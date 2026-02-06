Потоп: Синтровите езера в пещера „Ухловица“

Синтровите езера в пещера „Ухловица“ край родопското село Могилица са пълни и преливат след обилните валежи през последните дни, съобщи Данаил Хаджиев, планински водач и ски инструктор, цитиран от БТА.
Преливащите подземни езера са красива гледка за туристите, която е забравена през последните близо 15 години заради климатичните промени.
След продължителните дъждове в Родопите през последните дни, нивото на водата в подземията на „Ухловица“ се е повишило значително. Това не е необичайно състояние за тази пещера, каза Хаджиев. Според него глобалното затопляне и поредицата години с необичайна суша се усещат и в пещерите.
В предишни години преливането на синтровите езера в „Ухловица“ е било нещо нормално, всяка пролет и есен те са се пълнили от снеготопенето и обилните валежи.
Синтровите езера представляват различни по площ и обем водни басейни, образувани вследствие на естествено преграждане на течащи подземни води, допълни Данаил Хаджиев. Според него туристическият маршрут от пещерата сега е особено красив за наблюдение на подземните езера и синтровия водопад от варовик над тях. Температурата в пещерата е 10 градуса дори и в ледените за Родопите дни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Спецназ
БЕЗМОЗЪЧНИ олигофрени!
Особено в този сезон една пещера може да се напълни за минути!
Даже се шмугат в цепнатини 20 см. и ако се заклещят,
ги вадят след година от следващия малоумник.
19:53 06.02.2026
2 Яни Макулев
19:56 06.02.2026
3 Дзак
20:06 06.02.2026
4 приказка
20:10 06.02.2026
5 и това
Коментиран от #6
20:35 06.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
21:54 06.02.2026