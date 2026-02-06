Васил Велев: Високите цени на електроенергията унищожават бизнеса

Сметките за ток зависят и от потребителите. Цената на тока за битовите потребители е една и съща до края на юни тази година - декември е била една, и сега януари е същата. По-високите цени на сметките могат да се обяснят с по-голямото потребление на ток или с по-дългия отчетен период.
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS председателят на Общото събрание на АИКБ Васил Велев, който коментира темата за високите цени на тока за бизнеса.
"Цената на тока е висока за небитовите потребители. Тази е цена е близо два пъти повече от цената за битовите потребителите и е най-високата цена в цяла Европа. Всичко това унищожава бизнеса, защото цената на тока в САЩ и Китай, нашите основни конкуренти, е в пъти по-ниска от тази в Европа, а българският бизнес плаща най-висока цена в Европа. Това се дължи на една недалновидна държавна политика за компенсации. Компенсации уж са осигурени до юни, но първо трябва да оцелеем до тогава", добави той.
"Икономическата активност намалява и поради тази причина - свръхвисоките цени на електроенергия. Това спомага инфлацията и намалява конкурентноспособността ни. Януари има административен скок на минималната работна заплата с 12.5% и скок на цената. В същото това време икономическата активност намалява за трета поредна година. Внесеният бюджет изкара хората на улицата, включително и бизнеса. Този бюджет е пагубен", категоричен бе Васил Велев.
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #53
21:29 06.02.2026
2 Бойко Българоубиец
21:29 06.02.2026
3 Асена василева
21:29 06.02.2026
4 Помак
21:30 06.02.2026
5 айде ве вас ли да ви мислим
21:31 06.02.2026
6 бою циганина
21:33 06.02.2026
7 Данко Харсъзина
Коментиран от #12
21:34 06.02.2026
8 Последния Софиянец
21:35 06.02.2026
9 Никой
Имаме по 1 рутер за Интернет и по 1 телевизор или лаптоп - 1 хладилник - както и да е - днеска явно ще слушаме този.
Ние сме виновни едва ли не - браток, защо е скъп тока.
21:35 06.02.2026
10 Гошо
21:36 06.02.2026
11 ШЕФА
21:39 06.02.2026
12 Някой
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":Погледнах ги, за тази седмица се въртят около най-високите. И така е всеки път като погледна.
Коментиран от #22
21:40 06.02.2026
13 Дедо
21:41 06.02.2026
15 Спецназ
ДА ВИ Е.А И ДЕМОКРАЦИЯТА У Г..О, АЗ!
21:42 06.02.2026
16 Див селянин
21:46 06.02.2026
18 Ами да
21:47 06.02.2026
19 Бъдеще
21:47 06.02.2026
21:49 06.02.2026
22 Данко Харсъзина
До коментар #12 от "Някой":110 евро за мегават е една ит най ниските цени в Европа.
Коментиран от #27, #35, #36, #48
21:50 06.02.2026
24 Спецназ
ДВОЙНА СМЕТКА МИ НАДПИСАХТЕБЕ! ГНИДИ!
21:51 06.02.2026
25 Милиардер Василев защо ревеш?
21:56 06.02.2026
26 Помним всичко
До коментар #21 от "Варна":Антибългарите от ПП-ДБ също съучаствахте до последно на мизериите наложени от Брюксел през Тиквата и Прасето!
21:59 06.02.2026
27 Никой не казва
До коментар #22 от "Данко Харсъзина":Ако работеше АЕЦ Белене щеше да 70 евро за мегават...60 г. напред.....а сега викаш 100 евро на мегават....
22:01 06.02.2026
28 ЛОШО е
Коментиран от #31
22:04 06.02.2026
29 жалко
22:04 06.02.2026
30 Някой
22:04 06.02.2026
31 смях
До коментар #28 от "ЛОШО е":Това с евтиния ток от АЕЦ го разправяй на друг. Ако е евтин построй една АЕЦ и го продавай. Или инвестицията не я броим в цената?
Коментиран от #34
22:05 06.02.2026
32 Знайко
22:08 06.02.2026
33 хаха
Типичен не-еволюирал неандерталец от Блатото. Първо плещи тъпоти и после реве "олеле майко! уааааааа!"
Коментиран от #43
22:08 06.02.2026
34 Някой
До коментар #31 от "смях":Освен инвестицията, не броят разходите за 100 000 години съхраненше на радиоактивните отпадъци.
Атомната енергия е бомба, която залагаме на следващите поколения.
Коментиран от #37, #38, #40
22:10 06.02.2026
37 хаха
До коментар #34 от "Някой":С тези късите крачета накъде бе "на-лъжата-краката-са-къси"?
22:15 06.02.2026
38 хаха
До коментар #34 от "Някой":ХАХАХА!
22:16 06.02.2026
39 Анонимен
22:16 06.02.2026
40 Хаярсъзина е
До коментар #34 от "Някой":тролещ помияр на ОПГ ГРОБ - едни от тите главни виновници за днешната мизерия. Другите са ортаците им от ППДБ и ДПС. Патериците не ги броя, те по подразбиране са си преразпределени към трита основни мафиотски тумора.
Коментиран от #41, #42
22:18 06.02.2026
42 хаха
До коментар #40 от "Хаярсъзина е":Къде забрави тези Вгзраждани?
Коментиран от #44, #45
22:19 06.02.2026
43 Той тоя льохман
До коментар #33 от "хаха":искаше либерализацията, щото си мислеше, че останалите кpъвoпийци и него ще го пуснат в енергийната далавера на борсите за ток да маже дебело филията, ама явно не му се е получила сметката.
22:20 06.02.2026
44 Не съм забравил катуна на Костя
До коментар #42 от "хаха":чети пак - нарочно са с малки букви ментепатриотарските патерици
22:21 06.02.2026
45 Добре
До коментар #42 от "хаха":изредил съм ги всичките под публикацията за бабата с 40 левро сметка
22:23 06.02.2026
46 Абсолютен о . . . . . . .н
Енергийният експерт коментира предупрежденията на енергийни експерти, че в момента са сложени мембрани с метални пръти, които не могат да се отворят, ако се наложи.
"Два пъти са правили обществена поръчка и двата пъти е спечелила фирмата, която може да достави оригиналните, но по някакви причини са се отказали. История, достойна за разследване. Допускам, че са ги убедили. Поръчката е под 300 000 лв., да я дадат на местната фирма. Министърът не си е свършил работата, да проконтролира", каза проф. Георги Касчиев.
Два пъти мембраните се късат - около 100 млн. лв. са загубите от началото на декември досега, показват изчисленията на експерта.
22:25 06.02.2026
47 Зарко
22:25 06.02.2026
48 хаха
До коментар #22 от "Данко Харсъзина":Ама сериозно ли бе добиче лъжливо тиквистко?
14.01.2025 г. — „Цената в Швеция днес е 30 лева, у нас е близо 300 лв."
22:27 06.02.2026
52 факт
Коментиран от #60, #61
22:37 06.02.2026
53 Стенли
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":А защо има недостиг на електроенергия защо имаме най скъпия ток ами заради тези така наречени въглеродни емисии и руснаците щяха да построят аец Белене за четири милиарда долара и досега щяхме да сме на печалба ами спрените ядрени блокове за които бяхме дали милиони долари за ремонт и щяхме да спечелим милиарди долари ами ремонта на павец Чаира и прочие и прочие проблема е от една страна така наречения ЕС ни връзва ръцете и от друга и нашите управници които и да си напълнят джоба и независимо дали е герб или ппдб бсп ново начало и има такъв и иот това е проблема лошото е че става все по лошо ама иначе сме в клуба на богатите 😁
22:46 06.02.2026
54 Намаляне на минималната запалта 300 евро
Между 1878- 1945 г. в селата, всяко семейство е било ОТДЕЛНА фирма за производство на нещо- хлаб, мляко, месо, плодове, зеленчуци.. А на Пазара, са РАЗМЕНЯЛИ стоки..
След 1945 г, тия евреи и крадци от БКП, отидоха по селата и направиха ДЪРЖАВАНА собственост ввсиката земя там.Идва някакъв КОмунист и им казва на селяните- Вече Аз ще съм собствени на всичко , защото съм Директор в БКП. Така българите работеха както през Мюсюлманското РОбство, а арабските цигггани- евреите и техните помагачи о БКП прибираха парите...
А СЛЕД 1990 г, върнаха земята на хората, но те НЕ са свикнали да правят бизнес..
Освен това, все още НЕ сме махнали арабските цигггани- евреи и тия от БКП , от държавните фирми.. И тия АЛЧНИ мошеници искат всяка година да се ВДИГА минималната заплата.. Тия лежат по цял ден, но гледат че българи в ЧАСТНИ фирми взимат ВИСОКИ заплата, но НЕ искат да ходят да работят в частна фирма ( за да видят как се изкарват много пари), а САМО лежат и завиждат и гледат да крадат...
През 2010 година, Минималната заплата в България и Китай е била ЕДНАКВА.. Това е било ПРЕДИ да се домъкне Боклук Б Б Банкя-лията и неговата партия ГРАБЕЖ...
Обаче тия турци и евреи в ГАРБ и БКП , за 15 години направиха минималната запалта в България да е ДВА пъти по- висока от Заплатите в Китай...
23:03 06.02.2026
55 Намаляне на минималната заплата 2
Обаче, Боклук Б Б пуска разни китайци и турци да внасят ЕВТИНИ стоки и така Заводите на българските на производители ФАЛИРАТ.. А ЗАЕМИТЕ ще трябвада ги ВРЪЩАТ други българи.. Ако ЧАСТНА фирма вземе ЗАЕМИ и НЕ ги върне, фирмата ще ФАЛИРА...
Китайците станаха милиарди и дори КРАДАТ Бизнеса, Работата и Парите на американците и германците , като правят американски и германски маратонки Найк и Адидас...
Като вдигат минималната заплата се вдигат всички цени, включителн оа на тока и водата.. И всички фирми ПРОИЗВОДИТЕЛИ на стоки, Земеделски проеизводители и Хотели ФАЛИРАТ...
Трябва да НАМАЛЯТ МИнималната запалта в БЪлгария да стане 600 лева( или 300 евро), колкото е в Китай..Така , който РАБОТИ ще взима МНОГО, а който ЛЕЖИ, ще взима МАЛКО....
23:03 06.02.2026
56 Хааа
23:08 06.02.2026
57 Хавзис
23:15 06.02.2026
58 Българино
23:25 06.02.2026
59 Долу ЕС
00:56 07.02.2026
60 Така е.
До коментар #52 от "факт":Аз не помня по времето на "социализма" някой да се е притеснявал от това колко ще му е сметката за тока.
Също така и никой не се е притеснявал, че ще остане без работа. Даже държавата намираше работа и на безделниците...
02:50 07.02.2026
61 Освен
До коментар #52 от "факт":проекта "Белене" нашите управляващи подлоги прецакаха и "Южен поток" и нефтопровода "Бургас-Александруполис".
02:53 07.02.2026
62 Фризьор
05:08 07.02.2026
63 Васил
09:19 07.02.2026
64 Гостът
15:19 07.02.2026