Всеки ден СО ще дава информация за планираните дейности по почистването в София

В седемте зони, в които изтекоха договорите имаме анексирани 4 от зоните, имаме сключен договор със "Софекострой" за 6-та зона, имаме сметозивозване със собствен капацитет за 6-та зона. В 4-та зона имаме заповед на кмета, която гласи възлагане на дейностите по сметосъбиране на районите, които са гранични на засегнатите на 4-та зона. директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков пред медии.

По думите му всеки ден Столична община ще дава подробна информация за кризата с боклука. "От днес общината въвежда практика за ежедневни брифинги, на които ще се представят конкретни данни – какви количества отпадъци са извозени, в кои квартали и зони е работено, както и какви дейности са планирани за следващия ден", каза още той.

В "Надежда"," Илинден" и "Сердика" се работи различен тип на работа. В един ден камионите започват работа от там и след това влизат в съседните граничните зони. В следващия ден започват от граничните зони, където са основните договори, а след това влизат със същите камиони. Ако в началото на деня има два камиона, на по-късен етап стават повече, поясни той.

Аз не мога да кажа, че има образувано сметище в "Слатина". Това беше точката, в която направихме първия брифинг, свързан със зона 3. Това е място, което е далеч от жилищните сгради и домовете на хората. Използва се за претоварване, за по-голяма оперативност и да се правят по-големи курсове. През вчерашния ден беше изчистена по-голяма част от натрупания отпадък. В днешния ден продължава работа, обясни Неделков.

В зона 3 - "Подуяне" и "Слатина" разполагаме с необходимата техника. От вчера започнахме да работим по карета, не само по графици, които бяха предвидени. Капацитетът на камионите до миналата седмица беше по-малък и не можехме да обслужим всичко. От вчера работим на карета и това, може би, е по-добрият вариант. От таргет, който си поставихме от 90 тона на ден, вчера успяхме да постигнем 110 тона, посочи още Николай Неделков.

"За момента нямаме индикация да се обявява бедствено положение. Всеки ден започваме да се справяме все по-добре, дори в "Люлин", където в последно време имаше проблеми. В днешния ден е изкарана повече техника. Имаме уверението на изпълнителния директор, че в днешния ден се регистрират още автомобили, в утрешния ден се очаква да се пусне и допълнителен автомобил. До края на месеца би следвало в "Люлин" нещата да бъдат оправени. Всички полагаме неимоверни усилия и от общината, и от Софекстрой, в същото време кметът на "Люлин" освен да обвинява в момента отсъства и от работа", допълни още Неделков