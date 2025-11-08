Изчезналата Стефани е засечена от камера

Полицията, планински спасители и доброволци издирват изчезналата 20-годишна млада жена. В този час акцията в района на Витоша продължава, съобщава бТВ.
Вече втори ден се издирва момичето, изчезнало в планината Витоша. По-рано сутринта 8 кучета обходиха районите. Преди минути се включиха и доброволците. Планинската спасителна служба даде и задачите на присъединилите се към издирването хора, които са решили да помогнат.
"Опитваме се да намерим всякаква информация по отношение на това къде може да е било момичето. Всички възможни канали са отворени. Ако някой има информация, моля да я сподели с нас. Последната информация е че е засечена от камера, знае се посоката, по която е тръгнала. Оттам нататък - нищо повече, съобщи в предаването "Тази събота и неделя" Емил Нешев, шеф на ПСС.
Последно е видяна по маршрута на маратона "Витоша 100". Доброволците, които искат да се включат, не трябва да го правят самосиндикално, трябва да се допитат до спасителната служба. Хората трябва да са добре екипирани и най-вече да се съгласуват с ПСС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А защо трябва да издирват
Коментиран от #4, #6
11:21 08.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 хмм
11:25 08.11.2025
4 таксиджия 🚖
До коментар #1 от "А защо трябва да издирват":А теб защо са те направили със лъжица? 🥄
11:26 08.11.2025
5 Град Симитли
Тука има нема....
11:27 08.11.2025
6 ....
До коментар #1 от "А защо трябва да издирват":Който къса връзката с майка си, е обречен на болка и несполуки. Когато това се разбере, обикновено е непоправимо...
Коментиран от #11, #12
11:27 08.11.2025
7 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #17
11:28 08.11.2025
8 Мимче,
До коментар #2 от "Mими Кучева🐕🦺":Насреща съм за породисто
Коментиран от #15
11:28 08.11.2025
9 Като гледам снимката на майката
Коментиран от #22
11:29 08.11.2025
10 Призив
Коментиран от #14
11:30 08.11.2025
11 Абе
До коментар #6 от "....":Майката има вид на обсебваща.
11:31 08.11.2025
12 Бай той Толстой
До коментар #6 от "....":Глупости.😁
11:31 08.11.2025
13 Има нещо много тревожно,
11:32 08.11.2025
14 Бай той Толстой
До коментар #10 от "Призив":Милиционерите за Какво са бе?😁
Коментиран от #16
11:33 08.11.2025
15 Бай той Толстой
До коментар #8 от "Мимче,":Аз имам-искдш ли?🍆
11:34 08.11.2025
16 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #14 от "Бай той Толстой":За да си показват татуировките!💘🤣👍
11:36 08.11.2025
17 1111
До коментар #7 от "Mими Кучева🐕🦺":И теб те преследват извънземните. Това сигурно от тях си го научила.🐕🦺🤺👽👽
11:48 08.11.2025
18 Джон
11:51 08.11.2025
19 писарке много я подмладихте
ще се върне тя както другите момета дето изчезват и се появат
защото от години цъкате за такива случаи и досега няма наистина безследно изчезнала
ама ако беше за коч едва ли щяхте толкова много да цъкате за това
а пък тях по често ги откриват мъртви в гората
11:51 08.11.2025
20 Хе-хе
11:54 08.11.2025
21 Сила
11:59 08.11.2025
22 Ако има замисляне...
До коментар #9 от "Като гледам снимката на майката":Ние, хората, не сме си длъжни. Нужни сме си.
Как да изглежда тревожна и уплашена майка?
Не знам как се оказват някои в приказката за неродената мома или момък. Има граници и линии, които не трябва да се преминават, защото последиците са трагични.
Който обезценява и мрази майка си и баща си, обезценява и мрази себе си.
12:05 08.11.2025
23 Момето
Коментиран от #25, #31
12:13 08.11.2025
24 Мелина
Коментиран от #29
12:21 08.11.2025
25 1111
До коментар #23 от "Момето":Досетил си се, защото нефелниците ставате все повече и повече!
12:24 08.11.2025
26 Антон
По новините майката каза: тя си е оставила телефона, защото знае че винаги мога да видя локацията йи къде се намира.
Сега въпроса е защо е на майката да гледа локацията на 20-годишната си дъщеря. Майката е виновна, задушавала е дъщеря си.
Коментиран от #30, #37
12:25 08.11.2025
27 665
взела. Не е уред момето. Повторение на малкия Сашко.
12:25 08.11.2025
28 помнещия
Коментиран от #33
12:25 08.11.2025
29 Хе!
До коментар #24 от "Мелина":Тя ако е здрава, значи ще е жива! Ей така пълните пространството с излишни приказки, лишени от смисъл и съдържание! Като фонетика - 5.53!
12:26 08.11.2025
30 665
До коментар #26 от "Антон":Изпревари ме. Дано го намерят момичето, но тия неща трябва да се казват, не ние да се правим на следователи.
12:27 08.11.2025
31 Хе!
До коментар #23 от "Момето":Вие очевидно сте получили необходимата доза чешане и нямате спешна нужда! Да! Като изключим обидната ирония сте прав! Всеки иска да е като хората, но не на всеки е дадено! Имаше едно такова, вече бе 40 годишно, не е добре, видяло някакъв колега и се върти около него, звъняло му и един път на вратата! Той го отпратил, доколкото може вежливо! Въртя се около колата по обедна почивка, той ми звъни от терасата на осмия етаж и ме предупреждава, че неговото момиче се върти около мен! Огледах се - да! Бе наблизо, но като видя, че не е нейният човек или нямам привликателен вид се отдалечи! Та, не се подигравайте с неравностойното положение на ощетените от Бог, Сатаната и от Вас!
12:35 08.11.2025
32 Хипотеза
12:35 08.11.2025
33 Загрижен
До коментар #28 от "помнещия":Аааа, не сме забрвили. Сещаме се от време навреме и се питаме къде ли се е спотаило котето и дали не му е студено вече да се мотае самичко из природата? Току виж и то започне да се разхожда нощем по селските улици, също като мечките. А защо не и по градските?
12:39 08.11.2025
34 50/50
12:45 08.11.2025
35 А тя дали иска
Коментиран от #36
12:59 08.11.2025
36 Антон
До коментар #35 от "А тя дали иска":И аз това се питай преди малко. Утре ми писва от задачи, жени, работа, грижи. Оставям си нешата и хващам накъдето ми видят очите. Не искам да говори с близки и проиятели. Пълнолетен съм. Това забранено ли е, наказуемо ли е, ако е доброволно защо цяла държава трябва да ме търси. Трябва ли да давам отчет къде отивам.
13:12 08.11.2025
37 Колко е трудно да разбереш
До коментар #26 от "Антон":Ами вероятно има причина да следи локацията на дъщеря си, която катери планини сама без чувство за самосъхранение.
Това не е контрол, а страх, че ще й се случи точно това, което се случва днес - и тялото няма да намерят.
Откачена работа. Маргинали и самотници, объркани и нестабилни млади хора. Лесна плячка. Жалко за момичето.
13:12 08.11.2025