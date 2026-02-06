Новини
България »
Потоп: Синтровите езера в пещера „Ухловица“

Потоп: Синтровите езера в пещера „Ухловица“

6 Февруари, 2026 19:36 2 540 7

  • потоп-
  • синтрови езера-
  • пещера „ухловица“

В предишни години преливането на синтровите езера в „Ухловица“ е било нещо нормално, всяка пролет и есен те са се пълнили от снеготопенето и обилните валежи

Потоп: Синтровите езера в пещера „Ухловица“ - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Синтровите езера в пещера „Ухловица“ край родопското село Могилица са пълни и преливат след обилните валежи през последните дни, съобщи Данаил Хаджиев, планински водач и ски инструктор, цитиран от БТА.

Преливащите подземни езера са красива гледка за туристите, която е забравена през последните близо 15 години заради климатичните промени.

След продължителните дъждове в Родопите през последните дни, нивото на водата в подземията на „Ухловица“ се е повишило значително. Това не е необичайно състояние за тази пещера, каза Хаджиев. Според него глобалното затопляне и поредицата години с необичайна суша се усещат и в пещерите.

В предишни години преливането на синтровите езера в „Ухловица“ е било нещо нормално, всяка пролет и есен те са се пълнили от снеготопенето и обилните валежи.

Синтровите езера представляват различни по площ и обем водни басейни, образувани вследствие на естествено преграждане на течащи подземни води, допълни Данаил Хаджиев. Според него туристическият маршрут от пещерата сега е особено красив за наблюдение на подземните езера и синтровия водопад от варовик над тях. Температурата в пещерата е 10 градуса дори и в ледените за Родопите дни.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спецназ

    11 6 Отговор
    ТЕЗИ, които се навират в Пещери за мен са

    БЕЗМОЗЪЧНИ олигофрени!
    Особено в този сезон една пещера може да се напълни за минути!

    Даже се шмугат в цепнатини 20 см. и ако се заклещят,

    ги вадят след година от следващия малоумник.

    19:53 06.02.2026

  • 2 Яни Макулев

    11 7 Отговор
    Данаил Хаджиев е правнук на Парашкев Хаджиев и е обратен – няма как да си от нашия кръг и да не си обратен. А придатък на Ухльовица е пещерата Дупката на скункса, където от Национална агенция за защита на горските територии водят децата на техни членове с проблемни родители, баби и дядовци. Там им каляват нервите, като ги оставят сами в една от галериите, обясняват им че са сами, и никой няма да ги потърси, близките им не могат да им помогнат и т.н. след това сломяват съпротивата им, и лама Иво ги мбе мунчето одзат. И после то започва да проявява враждебност към майка си, баба и дядо и т.н. Иво Калушев не харесва жени, в полувия смисъл.

    19:56 06.02.2026

  • 3 Дзак

    3 3 Отговор
    Най-лесно е интриги във факти.бг!

    20:06 06.02.2026

  • 4 приказка

    2 4 Отговор
    И в топлите дни е там някъде температурата. А тези застинали варовици така и не успях да ги снимам, просто апаратът отказва да снима. Голяма красота е, а дълбочината, ако не се лъжа над 100 метра.

    20:10 06.02.2026

  • 5 и това

    4 5 Отговор
    е някаква измама за пари

    Коментиран от #6

    20:35 06.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 0 Отговор
    Преливали всяка година, но сега климатичен проблем....

    21:54 06.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове