Цветомир Найденов: Важни три точки в борбата за оцеляване

ЦСКА 1948 успя да надделее над Монтана с минималното 1:0 и да затвърди позициите си в челото на класирането в Efbet Лига. След последния съдийски сигнал, финансовият двигател на "червените" Цветомир Найденов не скри радостта си и публикува емоционално послание в социалните мрежи.
"Въпреки картофената нива, въпреки чобанията срещу Берна в началото на мача … ценни 3 точки в борбата за оцеляване в Ефбет лига", сподели иронично Найденов.
С този успех ЦСКА 1948 се утвърди на втората позиция в първенството, събирайки 40 точки – само четири по-малко от лидера Левски. Тимът продължава да диша във врата на "сините" и да поддържа интригата в шампионата.
Победата над Монтана не дойде лесно, но "червените" показаха характер и воля, които може да се окажат решаващи в борбата за място сред най-добрите.
1 Тото Лъв
Коментиран от #2
22:02 06.02.2026
2 Ванк0-1
До коментар #1 от "Тото Лъв":Не повече от 5000фена в цялата страна ама и това е много.
22:20 06.02.2026
3 Този
Щеше да е песъчинка на плажа в Бургас.
При една нормална държава Данс, Мвр щяха да са смачкали баща му още преди 30 години.
22:45 06.02.2026
4 РЕАЛИСТ
23:25 06.02.2026
5 Числото
23:39 06.02.2026