Новини
България »
Майката на изчезналата Стефани: Не е избягала, по-скоро си е тръгнала

Майката на изчезналата Стефани: Не е избягала, по-скоро си е тръгнала

8 Ноември, 2025 08:40 1 448 13

  • изчезнала-
  • стефани-
  • витоша

Продължава издирването на 20-годишното момиче, изчезнало на Витоша

Майката на изчезналата Стефани: Не е избягала, по-скоро си е тръгнала - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Продължава издирването на 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша. Момичето последно е видяно край резиденция „Бояна”. И тази сутрин планински спасители и доброволци тръгват към планината.

Пред Нова тв майката на Стефани обясни, че дъщеря ѝ често ходи по планините, тренира спортно катерене и е подготвена физически.

„Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо. Имаше своите търсения и съмнения. Беше на кръстопът”, разказа майката. „Според мен го е планувала. Оставила е лични документи, телефон, на който има локация и мога да я видя къде е, ключове – всичко беше вкъщи”, разказа още майката. Тя вече е обходила Боянския водопад и Камен дел. Казва, че дъщеря ѝ от скоро прекъснала комуникация с приятелите си.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 6 Отговор
    Съмнявала се е ,че я преследват извънземни.💋👩👽👽👽🥳🤣👍

    Коментиран от #10

    08:52 08.11.2025

  • 2 То децата

    12 1 Отговор
    не си напускат дома от радост. Децата винаги напускат семейното огнище, заради властни родители и проблеми в семейството.. Лошото е, че младите хора са най-уязвими на тази възраст, могат да станат лесни жертви на престъпления.

    08:52 08.11.2025

  • 3 456

    14 1 Отговор
    Дано да греша какво може да е направила Стефани ,но думите на майката будят тревога.

    Коментиран от #5

    08:53 08.11.2025

  • 4 Майка

    5 1 Отговор
    На годината

    08:56 08.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Първият индикатор

    8 1 Отговор
    "Казва, че дъщеря ѝ от скоро прекъснала комуникация с приятелите си".
    За мен липсата на диалог, поражда конфликти.
    Майката е трябвало да говори, говори, говори с дъщерята..

    Коментиран от #9

    08:58 08.11.2025

  • 7 Ъхъ

    2 1 Отговор
    Щом е била на кръстопът, дано да е хванала правилната посока! Първо се разследва семейството и приятелите, задължително се проверява алибито на всички извратеняци регистрирани в района и накрая намират трупът.
    Много гледам онази американска тв, която е само за убийства!

    08:59 08.11.2025

  • 8 Страшно е !

    9 0 Отговор
    Това към което държавната система води обществото е СТРАШНО !
    Тоталната деградация, липсата на контрол върху държанието в обществото и умишленото премахване на елементарни човешки ценности може на пръв поглед да няма нищо общо със случилото се, но ВСИЧКО е взаимосвързано и хора с по-чувствителна и лабилна психика просто не издържат.
    От все сърце се надявам всичко да се оправи по най-добрият възможен начин !!!
    Дано момичето се прибере живо и здраво 🙏❣
    Не е вариант здрав човек на 20 години да се откаже от живота си.

    09:02 08.11.2025

  • 9 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Първият индикатор":

    Прав си !!!

    09:04 08.11.2025

  • 10 Жмъ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Не е така ли, че тука всеки втори се изживява като агент, пълно е с малоумни елементи, и определени кръгове го използват

    09:15 08.11.2025

  • 11 Титак

    2 0 Отговор
    Оставила е лични вещи, ключове защото няма да и трябват. Вече е в друго измерение. Жалко.

    09:18 08.11.2025

  • 12 Алф

    1 0 Отговор
    Прочетете коментарите, и ще ви се прииска да изгорите всички

    09:19 08.11.2025

  • 13 голямо сравнение направи тази

    1 0 Отговор
    ти се моли да е избягала опа тръгнала че инъче работите отиват на зле…

    09:20 08.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове