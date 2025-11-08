Кaмери са засекли изчезналата Стефани край хижа "Алеко"

Екипите, които издирват изчезналата във Витоша Стефани са открили следа. Охранителни камери са я засекли край хижа "Алеко", предадоха обществените радио и телевизия.

Поради тази причина част от спасителните екипи се пренасочват в тази част на планината.

Предстои в района да бъде пуснат и дрон. Пред това е видяна по маршрута на ултрамаратона "Витоша 100".

Въпреки лошото време десетки доброволци от сутринта излязоха на Витоша, за да помогнат в издирването на 20-годишното момиче, което изчезна преди два дни.

Вече втори ден се издирва момичето, изчезнало във Витоша. По-рано сутринта 8 кучета обходиха районите, след това се включиха и доброволците. Планинската спасителна служба раздаде и задачите на присъединилите се към издирването хора, които са решили да помогнат.

"Опитваме се да намерим всякаква информация по отношение на това къде може да е било момичето. Всички възможни канали са отворени. Ако някой има информация, моля да я сподели с нас. Последната информация е че е засечена от камера, знае се посоката, по която е тръгнала. Оттам нататък - нищо повече, съобщи в предаването "Тази събота и неделя" Емил Нешев, шеф на ПСС.

Вчера беше съобщено, че Стефани е последно видяна в 17:06 на 6.11.2025 близо до резиденция "Бояна", когато е тръгнала да се качва нагоре към планината.

По думите на майка ѝ момичето има опит в планината, любимите ѝ места за разходка са хижа и връх „Камен дел”, Копитото, Боянски водопад и други.

Стефани е с черна къса коса и е висока около 1,70 см. Няма в себе нито лични документи, нито пари, нито телефон, нито челник, за да вижда през нощта.