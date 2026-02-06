Васил Велев: Високите цени на електроенергията унищожават бизнеса

Сметките за ток зависят и от потребителите. Цената на тока за битовите потребители е една и съща до края на юни тази година - декември е била една, и сега януари е същата. По-високите цени на сметките могат да се обяснят с по-голямото потребление на ток или с по-дългия отчетен период.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS председателят на Общото събрание на АИКБ Васил Велев, който коментира темата за високите цени на тока за бизнеса.

"Цената на тока е висока за небитовите потребители. Тази е цена е близо два пъти повече от цената за битовите потребителите и е най-високата цена в цяла Европа. Всичко това унищожава бизнеса, защото цената на тока в САЩ и Китай, нашите основни конкуренти, е в пъти по-ниска от тази в Европа, а българският бизнес плаща най-висока цена в Европа. Това се дължи на една недалновидна държавна политика за компенсации. Компенсации уж са осигурени до юни, но първо трябва да оцелеем до тогава", добави той.

"Икономическата активност намалява и поради тази причина - свръхвисоките цени на електроенергия. Това спомага инфлацията и намалява конкурентноспособността ни. Януари има административен скок на минималната работна заплата с 12.5% и скок на цената. В същото това време икономическата активност намалява за трета поредна година. Внесеният бюджет изкара хората на улицата, включително и бизнеса. Този бюджет е пагубен", категоричен бе Васил Велев.