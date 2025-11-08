Новини
Изчезналата Стефани е засечена от камера

8 Ноември, 2025

  • витоша-
  • изчезнала-
  • стефани

Знае се посоката, в която е тръгнала

Полицията, планински спасители и доброволци издирват изчезналата 20-годишна млада жена. В този час акцията в района на Витоша продължава, съобщава бТВ.

Вече втори ден се издирва момичето, изчезнало в планината Витоша. По-рано сутринта 8 кучета обходиха районите. Преди минути се включиха и доброволците. Планинската спасителна служба даде и задачите на присъединилите се към издирването хора, които са решили да помогнат.

"Опитваме се да намерим всякаква информация по отношение на това къде може да е било момичето. Всички възможни канали са отворени. Ако някой има информация, моля да я сподели с нас. Последната информация е че е засечена от камера, знае се посоката, по която е тръгнала. Оттам нататък - нищо повече, съобщи в предаването "Тази събота и неделя" Емил Нешев, шеф на ПСС.

Последно е видяна по маршрута на маратона "Витоша 100". Доброволците, които искат да се включат, не трябва да го правят самосиндикално, трябва да се допитат до спасителната служба. Хората трябва да са добре екипирани и най-вече да се съгласуват с ПСС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 А защо трябва да издирват

    21 10 Отговор
    някой който е пълнолетен и не иска да се чува с майка си? Нямаме ли право на самостоятелен живот след 18г?

    Коментиран от #4, #6

    11:21 08.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хмм

    7 4 Отговор
    Ще се появи с някой нов "приятел".

    11:25 08.11.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    3 13 Отговор

    До коментар #1 от "А защо трябва да издирват":

    А теб защо са те направили със лъжица? 🥄

    11:26 08.11.2025

  • 5 Град Симитли

    12 1 Отговор
    Тая стана като шуменската черна пантера
    Тука има нема....

    11:27 08.11.2025

  • 6 ....

    5 12 Отговор

    До коментар #1 от "А защо трябва да издирват":

    Който къса връзката с майка си, е обречен на болка и несполуки. Когато това се разбере, обикновено е непоправимо...

    Коментиран от #11, #12

    11:27 08.11.2025

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 6 Отговор
    Всъщност момата е преследвана от извънземни, и вероятно вече е при Митьо Пищова и Пешо Петела. 👽😪👽

    Коментиран от #17

    11:28 08.11.2025

  • 8 Мимче,

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Насреща съм за породисто

    Коментиран от #15

    11:28 08.11.2025

  • 9 Като гледам снимката на майката

    15 3 Отговор
    ми е ясно, че я е тормозила психически и е избягало момичето. Сякаш цял живот й е длъжна

    Коментиран от #22

    11:29 08.11.2025

  • 10 Призив

    3 2 Отговор
    Всички граждани да съдействат с каквото могат за проследяване и намиране на жената. Това трябва да се смени като задължение и отговорност на всеки български гражданин при съмнения за подозрителна дейност да се обръщат незабавно към съответните служби! Корупция и всякакви престъпления.

    Коментиран от #14

    11:30 08.11.2025

  • 11 Абе

    12 2 Отговор

    До коментар #6 от "....":

    Майката има вид на обсебваща.

    11:31 08.11.2025

  • 12 Бай той Толстой

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "....":

    Глупости.😁

    11:31 08.11.2025

  • 13 Има нещо много тревожно,

    7 1 Отговор
    Ноне ни казват какво. Пълнолетен човек започват даго издирват чак след триденонощия след катое бил видянзапоследно. Има някаква причина за да алармират още на следващия ден.

    11:32 08.11.2025

  • 14 Бай той Толстой

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Призив":

    Милиционерите за Какво са бе?😁

    Коментиран от #16

    11:33 08.11.2025

  • 15 Бай той Толстой

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мимче,":

    Аз имам-искдш ли?🍆

    11:34 08.11.2025

  • 16 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Бай той Толстой":

    За да си показват татуировките!💘🤣👍

    11:36 08.11.2025

  • 17 1111

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    И теб те преследват извънземните. Това сигурно от тях си го научила.🐕‍🦺🤺👽👽

    11:48 08.11.2025

  • 18 Джон

    0 3 Отговор
    Защото изглежда добре и искат да я спасят. За грозница нямаше да се вдигнат толкова мъже.

    11:51 08.11.2025

  • 19 писарке много я подмладихте

    2 1 Отговор
    вчера писахте че е на 25г

    ще се върне тя както другите момета дето изчезват и се появат
    защото от години цъкате за такива случаи и досега няма наистина безследно изчезнала

    ама ако беше за коч едва ли щяхте толкова много да цъкате за това
    а пък тях по често ги откриват мъртви в гората

    11:51 08.11.2025

  • 20 Хе-хе

    6 0 Отговор
    Добре, де! Като я намерите, какво ще я правите!? Ще я поставите в клетка ли, какво! То не се е изгубило без да осъзнава, а съсем целенасочено! Ако иска, ще се прибере! Щом не иска, вие за какво сте се разтревожили!? Има и други начини да се отдели от майка си! Съвсем легални! Да се омъжи, да излезе на квартира, да стане клошар, да замине за ЕС! Партизанските времена не са на мода!

    11:54 08.11.2025

  • 21 Сила

    5 1 Отговор
    Цялото семейство е нещо сбъркано , бащата колоездач май доколкото разбрах загива преди време , майката е тотално психо , момичето има странно налудничаво излъчване ....много " спортно " семейство с прекалено "активен начин на живот " ..... Спорта не е здраве , и психическо здраве не е явно ....

    11:59 08.11.2025

  • 22 Ако има замисляне...

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Като гледам снимката на майката":

    Ние, хората, не сме си длъжни. Нужни сме си.
    Как да изглежда тревожна и уплашена майка?
    Не знам как се оказват някои в приказката за неродената мома или момък. Има граници и линии, които не трябва да се преминават, защото последиците са трагични.
    Който обезценява и мрази майка си и баща си, обезценява и мрази себе си.

    12:05 08.11.2025

  • 23 Момето

    3 0 Отговор
    има нужда от много чешене!!

    Коментиран от #25, #31

    12:13 08.11.2025

  • 24 Мелина

    3 0 Отговор
    Защо майката не казва, че е в депресия...., може и да направи най-лошото... Дано е жива и здрава..

    Коментиран от #29

    12:21 08.11.2025

  • 25 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Момето":

    Досетил си се, защото нефелниците ставате все повече и повече!

    12:24 08.11.2025

  • 26 Антон

    6 1 Отговор
    Майката е оказвала психологически натиск на дъщеря си и свръх контрол.
    По новините майката каза: тя си е оставила телефона, защото знае че винаги мога да видя локацията йи къде се намира.
    Сега въпроса е защо е на майката да гледа локацията на 20-годишната си дъщеря. Майката е виновна, задушавала е дъщеря си.

    Коментиран от #30, #37

    12:25 08.11.2025

  • 27 665

    1 0 Отговор
    Съвсем мимоходом се спомена, че майката е инсталирала на телефона на дъщеря си приложение за локализация, като за малки деца. Най вероятно дъщерята не може да го деинсталира За това и не ги е
    взела. Не е уред момето. Повторение на малкия Сашко.

    12:25 08.11.2025

  • 28 помнещия

    1 0 Отговор
    Тъкмо забравихте за "Черната пантера" ...леопард от шууменското плато и оп появи е Стефания.........

    Коментиран от #33

    12:25 08.11.2025

  • 29 Хе!

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Мелина":

    Тя ако е здрава, значи ще е жива! Ей така пълните пространството с излишни приказки, лишени от смисъл и съдържание! Като фонетика - 5.53!

    12:26 08.11.2025

  • 30 665

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Антон":

    Изпревари ме. Дано го намерят момичето, но тия неща трябва да се казват, не ние да се правим на следователи.

    12:27 08.11.2025

  • 31 Хе!

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Момето":

    Вие очевидно сте получили необходимата доза чешане и нямате спешна нужда! Да! Като изключим обидната ирония сте прав! Всеки иска да е като хората, но не на всеки е дадено! Имаше едно такова, вече бе 40 годишно, не е добре, видяло някакъв колега и се върти около него, звъняло му и един път на вратата! Той го отпратил, доколкото може вежливо! Въртя се около колата по обедна почивка, той ми звъни от терасата на осмия етаж и ме предупреждава, че неговото момиче се върти около мен! Огледах се - да! Бе наблизо, но като видя, че не е нейният човек или нямам привликателен вид се отдалечи! Та, не се подигравайте с неравностойното положение на ощетените от Бог, Сатаната и от Вас!

    12:35 08.11.2025

  • 32 Хипотеза

    0 0 Отговор
    Ако момичето наистина е видяно за последно край резиденция "Бояна", а не при Боянския водопад, тогава защо си мислят, че е в планината? Може да е отивала на гости на някой, който живее в Бояна. Къде точно я е засякла камера?

    12:35 08.11.2025

  • 33 Загрижен

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "помнещия":

    Аааа, не сме забрвили. Сещаме се от време навреме и се питаме къде ли се е спотаило котето и дали не му е студено вече да се мотае самичко из природата? Току виж и то започне да се разхожда нощем по селските улици, също като мечките. А защо не и по градските?

    12:39 08.11.2025

  • 34 50/50

    0 0 Отговор
    Отговаря на профила на Мата Хари!

    12:45 08.11.2025

  • 35 А тя дали иска

    2 1 Отговор
    Да бъде намерена? Никой не зачита свободната воля в тази територия. Не си ли научхите урока с оня отшелник дето намерихте, който се води умрял от няколко години? Намерихте го против волята му и после пак изчезна.

    Коментиран от #36

    12:59 08.11.2025

  • 36 Антон

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "А тя дали иска":

    И аз това се питай преди малко. Утре ми писва от задачи, жени, работа, грижи. Оставям си нешата и хващам накъдето ми видят очите. Не искам да говори с близки и проиятели. Пълнолетен съм. Това забранено ли е, наказуемо ли е, ако е доброволно защо цяла държава трябва да ме търси. Трябва ли да давам отчет къде отивам.

    13:12 08.11.2025

  • 37 Колко е трудно да разбереш

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Антон":

    Ами вероятно има причина да следи локацията на дъщеря си, която катери планини сама без чувство за самосъхранение.
    Това не е контрол, а страх, че ще й се случи точно това, което се случва днес - и тялото няма да намерят.
    Откачена работа. Маргинали и самотници, объркани и нестабилни млади хора. Лесна плячка. Жалко за момичето.

    13:12 08.11.2025

