Иво Калушев бил забелязан в село Българи в Странджа

6 Февруари, 2026 20:19 3 385 73

Местни жители посочват, че мъжът е бил в селото до преди няколко дни

Иво Калушев бил забелязан в село Българи в Странджа - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията е извършила проверка във вторник вечерта в село Българи в къща, където се твърди, че бил издирваният Ивайло Калушев.

Местни жители посочват, че мъжът е бил в селото до преди няколко дни, съобщи NOVA.

Става въпрос за масивна еднофамилна постройка, която се намира в края на селото. Тя е придобита преди 3 години и в нея в дълги периоди от годината идвал Ивайло Калушев и негови приятели. Местни жители споделят, че къщата е снабдена с много камери.

Според разказите на хората, Калушев е забелязан с джип, на който имало надпис „Планинска спасителна служба".

Ивайло е придобил през 2022 г., успоредно с къщата си в с. Българи, и поземлен имот от 510 дка в Странджа. Продавач е бил юридическото лице Кларк - МК ЕООД, собственост на британския гражданин с постоянно местожителство в с. Лъка, община Поморие.

Полицията издирва Ивайло Калушев, който е един от управителите на Сдружението на горските рейнджъри. Той е бил там в нощта на стрелбата и оттогава е в неизвестност. В петия ден след тройното убийство до хижа "Петрохан" все още не може да се каже какви са били мотивите и кой всъщност е убил тримата мъже.

Пещернякът Яни Макулев е бащата на 15-годишното момче, за което се знае, че е с издирвания мъж. Той заяви днес, че няма връзка със сина си от 29-ти януари, но бил сигурен, че детето е в безопасност.

Точно за Яни Макулев разследващите твърдят, че отказва изобщо да съдейства.

От думите на бащата стана ясно, че при последното чуване със сина му, детето било с Калушев в село Българе, където имало база. С тях бил и Николай - младеж, роден през 2003 г., много близък до Калушев.

В мрежата върви неверен слух, че полицията е открила кемпера на Калушев. Става дума за „Фиат 322", а самото превозно средство е обявено за издирване. Това най-вероятно значи, че е било крадено или че е участвало в катастрофа, но шофьорът е избягал.

Проверка обаче показа, че това не е кемперът на Калушев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бесен - Язовец

    34 6 Отговор
    В прстъпнишката фалшива държава с пестъпнишката полиция и прокуратура съдействие не трябва да се оказва!

    Коментиран от #18

    20:23 06.02.2026

  • 2 Пич

    32 2 Отговор
    Омръзна ми да гледам и чета аматьорски глупости!

    20:23 06.02.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    10 20 Отговор
    510 декара поземлен имот е сериозно нещо. Според някои всичко е свързано с оставката на Радев.

    Коментиран от #19

    20:24 06.02.2026

  • 4 Що пък

    18 3 Отговор
    въпросния Яни трябва да им съдейства ?

    20:25 06.02.2026

  • 5 Хмм

    31 0 Отговор
    убийството в понеделник, а те чак във вторник тръгнали да го търсят, да не говорим че министърът едва вчера, три дни след инцидента, нареди да се разследва случаят

    Коментиран от #64, #71

    20:25 06.02.2026

  • 6 интересна шапка

    10 1 Отговор
    OR на френски език означава злато.

    Коментиран от #17

    20:26 06.02.2026

  • 7 Ами

    30 2 Отговор
    Ако тоя пич успее да оцелее и да избяга ... Бая народ ще са на тръни :)

    Коментиран от #48, #62

    20:29 06.02.2026

  • 8 Ами

    22 1 Отговор
    във вторник вечерта и то след сигнал, какво искат да кажат, че те не са проучили калушев в рамките на няколко часа, къде има имоти, бази, детски лагери и това след драстичното увеличение на заплатите, след всеки сигнал чакат разрешение от министъра ли

    Коментиран от #32

    20:29 06.02.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    6 25 Отговор
    Следите водят към Радев. Пътят на Копринката.

    Коментиран от #14, #22, #68

    20:30 06.02.2026

  • 10 Спецназ

    13 1 Отговор
    Бащата казал, че сина му е жив!

    ТАКА му е казано на него да даде парите!

    После е се види кое как!

    Знаете как е за близък очаквате най- добро или пари да дадеш!
    КРАЙ!

    20:33 06.02.2026

  • 11 Черен леопард

    17 2 Отговор
    Забелязан е с Ружа Игнатова!

    20:34 06.02.2026

  • 12 объркваща хронология

    12 3 Отговор
    Прибиране на кучета, Пожар през нощта, Калушев е свидетел на пожара и напуща с джип в ранните часове, в 11,30ч е извикана пожарната, която открива трите трупа... На другия ден вечерта МВР обискира имот на Калушев в Странджа... В петък награда 100 000$ за информация за Калушев, ... заради много пари...

    Коментиран от #25, #41

    20:34 06.02.2026

  • 13 ВЕСЕЛИН ПАВЛОВ

    25 0 Отговор
    Бихте ли ни информирали къде беше забелязан по същото време българският министър на МВР ,упражнявайки задълженията и правата си по Конституцията на РБ.

    Коментиран от #72, #73

    20:35 06.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 да лай ла ма

    6 2 Отговор
    в рузия съм,в рузия съм

    20:37 06.02.2026

  • 16 Сила

    22 8 Отговор
    Садо мазо педо драма ....с елементи на екшън !!! Поредната БГ пародия ....единствено успяха да опорочат и дискредитират хората , които наистина обичат природата и са запалени по екстремните спортове !!! Да живее чалгата и мешаната скара ....

    20:38 06.02.2026

  • 17 Госあ

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "интересна шапка":

    😂 означава outdoor research. На английски 😂

    Коментиран от #27

    20:38 06.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 развален телефон

    17 1 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Не било компютри за японците , а компоти и не сме ги изнесли, а са ни ги върнали... 510 кв.м. е размера на двора според Ив.Никодимов, а не декари...

    20:40 06.02.2026

  • 20 Гост

    20 1 Отговор
    Чакаме Истината, неграмотни Голтаци с високи заплати и пенсии, ако няма истина, ще ви спрем субсидията и ще ви обесим..., Нещастници...!?

    Коментиран от #21, #28

    20:42 06.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гочоолу

    13 0 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Ехххх, Данко, Данкоооо... сер.семин си беше, сер.семин си остана!

    20:43 06.02.2026

  • 23 Някой

    13 0 Отговор
    търси ли в пещерите!

    20:44 06.02.2026

  • 24 Спецназ

    7 0 Отговор
    Намерете Калушев и случая е приключен!

    ТОЯ жив нЕма да го вземете ако въобще вече не е
    предал парите(стоката) и вече не лежи запопан некъде.

    ТАка е , Баце има си рискови професии, дето нема искам да живея- БУМ! ,,,

    и после гледаш тревата как расте нагоре над теб...

    20:45 06.02.2026

  • 25 Хмм

    10 3 Отговор

    До коментар #12 от "объркваща хронология":

    след пожара са извън камерите, точно тогава е убийството, когато са извън камерите, после двамата всъщност основатели на будисткото братство Калушев и Златков с детето отпрашват с кола планинска спасителнаслужба, това да не е оня Ники, който от малък е край Калушев, живял с него в Мексико, всъщност ето такива като него е готвил гуруто.

    20:47 06.02.2026

  • 26 Вън от всякакво съмнение!

    20 4 Отговор
    В момента се укрива в централата на ппдб! Верни другари, ятаци на всички лами и педофили!

    20:49 06.02.2026

  • 27 Под моркова на сянка

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Госあ":

    И HAARP означава High Frequency Active Auroral Research Program, но означава и АРФА, което не е просто съвпадение...

    Коментиран от #30

    20:53 06.02.2026

  • 28 Госあ

    19 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Колко поръчкови убийства са разкрити в България, особено след 2009г ?

    Коментиран от #47

    20:54 06.02.2026

  • 29 Правите всички на тъпи

    12 0 Отговор
    Щом в селото са го видяли защо не са подали сигнал
    Те селяните се страхуват
    От кого ?

    20:55 06.02.2026

  • 30 Госあ

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Под моркова на сянка":

    Евала ! 😂

    20:56 06.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Спиро

    13 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ами":

    Точно това. Или че са му дали време да изчезне някъде, където няма да бъде намерен.

    20:58 06.02.2026

  • 33 Госあ

    10 5 Отговор
    Започва най голямата педофилия - зимни олимпийски игри - скиори, сноубордисти…😂😂😂 а, ганче ?

    21:01 06.02.2026

  • 34 Видех го

    7 2 Отговор
    у Кауфланд за банани!

    21:07 06.02.2026

  • 35 ламата май вече е далеч, далеч

    13 0 Отговор
    Айде през Турция в Мексико. После всеки по пътя си. Злато и пари има за всички.

    21:14 06.02.2026

  • 36 Нищо няма

    8 1 Отговор
    Да открият ивето е дин на Георги калушев. ( ДС) и от там връзката с другото ДС чадо веси.
    Нищо няма да открият. Никой ДСар не иска сина му да излезе пиндофил. Ще го покрият.

    21:30 06.02.2026

  • 37 Уса

    13 4 Отговор
    Човека бяга от полицията а не от измислени килъри.Тиквата педофил е замесен и премахва свидетелите

    Коментиран от #65

    21:38 06.02.2026

  • 38 Дедо

    8 1 Отговор
    Камерите са го снимали как заедно с прокурорския син махат за довиждане и се хилят .А зад тях притича Ружа Игнатова.

    21:47 06.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Умалителните имена и камерите

    10 1 Отговор
    Трябва да се забранят под страх от смъртно наказание. Лъжесвидетелстването също трябва да се наказва със смърт или с доживотна присъда без право на замяна.

    22:08 06.02.2026

  • 41 А хората у българе

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "объркваща хронология":

    Казват че той три четири дни е бил там. А Другите СЛУЖБАРИ казват още на следващият ден след убийствата правили проверка на къщата у Странджа. Оди ги разбери. Те там три дни ама ги немало. Чудо на чудесата.

    22:11 06.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Педофилството и пegepacmuяma са

    10 1 Отговор
    Почти едно и също нещо. Те бяха забранени в стария строй но не знам защо са разрешени в демокрадцията. Това е позор.

    Коментиран от #61

    22:15 06.02.2026

  • 44 Фолклорист

    4 0 Отговор
    Единият издирван забелязан в с. Българи, а другият в с. Кости, все нестинарски села. Случайно ли е това?

    Коментиран от #45

    22:22 06.02.2026

  • 45 Случай и неща няма

    6 0 Отговор

    До коментар #44 от "Фолклорист":

    Поредицата от случайности не е случайност.

    22:25 06.02.2026

  • 46 Лични наблюдения

    3 1 Отговор
    Индивидите с нестинарски ген са чешити.

    22:28 06.02.2026

  • 47 що бе прреди

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Госあ":

    2009-та да не би да са разкрити някакви убисква???

    Коментиран от #49

    22:31 06.02.2026

  • 48 Квазимодо

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    Какъв ти пич? Тоя мяза на мистър Бийн.

    22:39 06.02.2026

  • 49 Госあ

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "що бе прреди":

    Не знам, ама поне поръчките не идваха от службите

    22:44 06.02.2026

  • 50 Госあ

    6 3 Отговор
    ха ха ха ха според сарафчето рейнджърите са сатанисти и педофили, а родителите и децата - съучастници !!! Това официално ! Бива наглост, некомпетентност и простащина, ама това е тиквеничковщина !

    Коментиран от #52

    22:47 06.02.2026

  • 51 Добре е

    1 0 Отговор
    Натрупването на инфо нарежда цялата история. Интересно. Кара си джипката. По добре е пещерар и екоактивист дето е много проверяван да ходи другаде . В София е най добре. Зад гърба му едни истории, едни клевети. Ходи по живот. Брои милионите. Шапка на тояга. Къща с 40 места за седем души. И много пистолети. Защо е трил профили . Някой го е гледал. Снимки на кандидат пещерняци . Резил . Любопитно. Богатите имат врагове. Губят долари.

    22:55 06.02.2026

  • 52 Смърфиета

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "Госあ":

    Ами то е така, само те самите не се възприемат така, или се възприемат и се имат за много велики, ама недооценени.

    Коментиран от #58

    22:56 06.02.2026

  • 53 Кеф

    6 1 Отговор
    Калуша показа на показ цялата държава.
    Или по скоро липсата на такава.
    Обичам те Калушев!!!

    22:59 06.02.2026

  • 54 Споко

    3 0 Отговор
    Ламята е приятел с много влиятелни хора,ще го измъкнат.

    Коментиран от #59

    23:00 06.02.2026

  • 55 Калушев

    6 1 Отговор
    Калушев показа че държавата смърди на трупове.
    От всякъде вони на мърша..

    Твърдо вярвам на Калушев и не вярвам на държавата

    Коментиран от #66

    23:03 06.02.2026

  • 56 Aлфа Вълкът

    4 0 Отговор
    Айде самоубивайте го, че ми писна вече от тия и какво станало и какво не станало.

    23:10 06.02.2026

  • 57 За двайсе бона заплата толкоз

    5 0 Отговор
    Разкарайте се.

    23:12 06.02.2026

  • 58 Госあ

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Смърфиета":

    Я каи кой те заведе у сърцето на Европа ? ха ха ха ха

    23:17 06.02.2026

  • 59 Начело

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "Споко":

    С родител ДС.

    23:17 06.02.2026

  • 60 Тома

    3 1 Отговор
    Забелязан е също и в спартакус.

    23:22 06.02.2026

  • 61 Григорий Климов

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Педофилството и пegepacmuяma са":

    Ето един чел "Протоколите на съветските мъдреци" ;)

    23:31 06.02.2026

  • 62 така де

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    ТОЯ е офейкал отдавна и оди го гони...Но не той ги е убил... Просто без да иска е видял какво го чака и него и си е плюл на петичките заедно с момчетата къде ще го хванат у пещерите

    23:39 06.02.2026

  • 63 Оламен

    4 1 Отговор
    Съвсем очевидно някой близко до шопарите (от ранга на таки-маки) е замесен и сега всички бухалки на прасето трескаво се суетят за да насочат разследването във всяка друга вузможна посока.

    Но, както е много вероятно, Иво Калушев е жив, в един момент истината ще лъсне и ще удари свинете като мокър парцал в лицата.

    Мутрите от 90-те поеха открито държавата, а ние

    23:40 06.02.2026

  • 64 До Хмм

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хмм":

    Не е така .Министъра нареди да се разследва и самото сдружение от до,защото в момента търсят причините за убийствата ,но и дейността на " природозащитниците. .Гл.секретар е зает със случая и разследващите които са отишли на място ,експертите и Прокуратурата.Министъра не е разследващ на убийствата,има други органи.

    00:35 07.02.2026

  • 65 Още

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Уса":

    Един побъркан.Това зомбитата нямате край.Пещярняците са под чадъра на кръга Капитал ,спонсори от техните ,пепейци с Бойко Рашков.Особено последния свръх имотен милиционер свърши изключително много поразии в МВР и по границите ,от които се облагодетелстваха ей такива измислени " борци " за природата.

    00:39 07.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 канал от Странджа до Петрохан

    2 0 Отговор
    Бежанци? Дрога? Или бежанци и дрога?

    02:46 07.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Фори

    0 0 Отговор
    Каушев президент!

    08:38 07.02.2026

  • 70 ГРОБНИЦАТА НА БОГИНЯТА БАСТЕТ

    1 0 Отговор
    Да го напиша и тук:
    Версията, че са търсили и намерили пещерата в която е скрито съкровището (може би и тялото), извадени от ГРОБНИЦАТА НА БОГИНЯТА БАСТЕТ, от ден ден се очертава като най-интересна и най-вероятна. Щом са имали и къща в района на Малко Търново - село Българи.
    Тези, които си мислят, че някой ще купи хижа на прохода Петрохан, за да прекарва оръжие или наркотици за Сърбия, просто не са били там, за да видят колко е екстремно. Защо да го правят, след като по Видинско е пусто и равно и има по-лесни пътища. По Кюстендилско пък и Гугъл мапс не може да те открие.
    Мислете с главите си!
    Сетете се и как след всяка педофилска история, медиите никога не са се осмелили да нарекат някой - педофил, но сега, изведнъж всички припяват една и съща подадена реплика.
    Тези хора са били снабдени с всичко необходимо за да могат да намерят НЕЩО. След като са го намерили, са ги очистили. Но, явно НЕЩОТО сега липсва, липсват и оцелелите, в това е проблема на нашите ОПГ-та.

    16:16 07.02.2026

  • 71 Еххххх

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хмм":

    Да беше Боико Рашков още първия ден щеше да обвини Борисов и Пеевски и случая щеше да бъде решен А сегатщо Пеевски е наредил Радев да си даде оставката

    17:55 07.02.2026

  • 72 Селянин

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ВЕСЕЛИН ПАВЛОВ":

    С Радев и Деси заедно с кмета на софия в Виетнам да решат въпроса с боклука

    18:01 07.02.2026

  • 73 Весооо

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ВЕСЕЛИН ПАВЛОВ":

    Министъра на МВР Е БИЛзаедно с Киро и Асен и министъра на околната среда и водите да си получат хонорала

    18:05 07.02.2026

