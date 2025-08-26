Издирват възрастна жена, изчезнала в района на Втора МБАЛ - София

Близки издирват възрастна жена на име Виктория, изчезнала в района на Втора МБАЛ – София. За последно е видяна около 17,30 часа във вторник в стаята си в лечебното заведение, където е била настанена за изследвания. Тя е излязла от болницата, след което следите ѝ се губят.
Жената е с деменция и може да е дезориентирана, съобщава семейството ѝ. Облечена е със същата блуза като на снимката.
Близките молят всеки, който има информация за жената, да се обади на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление.
1 Сатана Z
22:46 26.08.2025
2 Дайте повече отличителни белези
22:48 26.08.2025
3 Усетила се е лелката
22:50 26.08.2025