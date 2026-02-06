Новини
Таско Ерменков: Има сигнали за завишени сметки за ток, но няма масова вълна

6 Февруари, 2026 20:45 1 090 45

В момента, в който се открие грешка, се уведомява дружеството как да постъпи, освен това му се налага санкция

Таско Ерменков: Има сигнали за завишени сметки за ток, но няма масова вълна - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вчера нямаше сигнали до брифинга, след това се появиха около 200. Те са по-скоро документи, а не жалби. В ЕРП-то са получили до момента около 400 жалби. Това, което възникна като масова вълна не е толкова голяма. Въпреки това става дума за обществен проблем и трябва да се разбере, има ли проблем, и ако да, той да се реши. Това заяви членът на КЕВР Таско Ерменков в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Той описа какви следва да са действията на абонати, които имат съмнения за завишена сметка за ток. „Хората трябва да изпратят жалба до ЕРП-то, а то да ни я предостави. Ако жалбата дойде направо до нас, ние трябва да се обърнем към ЕРП-то, за да ни изпрати документи. Това би било загуба на време“.

Ерменков обърна внимание, да не се изпраща само фактура до КЕВР, тъй като така не става ясно какъв е случаят.

Най-честите жалбоподатели в момента са от Енерго-ПРО. От дружеството днес посочиха, че това се дължи на повишено потребление на електрическа енергия. Нашата работа е да проверим дали това е така. През този период имаше много почивни дни, повечето хора са си били вкъщи и са използвали повече енергия. Той призова да се икономисва време и да бъде ефективна работата им, обясни членът на КЕВР.

Цената на електроенергията не е променяна от 1-ви юли миналата година. Цената на електроенергията не е мръднала със стотинка, подчерта Таско Ерменков.

Ако някое дружество си е позволило да наруши закона или да надпише сметка, санкцията е до 1 млн. лева. По отношение на превалутирането, НАП ще направи тази проверка. Ако сметката е толкова голяма, че домакинството е в затруднение да я плати, ЕРП-то трябва да прояви разбиране и да позволи разсрочено плащане, призова той и уточни, че говори за драстично големи сметки.

В момента, в който се открие грешка, се уведомява дружеството как да постъпи, освен това му се налага санкция. Всички санкции подлежат на двуинстанционен съдебен контрол, напомни Ерменков.


София / България
  • 1 Мафия

    29 0 Отговор
    Кражба

    20:46 06.02.2026

  • 2 Ерменко Тасков

    28 0 Отговор
    Но пък има бая вълна от скубане на мушмули пред камери.

    20:47 06.02.2026

  • 3 Див селянин

    28 0 Отговор
    Яла та издрънча с аннъ лопата, и6рик

    20:47 06.02.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    29 3 Отговор
    Таско разбира от енергетика, колкото магаре от военна музика. Основата му специалност е "кражби от енергетиката".

    20:47 06.02.2026

  • 5 Сатана Z

    26 0 Отговор
    КЕВРци и ЕРПтата пърдят в едно гърне.

    Коментиран от #41

    20:50 06.02.2026

  • 6 демек само плямпате

    30 0 Отговор
    и надписаните сметки няма да бъдат върнати от крадците

    20:52 06.02.2026

  • 7 Последния Софиянец

    23 0 Отговор
    Този ще виси отвисоко!

    20:52 06.02.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    25 2 Отговор
    Таското е обикновена червена гнида. Нито е учил енергетика, нито е работил в енергетиката на терен. Изхранвал се е с кражби.

    Коментиран от #15, #35

    20:52 06.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    20 0 Отговор
    Каква е тази санкция от 1 милион ЛЕВА?

    20:53 06.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Яшар

    18 2 Отговор
    Таско Тасков ...вие не тр да участвате в управлението никагда ама никагда ..БСП ,БКП сте технически , икономически,политически и културно Не грамотни хора ! Вие (бедняците селяни и граждани) заграбихте частна собственост на поколения създаваш ти блага ..вие сте стр.пи...пфу

    20:59 06.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 тоз пък

    19 0 Отговор
    Те като избият 3 милиона, ти ги глобявай с един. Трябва да се глобяват поне 5% от годишния оборот!

    Коментиран от #21

    21:03 06.02.2026

  • 15 В допълнение

    11 2 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Кръстен е на дедо си Мъдьо,но за благозвучие сменил буквичката ,,ш"...със ,,с"

    21:03 06.02.2026

  • 16 Стенли

    17 0 Отговор
    Тези така наречени въглеродни емисии вдигат цените на тока и не построихме и аец Белене като руснаците щяха да я построят за четери милиарда долара които отдавна щяхме да сме избили и какво да кажем за ядрените реактори в аец Козлодуй за които бяхме дали милиони долари за ремонт и щяхме да спечелим милиарди долари от продажбата на ток ама иначе сме в клуба на богатите 😁

    Коментиран от #23

    21:05 06.02.2026

  • 17 Демокра

    14 0 Отговор
    Егати и справедливостта ? Ако един те краде переодично ,трябва да се жалваш на него и при това да му платиш допълнително за услуги като Демонтаж ,временен и монтаж на електромера , а той като го измерел дали не е нещо повреден ще ти го замени . Ако не е обаче повреден - яко бецален отново. Тези изедници от вземащи парите ни явно са на процент с Метрология , КЕВР и най-вече с депутатите измислящи закони които облагодетелстват същите тези депутати с огромен интерес от целия обир. Колко от тях за всичките тези години са в бизнеса с електричество дори с подставени за управители лица ? Със сигурност над 70 % от там присъстващите под една или друга техническа форма на добив и продажба. Техни са и задължителните застраховки и сметоизвозването както и директно облажване от таксите начислени в промили към данъка за имот без значение дали го ползваш или не . ЕРП-тата са принудени да надчисляват чрез дистанционна смяна на коефициенти за измерване в самия електромер което е невидимо за таксувания и не може да се докаже. Техническа особеност на съвременните електромери . Правят го за да си плащат исканите проценти на високо ниво. Всяка година това става в различни райони на страната . Къде са най-многото жалби този път ?

    21:07 06.02.2026

  • 18 Стенли

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "az СВО Победа 80":

    Това е така защото бсп ново начало бяха против да се питат хората за тази прословута еврозона 😕😡👎

    21:07 06.02.2026

  • 19 Спецназ

    20 0 Отговор
    Преди Нова ГОдина платих 170 лева за ток,

    в кря на януари платих 194 евро за ток.

    Искрено ви вервам че това е с промените за отчитане от по-рано,

    АМА ДВОЙНО,, Баце- ЖИК- ТАК!

    Имам арсенал от 101 Врачански ПЦувни, Баце!

    Коментиран от #20

    21:09 06.02.2026

  • 20 Стенли

    14 1 Отговор

    До коментар #19 от "Спецназ":

    Така е но нали сме в клуба на богатите 😁

    21:10 06.02.2026

  • 21 Цанков

    15 0 Отговор

    До коментар #14 от "тоз пък":

    Какво ги топли тая глоба изгорелите . И глобите се крадат , а отново ще си измислят начин да наваксат. Милиони домакинства по 1 Евро да надпишеш и ? Тук просто някой ги е натиснал за директно кеш под масата преди избори и са се пооляли с манипулиране на електромерите . А да се жалваш пак на тях си е абсурд за всички други държави без Абсурдистан където си е нормално.

    21:11 06.02.2026

  • 22 юрист

    16 0 Отговор
    Тоя каква масова вълна иска ще я види около изборите,лошото е, че такива гниди като него си лапат парички и от енерго дружеството и от тел.опетатори и от хранителните вериги под формата на държавни комисии и заплата от държавата

    21:13 06.02.2026

  • 23 Танков

    9 0 Отговор

    До коментар #16 от "Стенли":

    Е ,но сега като богата държава можем да платим 3 милиарда за един частен клуб защото има " специална необходимост " касаеща няколко човека и то най-много двама . Уволнения премиер освен тази "Сделка " отиде и ни включи в още една групичка съвсем Икономическа . За там нито казаха кои са държавите ,кой я инициира ,от кога е и най-важно КОЛКО ще струва на оставащите 1,5 работещи българи тук ,в тази територия на богаташи с милиарди заеми в Евро . Явно всички оставащи тук ще са нещо като теглещите първите милиони от банки политически олигархи без намерение да ги връщат ,но с намерението сега да изгърбят ЕЦБ и въобще далия заем в Милиарди . Иначе и неродени внучета ще трябва да ги връщат .

    21:19 06.02.2026

  • 24 Дедо

    16 0 Отговор
    Ако не сте виждали 70 годишен партизански син , който цял живот е смучил от Държавата и от бъдещето на децата ви........Ами ето вижте го , така изглежда

    Коментиран от #28

    21:26 06.02.2026

  • 25 Как става????

    6 3 Отговор
    Не мога да разбера........Имаш цена на квч имаш дневна и нощна тарифа имаш и електромер.........Всеки сам може сам да изчисли сметката си........Н е е като парното???Как става завишаване.Имаш период в случая това ,което са правели преди някое увеличение е да смятат преди периода по малко дни и да натоварят след увеличението.Но тук няма увеличение на цената и ако този месец е по скъпо другият месец ще е по евтино.

    21:30 06.02.2026

  • 26 Гост

    11 0 Отговор
    Членът на КЕВР? Просто член! Е Другаря...

    21:36 06.02.2026

  • 27 Голямо Моше

    12 0 Отговор
    Гнасна зурла, кърлеж впил се в България, вече 30 години!

    21:40 06.02.2026

  • 28 Цецко

    8 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дедо":

    Дори комунягите не са вечни .

    21:45 06.02.2026

  • 29 ЕДГАР КЕЙСИ

    10 0 Отговор
    ОТ МЕСЕЦИ НЕ СМЕ ВИЖДАЛИ ..................... ИZKPИВЕНАТА ОТ ZЛОБА МУТРА НА БАЙ ТАСКО .....................

    21:54 06.02.2026

  • 30 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 7 Отговор
    В БЪЛГАРИЯ ИМА ДВАМА "ПИШМАН" ЕНЕРГЕТИЦИ ....................... ЕДИНИЯ "ЕНЕРГЕТИК" МУНЧОВИЯ БАЙ ЕЛЕНКО (САБОТАЖА В МЕТРОТО) И ........................ ВТОРИЯ "ЕНЕРГЕТИК" С ПАГОН Е ......................... С ГРОZHOTO ИМЕ БАЙ ТАСКО КОЙТО ....................... ОТ НИЩО НЕ РАZБИРА ..................... ФАКТ !

    22:14 06.02.2026

  • 31 Тасе ,предлагам :

    6 0 Отговор
    Таско , да изпращат хората жалбите си до тебе на товя адрес. Ти знаеш как да ги адресираш ,да се оправят работите,да свършиш нещо полезно за народа нещастен ,останал з а негова беда да съществува на фронтовата територия. Който може се евакуира, ама възрастните по селата,болните ,неграмотните,безработните отчаяните ,тях може да ги грабите без милост,не могат да се защитят , освен някой да им напише прошенията и да ти ги пращат на тебе,да помагаш на тоя измъчен ограбван народ.

    22:28 06.02.2026

  • 32 Таско

    8 0 Отговор
    Таско е от тия дето им четеш нещо за час, връзваш им ръцете и ги извеждаш отзад на двора.

    22:50 06.02.2026

  • 33 таско

    8 0 Отговор
    ако има масова вълна може би ще е пробле иначе продължаваме да си крадем

    23:06 06.02.2026

  • 34 Тома

    7 0 Отговор
    Значи според Таско ако си траят хората ще мине номера с двойните сметки които са за цяла България.Мафията знае че българина си плаща като попче и не мърка

    23:19 06.02.2026

  • 35 Посетител

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Данко, не лъжи! Виж в Уикипедията какво пише за него! Виж за какво е получил докторска степен! Точно в енергетиката е много навътре! Отделно, че е завършил МГИМО!!!
    Изненадан съм, че са го намърдали в КЕВР...

    Коментиран от #36, #37, #38

    23:54 06.02.2026

  • 36 И всичко това

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Посетител":

    не пречи да е крадец през далаверите във вече разбитата ни енергетика.

    00:09 07.02.2026

  • 37 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Посетител":

    Сега да те светна. Магистърска степен през 1984г. нямаше. Таско да лъже децата. А докторската титла червения паразит я взе през 2015г от училището за комбайнери и трактористи в Русе, като ги изнуди да му я харижат. То всичката политическа паплач са все професори, доктори, доценти, а нямат акъл за две пари.

    00:09 07.02.2026

  • 38 всички некадърници

    1 4 Отговор

    До коментар #35 от "Посетител":

    които опоскаха България са "завършили" в раша и за това навряха държавата толкова навътре в ла ната

    Коментиран от #45

    00:34 07.02.2026

  • 39 МНОГО ИМА С УВРЕДЕНИ МОЗЪЦИ

    3 2 Отговор
    КОЛКО ДА Е МАСОВА ?
    ОТ ДО ?
    ВЪВ ВЪВ ВСЯКО НССЕЛЕНО МЕСТО НАДПИСВСНЕТО Е РСЗЛИЧНО ДАЖЕ НВКЪДЕ НЕ НОСЯТ НА АБОНСТИТЕ ФАКТУРИ. НАПРИМЕР ПО ПЛЕВЕНСКО РСЙОН ЧЕРВЕН БРВГ СЕЛАТА И МСЛКИ ГРАДЧЕТА ТО НА МНОГО МЕСТА В БЪЛГАРИЯ Е ТАКА ПЛАЩАТ ТОКА В ПОЩАТА ОСНОВНО СРЕЩО ПОКСЗВСНЕ САМО АБОНСТЕН НОМЕР. И КСИЕРКАТА ГЛЕДА В КОМПЮТСРА КОЛКО СА ПИСАЛИ ОТ ЕНЕРГОТО И ПЛАЩАШ КОЛКОТО ПИШАТ КОЛКОТО СИ ИСКАТ. Това е масово лъгане. Е СОФ. И ДРУГИ ГОЛЕМИ ГРАДОВР ДАВАТ ФАКТУРИ НОСЯТ НО НА МНОГО МЕСТА В БЪЛГАРИЯ НЕ. И НЕМОЖЕШ РАЗБРА КОЛКО СА ТЕ ИЗЛЪГСЛИ. ОСВЕН АКО НЕ ИДЕШ ДО ЕНЕРГОТО ЗА СПРАВКА .В КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ ОТ ПОЩИТЕ НЕ ПИШЕ КИЛОВАТИТИТЕ САМО ПАРИТЕ. Купе влаче бг рейс.отдавна много години.

    00:54 07.02.2026

  • 40 ганю

    2 1 Отговор
    Скоро масово сопи по гадните ви мутри
    ще има удри Гачо

    05:53 07.02.2026

  • 41 ганю

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    от един дол дренки са боклуците
    л
    и
    н
    ч
    тяхната вяра сиганска

    05:56 07.02.2026

  • 42 дядото

    2 1 Отговор
    вие таско сте хем глупави,хем нагли.спрете да се интересувате само от собственото си благополучие,погледнете и защитете и интересите на народа.рискувате скоро да бъдете пометени от гнева на народа

    06:17 07.02.2026

  • 43 Виж му името само

    3 0 Отговор
    и повече не се занимавай с него. Върнете старите електромери и методика на отчитането. Има не само вълна, но и цунами от надписани сметки.Помислихте ли, че тази далавера ще се отрази веднага върху цените на всичко друго и кой предизвиква целия този хаус.

    07:00 07.02.2026

  • 44 Дедовия

    1 0 Отговор
    Като ви говореха, че ЕРП тата са за ликвидация и връщане на енергото към държавата всички тези келеши бяха против. Сега ония разбойници ловят риба в мътна вода. Няма правителство, няма контрол, тия от КЕВР играят с тях. Ти плащай двойно и тройно ток, а после трай коньо на зелена трева. Набутаха ни еврото без да ни питат и сега се правят на ощипани. Всички са от един дол дренки, все бандюги с комунистическа закваска, вижте им истинските СВ та и тогава говорете. Трябва Нов Закон за защита на потребителя, че ако тези тарикати вдигат цените Незаконно, Народът не е длъжен да Плаща!!. Да ги видя тогава как ще ни правят на маймуни.

    17:58 07.02.2026

  • 45 До всички некадърници

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "всички некадърници":

    Съжалявам друже, повечето са дечица и внуци на червените боклуци, а те не завършиха в раша както казваш, а в любимия ви Запад!!!. А

    18:54 07.02.2026

