Иво Калушев бил забелязан в село Българи в Странджа

Полицията е извършила проверка във вторник вечерта в село Българи в къща, където се твърди, че бил издирваният Ивайло Калушев.

Местни жители посочват, че мъжът е бил в селото до преди няколко дни, съобщи NOVA.

Става въпрос за масивна еднофамилна постройка, която се намира в края на селото. Тя е придобита преди 3 години и в нея в дълги периоди от годината идвал Ивайло Калушев и негови приятели. Местни жители споделят, че къщата е снабдена с много камери.

Според разказите на хората, Калушев е забелязан с джип, на който имало надпис „Планинска спасителна служба".

Ивайло е придобил през 2022 г., успоредно с къщата си в с. Българи, и поземлен имот от 510 дка в Странджа. Продавач е бил юридическото лице Кларк - МК ЕООД, собственост на британския гражданин с постоянно местожителство в с. Лъка, община Поморие.

Полицията издирва Ивайло Калушев, който е един от управителите на Сдружението на горските рейнджъри. Той е бил там в нощта на стрелбата и оттогава е в неизвестност. В петия ден след тройното убийство до хижа "Петрохан" все още не може да се каже какви са били мотивите и кой всъщност е убил тримата мъже.

Пещернякът Яни Макулев е бащата на 15-годишното момче, за което се знае, че е с издирвания мъж. Той заяви днес, че няма връзка със сина си от 29-ти януари, но бил сигурен, че детето е в безопасност.

Точно за Яни Макулев разследващите твърдят, че отказва изобщо да съдейства.

От думите на бащата стана ясно, че при последното чуване със сина му, детето било с Калушев в село Българе, където имало база. С тях бил и Николай - младеж, роден през 2003 г., много близък до Калушев.

В мрежата върви неверен слух, че полицията е открила кемпера на Калушев. Става дума за „Фиат 322", а самото превозно средство е обявено за издирване. Това най-вероятно значи, че е било крадено или че е участвало в катастрофа, но шофьорът е избягал.

Проверка обаче показа, че това не е кемперът на Калушев.