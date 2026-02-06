Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Цветомир Найденов: Важни три точки в борбата за оцеляване

Цветомир Найденов: Важни три точки в борбата за оцеляване

6 Февруари, 2026 21:49 1 339 5

  • цска 1948-
  • монтана -
  • efbet лига-
  • цветомир найденов

Цветомир Найденов: Важни три точки в борбата за оцеляване - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 успя да надделее над Монтана с минималното 1:0 и да затвърди позициите си в челото на класирането в Efbet Лига. След последния съдийски сигнал, финансовият двигател на "червените" Цветомир Найденов не скри радостта си и публикува емоционално послание в социалните мрежи.

"Въпреки картофената нива, въпреки чобанията срещу Берна в началото на мача … ценни 3 точки в борбата за оцеляване в Ефбет лига", сподели иронично Найденов.

С този успех ЦСКА 1948 се утвърди на втората позиция в първенството, събирайки 40 точки – само четири по-малко от лидера Левски. Тимът продължава да диша във врата на "сините" и да поддържа интригата в шампионата.

Победата над Монтана не дойде лесно, но "червените" показаха характер и воля, които може да се окажат решаващи в борбата за място сред най-добрите.


Оценка 2.1 от 9 гласа.
  • 1 Тото Лъв

    6 0 Отговор
    Да каже и колко фенове на 1948 е имало на трибуните. И да каже колко фенове в България има отбора на който е собственик.

    Коментиран от #2

    22:02 06.02.2026

  • 2 Ванк0-1

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тото Лъв":

    Не повече от 5000фена в цялата страна ама и това е много.

    22:20 06.02.2026

  • 3 Този

    6 0 Отговор
    Този при една нормална държава просто нямаше да съществува.
    Щеше да е песъчинка на плажа в Бургас.
    При една нормална държава Данс, Мвр щяха да са смачкали баща му още преди 30 години.

    22:45 06.02.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    Някой може ли да обясни, какво означава абревиатурата на ЦСКА. Едно време беше на армията , а сега кво е? И уж сме част от Европа.

    23:25 06.02.2026

  • 5 Числото

    5 0 Отговор
    Поредният комплексар в тая държава

    23:39 06.02.2026

