Таско Ерменков: Има сигнали за завишени сметки за ток, но няма масова вълна

Вчера нямаше сигнали до брифинга, след това се появиха около 200. Те са по-скоро документи, а не жалби. В ЕРП-то са получили до момента около 400 жалби. Това, което възникна като масова вълна не е толкова голяма. Въпреки това става дума за обществен проблем и трябва да се разбере, има ли проблем, и ако да, той да се реши. Това заяви членът на КЕВР Таско Ерменков в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Той описа какви следва да са действията на абонати, които имат съмнения за завишена сметка за ток. „Хората трябва да изпратят жалба до ЕРП-то, а то да ни я предостави. Ако жалбата дойде направо до нас, ние трябва да се обърнем към ЕРП-то, за да ни изпрати документи. Това би било загуба на време“.

Ерменков обърна внимание, да не се изпраща само фактура до КЕВР, тъй като така не става ясно какъв е случаят.

Най-честите жалбоподатели в момента са от Енерго-ПРО. От дружеството днес посочиха, че това се дължи на повишено потребление на електрическа енергия. Нашата работа е да проверим дали това е така. През този период имаше много почивни дни, повечето хора са си били вкъщи и са използвали повече енергия. Той призова да се икономисва време и да бъде ефективна работата им, обясни членът на КЕВР.

Цената на електроенергията не е променяна от 1-ви юли миналата година. Цената на електроенергията не е мръднала със стотинка, подчерта Таско Ерменков.

Ако някое дружество си е позволило да наруши закона или да надпише сметка, санкцията е до 1 млн. лева. По отношение на превалутирането, НАП ще направи тази проверка. Ако сметката е толкова голяма, че домакинството е в затруднение да я плати, ЕРП-то трябва да прояви разбиране и да позволи разсрочено плащане, призова той и уточни, че говори за драстично големи сметки.

В момента, в който се открие грешка, се уведомява дружеството как да постъпи, освен това му се налага санкция. Всички санкции подлежат на двуинстанционен съдебен контрол, напомни Ерменков.