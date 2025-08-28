Новини
Пожар гори в Национален парк "Рила"

Пожар гори в Национален парк "Рила"

28 Август, 2025 22:08 435 4

Огънят е засегнал близо 5 декара горска територия, но теренът е труднодостъпен 

Мария Атанасова

Горски пожар е избухнал над село Горно Осеново, община Симитли, на територията на Национален парк "Рила", информират от БНР.

Първи на мястото на пожара са пристигнали 17 служители от Държавно горско стопанство- Симитли, потвърди пред БНР директорът инж. Благой Кишев, като допълни, че се очакват и екипи от противопожарните служби и паркови служители.

Огънят е засегнал близо 5 декара горска територия, но теренът е труднодостъпен.

Това е третият горски пожар през последното денонощие в област Благоевград. Вчера пожар избухна в благоевградското село Селище и засегна близо 30 декара частни и общински гори.
Днес следобед се запали и района около минералните бани в Якоруда, като огънят се пренесе в борова гора. Там ситуацията обаче е овладяна.


България
Напиши коментар:


  • 1 Стенли

    1 0 Отговор
    Е айде сега ми кажете че това не са умишлени палежи

    22:10 28.08.2025

  • 2 Рила и Пирин

    2 0 Отговор
    Недопустимо е да има пожари нито където и да е било. Очевидно няма виновни.

    22:34 28.08.2025

  • 3 подпалвачите

    1 0 Отговор
    не са елеминирани, мвр-ново начало спи

    22:35 28.08.2025

  • 4 Изрод

    1 0 Отговор
    Требе да се отрежат ръчичките на дървената мафия.

    22:44 28.08.2025

