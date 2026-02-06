Новини
Васил Велев: Високите цени на електроенергията унищожават бизнеса

6 Февруари, 2026

Сметките за ток зависят и от потребителите

Васил Велев: Високите цени на електроенергията унищожават бизнеса - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова

Сметките за ток зависят и от потребителите. Цената на тока за битовите потребители е една и съща до края на юни тази година - декември е била една, и сега януари е същата. По-високите цени на сметките могат да се обяснят с по-голямото потребление на ток или с по-дългия отчетен период.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS председателят на Общото събрание на АИКБ Васил Велев, който коментира темата за високите цени на тока за бизнеса.

"Цената на тока е висока за небитовите потребители. Тази е цена е близо два пъти повече от цената за битовите потребителите и е най-високата цена в цяла Европа. Всичко това унищожава бизнеса, защото цената на тока в САЩ и Китай, нашите основни конкуренти, е в пъти по-ниска от тази в Европа, а българският бизнес плаща най-висока цена в Европа. Това се дължи на една недалновидна държавна политика за компенсации. Компенсации уж са осигурени до юни, но първо трябва да оцелеем до тогава", добави той.

"Икономическата активност намалява и поради тази причина - свръхвисоките цени на електроенергия. Това спомага инфлацията и намалява конкурентноспособността ни. Януари има административен скок на минималната работна заплата с 12.5% и скок на цената. В същото това време икономическата активност намалява за трета поредна година. Внесеният бюджет изкара хората на улицата, включително и бизнеса. Този бюджет е пагубен", категоричен бе Васил Велев.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    13 18 Отговор
    Бизнеса унищожава българската енергетика и цените ще стават все по високи поради недостиг на произведена енергия.

    Коментиран от #53

    21:29 06.02.2026

  • 2 Бойко Българоубиец

    56 6 Отговор
    Евтиният ток от Козлодуй го дарявам на украйна, а скъпият от соларите за вас 😉😘

    21:29 06.02.2026

  • 3 Асена василева

    38 2 Отговор
    ЗАКРИВАЙ ТЕЦОВЕТЕ! хихи продължаваме зануляването 😏😋

    21:29 06.02.2026

  • 4 Помак

    6 32 Отговор
    Унищожават тебе защо то Не си гъвкав и си от БКП ( комуниста само ток познава. )! Аз с ток само си зареждам телефона

    21:30 06.02.2026

  • 5 айде ве вас ли да ви мислим

    31 1 Отговор
    Високите цени на електроенергията унищожават бедните

    21:31 06.02.2026

  • 6 бою циганина

    22 1 Отговор
    измислил съм го, всеки ден всички плащат прескъпо за всичко и сме ок от дпс-гроб

    21:33 06.02.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    9 25 Отговор
    Тази червена гнида лъже най-безсрамно. Погледнете цените на Българската енергийна борса и ще видите, че пазарните цени в България далеч не са най-високи. Освен това бизнесът смуче субсидии. Около 4 милиарда за 2024г и около 6 милиарда за 2025г.

    Коментиран от #12

    21:34 06.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    22 4 Отговор
    Ток ,телефони и наеми се дигнаха двойно.

    21:35 06.02.2026

  • 9 Никой

    21 2 Отговор
    Система - която носи бедност - какво се случва тогава - господин "Вратовръзка". Ядем камъни, все пак да видими реално.

    Имаме по 1 рутер за Интернет и по 1 телевизор или лаптоп - 1 хладилник - както и да е - днеска явно ще слушаме този.

    Ние сме виновни едва ли не - браток, защо е скъп тока.

    21:35 06.02.2026

  • 10 Гошо

    27 1 Отговор
    А кажете сега и защо са високи цените на тока ?

    21:36 06.02.2026

  • 11 ШЕФА

    36 1 Отговор
    За тези високи цени всички дружно трябва да благодарим на българоубиеца ББ който открадна,съсипа и унищожи всичко и всеки до който се докосна.Това е престъпника и нац.предател от който откакто се появи на политическата сцена Българи загива ежедневно.Докато този е жив така ще е !!!!!!

    21:39 06.02.2026

  • 12 Някой

    22 1 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    Погледнах ги, за тази седмица се въртят около най-високите. И така е всеки път като погледна.

    Коментиран от #22

    21:40 06.02.2026

  • 13 Дедо

    20 1 Отговор
    Най големия бизнесмен е Дубайския Нерез Дебелян. Не съм го чул да мрънка за тока .

    21:41 06.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Спецназ

    25 4 Отговор
    Предишния месец ми беше 190 лева тока, сега ми е 190 евро.

    ДА ВИ Е.А И ДЕМОКРАЦИЯТА У Г..О, АЗ!

    21:42 06.02.2026

  • 16 Див селянин

    11 1 Отговор
    Яла та издрънча и тебе с аннъ лопата, и6рик.

    21:46 06.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ами да

    22 2 Отговор
    Тоест високите цени на електроенергията, които осигури герб унищожават бизнеса.

    21:47 06.02.2026

  • 19 Бъдеще

    25 4 Отговор
    Санкциите работят.... Европа, а в частност и ние, тепърва ще има да ревем от високи цени на енергоносители. Съсипаха я тая европа /без ирония/

    21:47 06.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Варна

    33 2 Отговор
    Някой спомня ли си лъжите на престъпника Тулупа и неговият пудел Р.Ж. как една година лъгаха че влизаме в кръга на богатите и всичко ще са само инвестиции и ще протекат милиони ? За всяка една злина която ви се случва ежедневно е виновен само и и единствено най големият българоубиец в новата история на България и това е Тулупа !!!!!!!!!!!!!!!!

    Коментиран от #26

    21:49 06.02.2026

  • 22 Данко Харсъзина

    5 18 Отговор

    До коментар #12 от "Някой":

    110 евро за мегават е една ит най ниските цени в Европа.

    Коментиран от #27, #35, #36, #48

    21:50 06.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Спецназ

    14 2 Отговор
    К.ЯЦИ! МАЙКАВИДАЕБА.НА Е.ЕРГОТО!

    ДВОЙНА СМЕТКА МИ НАДПИСАХТЕБЕ! ГНИДИ!

    21:51 06.02.2026

  • 25 Милиардер Василев защо ревеш?

    13 2 Отговор
    Нали това са политиките на аверите ти от ГЕРБ, ППДБ и НовотоНачало. Следваме наше слънце в Брюксел и клуба на богаташите до смърт!

    21:56 06.02.2026

  • 26 Помним всичко

    16 2 Отговор

    До коментар #21 от "Варна":

    Антибългарите от ПП-ДБ също съучаствахте до последно на мизериите наложени от Брюксел през Тиквата и Прасето!

    21:59 06.02.2026

  • 27 Никой не казва

    19 1 Отговор

    До коментар #22 от "Данко Харсъзина":

    Ако работеше АЕЦ Белене щеше да 70 евро за мегават...60 г. напред.....а сега викаш 100 евро на мегават....

    22:01 06.02.2026

  • 28 ЛОШО е

    20 2 Отговор
    Другарю Велев, ако бяхте подкрепили строежа на АЕЦ Белене, сега нямаше да ревете...защото сега щеше да произвежда сега евтин ток и многоооооооооо

    Коментиран от #31

    22:04 06.02.2026

  • 29 жалко

    20 1 Отговор
    Най-висока е цената защото на пазара има огромна спекула. Това е истината! За това и се създаде този "свободен пазар" - уж да има конкуренция, но реално за да има кражба която се прикрива на най-високо ниво. Както всичко друго у нас името изобщо не отговаря на същността.

    22:04 06.02.2026

  • 30 Някой

    13 6 Отговор
    Вие червените бизнесмени и политици сте най-виновни, унищожихте държавата, унищожихте народа. И сега ревете, че сами си унищожихте бизнеса. Вие "червените" сте виновни, че няма работници, че тока е скъп, че парното е скъпо, че водата е скъпа, че държавата е унищожена...

    22:04 06.02.2026

  • 31 смях

    1 22 Отговор

    До коментар #28 от "ЛОШО е":

    Това с евтиния ток от АЕЦ го разправяй на друг. Ако е евтин построй една АЕЦ и го продавай. Или инвестицията не я броим в цената?

    Коментиран от #34

    22:05 06.02.2026

  • 32 Знайко

    16 1 Отговор
    Велев, у кои бизнесмени и политици отиват печалбите от високите цени на електроенергияга?

    22:08 06.02.2026

  • 33 хаха

    9 8 Отговор
    Ама нали искаше "либерализация за цените на електроенергията" бе сопол гайбаньовски???

    Типичен не-еволюирал неандерталец от Блатото. Първо плещи тъпоти и после реве "олеле майко! уааааааа!"

    Коментиран от #43

    22:08 06.02.2026

  • 34 Някой

    4 16 Отговор

    До коментар #31 от "смях":

    Освен инвестицията, не броят разходите за 100 000 години съхраненше на радиоактивните отпадъци.

    Атомната енергия е бомба, която залагаме на следващите поколения.

    Коментиран от #37, #38, #40

    22:10 06.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 хаха

    11 1 Отговор

    До коментар #34 от "Някой":

    С тези късите крачета накъде бе "на-лъжата-краката-са-къси"?

    22:15 06.02.2026

  • 38 хаха

    3 6 Отговор

    До коментар #34 от "Някой":

    ХАХАХА!

    22:16 06.02.2026

  • 39 Анонимен

    9 1 Отговор
    Нали и централите са на бизнесмени. Този защо риве?

    22:16 06.02.2026

  • 40 Хаярсъзина е

    13 2 Отговор

    До коментар #34 от "Някой":

    тролещ помияр на ОПГ ГРОБ - едни от тите главни виновници за днешната мизерия. Другите са ортаците им от ППДБ и ДПС. Патериците не ги броя, те по подразбиране са си преразпределени към трита основни мафиотски тумора.

    Коментиран от #41, #42

    22:18 06.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 хаха

    7 2 Отговор

    До коментар #40 от "Хаярсъзина е":

    Къде забрави тези Вгзраждани?

    Коментиран от #44, #45

    22:19 06.02.2026

  • 43 Той тоя льохман

    15 0 Отговор

    До коментар #33 от "хаха":

    искаше либерализацията, щото си мислеше, че останалите кpъвoпийци и него ще го пуснат в енергийната далавера на борсите за ток да маже дебело филията, ама явно не му се е получила сметката.

    22:20 06.02.2026

  • 44 Не съм забравил катуна на Костя

    6 4 Отговор

    До коментар #42 от "хаха":

    чети пак - нарочно са с малки букви ментепатриотарските патерици

    22:21 06.02.2026

  • 45 Добре

    7 1 Отговор

    До коментар #42 от "хаха":

    изредил съм ги всичките под публикацията за бабата с 40 левро сметка

    22:23 06.02.2026

  • 46 Абсолютен о . . . . . . .н

    11 1 Отговор
    Проблемните мембрани в АЕЦ "Козлодуй"
    Енергийният експерт коментира предупрежденията на енергийни експерти, че в момента са сложени мембрани с метални пръти, които не могат да се отворят, ако се наложи.

    "Два пъти са правили обществена поръчка и двата пъти е спечелила фирмата, която може да достави оригиналните, но по някакви причини са се отказали. История, достойна за разследване. Допускам, че са ги убедили. Поръчката е под 300 000 лв., да я дадат на местната фирма. Министърът не си е свършил работата, да проконтролира", каза проф. Георги Касчиев.
    Два пъти мембраните се късат - около 100 млн. лв. са загубите от началото на декември досега, показват изчисленията на експерта.

    22:25 06.02.2026

  • 47 Зарко

    10 1 Отговор
    Корекция:унищожиха го. Микромфирмите и малките магазинчета са глътнали вода.Някойноще не са го разбрали но. Започват да го усещат.

    22:25 06.02.2026

  • 48 хаха

    14 1 Отговор

    До коментар #22 от "Данко Харсъзина":

    Ама сериозно ли бе добиче лъжливо тиквистко?

    14.01.2025 г. — „Цената в Швеция днес е 30 лева, у нас е близо 300 лв."

    22:27 06.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 факт

    20 2 Отговор
    Лошите комунисти правят 6 реакторна АЕЦ с мощност от 3760 MW още през 70-те години на миналия век. После започват да планират и изграждат Втора атомна в Белене. Хиляди енергоемки предприятия работеха денонощно, а българите стояха на топло и светло без да мислят за цената на тока. Умните демократи затвориха четири реактора на АЕЦ Козлодуй, платиха за руските реактори и ги захвърлиха някъде, сведоха мощностите на АЕЦ до 1000 MW, посяха плодородната ни земя с фотоволтаици и ветрогенератори, и съсипаха бизнеса и българите, които стоят на студено и тъмно. Обаче, ако ги питате, за всичко са виновни комунистите.

    Коментиран от #60, #61

    22:37 06.02.2026

  • 53 Стенли

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    А защо има недостиг на електроенергия защо имаме най скъпия ток ами заради тези така наречени въглеродни емисии и руснаците щяха да построят аец Белене за четири милиарда долара и досега щяхме да сме на печалба ами спрените ядрени блокове за които бяхме дали милиони долари за ремонт и щяхме да спечелим милиарди долари ами ремонта на павец Чаира и прочие и прочие проблема е от една страна така наречения ЕС ни връзва ръцете и от друга и нашите управници които и да си напълнят джоба и независимо дали е герб или ппдб бсп ново начало и има такъв и иот това е проблема лошото е че става все по лошо ама иначе сме в клуба на богатите 😁

    22:46 06.02.2026

  • 54 Намаляне на минималната запалта 300 евро

    9 4 Отговор
    АЛЧНОСТТА на евреите и на Крадците( техни помагчи), взели властта в БЪлгария през 1945 г ( и СЛОЖИЛИ свои хора на ДЪРЖВНА работа), УНИЩОЖАВА българите и българскяи бизнес..
    Между 1878- 1945 г. в селата, всяко семейство е било ОТДЕЛНА фирма за производство на нещо- хлаб, мляко, месо, плодове, зеленчуци.. А на Пазара, са РАЗМЕНЯЛИ стоки..
    След 1945 г, тия евреи и крадци от БКП, отидоха по селата и направиха ДЪРЖАВАНА собственост ввсиката земя там.Идва някакъв КОмунист и им казва на селяните- Вече Аз ще съм собствени на всичко , защото съм Директор в БКП. Така българите работеха както през Мюсюлманското РОбство, а арабските цигггани- евреите и техните помагачи о БКП прибираха парите...
    А СЛЕД 1990 г, върнаха земята на хората, но те НЕ са свикнали да правят бизнес..
    Освен това, все още НЕ сме махнали арабските цигггани- евреи и тия от БКП , от държавните фирми.. И тия АЛЧНИ мошеници искат всяка година да се ВДИГА минималната заплата.. Тия лежат по цял ден, но гледат че българи в ЧАСТНИ фирми взимат ВИСОКИ заплата, но НЕ искат да ходят да работят в частна фирма ( за да видят как се изкарват много пари), а САМО лежат и завиждат и гледат да крадат...

    През 2010 година, Минималната заплата в България и Китай е била ЕДНАКВА.. Това е било ПРЕДИ да се домъкне Боклук Б Б Банкя-лията и неговата партия ГРАБЕЖ...
    Обаче тия турци и евреи в ГАРБ и БКП , за 15 години направиха минималната запалта в България да е ДВА пъти по- висока от Заплатите в Китай...

    23:03 06.02.2026

  • 55 Намаляне на минималната заплата 2

    7 4 Отговор
    Обаче тия турци и евреи в ГАРБ и БКП , за 15 години направиха минималната запалта в България да е ДВА пъти по- висока от Заплатите в Китай...Сега Минималната заплата в Китай е 635 лева. Също така се ПОВИШИХА и цените на всички стоки- хляб, мляко, месо.. Турците и евреите в ГАРБ и БКП взимат по 4 милиарда долара- ЗАЕМИ, всяка година, за да си ВДИГАТ заплатите..
    Обаче, Боклук Б Б пуска разни китайци и турци да внасят ЕВТИНИ стоки и така Заводите на българските на производители ФАЛИРАТ.. А ЗАЕМИТЕ ще трябвада ги ВРЪЩАТ други българи.. Ако ЧАСТНА фирма вземе ЗАЕМИ и НЕ ги върне, фирмата ще ФАЛИРА...
    Китайците станаха милиарди и дори КРАДАТ Бизнеса, Работата и Парите на американците и германците , като правят американски и германски маратонки Найк и Адидас...
    Като вдигат минималната заплата се вдигат всички цени, включителн оа на тока и водата.. И всички фирми ПРОИЗВОДИТЕЛИ на стоки, Земеделски проеизводители и Хотели ФАЛИРАТ...

    Трябва да НАМАЛЯТ МИнималната запалта в БЪлгария да стане 600 лева( или 300 евро), колкото е в Китай..Така , който РАБОТИ ще взима МНОГО, а който ЛЕЖИ, ще взима МАЛКО....

    23:03 06.02.2026

  • 56 Хааа

    10 1 Отговор
    Тоя комунист и номенклатурчик е един от унижожителите на бизнеса.

    23:08 06.02.2026

  • 57 Хавзис

    11 2 Отговор
    Мнооого противна личност . Хлъзгав като гол олюф и подъл като пор.

    23:15 06.02.2026

  • 58 Българино

    6 0 Отговор
    Наближават избори. Политиците от големите партии на дебелите ще трябва да извадят кеш както си им е традиция ,но те не вадят никога от личното . Там само знака плюс и по . Тъй като дружествата са оставяни дълго време да ни дерат кожите винаги и всяка година по два пъти най-малко ,то те следва да "помогнат" с паричките . Пък и за прокарани мракобесни закони в парламента осигуряващи един неработещ орган над тях и жалба да подаваш до този който евентуално ти е надписал сметката . Вечно им одобряват написани на хартия инвестиции , а то е боята по стълбове от Бае Ви Тошово време. И трафопостовете сами си строите и си ги плащате за нови сгради ,нали ? И за загуби на енергия като крадци ви вземат всеки месец като отделно ако наистина някого хванат и него тройно осъждат въпреки взетите от вас в сметките пари. На кого от вас държавата е разрешила загуби да се покриват от всички клиенти без да ги е направил лично ?

    23:25 06.02.2026

  • 59 Долу ЕС

    8 2 Отговор
    я кажи зашо и заради кого станаха високи? това не е хоп събудих. се ивсочко да фалира... има си ясни слупки процеси договори санкции лицемерие глупост и конкретни лица гордееши се със свършеното и бизнеса имсе радваше от 2007 г насам послвдователно и неотклонно! сега заслужавате ваички да фалирате, НИКАКВИ СУБСИДИИ ОТ СКЪСАНИЯ НАРОД, КОЙТО НИКОЙ НЕ ПОПИТА ЗА НИЩО НА НИЛАЪВ РЕФЕРЕНДУМ 35 Г ВЕЧЕ

    00:56 07.02.2026

  • 60 Така е.

    5 2 Отговор

    До коментар #52 от "факт":

    Аз не помня по времето на "социализма" някой да се е притеснявал от това колко ще му е сметката за тока.
    Също така и никой не се е притеснявал, че ще остане без работа. Даже държавата намираше работа и на безделниците...

    02:50 07.02.2026

  • 61 Освен

    7 1 Отговор

    До коментар #52 от "факт":

    проекта "Белене" нашите управляващи подлоги прецакаха и "Южен поток" и нефтопровода "Бургас-Александруполис".

    02:53 07.02.2026

  • 62 Фризьор

    4 1 Отговор
    Ти пикам на бизнеса измислен! Министърът на икономиката призна: над 70% от икономиката на Бългърия е търговия и услуги. Къв бизнес, кви пет лева?!

    05:08 07.02.2026

  • 63 Васил

    2 0 Отговор
    Цените са висски защото има да се издържат хиляди държавни паразити с високи заплати у гледат на Българският бизнес като дойна крава.

    09:19 07.02.2026

  • 64 Гостът

    1 0 Отговор
    Ах да..... бизнесмените . Мизерната МРЗ ви унищожава, тока ви унищожава,все нещо ви унищожава и все ви гледаме наглите фшзиономии по медиите. Явно сте неунищожими, но си ревете регулярно .Крайно време е да се въведе прогресивно данъчно облагане и тогава ще живнете много бързо. 36 години смучете от народа и държавата и ГРЕШКАТА е че така и не се създаде закон за лустрацията.Може би България щеше отдавна да е едно много по-добро място за живеене без вашите бизнеси.

    15:19 07.02.2026

