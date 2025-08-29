Катастрофа блокира движението на бул. "България" в София

Катастрофа между „Мерцедес“ и „Мини“ затрудни сериозно движението на кръстовището на булевардите „България“ и „Гешов“.
По първоначална информация причина за инцидента е отнето предимство от един от двамата водачи.
При сблъсъка няма пострадали, но щетите по автомобилите са значителни.
Трафикът в района е силно затруднен, а трамваите преминават трудно, въпреки че спътници на водача на „Мерцедес“-а се опитват да преместят колата от релсите.
1 Сатана Z
18:31 29.08.2025
2 Няма
18:33 29.08.2025
3 ТИГО
18:36 29.08.2025
4 Кит
И Слава Богу!
18:48 29.08.2025