Даниел Митов: Надявам се скоро на указ и за председател на ДАНС

Даниел Митов: Надявам се скоро на указ и за председател на ДАНС

29 Август, 2025 19:11 543 18

  • даниел митов-
  • данс-
  • директор-
  • паскал-
  • мвр-
  • престъпност

Дали Никола Николов – Паскал се е ползвал с политически протекции, ще се изяснява в рамките на досъдебното производство

Даниел Митов: Надявам се скоро на указ и за председател на ДАНС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Надявам се скоро да има указ и за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, каза пред журналисти министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

Той подчерта, че агенцията не е изцяло в неговите правомощия и подчерта, че името на новия ръководител на структурата ще се разбере след като преминат съгласувателните процедури с президента. В момента Деньо Денев е и.ф. председател на ДАНС.

Във връзка с назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР с указ на държавния глава, министър Митов посочи, че Рашков, като изпълняващ функциите, през последната година е показал, че може да се справи с позицията на титуляр на поста.

Министър Митов коментира и създаването на оперативна група, която да се бори с прането на пари. Той припомни, че това е модел, който се ползва в САЩ, Великобритания и други държави.

Това е модел, към който гледаме от дълго време. Още от началото на мандата. Говорихме и с представителите на ФБР и по време на моето посещението ни в САЩ обсъдихме как точно може да се случи това в България. Подобни специализирани оперативни групи работят на основата на взаимодействия между различни институции, които имат отношение по съответната тематика, обясни Митов.

Той посочи, че ако моделът заработи успешно, може да се създаде такава група и за борба със хибридните заплахи.

Министър Митов коментира темите по време на откриването на Първо европейско първенство по пожароприложен спорт, което се провежда в Долна Баня.

Според министъра на вътрешните работи Даниел Митов дали Никола Николов – Паскал се е ползвал с политически протекции, ще се изяснява в рамките на досъдебното производство. Това ще се изяснява в рамките на досъдебното производство.

„В момента няма как аз да хвърля обвинения върху някого по такъв казус. Трябва да сме много внимателни, имайки предвид, че това са дела, които ще си текат едно известно време. Трябва да излезе наяве цялата истината, но е много възможно“, посочи още министър Митов.

„Важно е какво ще се случи в рамките на самото производство. То не е при нас, не е в МВР. Оттук нататък всичко е в компетенциите на прокуратурата и съответно на съда. Трудно ми е да коментирам детайли, които няма как да знам“, обясни още той.

На Никола Николов - Паскал са повдигнати три обвинения - за участие в организирана престъпна група, за няколко деяния за контрабанда и за държане на акцизна стока, което е свързано с обвинението за контрабанда, каза пред медиите защитникът му адвокат Димитър Марковски. Вчера повече от три часа продължи разпитът на Никола Николов - Паскал в антикорупционната комисия, като адвокат Марковски потвърди, че Паскал е давал обяснения.

На въпрос, свързан с продължаващото издирване на прокурорския син Васил Михайлов, Митов подчерта: „Издирва се. Данни постъпват при нас непрекъснато. За съжаление част от тях са били подвеждащи. Ние сме длъжни да проверяваме бързо всеки сигнал. Имаме някаква идея, но когато имаме пълна яснота, ще го обявим“.

Министър Митов коментира темите по време на откриването на Първо европейско първенство по пожароприложен спорт, което се провежда в Долна Баня.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    9 0 Отговор
    Красавица е Данка. А как само намига и се плези на мъжете в министерството?! Закачливка-щастливка!

    19:12 29.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ИДВАТ ИЗБОРИ СТЯГАЙ ТЕ СЕ 3.8% ОЦЕНКА

    11 0 Отговор
    ТАЗИ ПОСТАВЕНА КАЛИНКА КАК СЕ НАДЪХАЛА . СЕПТЕМВРИ ПАДА ПРАВИТЕЛСТВОТО

    19:19 29.08.2025

  • 4 държавата се тресе

    8 0 Отговор
    тия не могат да се разберат кой по-голям началник да се накендери...

    Коментиран от #6

    19:20 29.08.2025

  • 5 Ами да

    6 0 Отговор
    Митов е надебелял! Хубаво е да си министър!

    Коментиран от #7

    19:27 29.08.2025

  • 6 типично

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "държавата се тресе":

    по български...

    19:29 29.08.2025

  • 7 митов

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ами да":

    ми да нищо не правиш и гепаш 60000лв на месец!

    19:35 29.08.2025

  • 8 Петьо Петков

    7 0 Отговор
    Митов е пълен ИНФАНТИЛ, от клоаката на Банкята.....къдравата Сю много харесва мъже с минало..........

    19:42 29.08.2025

  • 9 даниела

    5 0 Отговор
    е агент на мосад.

    19:49 29.08.2025

  • 10 тоя

    4 0 Отговор
    е гхей!!!

    19:51 29.08.2025

  • 11 Според

    4 0 Отговор
    японските разбирания,къдравата сЮ има пиЧи косми на главата за украса.

    19:53 29.08.2025

  • 12 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    5 0 Отговор
    Кво правим с полицейското синче от Несебър и цялата милиция дето го покри там?!

    19:54 29.08.2025

  • 13 Мунка

    3 0 Отговор
    Територия със затихващи функции

    19:54 29.08.2025

  • 14 Оффф ,

    6 0 Отговор
    тоя като не знае какво и как да го каже и избълва някакво си "надявам се" ! Тотална безизходица и безумие !

    19:55 29.08.2025

  • 15 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    ДАНИ, ЗАЩО НЕ СИ ОБРЪСНЕШ ПОЛИЦАИТЕ, ЧЕ ХОДЯТ КАТО БИТНИЦИ И ПРОШЛЯЦИ

    19:56 29.08.2025

  • 16 Джеферсън

    5 0 Отговор
    Еее браво Митов ,
    ще те издигне Главата за кандидат Президент !
    Това ще ти е наградата ,за лоялното отношение и пазванщината на мутрите на Борисов и компания Цветети и Домуса!

    19:57 29.08.2025

  • 17 Софийски селянин,

    7 0 Отговор
    ПеD@лс къдравата СЮ,подлога на бат си Бойко Толупа без чест морал и достойнство..!

    19:57 29.08.2025

  • 18 И ти брато се уяде

    0 0 Отговор
    Нищо че те дават само до врата-то и по бузите си личи .

    20:20 29.08.2025

