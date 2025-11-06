Диво прасе излезе пред кола, 20-годишен е с опасност за живота

Внезапно изскочило диво прасе на платното е причина за катастрофа на пътя за Симеоновград. Инцидентът е станал снощи около 23 ч. на третокласен път, водещ към града, съобщи бТВ.
Кола, шофирана от 21-годишна жена, се е ударила във внезапно изскочилото на пътното платно животно, съобщават от полицията в Хасково.
Вследствие на сблъсъка автомобилът е излязъл от пътя и се е преобърнал.
От удара са пострадали 20-годишен пътник от Симеоновград, който е настанен в старозагорската болница с опасност за живота.
Пострадала е и 16-годишно момиче, което е настанено в същата болница, без опасност за живота.
Шофьорката е прегледана и освободена за домашно лечение. Пробите ѝ за алкохол са отрицателни.
Образувано е досъдебно производство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид
10:38 06.11.2025
2 пипи
Коментиран от #7
10:39 06.11.2025
3 чичково червенотиквенече
Трябва да пълнят окрадената хазна....
10:42 06.11.2025
4 4 копита
Коментиран от #5
10:43 06.11.2025
5 чичково червенотиквенече
До коментар #4 от "4 копита":Суши се.
В суджуци.
10:45 06.11.2025
6 АМАH OT ИДИOTИ
ПРАСЕТО ДИВО ЛИ Е БИЛО ИЛИ ПИТОМНО ?
АКО Е БИЛО ПИТОМНО, БИЛО ЛИ Е РЕГИСТРИРАНО И КОИ СА СОБСТВЕНИЦИ?
С КАКВА СКОРОСТ СЕ ДВИЖЕЛО ПРАСЕТО?
ИМАЛО ЛИ Е НАБЛИЗО ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА?
ПРОКУРАТУРАТА ПОИСКА ЛИ ЗАДЪРЖАНЕНЗА ПОВЕЧЕ ОТ 24 ЧАСА НА ПРАСЕТО ?
И Т.Н. И Т.Н
10:48 06.11.2025
7 Риболовеца
До коментар #2 от "пипи":Няма свръхпопулация. Имаше такава преди онази чума по свинете. Едва последните 1-2 години почна да се възстановява. Където е възможна появата на животни/домашни и диви/, трябва да се шофира внимателно и разумно.
10:49 06.11.2025
8 АМАH OT ИДИOTИ
ИНГИЛИЗОВА
ИЛИ КАКВАТО СИ ТАМ.
ЩО ЗАНИМАВАТЕ ХОРАТА С ГЛУПОСТИ ?!
10:50 06.11.2025
9 жалко за младежа все момчета си отиват
явно колата е била малка от евтините за да се преобърне
родата дано са прибрали глигана
10:53 06.11.2025