Даниел Митов: Надявам се скоро на указ и за председател на ДАНС

Надявам се скоро да има указ и за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, каза пред журналисти министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

Той подчерта, че агенцията не е изцяло в неговите правомощия и подчерта, че името на новия ръководител на структурата ще се разбере след като преминат съгласувателните процедури с президента. В момента Деньо Денев е и.ф. председател на ДАНС.

Във връзка с назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР с указ на държавния глава, министър Митов посочи, че Рашков, като изпълняващ функциите, през последната година е показал, че може да се справи с позицията на титуляр на поста.

Министър Митов коментира и създаването на оперативна група, която да се бори с прането на пари. Той припомни, че това е модел, който се ползва в САЩ, Великобритания и други държави.

Това е модел, към който гледаме от дълго време. Още от началото на мандата. Говорихме и с представителите на ФБР и по време на моето посещението ни в САЩ обсъдихме как точно може да се случи това в България. Подобни специализирани оперативни групи работят на основата на взаимодействия между различни институции, които имат отношение по съответната тематика, обясни Митов.

Той посочи, че ако моделът заработи успешно, може да се създаде такава група и за борба със хибридните заплахи.

Министър Митов коментира темите по време на откриването на Първо европейско първенство по пожароприложен спорт, което се провежда в Долна Баня.

Според министъра на вътрешните работи Даниел Митов дали Никола Николов – Паскал се е ползвал с политически протекции, ще се изяснява в рамките на досъдебното производство. Това ще се изяснява в рамките на досъдебното производство.

„В момента няма как аз да хвърля обвинения върху някого по такъв казус. Трябва да сме много внимателни, имайки предвид, че това са дела, които ще си текат едно известно време. Трябва да излезе наяве цялата истината, но е много възможно“, посочи още министър Митов.

„Важно е какво ще се случи в рамките на самото производство. То не е при нас, не е в МВР. Оттук нататък всичко е в компетенциите на прокуратурата и съответно на съда. Трудно ми е да коментирам детайли, които няма как да знам“, обясни още той.

На Никола Николов - Паскал са повдигнати три обвинения - за участие в организирана престъпна група, за няколко деяния за контрабанда и за държане на акцизна стока, което е свързано с обвинението за контрабанда, каза пред медиите защитникът му адвокат Димитър Марковски. Вчера повече от три часа продължи разпитът на Никола Николов - Паскал в антикорупционната комисия, като адвокат Марковски потвърди, че Паскал е давал обяснения.

На въпрос, свързан с продължаващото издирване на прокурорския син Васил Михайлов, Митов подчерта: „Издирва се. Данни постъпват при нас непрекъснато. За съжаление част от тях са били подвеждащи. Ние сме длъжни да проверяваме бързо всеки сигнал. Имаме някаква идея, но когато имаме пълна яснота, ще го обявим“.

Министър Митов коментира темите по време на откриването на Първо европейско първенство по пожароприложен спорт, което се провежда в Долна Баня.