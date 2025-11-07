Новини
България »
Съобщиха подробности за изчезналата на Витоша млада жена

Съобщиха подробности за изчезналата на Витоша млада жена

7 Ноември, 2025 16:41 2 408 15

  • витоша-
  • изчезнала

По-рано днес от Планинската спасителна служба казаха, че 15 спасители, заедно с четири кучета участват в издирването на младата жена

Съобщиха подробности за изчезналата на Витоша млада жена - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Към момента не можем да правим прибързани заключения. Това каза пред журналисти директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов в отговор на въпрос за евентуалните причини, поради които издирваното на Витоша момиче е напуснало дома си.

Той присъства на церемония по повод 8 ноември – професионален празник на българската полиция, предаде БТА.

Вчера към 22:00 ч. майката на момичето подаде заявление в Четвърто районно управление, че не е виждала дъщеря си от известно време и предполага, че може да е изчезнала, каза Николов. Веднага са сформирани издирвателни групи, уведомихме Планинската спасителна служба и със съдействие от Столична община и доброволци започна незабавно издирване. Момичето е било видяно около 17:00 ч. в района на резиденция "Бояна", а около 40 минути по-късно и около Боянския водопад, посочи Любомир Николов. То не е взело със себе си лични вещи, включително и телефон, което затруднява издирването, каза още главен комисар Николов и изрази надежда, че спасителите ще имат успех в акцията.

По-рано днес от Планинската спасителна служба казаха, че 15 спасители, заедно с четири кучета участват в издирването на младата жена. Издирвателната акция продължава.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    42 2 Отговор
    "Съобщиха подробности за изчезналата на Витоша млада жена"
    И къде са обещаните подробности, мили кудкудячки?

    16:44 07.11.2025

  • 2 Нерез

    7 20 Отговор
    Вместо да се мандраса да ражда деца митка по баирите.

    Коментиран от #3

    16:45 07.11.2025

  • 3 За нищо не ставате!

    24 3 Отговор

    До коментар #2 от "Нерез":

    Липсват ви елементарно възпитание и обноски, за да ви обърне внимание която и да е!

    Коментиран от #7

    16:50 07.11.2025

  • 4 Наблюдател

    7 6 Отговор
    Ако беше от избирателките на Ново начало и Герб , на тези години вече щеше да гледа внучета , а не да скитосва сама по баирите .

    16:55 07.11.2025

  • 5 Само вижте

    14 2 Отговор
    коментари 1 и 2!

    Пълна липса на всякаква човечност и емпатия!
    Тия двамата са хванати от гората, пълни лигльовци, междинен етап в еволюцията!

    Кога се нароихте толкова много подобни в хубавата ни нация?!

    Коментиран от #10

    16:57 07.11.2025

  • 6 Мда, тук говорим за бъдеща Шампионка

    5 0 Отговор
    по крос кънтри бягане или така нареченото Планинско Бягане?
    Са, Резиденция Бояна е на средно взето 650 м. надморско, Боянският Водопад е на около 1000/1100 м. надморско, 400/450 денивелация за 40 минути, като се вземе в предвид дължината на маршрута са приказки от хиляда и една нощ, са кажете на тва девойче като го намерите да се включи 100 км. около Витоша, със сигурност ще се класира в десятката.😁

    16:59 07.11.2025

  • 7 Нерез

    3 12 Отговор

    До коментар #3 от "За нищо не ставате!":

    Шта укротя за една нощ.

    Коментиран от #12, #14

    16:59 07.11.2025

  • 8 МВР разправя "приказки от хиляда и

    4 1 Отговор
    една нощ". Телефона на девойката би могъл да даде отговор на въпроса, къде е?

    17:02 07.11.2025

  • 9 Общо взето 100 м. денивелация за

    0 0 Отговор
    10 минути или 10 м. денивелация за всяка минута в продължение на 40 минути към това трябва да се прибави линейната крива на км. до Боянският Водопад?

    В теорията на вероятностите под 1% възможно развитие на МВР хипотезата.

    17:13 07.11.2025

  • 10 Само вижте

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Само вижте":

    кво да видим мари стринке
    хората коментират

    и тази мома като другите ще се върне жива и здрава
    от всички изчезвания описани тук и другаде
    всичките се връщат отнякъде си което си е техна работа

    ама да се ангажират спасители и доброволци
    кой ще им заплати времето и разходите?

    17:14 07.11.2025

  • 11 МВР освен с Телк и трудоустроени,

    3 0 Отговор
    други няма, камо ли хора които могат да мислят логически и императивно.

    17:21 07.11.2025

  • 12 Нерез 2

    0 5 Отговор

    До коментар #7 от "Нерез":

    Е споко, са някой я е отвлякъл и я мандръса въпреки всичко.. Живот..

    Коментиран от #13

    17:22 07.11.2025

  • 13 Не се знае...

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Нерез 2":

    Може пък да му е излязъл "късмета" и да го е пре4укала.

    17:35 07.11.2025

  • 14 Само да знаеше, че...

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Нерез":

    Ще ти е последна!

    17:37 07.11.2025

  • 15 Опааа

    0 0 Отговор
    Мароооооо! Мисиркоооо! Подробностите??? Пишеш едно и също! Подробностите къде са???

    17:38 07.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове