Васил Терзиев: Регионалното министерство бави с месеци плащания към София от програмата за общинско финансиране

МРРБ с месеци бави плащания към София от програмата за общинско финансиране. Ключови инфраструктурни обекти като ремонта на бул. „Ал. Стамболийски“, изграждането на моста на Бакърена фабрика и ул."Опълченска" не са разплатени от министерството. А някои обекти вече са завършени. Това каза кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на СО.

„Като кмет на София няма да позволя политическите игри да спрат развитието на столицата. Ще настоявам средствата, които се полагат на софиянци, да бъдат изплатени в пълен размер и в срок.“, подчерта също Терзиев. Не приемам София да бъде наказвана, защото не съм се снимал под герба в един кабинет, заяви Васил Терзиев.

Столичният кмет информира също, че от началото на годината Столичната община е получила едва 98 554 лв. и само 5 бр. споразумения за обекти в районите Панчарево, Банкя и Младост.

Столична община има 156 одобрени проекта по закона за държавния бюджет. Подписани са 59 споразумения. През 2024 г. Столична община е поискала плащания за 11 млн. лв., а е получила едва половината. Още 43 хил. лв. от тогавашните искания са постъпили едва през юли 2025 г.

През 2025 г. общината е поискала нови 13,5 млн. лв., но до момента са преведени само 54 хил. лв.

Държавата общо дължи на София близо 19 млн. лв., информира кметът Терзиев.

По думите на столичния кмет „Всяко забавяне подкопава изпълнението на важни обекти – детски градини, училища, ремонти и инфраструктура, от които зависи качеството на живота в града.“

Сроковете за разглеждане на документите на подписаните споразумения са 10 дни за авансово и 20 дни за междинно плащане. Тези срокове системно не се спазват от МРРБ, посочи също Терзиев и заяви - „София е столица на България. София не е удобна или неудобна за една или друга партия. София е дом за милиони хора и проектите, които изпълняваме, са за тях – за децата, за семействата, за бъдещето на града.“