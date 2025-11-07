"Съобщиха подробности за изчезналата на Витоша млада жена"

Към момента не можем да правим прибързани заключения. Това каза пред журналисти директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов в отговор на въпрос за евентуалните причини, поради които издирваното на Витоша момиче е напуснало дома си.
Той присъства на церемония по повод 8 ноември – професионален празник на българската полиция, предаде БТА.
Вчера към 22:00 ч. майката на момичето подаде заявление в Четвърто районно управление, че не е виждала дъщеря си от известно време и предполага, че може да е изчезнала, каза Николов. Веднага са сформирани издирвателни групи, уведомихме Планинската спасителна служба и със съдействие от Столична община и доброволци започна незабавно издирване. Момичето е било видяно около 17:00 ч. в района на резиденция "Бояна", а около 40 минути по-късно и около Боянския водопад, посочи Любомир Николов. То не е взело със себе си лични вещи, включително и телефон, което затруднява издирването, каза още главен комисар Николов и изрази надежда, че спасителите ще имат успех в акцията.
По-рано днес от Планинската спасителна служба казаха, че 15 спасители, заедно с четири кучета участват в издирването на младата жена. Издирвателната акция продължава.
1 Механик
И къде са обещаните подробности, мили кудкудячки?
16:44 07.11.2025
2 Нерез
Коментиран от #3
16:45 07.11.2025
3 За нищо не ставате!
До коментар #2 от "Нерез":Липсват ви елементарно възпитание и обноски, за да ви обърне внимание която и да е!
Коментиран от #7
16:50 07.11.2025
4 Наблюдател
16:55 07.11.2025
5 Само вижте
Пълна липса на всякаква човечност и емпатия!
Тия двамата са хванати от гората, пълни лигльовци, междинен етап в еволюцията!
Кога се нароихте толкова много подобни в хубавата ни нация?!
Коментиран от #10
16:57 07.11.2025
6 Мда, тук говорим за бъдеща Шампионка
Са, Резиденция Бояна е на средно взето 650 м. надморско, Боянският Водопад е на около 1000/1100 м. надморско, 400/450 денивелация за 40 минути, като се вземе в предвид дължината на маршрута са приказки от хиляда и една нощ, са кажете на тва девойче като го намерите да се включи 100 км. около Витоша, със сигурност ще се класира в десятката.😁
16:59 07.11.2025
7 Нерез
До коментар #3 от "За нищо не ставате!":Шта укротя за една нощ.
Коментиран от #12, #14
16:59 07.11.2025
8 МВР разправя "приказки от хиляда и
17:02 07.11.2025
9 Общо взето 100 м. денивелация за
В теорията на вероятностите под 1% възможно развитие на МВР хипотезата.
17:13 07.11.2025
10 Само вижте
До коментар #5 от "Само вижте":кво да видим мари стринке
хората коментират
и тази мома като другите ще се върне жива и здрава
от всички изчезвания описани тук и другаде
всичките се връщат отнякъде си което си е техна работа
ама да се ангажират спасители и доброволци
кой ще им заплати времето и разходите?
17:14 07.11.2025
11 МВР освен с Телк и трудоустроени,
17:21 07.11.2025
12 Нерез 2
До коментар #7 от "Нерез":Е споко, са някой я е отвлякъл и я мандръса въпреки всичко.. Живот..
Коментиран от #13
17:22 07.11.2025
13 Не се знае...
До коментар #12 от "Нерез 2":Може пък да му е излязъл "късмета" и да го е пре4укала.
17:35 07.11.2025
14 Само да знаеше, че...
До коментар #7 от "Нерез":Ще ти е последна!
17:37 07.11.2025
15 Опааа
17:38 07.11.2025