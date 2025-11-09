Новини
Разкриха причините за изчезването на Стефани

9 Ноември, 2025 17:00 1 642 20

  • стефани-
  • витоша-
  • изчезнала

Момичето е изключително подготвено – занимава се с планински преходи и познава добре парк „Витоша“

Разкриха причините за изчезването на Стефани - 1
Снимка: ПСС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Причините за изчезването на 20-годишната Стефани са изключително лични. Това стана ясно по време на брифинг на МВР и ПСС. Според спасителите, момичето е било изключително подготвено и се е движело самостоятелно, което е затруднило нейното локализиране.

20-годишната Стефани, която вчера беше намерена, след като от шести ноември беше в неизвестност е добре. Тя е преминала медицински преглед, казаха от МВР и ПСС. Младата жена сама слезе от Витоша, след като десетки доброволци и спасители я търсеха в планината.

Комисар Кристиян Тонев, началник на Четвърто РУ посочи, че на 6 ноември около 22 часа е подадено заявление от жена, че дъщеря ѝ е в неизвестност.

" Бяха прегледани множество камери и по-късно успяхме да установим, че момичето се движи по една от пътеките в планина Витоша", каза комисар Тонев.

След това незабавно са се свързали с Планинската спасителна служба. На 7 и 8 ноември бе проведена мащабна акция по издирването на 20-годишната Стефани.

На 8 ноември, около 19 часа е получен сигналът, че момичето е забелязано в село Железница.

„Момичето сподели, че през цялото време се е движело, като в тъмната част е престоявала на безопасни места. Причините са изключително лични и заради това няма да споделя. Установихме го в изключително добро физическо състояние, след което родители дойдох и си я взеха“, допълни той.

Емил Нешев от ПСС коментира, че никой не може да каже колко струва една такава спасителна операция.

"Никой не може да каже колко точно струва такава операция. Колко струва цената на доброволния труд човек. Точна стойност не може да се каже", обясни Емил Нешев.

Момичето е изключително подготвено – занимава се с планински преходи и познава добре парк „Витоша“. Нейното намиране е било трудно, защото през цялото време се е движела.

„В момента, в който се появи информацията, че е забелязана на хижа "Алеко", веднага ни увери, че тя не бедства, а просто ходи в планината. Големият проблем беше, че получавахме информация с 24-часово закъснение – това беше основното затруднение. Сезонът също е такъв, че в планината в момента няма много хора; ако беше месец по-рано, вероятно щеше да бъде засечена от повече туристи“, допълни той.

Според Нешев, с нейната подготовка, Стефани би издържала дълго време в планината.

„Няма конфликт с майката“, уточни комисар Тонев.


  • 1 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    24 0 Отговор
    Написаното показва точно обратното на заглавието - че не е ясна причината за изчезването. А бе вие сте уникални - статията опровергава заглавието!

    Коментиран от #19

    17:04 09.11.2025

  • 2 ДААААААААААААА

    14 3 Отговор
    Лични проблеми на 2- годишна...МОМА...и цялата държава на КРАК....

    17:04 09.11.2025

  • 3 Гост

    6 2 Отговор
    Добро е момето 😀

    17:05 09.11.2025

  • 4 Този

    7 1 Отговор
    Г-жо Атанасова, явно имате способности да разчитате личните причини като ясни, но защо не ни ги споделиш?

    17:06 09.11.2025

  • 5 Механик

    16 0 Отговор
    както обикновено в заглавието се обещава едно, а в материала не се казва нищо.
    "Разкриха причините..."
    "Причините са изключително лични и заради това няма да споделя"
    Е, какво разкрихте бе булю-булю? Къде са скрили булгура и ечемика ли ?
    Деееее и ... да не казвам какво!

    17:07 09.11.2025

  • 6 Нищо

    11 1 Отговор
    не са разкрили . Най - важното е , че всичко има добър край !

    17:07 09.11.2025

  • 7 Жони

    7 1 Отговор
    Пълно к у к у да си платее

    17:07 09.11.2025

  • 8 Бай той Толстой

    6 1 Отговор
    Бем ви и държавата.

    17:07 09.11.2025

  • 9 Мим

    14 2 Отговор
    Тая явно има конфликт с главата си.Тя трябва да заплати разходите.за такива,като нея.

    17:08 09.11.2025

  • 10 1111

    11 1 Отговор
    За причините разбрахме. Чудя се обаче ако другата седмица пак реши да се "поразходи" на Витоша пак ли ще я издирват по същия начин.

    17:10 09.11.2025

  • 11 ГОРКАТА МОМА

    7 2 Отговор
    Ясна работата…нещо несподелено, енергия за изхвърляне, цяла София на крак. Ако бях на мястото на майката щях да пукна от радост………и срам! За нея всичко е ясно…..момиче с проблеми от всякакъв характер!

    17:10 09.11.2025

  • 12 Туту Рутка

    4 2 Отговор
    Остава да ни информирате и за последното разкритие - кога и е циклата

    Коментиран от #14

    17:10 09.11.2025

  • 13 Така е

    5 1 Отговор
    Маанете я тая стефи бе. Дайте нещо за черната котка и за бащата на саяна.

    17:12 09.11.2025

  • 14 При

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Туту Рутка":

    тая такова нещо нема.
    От снимката се види, че ормоните и са мъжки

    17:19 09.11.2025

  • 15 АГАТ а Кристи

    3 2 Отговор
    Това моме удари в земята по публикации продажбата на Лукойл.
    "Хвала" на манипул@торите ?

    17:21 09.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Никси

    1 0 Отговор
    ААА я чели я да си пуснем Канал 3 или България 24 че там има по важни неща , едни докато тупкат топката в Парламента занимават аудиторията с други неща не не и с най важните в Държавата , целта е да не гледаш където трябва а в другата посока , само тази топка до като се тупка някога може и да се спука , какво ли не се говори 4 дена и оревахте орталъка , един казва нахранете журналистите с информация те по натам си знаят кво да правят , щото трябва да се угоди на тупкаща та топка задкулисно !!!.

    17:30 09.11.2025

  • 18 Що за търсене е

    0 0 Отговор
    когато е забелязана някъде, обадила се е веднага, а информацията за това се научава чак след 24 часа от търсещите? Нямам думи, тия хора телефони нямат ли? Родителите ѝ си я взели в къщи?!!!, та тя да не е дете мисирки такива?

    17:34 09.11.2025

  • 19 Точно ,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    но нали трябва да ни накарат да отворим , прочетем и коментираме , за да печелят от това . Възможно е да ме изтрият и блокират за това , че пиша истината .

    17:36 09.11.2025

  • 20 Адам

    0 0 Отговор
    Едно време такива проблеми се лекуваха с с едно лекарство за което казваха, че излезло от Рая. За тоягата става дума, де.

    17:36 09.11.2025

