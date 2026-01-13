Новини
Всеки ден СО ще дава информация за планираните дейности по почистването в София

13 Януари, 2026 11:25 540 16

За момента нямаме индикация да се обявява бедствено положение. Всеки ден започваме да се справяме все по-добре, дори в "Люлин", където в последно време имаше проблеми

Всеки ден СО ще дава информация за планираните дейности по почистването в София - 1
В седемте зони, в които изтекоха договорите имаме анексирани 4 от зоните, имаме сключен договор със "Софекострой" за 6-та зона, имаме сметозивозване със собствен капацитет за 6-та зона. В 4-та зона имаме заповед на кмета, която гласи възлагане на дейностите по сметосъбиране на районите, които са гранични на засегнатите на 4-та зона. директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков пред медии.

По думите му всеки ден Столична община ще дава подробна информация за кризата с боклука. "От днес общината въвежда практика за ежедневни брифинги, на които ще се представят конкретни данни – какви количества отпадъци са извозени, в кои квартали и зони е работено, както и какви дейности са планирани за следващия ден", каза още той.

В "Надежда"," Илинден" и "Сердика" се работи различен тип на работа. В един ден камионите започват работа от там и след това влизат в съседните граничните зони. В следващия ден започват от граничните зони, където са основните договори, а след това влизат със същите камиони. Ако в началото на деня има два камиона, на по-късен етап стават повече, поясни той.

Аз не мога да кажа, че има образувано сметище в "Слатина". Това беше точката, в която направихме първия брифинг, свързан със зона 3. Това е място, което е далеч от жилищните сгради и домовете на хората. Използва се за претоварване, за по-голяма оперативност и да се правят по-големи курсове. През вчерашния ден беше изчистена по-голяма част от натрупания отпадък. В днешния ден продължава работа, обясни Неделков.

В зона 3 - "Подуяне" и "Слатина" разполагаме с необходимата техника. От вчера започнахме да работим по карета, не само по графици, които бяха предвидени. Капацитетът на камионите до миналата седмица беше по-малък и не можехме да обслужим всичко. От вчера работим на карета и това, може би, е по-добрият вариант. От таргет, който си поставихме от 90 тона на ден, вчера успяхме да постигнем 110 тона, посочи още Николай Неделков.

"За момента нямаме индикация да се обявява бедствено положение. Всеки ден започваме да се справяме все по-добре, дори в "Люлин", където в последно време имаше проблеми. В днешния ден е изкарана повече техника. Имаме уверението на изпълнителния директор, че в днешния ден се регистрират още автомобили, в утрешния ден се очаква да се пусне и допълнителен автомобил. До края на месеца би следвало в "Люлин" нещата да бъдат оправени. Всички полагаме неимоверни усилия и от общината, и от Софекстрой, в същото време кметът на "Люлин" освен да обвинява в момента отсъства и от работа", допълни още Неделков


  • 1 Майора

    5 1 Отговор
    Нищо не правите , Люлин е в купища боклуци , от 3 дни не е почиствано! Оставка!

    Коментиран от #3, #10, #13

    11:28 13.01.2026

  • 2 Оставка на неможача

    3 0 Отговор
    Избори две в едно заедно с парламентарните.

    11:28 13.01.2026

  • 3 честен ционист

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Майора":

    Скоро всички ще чистите безвъзмездно като в Руанда по 8ч на седмица обществено-полезен труд.

    Коментиран от #6

    11:30 13.01.2026

  • 4 Гешевче

    3 0 Отговор
    Няма нужда от информация, ние виждаме всеки ден.

    11:32 13.01.2026

  • 5 хехе

    4 0 Отговор
    В общината кипи безсмислен труд.

    Коментиран от #15

    11:34 13.01.2026

  • 6 Ганчо

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Дано да успеем да очистим всичкия боклук, ама всичкия. Знаеш какво имам на предвид.

    11:35 13.01.2026

  • 7 Малоумни всичките

    2 0 Отговор
    Тези верно ли са толкова тъпоъгълни...всички виждаме какво става с боклука , те си пеят тяхната песен. Ма нагли прости и нечистоплътни. Новите управници, народа го е казал: Да тръгнеш подир бръмбари, ще те заведат на лай но.

    11:36 13.01.2026

  • 8 Трол

    1 0 Отговор
    Ще трябва и база данни за числеността на плъховете под купчините отпадъци.

    11:38 13.01.2026

  • 9 Георги

    2 0 Отговор
    няма нужда да ни заливат с информация "какво смятат да направят", ние виждаме какво са направили

    11:40 13.01.2026

  • 10 Ко каза

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Майора":

    И като подадат оставка ще ти стане едно чистичко. Хора мислете с тези глави.

    11:41 13.01.2026

  • 11 10%

    2 2 Отговор
    Много ми е интересно какво ще пишете ако СО подпише новите договори и данък смет се вдигне 2-3 пъти.

    11:44 13.01.2026

  • 12 Хе-хе

    2 1 Отговор
    Да обявяват Бедствено положение! Всички институции да окажат хуманитарна помощ! Както и съседните държави! Да дойде Киро Еленковски от Скопие да изчисти Бугариа! Всъщност, Кмета се пита да ангажира някаква фирма, старите вълци обжалваха процедурата и с това спряха изпълнението, както Стефка Костадинова спря встъпването в длъжност на Весела Лечева! Браво! Така се прави!

    11:45 13.01.2026

  • 13 Хе-хе

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Майора":

    Товариш майор! Вдигнете Трудови войски Почистете София!

    11:55 13.01.2026

  • 14 Елвиса го каза

    1 0 Отговор
    По-малко приказки, повече действия , моля.

    12:04 13.01.2026

  • 15 ааа не съм съгласен

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    Що да е безсмислен, за тези дето получават общинските заплати и ДМСта има смисъл

    12:04 13.01.2026

  • 16 На това бунище

    2 0 Отговор
    искат по 5000 еврака на квадратен метър! Тези от шопето cеляни да отидат на запад да видят какво е столици с 5 до 10000 евро на квадратен метър, в които хората вземат по 4 хиляди евро заплати, имат изградена инфраструктура, имат фабрики за отпадъци, имат и всякакви други фабрики, земеделие и животновъдство. В този град и пари да ми дават никога няма да отида да живея.

    12:17 13.01.2026

