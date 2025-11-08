Кaмери са засекли изчезналата Стефани край хижа "Алеко"

Екипите, които издирват изчезналата във Витоша Стефани са открили следа. Охранителни камери са я засекли край хижа "Алеко", предадоха обществените радио и телевизия.
Поради тази причина част от спасителните екипи се пренасочват в тази част на планината.
Предстои в района да бъде пуснат и дрон. Пред това е видяна по маршрута на ултрамаратона "Витоша 100".
Въпреки лошото време десетки доброволци от сутринта излязоха на Витоша, за да помогнат в издирването на 20-годишното момиче, което изчезна преди два дни.
Вече втори ден се издирва момичето, изчезнало във Витоша. По-рано сутринта 8 кучета обходиха районите, след това се включиха и доброволците. Планинската спасителна служба раздаде и задачите на присъединилите се към издирването хора, които са решили да помогнат.
"Опитваме се да намерим всякаква информация по отношение на това къде може да е било момичето. Всички възможни канали са отворени. Ако някой има информация, моля да я сподели с нас. Последната информация е че е засечена от камера, знае се посоката, по която е тръгнала. Оттам нататък - нищо повече, съобщи в предаването "Тази събота и неделя" Емил Нешев, шеф на ПСС.
Вчера беше съобщено, че Стефани е последно видяна в 17:06 на 6.11.2025 близо до резиденция "Бояна", когато е тръгнала да се качва нагоре към планината.
По думите на майка ѝ момичето има опит в планината, любимите ѝ места за разходка са хижа и връх „Камен дел”, Копитото, Боянски водопад и други.
Стефани е с черна къса коса и е висока около 1,70 см. Няма в себе нито лични документи, нито пари, нито телефон, нито челник, за да вижда през нощта.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Дано
3 665
До коментар #1 от "Гост":Зависи, прокурорският син примерно е пълен стелт, камера го не лови.
4 Последния Софиянец
5 Добре
6 Сила
7 Много странно,
11 Сила
До коментар #7 от "Много странно,":Ако искаш , можеш ....а в дадения случай момичето явно е искало да се "загуби" ...??!
12 УдоМача
До коментар #7 от "Много странно,":Елементарно! Не се е изгубила а просто не иска да бъде намерена! Няма как да знаем дали вкъщи не са й направили живота ад...
13 Боруна Лом
14 Уса
15 БеГемот
16 Верно ли
17 Холмс
18 Боруна Лом
До коментар #14 от "Уса":ЯВНО И ТИ СИ НА ЧЕРЕШАТА! БЕЗОТГОВОРНА ПОСТЪПКА ОТ НЕЙНА СТРАНА!
19 Така е
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Забелязана е и в Родопите, те я търсят, ама тя не знае , че се е загубила
20 Вела Пеева
21 Ъъъъ
До коментар #6 от "Сила":Ами описанието отговаря на определението- "жълтопаветна гнус"! 🤔
22 Горски
23 Христо Проданов
