Новини
България »
Пламен Димитров: Надявам се заплатите да бъдат индексирани с 5,2%

Пламен Димитров: Надявам се заплатите да бъдат индексирани с 5,2%

13 Януари, 2026 10:24 664 12

  • пламен димитров-
  • кнсб-
  • заплати-
  • инфлация

Да, в закона пише натрупаната годишна инфлация към 31 декември 2025 година

Пламен Димитров: Надявам се заплатите да бъдат индексирани с 5,2% - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на КНСБ Пламен Димитров очаква социално напрежение в много сектори. Посочи, че в готовност за протести има сред работещите в сферите на: пътническите превози, градския транспорт, "Български пощи" и читалищата. Той отбеляза също, че още не е ясно с колко ще бъдат повишени заплатите в бюджетния сектор.

Това съобщи БНТ.

Първо 5% не са казани дали ще бъдат 5%. Очакваме на 15 януари министерството на финансите да обяви коя инфлация, всъщност ще ползва. Някак си остава в страни. Няма такова решение още, посочи президентът на КНСБ.

Да, в закона пише натрупаната годишна инфлация към 31 декември 2025 година. Всички знаем или тези по изключение знаем, че има няколко вида инфлация.

Аз се надявам, че и това са поискали от министерството на финансите писмено в това число, да приложат индекса на потребителските цени, което е последните данни на НСИ беше 5,2%.

Най-вероятно сега ще бъде даже малко по-висока на годишна база. Вече декември-декември, 5,2% беше ноември-ноември, припомни Пламен Димитров.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаяши

    3 0 Отговор
    стига бе, имам да пускам водопад

    Коментиран от #9

    10:28 13.01.2026

  • 2 подставен контрол за синдикиране

    11 0 Отговор
    Тоз зависим гербер кво са прай на синдикалист?

    Коментиран от #12

    10:28 13.01.2026

  • 3 Тоя не защитава работещите слуга Бойкова

    8 0 Отговор
    НАДЯВАЙ СЕ ЛАКЕЙ НА ШАЙКАТА БОЙКОВА! ИНФЛАЦИЯТА ДА НЕ Е 6 ПРОЦЕНТА. ТРЕБЕ ДА ДИГНАТ ЗАПЛАТИТЕ КАКТО НА СЪДИТЕ С 75 ПРОЦЕНТА. ТОВА Е ИСТИНСКАТА ИНФЛАЦИЯ ПОДЛОГО НА ШАЙКАТА КРАДЛИВ РАЗБОЙКОВА.

    10:30 13.01.2026

  • 4 Т.е. с 50 евро

    9 0 Отговор
    Това индексация ли го наричат синдикатите!? Индексация са увеличенията на заплатите на shibanite депутати с по хиляди левове три пъти на година, а уж били свързани с увеличенията на средната заплата!?! Куку средната заплата колко е в евро в момента и три пъти с колко се увеличава на година!? Моята заплата миналата година не се увеличи въобще....А тия си самоувеличават по три пъти на година заплатите и то с хиляди левове вече удрят 15000 лева тия врагове които у ищижители на България

    Коментиран от #7

    10:31 13.01.2026

  • 5 хаха

    7 0 Отговор
    Ама нали нямаше грам инфлация? Влизаме в клуба на богатите, забогатяваме.... Изведнъж КНСБ иска увеличение на доходи, защото сме обеднявали заради инфлация. Какъв е тоя путинизъм у тази копейка Димитров?

    10:37 13.01.2026

  • 6 пак ва лъжи

    5 0 Отговор
    Сега се надява а когато трябваше да свърши тая работа нищо.....

    10:41 13.01.2026

  • 7 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Т.е. с 50 евро":

    Не си прав. Тя средната заплата наистина скача, защото яко индексираха на бюджетниците за еврото(нали няма да е свързано с поскъпване и инфлацията беше 3%, та им дадоха 50%) и увеличиха МРЗ. Нормално средната заплата да скочи и тя. Друг е въпросът колко е скочила извън бюджетния сектор за хората на над МРЗ. На кой му пука за такива дреболии?
    Всъщност трябва бюджетните заплати и тези на депутатите да са по коефициент СРЕДНА ЗАПЛАТА В ЧАСТНИЯ СЕКТОР. И говоря НЕТО БЮДЖЕТ = X x НЕТО ЧАСТЕН, за да не взимат повече чиновниците, чиито осигуровки не им се удържат. Тогава ще се научат да не дерат истинските данъкоплатци(данък на чиновник е от единия джоб на държавата в другия) и да работят поне малко бизнесът да има среда да се развива, да печели и да плаща все по-добри заплати.

    10:42 13.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    В еврозоната заплатите се индексират с 2 процента колкото се води фалшивата инфлация в еврозоната.

    10:42 13.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаяши":

    Хотел Хаяши е отворен.230 лв нощувка .280 лв една пържола

    10:43 13.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 газо

    4 0 Отговор
    надай се коньо на зелена трева

    10:45 13.01.2026

  • 12 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "подставен контрол за синдикиране":

    Всеки иска увеличение на заплатите, но въпросът е ,че паричките ги крадат и за да се получи увеличение ще трябва да се взема заем, след това друг заем, за да се плаща предишния заем.... Заемите само помпат инфлацията И продължават да утежняват живота на българите.... Сегашните синдикати са инструмент ръцете на правителството за реализиране на идеите за национално предателство.... Разбира се, синдикатите са добре платени от правителството от нашите парички.... А тоя на снимката ми е адски противен...

    11:02 13.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове