 Отговор
    А БЕ,
    ИНГИЛИЗОВА
    ИЛИ КАКВАТО СИ ТАМ.
    ЩО ЗАНИМАВАТЕ ХОРАТА С ГЛУПОСТИ ?!

    10:50 06.11.2025

  • 9 жалко за младежа все момчета си отиват

    1 0 Отговор
    женските бог пази много по често оцеляват

    явно колата е била малка от евтините за да се преобърне
    родата дано са прибрали глигана

    10:53 06.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове