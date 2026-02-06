Таско Ерменков: Има сигнали за завишени сметки за ток, но няма масова вълна

Вчера нямаше сигнали до брифинга, след това се появиха около 200. Те са по-скоро документи, а не жалби. В ЕРП-то са получили до момента около 400 жалби. Това, което възникна като масова вълна не е толкова голяма. Въпреки това става дума за обществен проблем и трябва да се разбере, има ли проблем, и ако да, той да се реши. Това заяви членът на КЕВР Таско Ерменков в предаването „Още от деня“ по БНТ.
Той описа какви следва да са действията на абонати, които имат съмнения за завишена сметка за ток. „Хората трябва да изпратят жалба до ЕРП-то, а то да ни я предостави. Ако жалбата дойде направо до нас, ние трябва да се обърнем към ЕРП-то, за да ни изпрати документи. Това би било загуба на време“.
Ерменков обърна внимание, да не се изпраща само фактура до КЕВР, тъй като така не става ясно какъв е случаят.
Най-честите жалбоподатели в момента са от Енерго-ПРО. От дружеството днес посочиха, че това се дължи на повишено потребление на електрическа енергия. Нашата работа е да проверим дали това е така. През този период имаше много почивни дни, повечето хора са си били вкъщи и са използвали повече енергия. Той призова да се икономисва време и да бъде ефективна работата им, обясни членът на КЕВР.
Цената на електроенергията не е променяна от 1-ви юли миналата година. Цената на електроенергията не е мръднала със стотинка, подчерта Таско Ерменков.
Ако някое дружество си е позволило да наруши закона или да надпише сметка, санкцията е до 1 млн. лева. По отношение на превалутирането, НАП ще направи тази проверка. Ако сметката е толкова голяма, че домакинството е в затруднение да я плати, ЕРП-то трябва да прояви разбиране и да позволи разсрочено плащане, призова той и уточни, че говори за драстично големи сметки.
В момента, в който се открие грешка, се уведомява дружеството как да постъпи, освен това му се налага санкция. Всички санкции подлежат на двуинстанционен съдебен контрол, напомни Ерменков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
15 В допълнение
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":Кръстен е на дедо си Мъдьо,но за благозвучие сменил буквичката ,,ш"...със ,,с"
21:03 06.02.2026
До коментар #13 от "az СВО Победа 80":Това е така защото бсп ново начало бяха против да се питат хората за тази прословута еврозона 😕😡👎
21:07 06.02.2026
в кря на януари платих 194 евро за ток.
Искрено ви вервам че това е с промените за отчитане от по-рано,
АМА ДВОЙНО,, Баце- ЖИК- ТАК!
Имам арсенал от 101 Врачански ПЦувни, Баце!
До коментар #19 от "Спецназ":Така е но нали сме в клуба на богатите 😁
До коментар #14 от "тоз пък":Какво ги топли тая глоба изгорелите . И глобите се крадат , а отново ще си измислят начин да наваксат. Милиони домакинства по 1 Евро да надпишеш и ? Тук просто някой ги е натиснал за директно кеш под масата преди избори и са се пооляли с манипулиране на електромерите . А да се жалваш пак на тях си е абсурд за всички други държави без Абсурдистан където си е нормално.
До коментар #16 от "Стенли":Е ,но сега като богата държава можем да платим 3 милиарда за един частен клуб защото има " специална необходимост " касаеща няколко човека и то най-много двама . Уволнения премиер освен тази "Сделка " отиде и ни включи в още една групичка съвсем Икономическа . За там нито казаха кои са държавите ,кой я инициира ,от кога е и най-важно КОЛКО ще струва на оставащите 1,5 работещи българи тук ,в тази територия на богаташи с милиарди заеми в Евро . Явно всички оставащи тук ще са нещо като теглещите първите милиони от банки политически олигархи без намерение да ги връщат ,но с намерението сега да изгърбят ЕЦБ и въобще далия заем в Милиарди . Иначе и неродени внучета ще трябва да ги връщат .
До коментар #24 от "Дедо":Дори комунягите не са вечни .
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":Данко, не лъжи! Виж в Уикипедията какво пише за него! Виж за какво е получил докторска степен! Точно в енергетиката е много навътре! Отделно, че е завършил МГИМО!!!
Изненадан съм, че са го намърдали в КЕВР...
До коментар #35 от "Посетител":не пречи да е крадец през далаверите във вече разбитата ни енергетика.
До коментар #35 от "Посетител":Сега да те светна. Магистърска степен през 1984г. нямаше. Таско да лъже децата. А докторската титла червения паразит я взе през 2015г от училището за комбайнери и трактористи в Русе, като ги изнуди да му я харижат. То всичката политическа паплач са все професори, доктори, доценти, а нямат акъл за две пари.
До коментар #35 от "Посетител":които опоскаха България са "завършили" в раша и за това навряха държавата толкова навътре в ла ната
ОТ ДО ?
ВЪВ ВЪВ ВСЯКО НССЕЛЕНО МЕСТО НАДПИСВСНЕТО Е РСЗЛИЧНО ДАЖЕ НВКЪДЕ НЕ НОСЯТ НА АБОНСТИТЕ ФАКТУРИ. НАПРИМЕР ПО ПЛЕВЕНСКО РСЙОН ЧЕРВЕН БРВГ СЕЛАТА И МСЛКИ ГРАДЧЕТА ТО НА МНОГО МЕСТА В БЪЛГАРИЯ Е ТАКА ПЛАЩАТ ТОКА В ПОЩАТА ОСНОВНО СРЕЩО ПОКСЗВСНЕ САМО АБОНСТЕН НОМЕР. И КСИЕРКАТА ГЛЕДА В КОМПЮТСРА КОЛКО СА ПИСАЛИ ОТ ЕНЕРГОТО И ПЛАЩАШ КОЛКОТО ПИШАТ КОЛКОТО СИ ИСКАТ. Това е масово лъгане. Е СОФ. И ДРУГИ ГОЛЕМИ ГРАДОВР ДАВАТ ФАКТУРИ НОСЯТ НО НА МНОГО МЕСТА В БЪЛГАРИЯ НЕ. И НЕМОЖЕШ РАЗБРА КОЛКО СА ТЕ ИЗЛЪГСЛИ. ОСВЕН АКО НЕ ИДЕШ ДО ЕНЕРГОТО ЗА СПРАВКА .В КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ ОТ ПОЩИТЕ НЕ ПИШЕ КИЛОВАТИТИТЕ САМО ПАРИТЕ. Купе влаче бг рейс.отдавна много години.
ще има удри Гачо
До коментар #5 от "Сатана Z":от един дол дренки са боклуците
л
и
н
ч
тяхната вяра сиганска
До коментар #38 от "всички некадърници":Съжалявам друже, повечето са дечица и внуци на червените боклуци, а те не завършиха в раша както казваш, а в любимия ви Запад!!!. А
