В ход е обезопасяване и почистване на парк "Врана"

В ход е обезопасяване и почистване на парк "Врана"

27 Август, 2025 14:15 475 1

Снимка: Столична община
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Режат и премахват опасна растителност по протежение на оградата към бул. "Цариградско шосе" в парк "Врана". Това съобщи на страницата си във фейсбук областният управител на София Стефан Арсов, цитиран от Нова телевизия.
По думите му още от първия ден след приемането на парк "Врана" Областната администрация е започнала действия по обезопасяването му. Арсов каза, че тази зона години наред е била оставена занемарена, но вече е време за грижа и сигурност.
"Областната администрация на област София няма да губи време – стъпка по стъпка ще превърнем "Врана" в безопасно, поддържано и достъпно място за всички", заяви Арсов. Той допълни, че входът на парк "Врана" ще бъде свободен, но истинската им цел е да бъде не просто отворен, а сигурен и достоен за гражданите.

През миналата седмица областният управител каза, че бившият царски дворец ще остане затворен за граждани, докато теренът бъде обезопасен. "Няма как да допуснем граждани, докато не бъдат предприети конкретни мерки – започваме с кастрене на опасната растителност по протежение на "Цариградско шосе", след което ще се работи по основните алеи и вътрешните части на парка", уточни Стефан Арсов.


  • 1 Бойкот на О.Л.Хлъц

    5 0 Отговор
    След като държавата го стегне и ремонтира,
    Крадливия Симо пак ще го поиска...

    14:26 27.08.2025

