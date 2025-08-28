Пожар гори в Национален парк "Рила"

Горски пожар е избухнал над село Горно Осеново, община Симитли, на територията на Национален парк "Рила", информират от БНР.

Първи на мястото на пожара са пристигнали 17 служители от Държавно горско стопанство- Симитли, потвърди пред БНР директорът инж. Благой Кишев, като допълни, че се очакват и екипи от противопожарните служби и паркови служители.

Огънят е засегнал близо 5 декара горска територия, но теренът е труднодостъпен.

Това е третият горски пожар през последното денонощие в област Благоевград. Вчера пожар избухна в благоевградското село Селище и засегна близо 30 декара частни и общински гори.

Днес следобед се запали и района около минералните бани в Якоруда, като огънят се пренесе в борова гора. Там ситуацията обаче е овладяна.