Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец

Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец

6 Февруари, 2026 21:07 3 984 49

Следите на издирваните се губят след убийството на хижа "Петрохан"

Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Камерите на Агенция "Пътна инфраструктура" са засекли кемперът на Ивайло Калушев в края на миналия месец, да се придвижва от морето към София.

Засечен е и районът, от където Калушев е изпратил SMS да майка си, предаде БНТ.

Следите на издирваните се губят след убийството на хижа "Петрохан".


София / България
  • 1 Данко Харсъзина

    13 56 Отговор
    Радев е в дъното на всичко. За това подаде оставка и се покри. Ако види на зор, може и да офейка.

    Коментиран от #2, #4, #10, #25

    21:12 06.02.2026

  • 2 Коментар до 1

    17 25 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    така е
    Нема само Боко и Момчето да са виновни.
    Нека и Радев да разбере какво е на кален терен

    21:20 06.02.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    13 45 Отговор
    Радев създава шарлатаните. После съвместо създават "патрулите". Пътят на Копринката. ДАНС. Смяна шефа на ДАНС. Всичко се оплесква. Радев подава оставка и се покрива. Трупове. Радев си бие камшика и бяга зад граница.

    Коментиран от #15

    21:22 06.02.2026

  • 4 Радев е гордост

    43 14 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    а Тиквата Борисов е срам за България.

    Коментиран от #6, #8

    21:22 06.02.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    13 33 Отговор

    До коментар #4 от "Радев е гордост":

    Тази " гордост " не се появява публично. Може вече да е офейкала.

    21:25 06.02.2026

  • 7 Прокуратурата и ДАНС продължават да

    40 3 Отговор
    си съчиняват истории, а заплатките им и корупцийката си върви.
    Кога ли ще се вдигне тоя народ?

    Коментиран от #23

    21:28 06.02.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    12 39 Отговор

    До коментар #4 от "Радев е гордост":

    Бойко Борисов е държавник,лидер ,победител и обединител! Точно един съвременен апостол ли ще се занимава с планинари и хижари. Който е приеман от 3 папи ,от Тръмп в белият дом, от Джон Мейджър и Никола Саркози. От Орбан и Лех Валенса! От Манфред Вебер и Доналд Туск. Вацлав Хавел и Дмитрий Медведев!

    Коментиран от #12, #27, #44

    21:30 06.02.2026

  • 9 Гост

    4 3 Отговор
    И Новия ковчег август 2025, май, на Траянови врата! Изтрезняха ли тия да виждат, Нещо?

    21:31 06.02.2026

  • 10 ДАНЕ ХАЙЪРСЪЗИНО.

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Ти колко мозъка имаш. Единият пиши едно другият съвсем друго а останалите хич не им пука. Не мойм разбера какво искаш да кажеш. Сега за калуша. Значи следи кога не трябват не стават има кога трябват няма ни кост ни вест. Отлетял със космически кораб. НА НЕГО САМО НАДПИСА ВИДЕЛИ НЕ СТАВАТЕ И ЗА ЧЕП ЗА ЗЕЛЕ. А СЪС ВСИЧКО ТОВА КОЕТО ВИ ОСТАВЯМ МНОГО ЯДОВЕ ЩЕ ИМАТЕ. ОЩЕ ЩЕ СИ ОТИДАТ МНОГО.

    21:33 06.02.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    11 27 Отговор
    Скоро Радев ще бъде издирван с червена бюлетина на Интерпол. Дано не го гръмнат като Поли Пантев на о-в Аруба а бъде заловен жив. За да пропее като канарче за грабежа заедно с олигарсите си над Българският народ.

    21:33 06.02.2026

  • 12 ИСТИНАТА

    33 12 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Замитане на следите. Убити са рейнджърите, защото са засекли нарк.отрафик на Бор.исов. Цялата държава е включена да замита следите към Борисов. Както при ликвидирането на Младен Дочев, разкрил амфетаминната афера на Борисов, лежал в затвора Панкрац в Чехия.

    21:35 06.02.2026

  • 14 БОЙС ТУ МЕН

    11 1 Отговор
    „ТАЙФУНИ С ....МЪЖКИ ИМЕНА
    РЕКВИЕМ ЗА ЕДИН....МРЪСНИК
    ПЛАНИНАТА БОМБОРЕК
    ДВЕ ХЛАПЕТА...ВИНАГИ ДВАМА
    ОТ СУТРИН ДО ВЕЧЕРТА”.....💏
    ЕПИСКОПИТЕ ОТ ВАТИКАНА СА ПОТРЕСЕНИ

    21:39 06.02.2026

  • 15 Лукашенко II Боташов,

    11 6 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    бяга при Лукашенко!

    21:39 06.02.2026

  • 16 Хохо Бохо

    12 1 Отговор
    А има ли снимки от абитурентския му бал?...

    Коментиран от #46

    21:39 06.02.2026

  • 17 Дедо Мраз

    20 3 Отговор
    Съмнявам се Калушев да не си е вързал гащите. Като се увери, че е на сигурно място, може и записи да изскочат.

    21:47 06.02.2026

  • 18 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    10 10 Отговор
    Значи е имал информация от къде да мине.....
    Про100киро и компания са му я дали....

    21:49 06.02.2026

  • 19 гумата

    22 1 Отговор
    Сниман от камера , всъщност кемпер сниман от камера- голям праз от миналия месец! Прогресивните медии се оказват фейк.

    21:51 06.02.2026

  • 20 Хмм

    15 2 Отговор
    не се губят, веднага след убийствата са видени в селото където има къща, но имотът е проверен едва след сигнал на местните и след като са изчезнали, изобщо в Бургас, в Малко Търново има ли полиция, не са ли знаели за детските лагери, че веднага да проверят къщата

    21:51 06.02.2026

  • 21 Хмм

    5 8 Отговор
    това е районът на протестърите, как няма да му дадат планината, ами те може би са приятелчета оттам

    21:52 06.02.2026

  • 22 Правят ни на бунаци

    21 2 Отговор
    Има нещо което държавните структури се опитват да скрият на всяка цена. Най накрая ще го изкарат любовна или гей история. Кой ще ти каже: Бе те вършиха нещо незаконно но ние пет години ги криехме! Затова ще извъртят нещо безобидно като несподелена любов.

    21:55 06.02.2026

  • 23 Ирония

    35 1 Отговор

    До коментар #7 от "Прокуратурата и ДАНС продължават да":

    ДАНС са над 3000 души, може ли някой да каже нещо конкретно, което са свършили?
    3400 души са МИ5 - на 70 милионна Великобритания. Те се отчитат там всеки месец, ПУБЛИЧНО!
    За какво говориме ние???

    21:58 06.02.2026

  • 24 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    15 3 Отговор
    Килърите са на таки и орлин алексиев. Менторите на ИТН.

    22:01 06.02.2026

  • 26 Сатана Z

    22 2 Отговор
    Ивайло знае ,че службите ако го пипнат ще го ликвидират и си е бил камшика.Вероятно знае твърде много и се е подсигурил .

    Коментиран от #30

    22:09 06.02.2026

  • 27 Да,бе

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Даже със Саркози са си като братя,защото и двамата са лежали в затвора.Кажи,бе хаирсъз!

    22:12 06.02.2026

  • 28 незнайко

    12 2 Отговор
    Докога ще го дъвчат това престъпление ? Резултат няма да има както в много такива случаи !
    Какво се мъчат да скрият, няма да разберем !

    22:13 06.02.2026

  • 29 Сателити снимат всяка стъпка

    12 1 Отговор
    Те камерите зяснели все ненужни неща.Важното е иззето.Ще послжи по натам за компромат.

    22:14 06.02.2026

  • 30 100000 долара

    14 1 Отговор

    До коментар #26 от "Сатана Z":

    То да са само службите, мафията вече обяви награда за главата му. Такова нещо официално да се случи в България аз не помня.

    22:14 06.02.2026

  • 32 Смърфиета

    4 6 Отговор
    Било е безразборна стрелба, с еднотипно оръжие, което затруднява разследващите. Двамата мъже са стреляли един срещу друг, единият от двамата прострелва момчето, което не е онова на Яни, а друго, те нямат лични карти. Оцелелият от двамата мъже бърза да запали хижата, за да унищожи някаква улика. Става дума за разпространение в центъра на София, бяло, трева, и вероятно нещо дизайнерско или диетиламид на лизергиновата киселина. Затова е цялата параноя. Тримата уж издирвани са труповете. Не е изключено засега да укриват обстоятелствата от майката на Иво. Това е, което се знае. Другото ще се потули.

    22:23 06.02.2026

  • 33 Четох

    7 1 Отговор
    Един друг леко луд дава 100000 за да набара ламата .Детето също играе някаква роля.

    Коментиран от #35, #36

    22:23 06.02.2026

  • 34 Смърфиета

    5 5 Отговор
    Също така, те вероятно са разпространявали кадри с мунчетата в даркнета, и са превъртали тези пари, със знанието на родителите, които са получавали срещу това от стоката. Със сигурност не става дума за мрежа от приятели, а не за нещо друго, но този кръг около Градска библиотека е достатъчно голям и става дума за десетки хора, но сред тях има всякакви и повод за параноя има. Кой както си постеле. Повечето са обратни, със семейства и сектанско-либертариански възгледи, и затова дават децата си на Иво. Да видим какви още глупости ще чуем по въпроса от хора, които знаят, но пръскат мастило.

    22:31 06.02.2026

  • 35 Смърфиета

    3 5 Отговор

    До коментар #33 от "Четох":

    Страх ги е от Киро Японеца. Някои от тях живеят в непосредствена близост до хотела му на 6-ти септември срещу Английското посолство. Всичко започва като махленска история още по Татово време. Калушев започва да предлага кyрсове по оцеляване в природата в началото на деветдесетте. Отгледан е ако не се лъжа от самотна майка, не помня точния адрес, но в центъра. Много хора се прехранваха с някакви такива неща. Това беше и начин на социализиране. Четяха индиански романи в Градска библиотека, така се започва. Този кръг около Калушев е сформиран около 1993 или по-рано.

    Коментиран от #38

    22:37 06.02.2026

  • 36 Смърфиета

    4 3 Отговор

    До коментар #33 от "Четох":

    Не е само Янко Лудия, те са много хора, които са ги забелязали. Като живееш на попа на София, а па се занимаваш с някакви неща, все някой ще те забележи. Тия се имат за месии, закърмени в духа на уважение към природата и майката Земя. За тях местните хора са "диви" селяни, които секат гората, застрояват плажовете, но не виждат гредата в собственото си око. Ей такива некви неща.

    Коментиран от #41

    22:44 06.02.2026

  • 37 Госあ

    7 4 Отговор
    Не мисля че това е дървената мафия на пеевски, мисля че са разкрили някой канал за наркотици на баце.

    Коментиран от #39

    22:48 06.02.2026

  • 38 Госあ

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "Смърфиета":

    А тия дето са яли филии с мас по поляните и не са стъпвали у библиотека са за премиери. Ама у България

    22:51 06.02.2026

  • 39 Психоанал

    5 2 Отговор

    До коментар #37 от "Госあ":

    Тебе да не са те унождали пееви и баце?

    Коментиран от #40, #45

    22:52 06.02.2026

  • 40 Госあ

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "Психоанал":

    По различни писти тичаме. И не ям филии с мас.

    22:55 06.02.2026

  • 41 Госあ

    6 3 Отговор

    До коментар #36 от "Смърфиета":

    Селянина като е див е сърцат. Става опасен като види градска среда. Дават му пари и започва да застроява плажове. Може и премиер да стане !

    22:58 06.02.2026

  • 42 ?????

    6 4 Отговор
    Много убийства около ПП-тата.
    Да ги изброявам ли?
    Или са си хахо, или става въпрос за някакви кинти.
    Кво ли ще е?

    Коментиран от #43

    22:58 06.02.2026

  • 43 Госあ

    3 3 Отговор

    До коментар #42 от "?????":

    В случая са ги нахендрили баш по каналите на баце още от тошово време. И са ги предали и изоставили после.

    23:02 06.02.2026

  • 45 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Психоанал":

    Мбали са го много маже.

    Коментиран от #47

    23:41 06.02.2026

  • 46 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хохо Бохо":

    Много му е циганска роклята.

    23:43 06.02.2026

  • 47 Госあ

    2 3 Отговор

    До коментар #45 от "Смърфиета":

    Да беше ходила и ти по библиотеки, а не да дишаш кале по овча купел.

    Коментиран от #48

    23:44 06.02.2026

  • 48 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Госあ":

    Не съм мъш, кадето се мбе одзат, не се вписвам.

    00:48 07.02.2026

  • 49 Гешевче

    1 0 Отговор
    Марче, граматиката, Марче!

    10:53 07.02.2026

