Пламен Димитров: Надявам се заплатите да бъдат индексирани с 5,2%

Президентът на КНСБ Пламен Димитров очаква социално напрежение в много сектори. Посочи, че в готовност за протести има сред работещите в сферите на: пътническите превози, градския транспорт, "Български пощи" и читалищата. Той отбеляза също, че още не е ясно с колко ще бъдат повишени заплатите в бюджетния сектор.
Това съобщи БНТ.
Първо 5% не са казани дали ще бъдат 5%. Очакваме на 15 януари министерството на финансите да обяви коя инфлация, всъщност ще ползва. Някак си остава в страни. Няма такова решение още, посочи президентът на КНСБ.
Да, в закона пише натрупаната годишна инфлация към 31 декември 2025 година. Всички знаем или тези по изключение знаем, че има няколко вида инфлация.
Аз се надявам, че и това са поискали от министерството на финансите писмено в това число, да приложат индекса на потребителските цени, което е последните данни на НСИ беше 5,2%.
Най-вероятно сега ще бъде даже малко по-висока на годишна база. Вече декември-декември, 5,2% беше ноември-ноември, припомни Пламен Димитров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаяши
Коментиран от #9
10:28 13.01.2026
2 подставен контрол за синдикиране
Коментиран от #12
10:28 13.01.2026
3 Тоя не защитава работещите слуга Бойкова
10:30 13.01.2026
4 Т.е. с 50 евро
Коментиран от #7
10:31 13.01.2026
5 хаха
10:37 13.01.2026
6 пак ва лъжи
10:41 13.01.2026
7 хаха
До коментар #4 от "Т.е. с 50 евро":Не си прав. Тя средната заплата наистина скача, защото яко индексираха на бюджетниците за еврото(нали няма да е свързано с поскъпване и инфлацията беше 3%, та им дадоха 50%) и увеличиха МРЗ. Нормално средната заплата да скочи и тя. Друг е въпросът колко е скочила извън бюджетния сектор за хората на над МРЗ. На кой му пука за такива дреболии?
Всъщност трябва бюджетните заплати и тези на депутатите да са по коефициент СРЕДНА ЗАПЛАТА В ЧАСТНИЯ СЕКТОР. И говоря НЕТО БЮДЖЕТ = X x НЕТО ЧАСТЕН, за да не взимат повече чиновниците, чиито осигуровки не им се удържат. Тогава ще се научат да не дерат истинските данъкоплатци(данък на чиновник е от единия джоб на държавата в другия) и да работят поне малко бизнесът да има среда да се развива, да печели и да плаща все по-добри заплати.
10:42 13.01.2026
8 Последния Софиянец
10:42 13.01.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #1 от "хаяши":Хотел Хаяши е отворен.230 лв нощувка .280 лв една пържола
10:43 13.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 газо
10:45 13.01.2026
12 Европеец
До коментар #2 от "подставен контрол за синдикиране":Всеки иска увеличение на заплатите, но въпросът е ,че паричките ги крадат и за да се получи увеличение ще трябва да се взема заем, след това друг заем, за да се плаща предишния заем.... Заемите само помпат инфлацията И продължават да утежняват живота на българите.... Сегашните синдикати са инструмент ръцете на правителството за реализиране на идеите за национално предателство.... Разбира се, синдикатите са добре платени от правителството от нашите парички.... А тоя на снимката ми е адски противен...
11:02 13.01.2026