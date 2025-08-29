Новини
Васил Терзиев: Регионалното министерство бави с месеци плащания към София от програмата за общинско финансиране

Васил Терзиев: Регионалното министерство бави с месеци плащания към София от програмата за общинско финансиране

29 Август, 2025 13:15 429 9

Не приемам София да бъде наказвана, защото не съм се снимал под герба в един кабинет, заяви още Терзиев

Васил Терзиев: Регионалното министерство бави с месеци плащания към София от програмата за общинско финансиране - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

МРРБ с месеци бави плащания към София от програмата за общинско финансиране. Ключови инфраструктурни обекти като ремонта на бул. „Ал. Стамболийски“, изграждането на моста на Бакърена фабрика и ул."Опълченска" не са разплатени от министерството. А някои обекти вече са завършени. Това каза кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на СО.

„Като кмет на София няма да позволя политическите игри да спрат развитието на столицата. Ще настоявам средствата, които се полагат на софиянци, да бъдат изплатени в пълен размер и в срок.“, подчерта също Терзиев. Не приемам София да бъде наказвана, защото не съм се снимал под герба в един кабинет, заяви Васил Терзиев.

Столичният кмет информира също, че от началото на годината Столичната община е получила едва 98 554 лв. и само 5 бр. споразумения за обекти в районите Панчарево, Банкя и Младост.

Столична община има 156 одобрени проекта по закона за държавния бюджет. Подписани са 59 споразумения. През 2024 г. Столична община е поискала плащания за 11 млн. лв., а е получила едва половината. Още 43 хил. лв. от тогавашните искания са постъпили едва през юли 2025 г.

През 2025 г. общината е поискала нови 13,5 млн. лв., но до момента са преведени само 54 хил. лв.

Държавата общо дължи на София близо 19 млн. лв., информира кметът Терзиев.

По думите на столичния кмет „Всяко забавяне подкопава изпълнението на важни обекти – детски градини, училища, ремонти и инфраструктура, от които зависи качеството на живота в града.“

Сроковете за разглеждане на документите на подписаните споразумения са 10 дни за авансово и 20 дни за междинно плащане. Тези срокове системно не се спазват от МРРБ, посочи също Терзиев и заяви - „София е столица на България. София не е удобна или неудобна за една или друга партия. София е дом за милиони хора и проектите, които изпълняваме, са за тях – за децата, за семействата, за бъдещето на града.“


София / България

Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Ама той нали беше в Диарбекир?Кога излезе?

    13:16 29.08.2025

  • 2 пеев

    1 0 Отговор
    Терзиев ще има ли пак ала-бала с президента.

    13:17 29.08.2025

  • 3 Тройката

    2 0 Отговор
    в колектив закъса яко като Марко на Косово поле !

    13:20 29.08.2025

  • 4 васе стани гревав стисни им ръка

    1 0 Отговор
    и плащанията бързо ще дойдат в чекемджетата

    13:20 29.08.2025

  • 5 койдазнай

    0 1 Отговор
    Някой има ли представа, защо не може да се коментира под публикациите за Възраждане и Костадин Костадинов?

    13:21 29.08.2025

  • 6 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?

    3 1 Отговор
    Държавата се управлява от peкетьора бойко борисов, по мyтpeнски, както рекетираше дребния бизнес през 90 -те години.

    13:23 29.08.2025

  • 7 Коня Солтуклиева

    0 0 Отговор
    Хош гелдин, Терзиоолу ефенди!

    13:28 29.08.2025

  • 8 гражданин

    0 0 Отговор
    ти за какво си там Терзиев, за да се оплакваш ли, или да просиш, извади от твоите милиони нещо, и го дай за града, за да знаем за какво те държим на поста ти половин мандат, да имаме поне някаква полза от теб

    13:39 29.08.2025

  • 9 Ванков

    0 0 Отговор
    Васил Терзиев е Ухо...

    13:41 29.08.2025

