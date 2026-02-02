Новини
България »
Всички градове »
АПИ: Над 1200 машини почистват републиканските пътища от снега. Трасетата са проходими при зимни условия

АПИ: Над 1200 машини почистват републиканските пътища от снега. Трасетата са проходими при зимни условия

2 Февруари, 2026 12:44 489 8

  • машини-
  • апи-
  • почистване-
  • републикански пътища-
  • сняг

Временно поради снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета по път III-866 Девин - Михалково, път II-37 Батак - Доспат, както и през проходите „Рожен“, „Превала“ и „Печинско“ в област Смолян

АПИ: Над 1200 машини почистват републиканските пътища от снега. Трасетата са проходими при зимни условия - 1
Снимка: АПИ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Над 1200 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Това е най-големият им брой от началото на зимата, съобщават от АПИ. Трасетата се почистват и са проходими при зимни условия. Работата продължава, за да се осигури безопасността на пътуването.

Временно поради снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета по път III-866 Девин - Михалково, път II-37 Батак - Доспат, както и през проходите „Рожен“, „Превала“ и „Печинско“ в област Смолян, по път III-865 Ардино - Кърджали в област Кърджали, път II-84 Юндола - Разлог в област Благоевград, път II-84 Велинград - Юндола и път III-842 Белово - Юндола в област Пазарджик. Ограничено е движението на МПС над 12 т и през проходите „Троянски“ в област Ловеч и „Приморски“ в област Бургас.

Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и предприемат необходимите действия за обработка на настилките. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България. За повишаване на безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост трафикът може да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 още

    0 0 Отговор
    „Печинско пилешко месинско“ в област Смолян

    12:47 02.02.2026

  • 2 хехе

    0 0 Отговор
    особено в края на седмицата като станат температурите 10-15 градуса една снежинка няма да остане.

    12:48 02.02.2026

  • 3 шишарка нашишкана

    0 0 Отговор
    Така трябва,пътищата трябва да са чисти.

    12:48 02.02.2026

  • 4 37.51т

    2 0 Отговор
    1200 вече ,сутринта 1000 вчера 560.....да не мислите ,че "верваме"....

    12:52 02.02.2026

  • 5 Прехвърляне на топката

    1 0 Отговор
    Снегът се избутва в края на пътя ако има банкет ако няма стои на купчини. Повечето пътища нямат правилни скатове и отводняване а канавките са забатачени. Оттам следва топене и замръзване всеки ден и нощ

    13:10 02.02.2026

  • 6 АПИ

    0 0 Отговор
    Извиняваме се на всички граждани но зимата ни изненада

    13:20 02.02.2026

  • 7 два пръста сняг

    0 0 Отговор
    и ситуацията е пред колапс...

    13:25 02.02.2026

  • 8 ГЙОТ МАРКА БЪЛГАРИ

    1 0 Отговор
    КАКВИТО СА ПОЛИТИЦИТЕ ТАКИВА И АПИ И 5000 МСШИНИ ЗА ЛУДО НОН СТОП ДА БЛЪСКСТ ПО ШОСЕТА Е МНОООООГО ПСРАИ ХВЪРЛЕНИ НА ВЯТЪРА. ТИЯ ГЮТЕРЕНИ ЩО НЕ ВЗЕМАТ ОПИТ ОТ РУСИЯ ,УКРАЙНА,ЧЕХИЯ,ПОЛША,И ДР.
    СЕВЕРНИТЕ ДЪРЖАВИ КАК СТСВА ПОДРЪЖКА ЕВТИНА И СИГОРНА.АПИ.ТОВА СА КРАДЦИ ДАЛАВЕРАДЖИЙ И ПЕРАЧИ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ПАРИ ФИНАНСИРАТ ГИ И ПАРАТС ПОВЕПЕТО В КРАДЪТ БОНУСИ НА ТРИ МЕСРЦА ЗАПЛАТИ ЯКО КРАДЕНЕ. А НЕШАТС СР РЕШАВАТ СЪС МНОГО ПО МАЛКО МАШИНИ.И ХОРА. НЯКАДЕ ПОЛЗВАТ ЛУГА,CОЛ,И ДР. РАЗТОПЯВЩИ ПО ЕВТИНИ ПОРЪСВАНИЯ СЪЩО И САМО.ОТЪПКВАНЕ БЕЗ РИНЕНЕ НОНСТОП.
    ПРЕДИ 40,50 г. ЗИМАТА В БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ПО СУРОВА И С ПОВЕЧЕ СНВГ НО ТОГАВА БЕШЕ ВСИЧКО ОК. СЕГА МНОГО КРАДЦИ И ТАКИВА ПОЛИТИЦИ КОЙТО КРАДЪТ И БАЛАМОСЕАТ ЗАВАЛИЙТЕ ОСТАНАЛИТЕ БЪЛГАРИ В МАЛКА. БЪЛГАРИЯ.

    13:33 02.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол