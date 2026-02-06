Новини
България »
София »
Кольо Колев не изключи вариант, при който БСП да изчезне, за да бъде „преоснована“ под някаква форма

Кольо Колев не изключи вариант, при който БСП да изчезне, за да бъде „преоснована“ под някаква форма

6 Февруари, 2026 21:52 1 260 13

  • кольо колев-
  • бсп-
  • избори-
  • партия-
  • парламент

Утре ще се чудим дали БСП отива на панихида или към реанимация, смята социологът

Кольо Колев не изключи вариант, при който БСП да изчезне, за да бъде „преоснована“ под някаква форма - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На БСП ѝ трябва чудо, за да си намери такъв лидер, който да върне имиджа на партията. Разбира се, има кандидати, но няма магьосник. Така че утре ще се чудим дали БСП отива на панихида или към реанимацията. Това заяви в интервю за NOVA NEWS социологът Кольо Колев.

Той допълни, че след появата на Румен Радев на партийната сцена ситуацията за столетницата става още по-тежка, защото „избирателите на БСП чуват повече от Радев, отколкото от ръководството на партията им.“

Освен това, участието на партията в управлението ѝ нанесе тежък удар върху имиджа, така че ще бъде много трудно... Даже се страхувам, че който и да бъде избран утре (за лидер на БСП), ще му се наложи да преведе партията през чистилището от неучастие в следващия парламент, коментира Колев.

Социологът не изключи вариант, при който партията да изчезне, за да бъде „преоснована“ под някаква форма: „Това е нещо, което е на дневен ред. Дали ще се стигне до изчезване, за да се появи нещо ново, или на базата на някакво ядро ще се развие нов ляв проект – предстои да видим.“

На въпрос кой смята, че е виновен за днешното състояние на социалистическата партия, Колев отговори, че това е резултат от управлението на формацията в последните поне 15 години, през които тя изгуби своята идентичност и легитимност сред симпатизантите си.

Относно днешното извънредно включване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в социалните мрежи, в които призова президентът Йотова „незабавно“ да назначи служебно правителство и да насрочи дата за изборите, социологът отбеляза, че това са характерните „шменти-капели“ на Борисов.

„Симулира се политическа активност. За всички е повече от ясно, че изборите не могат да бъдат проведени по-рано от 19 април“, коментира Колев.

По темата с избора на служебен премиер социологът обясни, че положението на Илияна Йотова не е никак лесен.

Президентът Йотова няма никакъв избор, защото това е пълно безумие с т.нар. „домова книга“, която ѝ дава един крайно ограничен избор. Единствената фигура, която не се възприема като обвързана с Борисов и Пеевски, е тази на Андрей Гюров, така че може би той трябва да бъде посочен за служебен премиер, допусна Колев, макар да призна, че той пък е обвързан с друга политическа сила.

„Склонен съм обаче да прогнозирам, че няма да е Димитър Главчев, тъй като изборите при неговото управление бяха проведени по един безобразен начин, което бе констатирано и от Конституционния съд“, припомни в заключение социологът.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 2 Отговор
    БСП,ДПС и СДС си изиграха ролите в разграбването на България.

    21:53 06.02.2026

  • 2 АКО ТОВА СТАНЕ

    10 1 Отговор
    А ТО ЩЕ СТАНЕ. КАК ЛИ ЩЕ СЕ ЧУВСТВАТ ЗАФЧО ГУЦАНЧО ДОБРИФ И ДРУГИТЕ ДРУГАРЕ. ПОЗОР ЗА ТЯХ НО СЪС СИГУРНОСТ НЕ ИМ ПУКА ОАКАНИ НО БОГАТИ.

    21:57 06.02.2026

  • 3 БСП аут, идва БКП-2

    8 3 Отговор
    Само русофилския курс и социалистическата идеология би спасил тази мъртва партия. Печелившата формула навремето беше КПСС+БКП.

    21:59 06.02.2026

  • 4 Хмм

    14 0 Отговор
    всички бяха в сглобката и сега са, гласуват всичко което нареди борисов, влезли са с надписани гласове и са длъжни да благодарят, най-смешен е зафиров дето говори за обединение, около него ли, екскурзианта, ами самите му съпартийци говореха след конгреса, че се съмняват във фалшификации при избора му

    22:02 06.02.2026

  • 5 Яшар

    3 1 Отговор
    Най добре ще да е Бат Кольо ! ...да се изчисти кармата на сатрапите ...не че грен соцкс няма да създаде друга подобна карма

    22:18 06.02.2026

  • 6 Да,бе

    6 1 Отговор
    Е остава БСП да чака Второто пришествие,че да се вдигне от мъртвите,но едва ли с тая котва на грехопадението...Няма закон Божий,който да не са сътворили поне хиляди пъти.

    22:22 06.02.2026

  • 7 Напомнете

    4 1 Отговор
    На тоя ли му казваха ...,,червен Кольо" ?

    22:45 06.02.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    БСП сами се закопаха. Идеологията им беше далеч от желанията на електората ѝ. Правиха се на социалистическа партия от европейски тип , но такава партия няма почва у нас. Бойко създаде Възраждане и те им окрадоха електората. Идеологията на Възраждане е това , което членовете на БСП искаха. Електоратът припознава и Радев за техен човек. След сто години дойде краят на социалистическата партия в България. Гробокопачи са най-вече Зафиров и Кирчо Добрев. Напълниха гушките обаче.

    22:53 06.02.2026

  • 9 ?????

    4 4 Отговор
    Не го зная Кольо Колев, но е прав.

    23:02 06.02.2026

  • 10 Коле

    4 0 Отговор
    Те и сега са пребоядисвани по няколко пъти и все са в управлението и във всички партии . важно е достъпа до чуждото и килепира личен. Така са били винаги .

    23:11 06.02.2026

  • 11 Никой

    2 0 Отговор
    Експерт като ти говори.

    23:15 06.02.2026

  • 12 Шака

    3 1 Отговор
    Кольо, врачуваш ли, бабуваш ли, на карти ли гледаш? Можеш ли да познаеш откъде си излязъл? Аз пък мога да ти кажа, че за 36 години, не преборихме комунизма. Никнат като гъби. Социопатия.

    23:22 06.02.2026

  • 13 бсп

    2 0 Отговор
    искаш да кажеш под някаква нова форма извън другите 132 на амбразурата в момента...

    00:43 07.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове