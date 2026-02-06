Цветомир Найденов: Важни три точки в борбата за оцеляване

ЦСКА 1948 успя да надделее над Монтана с минималното 1:0 и да затвърди позициите си в челото на класирането в Efbet Лига. След последния съдийски сигнал, финансовият двигател на "червените" Цветомир Найденов не скри радостта си и публикува емоционално послание в социалните мрежи.

"Въпреки картофената нива, въпреки чобанията срещу Берна в началото на мача … ценни 3 точки в борбата за оцеляване в Ефбет лига", сподели иронично Найденов.

С този успех ЦСКА 1948 се утвърди на втората позиция в първенството, събирайки 40 точки – само четири по-малко от лидера Левски. Тимът продължава да диша във врата на "сините" и да поддържа интригата в шампионата.

Победата над Монтана не дойде лесно, но "червените" показаха характер и воля, които може да се окажат решаващи в борбата за място сред най-добрите.