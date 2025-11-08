Новини
България »
Кaмери са засекли изчезналата Стефани край хижа "Алеко"

Кaмери са засекли изчезналата Стефани край хижа "Алеко"

8 Ноември, 2025 15:24 1 722 23

  • витоша-
  • изчезнала-
  • стефани

В района ще бъде пуснат и дрон

Кaмери са засекли изчезналата Стефани край хижа "Алеко" - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Екипите, които издирват изчезналата във Витоша Стефани са открили следа. Охранителни камери са я засекли край хижа "Алеко", предадоха обществените радио и телевизия.

Поради тази причина част от спасителните екипи се пренасочват в тази част на планината.

Предстои в района да бъде пуснат и дрон. Пред това е видяна по маршрута на ултрамаратона "Витоша 100".

Въпреки лошото време десетки доброволци от сутринта излязоха на Витоша, за да помогнат в издирването на 20-годишното момиче, което изчезна преди два дни.

Вече втори ден се издирва момичето, изчезнало във Витоша. По-рано сутринта 8 кучета обходиха районите, след това се включиха и доброволците. Планинската спасителна служба раздаде и задачите на присъединилите се към издирването хора, които са решили да помогнат.

"Опитваме се да намерим всякаква информация по отношение на това къде може да е било момичето. Всички възможни канали са отворени. Ако някой има информация, моля да я сподели с нас. Последната информация е че е засечена от камера, знае се посоката, по която е тръгнала. Оттам нататък - нищо повече, съобщи в предаването "Тази събота и неделя" Емил Нешев, шеф на ПСС.

Вчера беше съобщено, че Стефани е последно видяна в 17:06 на 6.11.2025 близо до резиденция "Бояна", когато е тръгнала да се качва нагоре към планината.

По думите на майка ѝ момичето има опит в планината, любимите ѝ места за разходка са хижа и връх „Камен дел”, Копитото, Боянски водопад и други.

Стефани е с черна къса коса и е висока около 1,70 см. Няма в себе нито лични документи, нито пари, нито телефон, нито челник, за да вижда през нощта.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    18 1 Отговор
    Не може да си го извадиш без да те снимат камери 😌

    Коментиран от #3

    15:26 08.11.2025

  • 2 Дано

    14 2 Отговор
    всичко има добър край !

    15:28 08.11.2025

  • 3 665

    23 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Зависи, прокурорският син примерно е пълен стелт, камера го не лови.

    15:30 08.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    Тази стана като Черната пантера.Навсякъде.

    Коментиран от #19

    15:31 08.11.2025

  • 5 Добре

    13 0 Отговор
    че не се е загубила в Борисовата !

    15:32 08.11.2025

  • 6 Сила

    21 3 Отговор
    Десетки " доброволци " избягаха по тъмно от жените си за да си направят излет с приятели и да се " постнат " за да ги водят останалите им познати и непознати колко са " куул " и колко са социално и обществено " ангажирани" ....а , и да покажат новите си туристически екипчета и необувани обувки а някой и джиповете си !!! Отделно има и кисели опърпани и очукани " разбирачи " , които дават акъл и са наясно с Витоша " от малки "....

    Коментиран от #21

    15:36 08.11.2025

  • 7 Много странно,

    9 4 Отговор
    как можеш да се загубиш на Витоша,станало е нещо по страшно...

    Коментиран от #11, #12

    15:36 08.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сила

    15 0 Отговор

    До коментар #7 от "Много странно,":

    Ако искаш , можеш ....а в дадения случай момичето явно е искало да се "загуби" ...??!

    15:44 08.11.2025

  • 12 УдоМача

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Много странно,":

    Елементарно! Не се е изгубила а просто не иска да бъде намерена! Няма как да знаем дали вкъщи не са й направили живота ад...

    15:49 08.11.2025

  • 13 Боруна Лом

    6 2 Отговор
    ЯВНО ЕСЕННА ДЕПРЕСИЯ С ЛИПСА НА СЕКС!

    15:51 08.11.2025

  • 14 Уса

    6 3 Отговор
    Е това е истинско българско момиче а не еврогеиска кифла с айфоне,която след 20 крачки плюе тютюневи хрчки.Цяла София трябва да я издирва и благодари на майката,че е отгледала и възпитала такова дете

    Коментиран от #18

    15:53 08.11.2025

  • 15 БеГемот

    1 6 Отговор
    Отишла е да умре в планината...оставете я на мира...

    15:53 08.11.2025

  • 16 Верно ли

    3 0 Отговор
    А кога са я "засекли" камерите на хижа Алеко? Все повече започва да изглежда, че момичето е отишло да си отдъхне сред природата, ама пък без документи... Надявам се всичко да приключи добре.

    15:58 08.11.2025

  • 17 Холмс

    2 0 Отговор
    Че няма документи и телефон е проверимо. За челник също - ако е имала само един и той не е взет. Как са сигурни, че няма пари? Единствено, ако е написано в някаква бележка, оставена при документите и пак не може да е доказателство. Другият вариант е да е мразила кеша (свободата), но нещо не и е такъв психо профила. Дано се намери жива!

    16:01 08.11.2025

  • 18 Боруна Лом

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Уса":

    ЯВНО И ТИ СИ НА ЧЕРЕШАТА! БЕЗОТГОВОРНА ПОСТЪПКА ОТ НЕЙНА СТРАНА!

    16:02 08.11.2025

  • 19 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Забелязана е и в Родопите, те я търсят, ама тя не знае , че се е загубила

    16:38 08.11.2025

  • 20 Вела Пеева

    1 0 Отговор
    Почна се! Младите излизат вече шумкари!

    16:38 08.11.2025

  • 21 Ъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    Ами описанието отговаря на определението- "жълтопаветна гнус"! 🤔

    16:39 08.11.2025

  • 22 Горски

    1 0 Отговор
    Отключила е шизофрения. Прекъсването на контакти и натрапчивото желание за път е нещо типично за това състояние. Е па планината е по-безопасна за жена през нощта от повечето квартали на София.. най-много на някое животно да попаднеш. "Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо. Имаше своите търсения и съмнения. Беше на кръстопът." Решила е да си прочисти мозъка от обсебващата си майка и реалностите на живота в България.

    16:40 08.11.2025

  • 23 Христо Проданов

    1 0 Отговор
    На Витоша не можеш се загуби, има само нагоре и надолу. Пълно е с хора и е застроена до средата.

    16:40 08.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове