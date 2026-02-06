Кольо Колев не изключи вариант, при който БСП да изчезне, за да бъде „преоснована“ под някаква форма

На БСП ѝ трябва чудо, за да си намери такъв лидер, който да върне имиджа на партията. Разбира се, има кандидати, но няма магьосник. Така че утре ще се чудим дали БСП отива на панихида или към реанимацията. Това заяви в интервю за NOVA NEWS социологът Кольо Колев.

Той допълни, че след появата на Румен Радев на партийната сцена ситуацията за столетницата става още по-тежка, защото „избирателите на БСП чуват повече от Радев, отколкото от ръководството на партията им.“

Освен това, участието на партията в управлението ѝ нанесе тежък удар върху имиджа, така че ще бъде много трудно... Даже се страхувам, че който и да бъде избран утре (за лидер на БСП), ще му се наложи да преведе партията през чистилището от неучастие в следващия парламент, коментира Колев.

Социологът не изключи вариант, при който партията да изчезне, за да бъде „преоснована“ под някаква форма: „Това е нещо, което е на дневен ред. Дали ще се стигне до изчезване, за да се появи нещо ново, или на базата на някакво ядро ще се развие нов ляв проект – предстои да видим.“

На въпрос кой смята, че е виновен за днешното състояние на социалистическата партия, Колев отговори, че това е резултат от управлението на формацията в последните поне 15 години, през които тя изгуби своята идентичност и легитимност сред симпатизантите си.

Относно днешното извънредно включване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в социалните мрежи, в които призова президентът Йотова „незабавно“ да назначи служебно правителство и да насрочи дата за изборите, социологът отбеляза, че това са характерните „шменти-капели“ на Борисов.

„Симулира се политическа активност. За всички е повече от ясно, че изборите не могат да бъдат проведени по-рано от 19 април“, коментира Колев.

По темата с избора на служебен премиер социологът обясни, че положението на Илияна Йотова не е никак лесен.

Президентът Йотова няма никакъв избор, защото това е пълно безумие с т.нар. „домова книга“, която ѝ дава един крайно ограничен избор. Единствената фигура, която не се възприема като обвързана с Борисов и Пеевски, е тази на Андрей Гюров, така че може би той трябва да бъде посочен за служебен премиер, допусна Колев, макар да призна, че той пък е обвързан с друга политическа сила.

„Склонен съм обаче да прогнозирам, че няма да е Димитър Главчев, тъй като изборите при неговото управление бяха проведени по един безобразен начин, което бе констатирано и от Конституционния съд“, припомни в заключение социологът.