Проф. Веселин Вучков: Трябва да се направи рокада на ниво областни директори в МВР преди вота

3 Февруари, 2026 05:52, обновена 3 Февруари, 2026 04:56 655 2

Изборите се провеждат все по-некачествено, смята преподавателят по наказателно право и бивш министър на вътрешните работи

Проф. Веселин Вучков: Трябва да се направи рокада на ниво областни директори в МВР преди вота - 1
Снимка: БГНЕС
Вместо да усъвършенстваме и да подобряваме изборните правила, а и процедурите за провеждане на избори, те сякаш се провеждат все по-некачествено. Това каза проф. Веселин Вучков – преподавател по наказателно право и бивш министър на вътрешните работи в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС.

"Тъй като огромен обем от вота на гражданите е контролиран, поне на последните няколко парламентарни избора, със сигурност името и най-вече политическата воля, а и знанията на един нов вътрешен министър в един служебен кабинет е от решаващо значение за изхода от парламентарната битка, като предизборна ситуация. Поне според мен е така", коментира той.

Според него не може да се мисли за реформа и оптимизиране на Вътрешното министерство в един предизборен период от служебен кабинет. Това е работа на редовно парламентарно правителство, разбира се, което почива и управлява въз основа на обещания, които е поело пред гражданите.

"За съжаление, думичката "реформа“ е твърде забранена и забравена във Вътрешното министерство, но в един предизборен период, когато управлява служебен кабинет и служебен вътрешен министър, трябва да ограничи явлението "купуване на гласове“ и "контролиран вот“. Това е най-важно, нищо повече от това", подчерта проф. Вучков.

"Изключителна е ролята и на постоянната Централна избирателна комисия, на Общинските избирателни комисии, на самите партии, които посочат свои представители в Секционните избирателни комисии, но и българската полиция носи огромна отговорност, при това не само в самия изборен ден, с нещо, което наблюдаваме обикновено и по медиите, с т.нар. охранителна дейност", обясни гостът.

По думите му трябва да се направи рокада на ниво областни директори на Вътрешното министерство. "За съжаление, особено при демонстрираната в последните години ниска избирателна активност, вместо да усъвършенстваме и да подобряваме изборните правила, а и процедурите за провеждане на избори, те сякаш се провеждат все по-некачествено. Така че силно се надявам, поне след протестите преди месец и половина, а може би с оглед и на задаващ се нов политически проект, защото няма какво да се лъжем, ние сме в една нова политическа реалност, да има поне по-висока избирателна активност. Ако тя се покачи до 60, дай Боже, до 70-75%, бъдете сигурни, че контролираният вот няма да има толкова определящо значение за политическите резултати", обясни проф. Вучков.

Той добави, че е привърженик на тезата да има титуляри на постовете, защото МВР е пълно с временно изпълняващи длъжността хора. "Това се отнася между другото и за съдебната система, прокуратура най-вече, но и съд, като административни ръководители имам предвид. Но наистина все пак, последните една-две седмици от заемането на пост като вътрешен министър, поемането на пост от друго политическо лице буквално няколко дни преди стартиране на предизборната кампания ми се струва малко нелогично да се сменят ръководители, като заместник главен секретар на МВР и заместник-директор на ГД "Национална полиция".

  • 1 Абсурдистан

    4 2 Отговор
    Да, както казаха от ПП - нови избори с наше МВР.

    05:01 03.02.2026

  • 2 Горките

    1 1 Отговор
    Сменят ги като дамски превръзки...

    05:44 03.02.2026

