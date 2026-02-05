Новини
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души, свързани с убийството

5 Февруари, 2026 07:06

Сред тях е и собственикът на хижата Ивайло Калушев

Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души, свързани с убийството - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава разследването по случая със тримата убити в бившата хижа "Петрохан". Все още се издирват трима души. Сред тях е и собственикът на хижата Ивайло Калушев, уточни БНТ.

Според източници на "По света и у нас", именно той е заподозрян за тройното убийство. Разследващите разполагат със съобщение, което Калушев е изпратил до майка си в неделя вечерта. В него я моли за прошка и обяснява, че нищо от това, което предстои да чуе не е вярно. Вчера изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов заяви, че не се изключва Калушев да посегне на живота си.

Според разследващите в хижата през последните няколко години са организирани много лагери, които най-вероятно са били параван за сексуални престъпления срещу малолетни и непълнолетни. Именно такъв сигнал е постъпил преди 2 години в ДАНС. От там изпращат проверката към прокуратурата, но родителите на децата отказват да съдействат на разследването.


  • 1 Развитие

    60 0 Отговор
    То и издирването на убийците на Алексей Петров и на Нотариуса продължава ?

    Коментиран от #5, #14, #15, #27, #56

    07:09 05.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Суми

    60 5 Отговор
    Сега видяхте ли нагледно как потъват едни милярди в МВРто за заплати, за нищо?!?! За едни връзкари без капацитет, за каквото и да било.

    Коментиран от #6, #8

    07:16 05.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Лост

    31 0 Отговор

    До коментар #1 от "Развитие":

    Ами явно не могат да му разкодират телефона още.Или в САЩ са го разкодирали,но си пазят козовете за по-късно , защото както казва Тръмп,могат да играят карти.

    07:22 05.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 истината

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    стига лъжи. Не можете да ме махнете

    Коментиран от #62

    07:22 05.02.2026

  • 8 да ти кажа

    37 0 Отговор

    До коментар #3 от "Суми":

    Тя цялата дтржава е връзкари без капацитет. Всяка една система.
    И е много модерно да хулим по државните лсужители, ама най-големите циреи са назначените за милиардени мишоци, заради които беше унищожен национален капитал за трилиони, а насреща няма ниакква полза - ни работни места, ни заплати, ни БВП, даже една що-годе международна корпорацийка нямаме.
    Та... кои са тези с капацитет и невръзкари? Дай пример, че не се сещам.
    Демокрацията запчна с отхвърляне на ""втория начин" и номенклатурните привилегии, каквито имаха 1 до 5 % от хората. 30 години п-късно НИЩО в тази дтржава не става без връзки и всеки е връзкар. Дори метачката е назначена с връзки.

    07:22 05.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 какво се случва из планините

    31 0 Отговор
    Дали има и други такива партизани из българските проходи и планини. Тези въоръжени кретени опасни ли са за хората.Има ли някоя институция или лице ,което да е отговорно за тези въоръжени групи. Освен министър и кмет за сега има ли и други признали си ,че са били техни ятаци. В случай на пътуване из планински да е поведението на гражданите при среща с въоръжени типове ,които им искат лични карти и се държат заплашително с агресия ?

    Коментиран от #17

    07:24 05.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Друго ,,Развитие"...!

    34 0 Отговор

    До коментар #1 от "Развитие":

    То и ,,издирването" на Прокурорският Син...,,продължава"....!

    07:33 05.02.2026

  • 15 Така е

    33 2 Отговор

    До коментар #1 от "Развитие":

    търсят не намират, но заплатите им вървят !

    07:33 05.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ЕДГАР КЕЙСИ

    13 2 Отговор

    До коментар #11 от "какво се случва из планините":

    ДА ИМА ПРИЗНАЛИ СА .................... КМЕТА НА СОФИЯ , ВАСИЛ ТЕРЗИЙСКИ .................... ЗАТОВА КОКОРЧО "НАТИРИ" , БОЙКО РАКШОВ ДАМАДЖАНОВ .................... ФАКТ !

    Коментиран от #52

    07:35 05.02.2026

  • 18 портизанска

    12 2 Отговор
    хей дружинка

    07:36 05.02.2026

  • 19 Боруна Лом

    15 0 Отговор
    ЯВНО СА ЗАТРУПАНИ ОТ СНЕГА! НАПРОЛЕТ ЩЕ ГИ НАМЕРИМЕ!

    07:38 05.02.2026

  • 20 фъолиф

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ТРАЙ БЕ ФАЛШИВ":

    спамим ма ми ти

    07:38 05.02.2026

  • 21 ТОВА Е ОТВЛИЧАНЕ НА ВНИМАНИЕТО

    33 4 Отговор
    Защото тока и храната са 100% нагоре и хората лекичко са изнервени.

    Коментиран от #36

    07:40 05.02.2026

  • 22 Коста

    23 1 Отговор
    Нарко мрежа водеща през ДАНС към Парламента

    07:42 05.02.2026

  • 23 Коста

    24 3 Отговор
    Как може да притежават автоматично оръжие частни лица? Министърът на МВР веднага да даде обяснение!

    Коментиран от #30, #31

    07:45 05.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ало Борка

    14 1 Отговор
    това е било логистичен пункт за сода към ЕС. Търси виновните горе при вас

    Коментиран от #67

    07:46 05.02.2026

  • 26 Последния Софиянец

    0 4 Отговор
    Значи съм прав?

    07:47 05.02.2026

  • 27 Не само

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Развитие":

    Те прокурорският си де качва клипове в Мрежата не могат да открият...

    Коментиран от #33, #41

    07:49 05.02.2026

  • 28 Фори

    10 3 Отговор
    Умниците от МВР казаха че са го видяли до табелата за Бургас. И трябва да е тръгнал натам. Всички го търсят а той прави обиколка на България!

    07:51 05.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тити на Кака

    15 2 Отговор

    До коментар #23 от "Коста":

    Частни лица няма как да се обзаведат с разрешително за подобно въоръжение, но когато представители на национална агенция за контрол на защитени територии размахат договор с МОСВ за охрана пред полицията - играта е друга.

    07:56 05.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Госあ

    16 4 Отговор
    герберския копой обвини жертвите в най гнусните престъпления без да представи никакви доказателства !!! Ще понесе ли отговорност ако бъде изобличен в лъжи ??? “ родителите на децата отказват да съдействат на разследването” ха ха ха родителите разбийш ли попречили ! Аре бе ?

    07:59 05.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Факт

    12 1 Отговор
    Игра на Сенки. Който разполага с власт и възможности може да навърже каквито си иска факти!

    08:03 05.02.2026

  • 36 Питай всички ония!

    13 3 Отговор

    До коментар #21 от "ТОВА Е ОТВЛИЧАНЕ НА ВНИМАНИЕТО":

    Дето ни разправяха ала-бала,че като влезнем е еврозоната и нямало да има в никакъв случай такова нещо-
    Цените пак да са същите,само зад цифрата вече ,да не пише ,,лв....,а...,,евро"...!

    Коментиран от #40

    08:03 05.02.2026

  • 37 Пореден път

    13 8 Отговор
    За нас е ясно. Пеевски е свързан с незаконната сеч на ДПС. Възката му е със секта за момченца и изнасянаето им по черния път. Не изключваме трафик на наркотици, за да има пари за изборите. Помагачи са му от ДАНС, полицията, съдът. От друга страна първата собственичка на вилата е била една от началничките на ГЕРБ

    08:04 05.02.2026

  • 38 Дзак

    3 0 Отговор
    В живота който преследва обикновено е от лошите, който е преследван обикновено от добрите!

    08:06 05.02.2026

  • 39 Бай Араб

    5 9 Отговор
    ПП не е про Европейска партия , създадена от Румен Радев с руски пари

    Коментиран от #66

    08:06 05.02.2026

  • 40 Затова

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Питай всички ония!":

    се казва ЛЕВРО.

    08:07 05.02.2026

  • 41 При това!

    12 2 Отговор

    До коментар #27 от "Не само":

    Прокурорският син качва в мрежите подигравателни клипове към МВР,че не могат да го открият...!
    А те взеха,че им увеличиха заплатите с 50%,за да имали достойно и стимулиращо заплащане....?!

    Коментиран от #63

    08:09 05.02.2026

  • 42 Госあ

    9 2 Отговор
    Вероятно с дроновете са засекли някой канал за нещо.

    Коментиран от #68

    08:10 05.02.2026

  • 43 Никой

    6 3 Отговор
    Сега станаха 3-ма един вид - заподозрени.

    Това са такива "патренки", това е някаква обща приказка.

    Нещо е санало - но - то става въпрос сега и за някакви деца - което е абсурд.

    ГЕРБ са склонни да направят и това - понеже едни парички ги чакат - тоест - борбата е за пари, трябва да изместят едни хора от "хоризонта", за да "гепнат" плячка.

    08:13 05.02.2026

  • 44 Оракула от Делфи

    14 1 Отговор
    А информирана ли е Кьовеши , че в България е разкрита " ОПГ" , която е "отпънала" дестина милиона
    евро от Европейския данъкоплатец за финансиране на "въоръжено партизанско джижение" с цел на "по- ефективен трансфер" на бежанците по границите на Шенген???
    Въпроса е кой е "Че Гевара" на тази вмирисана" Партийна революция"?????

    Коментиран от #69

    08:15 05.02.2026

  • 45 хихи

    12 0 Отговор
    Това за педофилията е пушилка, димна завеса.

    08:17 05.02.2026

  • 46 хихи

    8 0 Отговор
    и има ли записи от камерите или ДА?

    08:17 05.02.2026

  • 47 хихи

    9 0 Отговор
    Във Москва Истанбул, Вашингтон и Тел Авив, досега да бяха побликували снимките на извършителите и половината да бяха заловени.... и осъдени..

    08:20 05.02.2026

  • 48 Преди 2 години получили сигнал

    9 0 Отговор
    Е, и какво сте направили за 2 години? Разкрихте ли нещо? Май нищо.

    Коментиран от #71

    08:26 05.02.2026

  • 49 Значи

    8 1 Отговор
    продължава издирването на още трима души.....И какво ще рече това,а?Че трябва да открият още три трупа?Хм...,страшна милиция и служби има в тази дэржава.Хич не си поплюват,когато стане въпрос за разкрит трафик,провалена сделка или недай си боже изгубени милиони.Ужас!Паник атака е обхванала и двете прасета.В предизборно време,да им пресушиш копанята.О,маин гот,жертвите по тази козя пътека,от само петнайсет километра до сръбско,може да стигнат и десет.Тъй мисля кат чувам,че в туй свърталище са се събирали до десетина рейнджъри на оперативка.

    Коментиран от #72

    08:28 05.02.2026

  • 50 Очевидец

    8 0 Отговор
    Констатираме , че всеки политик си има охрана близка до него по поръчки и интереси
    някой дори и лична такава подобна на охраната на нарко - барони,, което е грозно и пошло!!!!
    Спрете въоръжената охрана от лица, фирми и "НПО" -та!
    Има десетки начини да се охраняват обектите без оръжие!
    Задачата на тези хора, не е да контролират гражданите чрез оръжие и да го заплашват!
    За тази цел си има държава, на нея и се плащат милиарди евро , за да се справи с тази задача!!!
    Полицията има достатъчно хора да вършат тази работа!!!
    Има Жанданмерия ,Полиция , Горска охрана ,има такива специална за Централен Балкан,
    не ни трябват трафиканти на дрога и бежанци в гората , те де факто пречат на охранателите на реда
    да си въшат работата!!!

    Коментиран от #58

    08:30 05.02.2026

  • 51 Сила

    4 12 Отговор
    Някаква извратена история ще се окаже на финала ....нерегламентирани отношения между големи мъже с нестандартни сексуални предпочитания и малолетни и непълнолетни лица от двата пола !!! Класика в жанра ....

    08:31 05.02.2026

  • 52 55555

    3 5 Отговор

    До коментар #17 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    А дали има вариант това да е политическо убийство,с цел дискредитиране и очерняне на опонента? Още повече като се замислиш кой контролира службите и прокуратурата,този вариант ми се струва твърде възможен.

    08:35 05.02.2026

  • 53 очевидец

    15 3 Отговор
    МВР не търси убийците, МВР търси вина на убитите.

    08:36 05.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ОБЕКТИВЕН

    7 4 Отговор
    Паравоенна структура не се връзва много с малки момченца и момиченца! На теория е възможно, но никой не обяснява. Скандалът е голям, за да се прикрие, но има нещо, което НЕ Е ЗА КАЗВАНЕ. Затова се хвърлят противоречиви версии. А сега сериозно - говори се за тренировъчен лагер за наемници за Украйна, ликвидиран от руските служби. Шшшт... не съм ви го казал аз... така говорят.

    08:43 05.02.2026

  • 56 Помни

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Развитие":

    То и издирването на прокурорското синче от Перник продължава...

    08:46 05.02.2026

  • 57 Пенев

    9 2 Отговор
    Като се разбра, кои са свързани с петроханските партизани ( кмет и министър о още ППДБ-та), медиите на Прокопиев и ортаците им по телевизиите скочиха да ги изкарват национални герои.

    08:47 05.02.2026

  • 58 55555

    5 1 Отговор

    До коментар #50 от "Очевидец":

    Не става така,държавата е най големия корупционер-Дървената мафия краде и координира действията си с горския,бракониери ловуват незаконно с съдействието на ловния контрол,служителите на ИАРА обезрибяват водоемите с мрежи-ето това е държавата.А може би тези хора са убити защото са попречили на държавната мафия да безчинства.

    08:50 05.02.2026

  • 59 БАНко

    4 0 Отговор
    КАКВО ТРЯБВА ДА ...ПРИКРИЕ .... РАЗСЛЕДВАНЕТО ???

    08:51 05.02.2026

  • 60 Рогач

    4 1 Отговор
    Партизан за бой се стяга. Мята пушка на рамо ! Сбогом майко ! Сбогом татко ! Аз отивам на война , учеха да пеят децата по Комунистическо . И никой не питаше . Защо не , до виждане, а С Богом ? Нали уж комунистите бяха материалисти и учеха хората , че религията е опиум за народа ? Не , че не са били прави , като гледам с какви луксозни коли се шматкат поповете на Задушница . Просто припомням , че и тогава е имало двойни стандарти, и много комунисти тайно кръщаваха децата си ...

    08:54 05.02.2026

  • 61 ТИГО

    9 1 Отговор
    Аз обаче мисля следното ,тези хора в никакъв случай не са били бедни ! Отишли са там и кой знае какво са видяли и кой ги е заплашил ,пушките са законни отишли са и са купили оръжие и техника за наблюдение ! И са направили пропускателен пункт ,минал е някой това трябва да кажат разследващите КОЙ и тези са ги филтрирали тоест проверили !Ония явно са били в издънка и са свили знамената като са видяли хора с американски пушки ! И после са се върнали изненадали са ги и са ги избили ! Такава организация може да имат наркотрафиканти или някой свързан с ДЪРЖАВАТА надали дървената мафия има този ресурс но ако е свързана с държавата.... !Тапията им е била за достоверност на проверките нещо от сорта !Ти КОЙ си ,А ти кой си и така ! Опитват се да ги изкарат педофили ,секта и нам кво още но прочетох варианта на Григор Лилов и с това дето чух преди малко нещата аз така ги навръзвам ! Пожара е направен с цел да се прикрият нещата !Според мен нещо на държавно ниво е забъркано ,това са били хора с пари и възможности и в никакъв случай психически нестабилни ! И ако е имало посегателство над деца ,как па ни един родител не се е оплакал !Хората са помагали и на гранична полиция а де? Сарафа иска нещо да прикрие и нещо не е точно така както ни го представят!

    08:55 05.02.2026

  • 62 Пампаец

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "истината":

    Беж в кухнята на кръчмето, че ти загоря шкембе чорбата !!! ;-)))))

    08:56 05.02.2026

  • 63 Тити на Кака

    0 4 Отговор

    До коментар #41 от "При това!":

    Проки синът, дето не можели да го открият, преди два дни ги пратиха на топло.

    08:56 05.02.2026

  • 64 Знае

    5 1 Отговор
    Ако партизаните са трима , обезателно ще ги намерят ! Защото двама па тизани са чета . А трима партизани са чета с ПРЕДАТЕЛ . :-)))))

    09:01 05.02.2026

  • 65 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 3 Отговор
    СНИМКАТА НА "ПУДЕЛА" С ПАЧКИТЕ .................. МНОГО ЯСНО ПОКАЗВА ЗА КОЙ СА ................. "РАБОТИЛИ" ПАРАВОЕННИТЕ "УБИТИ" .................. ФАКТ !

    09:01 05.02.2026

  • 66 Знае

    6 3 Отговор

    До коментар #39 от "Бай Араб":

    Парите на Иво Прокопиев , Миню Стайков , Черепа , Арабаджиеви с които бе купен Радев , бяха му купени протестите и създадено ПП ... не са руски , а на български продали се на соросоидите олигарси .

    09:06 05.02.2026

  • 67 Знае

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ало Борка":

    Уточнявам за матряла , че содата била бикарбонат...

    09:08 05.02.2026

  • 68 Питам

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Госあ":

    Засеченият с дроновете канал , на конкуренцията ли е бил ??? :-)))))

    09:10 05.02.2026

  • 69 Знае

    5 2 Отговор

    До коментар #44 от "Оракула от Делфи":

    Зеленият Чорап , как КОЙ ? А зад гърба му са ивопрокопиевските соросоадни олигарси . Дори слепите отдавна го видяха . Ето и сега . Инфлацията върви . Цените хвърлят. Защо няма протести ? Защото няма КОЙ да ги плати!

    09:14 05.02.2026

  • 70 ТИГО

    5 1 Отговор
    И естествено 2/3 от коментарите са от сорта "Аз на тия щях да им ,,,, хак им е " Всичко знаем и можем а де факто живеем в кочина пряко и преносно ,са ще има врачки,магове,ходжи дето ще знаят какво е станало,ченгета ,журналя ,нап,рзи и незнам кво още ерудити и разбирачи ! Чакам и синода да се изкашля ,фърчат квалификации,варианти, размисли ,страсти !Сарафов вече е режисьор на "ТУИН ПИИКС 2 и 1/2 “ Изобщо ше фърчи една логорея и кукумицин !! Правилно казваха ония двата гнома "Ние сме много малък но много прocT народ"

    09:14 05.02.2026

  • 71 Помни

    6 1 Отговор

    До коментар #48 от "Преди 2 години получили сигнал":

    Казват от ДАНС , че го били дали сигналът в прокуратурата . Другото не било от тяхната компетенция ! Ами като са видели , че местната прокуратура не си е мръднала пръста , защо след това не са подали този сигнал отново , но в Главната прокуратура? Нека сега ни информарат , КОЙ местен прокурор е получил сигналът и е отказал да работи по него и какво ще му е наказанието , ако казаното от ДАНС е вярно ! Или разровиш ли го ще мирише и ще вони като отрова, както е казал поетът Вапцаров ?

    Коментиран от #73

    09:20 05.02.2026

  • 72 Питам

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "Значи":

    Би ли ни информирал , от какъв зор кметът пепейец на София , Терзиев регулярно е спонсорирал рейнджърите от хижата край Петрохан , за което те ревовно му благодарят във фейсбук , след като са били хора на Боко и Шиши ??? Сега остава да ни излъжиш и че ивопрокопиевци и пепейци , ще спонсорират предизборната кампания на партиите на Боко и Шиши . Ако вие без Ум но красивите жълтопаветници сте с мозъци на еуглени , останалите българи не са .

    09:28 05.02.2026

  • 73 ТИГО

    4 0 Отговор

    До коментар #71 от "Помни":

    И след като НИКОЙ държавен служител/разследващ или подобни ,не е обърнал внимание стигаме логично до застъпени Частни на Държавен служител/ли интереси ! Просто тези хора са знаели/видели нещо което ги е убило и затова сега има беглец щото не вярва на никой ! Ще замирише та и отгоре! Но като всичко в България ще се разчита на късата памет на хората !

    09:34 05.02.2026

  • 74 Абе специалисти

    2 2 Отговор
    от форума, вижте общата снимка на тези Петрохан ски убийци и помислете ако можете приличат ли на опасни килъри, сексуални маниаци, закоравели бандюги. Всичко приличат на счетита, техници по компютри, аптекари и тн. с изключение на мексиканският рейнджър, който явно е и огромен комплексар с огромно его. А, онова пухестото момче какъв убиец е, а.

    Коментиран от #77

    09:43 05.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 ТИГО

    3 0 Отговор

    До коментар #74 от "Абе специалисти":

    Така де ,дали са се въоръжили само да се фукат нещо е станало ,застъпили са нечии интереси !!НА ДЪРЖАВНО/МАФИОТСКО НИВО

    Коментиран от #81

    09:53 05.02.2026

  • 78 Зеленски Съм

    3 4 Отговор
    Стига с тоя Петрохан бе! Пишете за мен. Пишете за моите планове за победата и мира чрез сила.
    Нощеска руснаците пак ни бахмутиха яко, а вие нищо не пишете за моят рев.
    подпис: Зеленски. вОлОдимир Зеленски

    09:54 05.02.2026

  • 79 Жбръц

    3 0 Отговор
    Има нещо гнило в Петрохания!"

    10:01 05.02.2026

  • 80 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор
    БОЙКО РАШКОВ ДАМАДЖАНОВ Е ..................... ТРАНСМИСИЯТА МЕЖДУ .................... ОЛИГАРСИТЕ НА ЧОРАПА (ЧЕРЕПА , БАНЕВИ , БОБОКОВИ , ГЕРГОВ , ПРОКОПИЕВ И .................. ПАРАВОЕННАТА ОРГАНИZAЦИЯ ЗА ДОГА И УБИЙСТВА ................. ФАКТ ! ................ ЗА ТОВА КОКОРЧО "ИЗГОНИ" БОЙКО РАШКОВ (ДАМАДЖАНАТА) ...................... ФАКТ !

    10:07 05.02.2026

  • 81 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор

    До коментар #77 от "ТИГО":

    ЧОРАПА СЕ ЧИСТИ ОТ НАРКО - ТРАФИКА .................... ЗАТОВА ТОЙ БЕШЕ ИЗГОНЕН ОТ ШАРЛАТАНИТЕ НА КОКОРЧО ..................... ФАКТ !

    10:15 05.02.2026

  • 82 Мнение

    3 1 Отговор
    Може рейндърите да са търсили средства за лечението на някое болно момиче. Друг очевидец разказва, че три пъти му спасили живота в планината, когато е имал хипертонични кризи и го закарали в болница!!

    11:15 05.02.2026

  • 83 Дано не ги открият

    0 0 Отговор
    Търсят ги, за да ги убият! За даняма свидетели!

    13:21 05.02.2026

  • 84 Убийства

    0 0 Отговор
    Имаше един случай преди години с изчезнал мъж,последно видян да с екачва в колата на бивш гард на Галеви и така си и остана ни намерен нито някой обвинен

    18:39 05.02.2026

