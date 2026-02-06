Иво Калушев бил забелязан в село Българи в Странджа

Полицията е извършила проверка във вторник вечерта в село Българи в къща, където се твърди, че бил издирваният Ивайло Калушев.
Местни жители посочват, че мъжът е бил в селото до преди няколко дни, съобщи NOVA.
Става въпрос за масивна еднофамилна постройка, която се намира в края на селото. Тя е придобита преди 3 години и в нея в дълги периоди от годината идвал Ивайло Калушев и негови приятели. Местни жители споделят, че къщата е снабдена с много камери.
Според разказите на хората, Калушев е забелязан с джип, на който имало надпис „Планинска спасителна служба".
Ивайло е придобил през 2022 г., успоредно с къщата си в с. Българи, и поземлен имот от 510 дка в Странджа. Продавач е бил юридическото лице Кларк - МК ЕООД, собственост на британския гражданин с постоянно местожителство в с. Лъка, община Поморие.
Полицията издирва Ивайло Калушев, който е един от управителите на Сдружението на горските рейнджъри. Той е бил там в нощта на стрелбата и оттогава е в неизвестност. В петия ден след тройното убийство до хижа "Петрохан" все още не може да се каже какви са били мотивите и кой всъщност е убил тримата мъже.
Пещернякът Яни Макулев е бащата на 15-годишното момче, за което се знае, че е с издирвания мъж. Той заяви днес, че няма връзка със сина си от 29-ти януари, но бил сигурен, че детето е в безопасност.
Точно за Яни Макулев разследващите твърдят, че отказва изобщо да съдейства.
От думите на бащата стана ясно, че при последното чуване със сина му, детето било с Калушев в село Българе, където имало база. С тях бил и Николай - младеж, роден през 2003 г., много близък до Калушев.
В мрежата върви неверен слух, че полицията е открила кемпера на Калушев. Става дума за „Фиат 322", а самото превозно средство е обявено за издирване. Това най-вероятно значи, че е било крадено или че е участвало в катастрофа, но шофьорът е избягал.
Проверка обаче показа, че това не е кемперът на Калушев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бесен - Язовец
Коментиран от #18
20:23 06.02.2026
2 Пич
20:23 06.02.2026
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #19
20:24 06.02.2026
4 Що пък
20:25 06.02.2026
5 Хмм
Коментиран от #64, #71
20:25 06.02.2026
6 интересна шапка
Коментиран от #17
20:26 06.02.2026
7 Ами
Коментиран от #48, #62
20:29 06.02.2026
8 Ами
Коментиран от #32
20:29 06.02.2026
9 Данко Харсъзина
Коментиран от #14, #22, #68
20:30 06.02.2026
10 Спецназ
ТАКА му е казано на него да даде парите!
После е се види кое как!
Знаете как е за близък очаквате най- добро или пари да дадеш!
КРАЙ!
20:33 06.02.2026
11 Черен леопард
20:34 06.02.2026
12 объркваща хронология
Коментиран от #25, #41
20:34 06.02.2026
13 ВЕСЕЛИН ПАВЛОВ
Коментиран от #72, #73
20:35 06.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 да лай ла ма
20:37 06.02.2026
16 Сила
20:38 06.02.2026
17 Госあ
До коментар #6 от "интересна шапка":😂 означава outdoor research. На английски 😂
Коментиран от #27
20:38 06.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 развален телефон
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Не било компютри за японците , а компоти и не сме ги изнесли, а са ни ги върнали... 510 кв.м. е размера на двора според Ив.Никодимов, а не декари...
20:40 06.02.2026
20 Гост
Коментиран от #21, #28
20:42 06.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Гочоолу
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Ехххх, Данко, Данкоооо... сер.семин си беше, сер.семин си остана!
20:43 06.02.2026
23 Някой
20:44 06.02.2026
24 Спецназ
ТОЯ жив нЕма да го вземете ако въобще вече не е
предал парите(стоката) и вече не лежи запопан некъде.
ТАка е , Баце има си рискови професии, дето нема искам да живея- БУМ! ,,,
и после гледаш тревата как расте нагоре над теб...
20:45 06.02.2026
25 Хмм
До коментар #12 от "объркваща хронология":след пожара са извън камерите, точно тогава е убийството, когато са извън камерите, после двамата всъщност основатели на будисткото братство Калушев и Златков с детето отпрашват с кола планинска спасителнаслужба, това да не е оня Ники, който от малък е край Калушев, живял с него в Мексико, всъщност ето такива като него е готвил гуруто.
20:47 06.02.2026
26 Вън от всякакво съмнение!
20:49 06.02.2026
27 Под моркова на сянка
До коментар #17 от "Госあ":И HAARP означава High Frequency Active Auroral Research Program, но означава и АРФА, което не е просто съвпадение...
Коментиран от #30
20:53 06.02.2026
28 Госあ
До коментар #20 от "Гост":Колко поръчкови убийства са разкрити в България, особено след 2009г ?
Коментиран от #47
20:54 06.02.2026
29 Правите всички на тъпи
Те селяните се страхуват
От кого ?
20:55 06.02.2026
30 Госあ
До коментар #27 от "Под моркова на сянка":Евала ! 😂
20:56 06.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Спиро
До коментар #8 от "Ами":Точно това. Или че са му дали време да изчезне някъде, където няма да бъде намерен.
20:58 06.02.2026
33 Госあ
21:01 06.02.2026
34 Видех го
21:07 06.02.2026
35 ламата май вече е далеч, далеч
21:14 06.02.2026
36 Нищо няма
Нищо няма да открият. Никой ДСар не иска сина му да излезе пиндофил. Ще го покрият.
21:30 06.02.2026
37 Уса
Коментиран от #65
21:38 06.02.2026
38 Дедо
21:47 06.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Умалителните имена и камерите
22:08 06.02.2026
41 А хората у българе
До коментар #12 от "объркваща хронология":Казват че той три четири дни е бил там. А Другите СЛУЖБАРИ казват още на следващият ден след убийствата правили проверка на къщата у Странджа. Оди ги разбери. Те там три дни ама ги немало. Чудо на чудесата.
22:11 06.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Педофилството и пegepacmuяma са
Коментиран от #61
22:15 06.02.2026
44 Фолклорист
Коментиран от #45
22:22 06.02.2026
45 Случай и неща няма
До коментар #44 от "Фолклорист":Поредицата от случайности не е случайност.
22:25 06.02.2026
46 Лични наблюдения
22:28 06.02.2026
47 що бе прреди
До коментар #28 от "Госあ":2009-та да не би да са разкрити някакви убисква???
Коментиран от #49
22:31 06.02.2026
48 Квазимодо
До коментар #7 от "Ами":Какъв ти пич? Тоя мяза на мистър Бийн.
22:39 06.02.2026
49 Госあ
До коментар #47 от "що бе прреди":Не знам, ама поне поръчките не идваха от службите
22:44 06.02.2026
50 Госあ
Коментиран от #52
22:47 06.02.2026
51 Добре е
22:55 06.02.2026
52 Смърфиета
До коментар #50 от "Госあ":Ами то е така, само те самите не се възприемат така, или се възприемат и се имат за много велики, ама недооценени.
Коментиран от #58
22:56 06.02.2026
53 Кеф
Или по скоро липсата на такава.
Обичам те Калушев!!!
22:59 06.02.2026
54 Споко
Коментиран от #59
23:00 06.02.2026
55 Калушев
От всякъде вони на мърша..
Твърдо вярвам на Калушев и не вярвам на държавата
Коментиран от #66
23:03 06.02.2026
56 Aлфа Вълкът
23:10 06.02.2026
57 За двайсе бона заплата толкоз
23:12 06.02.2026
58 Госあ
До коментар #52 от "Смърфиета":Я каи кой те заведе у сърцето на Европа ? ха ха ха ха
23:17 06.02.2026
59 Начело
До коментар #54 от "Споко":С родител ДС.
23:17 06.02.2026
60 Тома
23:22 06.02.2026
61 Григорий Климов
До коментар #43 от "Педофилството и пegepacmuяma са":Ето един чел "Протоколите на съветските мъдреци" ;)
23:31 06.02.2026
62 така де
До коментар #7 от "Ами":ТОЯ е офейкал отдавна и оди го гони...Но не той ги е убил... Просто без да иска е видял какво го чака и него и си е плюл на петичките заедно с момчетата къде ще го хванат у пещерите
23:39 06.02.2026
63 Оламен
Но, както е много вероятно, Иво Калушев е жив, в един момент истината ще лъсне и ще удари свинете като мокър парцал в лицата.
Мутрите от 90-те поеха открито държавата, а ние
23:40 06.02.2026
64 До Хмм
До коментар #5 от "Хмм":Не е така .Министъра нареди да се разследва и самото сдружение от до,защото в момента търсят причините за убийствата ,но и дейността на " природозащитниците. .Гл.секретар е зает със случая и разследващите които са отишли на място ,експертите и Прокуратурата.Министъра не е разследващ на убийствата,има други органи.
00:35 07.02.2026
65 Още
До коментар #37 от "Уса":Един побъркан.Това зомбитата нямате край.Пещярняците са под чадъра на кръга Капитал ,спонсори от техните ,пепейци с Бойко Рашков.Особено последния свръх имотен милиционер свърши изключително много поразии в МВР и по границите ,от които се облагодетелстваха ей такива измислени " борци " за природата.
00:39 07.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 канал от Странджа до Петрохан
02:46 07.02.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Фори
08:38 07.02.2026
70 ГРОБНИЦАТА НА БОГИНЯТА БАСТЕТ
Версията, че са търсили и намерили пещерата в която е скрито съкровището (може би и тялото), извадени от ГРОБНИЦАТА НА БОГИНЯТА БАСТЕТ, от ден ден се очертава като най-интересна и най-вероятна. Щом са имали и къща в района на Малко Търново - село Българи.
Тези, които си мислят, че някой ще купи хижа на прохода Петрохан, за да прекарва оръжие или наркотици за Сърбия, просто не са били там, за да видят колко е екстремно. Защо да го правят, след като по Видинско е пусто и равно и има по-лесни пътища. По Кюстендилско пък и Гугъл мапс не може да те открие.
Мислете с главите си!
Сетете се и как след всяка педофилска история, медиите никога не са се осмелили да нарекат някой - педофил, но сега, изведнъж всички припяват една и съща подадена реплика.
Тези хора са били снабдени с всичко необходимо за да могат да намерят НЕЩО. След като са го намерили, са ги очистили. Но, явно НЕЩОТО сега липсва, липсват и оцелелите, в това е проблема на нашите ОПГ-та.
16:16 07.02.2026
71 Еххххх
До коментар #5 от "Хмм":Да беше Боико Рашков още първия ден щеше да обвини Борисов и Пеевски и случая щеше да бъде решен А сегатщо Пеевски е наредил Радев да си даде оставката
17:55 07.02.2026
72 Селянин
До коментар #13 от "ВЕСЕЛИН ПАВЛОВ":С Радев и Деси заедно с кмета на софия в Виетнам да решат въпроса с боклука
18:01 07.02.2026
73 Весооо
До коментар #13 от "ВЕСЕЛИН ПАВЛОВ":Министъра на МВР Е БИЛзаедно с Киро и Асен и министъра на околната среда и водите да си получат хонорала
18:05 07.02.2026