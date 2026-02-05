Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души, свързани с убийството

Продължава разследването по случая със тримата убити в бившата хижа "Петрохан". Все още се издирват трима души. Сред тях е и собственикът на хижата Ивайло Калушев, уточни БНТ.
Според източници на "По света и у нас", именно той е заподозрян за тройното убийство. Разследващите разполагат със съобщение, което Калушев е изпратил до майка си в неделя вечерта. В него я моли за прошка и обяснява, че нищо от това, което предстои да чуе не е вярно. Вчера изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов заяви, че не се изключва Калушев да посегне на живота си.
Според разследващите в хижата през последните няколко години са организирани много лагери, които най-вероятно са били параван за сексуални престъпления срещу малолетни и непълнолетни. Именно такъв сигнал е постъпил преди 2 години в ДАНС. От там изпращат проверката към прокуратурата, но родителите на децата отказват да съдействат на разследването.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Развитие
Коментиран от #5, #14, #15, #27, #56
07:09 05.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Суми
Коментиран от #6, #8
07:16 05.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Лост
До коментар #1 от "Развитие":Ами явно не могат да му разкодират телефона още.Или в САЩ са го разкодирали,но си пазят козовете за по-късно , защото както казва Тръмп,могат да играят карти.
07:22 05.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 истината
До коментар #2 от "Последния Софиянец":стига лъжи. Не можете да ме махнете
Коментиран от #62
07:22 05.02.2026
8 да ти кажа
До коментар #3 от "Суми":Тя цялата дтржава е връзкари без капацитет. Всяка една система.
И е много модерно да хулим по државните лсужители, ама най-големите циреи са назначените за милиардени мишоци, заради които беше унищожен национален капитал за трилиони, а насреща няма ниакква полза - ни работни места, ни заплати, ни БВП, даже една що-годе международна корпорацийка нямаме.
Та... кои са тези с капацитет и невръзкари? Дай пример, че не се сещам.
Демокрацията запчна с отхвърляне на ""втория начин" и номенклатурните привилегии, каквито имаха 1 до 5 % от хората. 30 години п-късно НИЩО в тази дтржава не става без връзки и всеки е връзкар. Дори метачката е назначена с връзки.
07:22 05.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 какво се случва из планините
Коментиран от #17
07:24 05.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Друго ,,Развитие"...!
До коментар #1 от "Развитие":То и ,,издирването" на Прокурорският Син...,,продължава"....!
07:33 05.02.2026
15 Така е
До коментар #1 от "Развитие":търсят не намират, но заплатите им вървят !
07:33 05.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #11 от "какво се случва из планините":ДА ИМА ПРИЗНАЛИ СА .................... КМЕТА НА СОФИЯ , ВАСИЛ ТЕРЗИЙСКИ .................... ЗАТОВА КОКОРЧО "НАТИРИ" , БОЙКО РАКШОВ ДАМАДЖАНОВ .................... ФАКТ !
Коментиран от #52
07:35 05.02.2026
18 портизанска
07:36 05.02.2026
19 Боруна Лом
07:38 05.02.2026
20 фъолиф
До коментар #13 от "ТРАЙ БЕ ФАЛШИВ":спамим ма ми ти
07:38 05.02.2026
21 ТОВА Е ОТВЛИЧАНЕ НА ВНИМАНИЕТО
Коментиран от #36
07:40 05.02.2026
22 Коста
07:42 05.02.2026
23 Коста
Коментиран от #30, #31
07:45 05.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ало Борка
Коментиран от #67
07:46 05.02.2026
26 Последния Софиянец
07:47 05.02.2026
27 Не само
До коментар #1 от "Развитие":Те прокурорският си де качва клипове в Мрежата не могат да открият...
Коментиран от #33, #41
07:49 05.02.2026
28 Фори
07:51 05.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Тити на Кака
До коментар #23 от "Коста":Частни лица няма как да се обзаведат с разрешително за подобно въоръжение, но когато представители на национална агенция за контрол на защитени територии размахат договор с МОСВ за охрана пред полицията - играта е друга.
07:56 05.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Госあ
07:59 05.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Факт
08:03 05.02.2026
36 Питай всички ония!
До коментар #21 от "ТОВА Е ОТВЛИЧАНЕ НА ВНИМАНИЕТО":Дето ни разправяха ала-бала,че като влезнем е еврозоната и нямало да има в никакъв случай такова нещо-
Цените пак да са същите,само зад цифрата вече ,да не пише ,,лв....,а...,,евро"...!
Коментиран от #40
08:03 05.02.2026
37 Пореден път
08:04 05.02.2026
38 Дзак
08:06 05.02.2026
39 Бай Араб
Коментиран от #66
08:06 05.02.2026
40 Затова
До коментар #36 от "Питай всички ония!":се казва ЛЕВРО.
08:07 05.02.2026
41 При това!
До коментар #27 от "Не само":Прокурорският син качва в мрежите подигравателни клипове към МВР,че не могат да го открият...!
А те взеха,че им увеличиха заплатите с 50%,за да имали достойно и стимулиращо заплащане....?!
Коментиран от #63
08:09 05.02.2026
42 Госあ
Коментиран от #68
08:10 05.02.2026
43 Никой
Това са такива "патренки", това е някаква обща приказка.
Нещо е санало - но - то става въпрос сега и за някакви деца - което е абсурд.
ГЕРБ са склонни да направят и това - понеже едни парички ги чакат - тоест - борбата е за пари, трябва да изместят едни хора от "хоризонта", за да "гепнат" плячка.
08:13 05.02.2026
44 Оракула от Делфи
евро от Европейския данъкоплатец за финансиране на "въоръжено партизанско джижение" с цел на "по- ефективен трансфер" на бежанците по границите на Шенген???
Въпроса е кой е "Че Гевара" на тази вмирисана" Партийна революция"?????
Коментиран от #69
08:15 05.02.2026
45 хихи
08:17 05.02.2026
46 хихи
08:17 05.02.2026
47 хихи
08:20 05.02.2026
48 Преди 2 години получили сигнал
Коментиран от #71
08:26 05.02.2026
49 Значи
Коментиран от #72
08:28 05.02.2026
50 Очевидец
някой дори и лична такава подобна на охраната на нарко - барони,, което е грозно и пошло!!!!
Спрете въоръжената охрана от лица, фирми и "НПО" -та!
Има десетки начини да се охраняват обектите без оръжие!
Задачата на тези хора, не е да контролират гражданите чрез оръжие и да го заплашват!
За тази цел си има държава, на нея и се плащат милиарди евро , за да се справи с тази задача!!!
Полицията има достатъчно хора да вършат тази работа!!!
Има Жанданмерия ,Полиция , Горска охрана ,има такива специална за Централен Балкан,
не ни трябват трафиканти на дрога и бежанци в гората , те де факто пречат на охранателите на реда
да си въшат работата!!!
Коментиран от #58
08:30 05.02.2026
51 Сила
08:31 05.02.2026
52 55555
До коментар #17 от "ЕДГАР КЕЙСИ":А дали има вариант това да е политическо убийство,с цел дискредитиране и очерняне на опонента? Още повече като се замислиш кой контролира службите и прокуратурата,този вариант ми се струва твърде възможен.
08:35 05.02.2026
53 очевидец
08:36 05.02.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ОБЕКТИВЕН
08:43 05.02.2026
56 Помни
До коментар #1 от "Развитие":То и издирването на прокурорското синче от Перник продължава...
08:46 05.02.2026
57 Пенев
08:47 05.02.2026
58 55555
До коментар #50 от "Очевидец":Не става така,държавата е най големия корупционер-Дървената мафия краде и координира действията си с горския,бракониери ловуват незаконно с съдействието на ловния контрол,служителите на ИАРА обезрибяват водоемите с мрежи-ето това е държавата.А може би тези хора са убити защото са попречили на държавната мафия да безчинства.
08:50 05.02.2026
59 БАНко
08:51 05.02.2026
60 Рогач
08:54 05.02.2026
61 ТИГО
08:55 05.02.2026
62 Пампаец
До коментар #7 от "истината":Беж в кухнята на кръчмето, че ти загоря шкембе чорбата !!! ;-)))))
08:56 05.02.2026
63 Тити на Кака
До коментар #41 от "При това!":Проки синът, дето не можели да го открият, преди два дни ги пратиха на топло.
08:56 05.02.2026
64 Знае
09:01 05.02.2026
65 ЕДГАР КЕЙСИ
09:01 05.02.2026
66 Знае
До коментар #39 от "Бай Араб":Парите на Иво Прокопиев , Миню Стайков , Черепа , Арабаджиеви с които бе купен Радев , бяха му купени протестите и създадено ПП ... не са руски , а на български продали се на соросоидите олигарси .
09:06 05.02.2026
67 Знае
До коментар #25 от "Ало Борка":Уточнявам за матряла , че содата била бикарбонат...
09:08 05.02.2026
68 Питам
До коментар #42 от "Госあ":Засеченият с дроновете канал , на конкуренцията ли е бил ??? :-)))))
09:10 05.02.2026
69 Знае
До коментар #44 от "Оракула от Делфи":Зеленият Чорап , как КОЙ ? А зад гърба му са ивопрокопиевските соросоадни олигарси . Дори слепите отдавна го видяха . Ето и сега . Инфлацията върви . Цените хвърлят. Защо няма протести ? Защото няма КОЙ да ги плати!
09:14 05.02.2026
70 ТИГО
09:14 05.02.2026
71 Помни
До коментар #48 от "Преди 2 години получили сигнал":Казват от ДАНС , че го били дали сигналът в прокуратурата . Другото не било от тяхната компетенция ! Ами като са видели , че местната прокуратура не си е мръднала пръста , защо след това не са подали този сигнал отново , но в Главната прокуратура? Нека сега ни информарат , КОЙ местен прокурор е получил сигналът и е отказал да работи по него и какво ще му е наказанието , ако казаното от ДАНС е вярно ! Или разровиш ли го ще мирише и ще вони като отрова, както е казал поетът Вапцаров ?
Коментиран от #73
09:20 05.02.2026
72 Питам
До коментар #49 от "Значи":Би ли ни информирал , от какъв зор кметът пепейец на София , Терзиев регулярно е спонсорирал рейнджърите от хижата край Петрохан , за което те ревовно му благодарят във фейсбук , след като са били хора на Боко и Шиши ??? Сега остава да ни излъжиш и че ивопрокопиевци и пепейци , ще спонсорират предизборната кампания на партиите на Боко и Шиши . Ако вие без Ум но красивите жълтопаветници сте с мозъци на еуглени , останалите българи не са .
09:28 05.02.2026
73 ТИГО
До коментар #71 от "Помни":И след като НИКОЙ държавен служител/разследващ или подобни ,не е обърнал внимание стигаме логично до застъпени Частни на Държавен служител/ли интереси ! Просто тези хора са знаели/видели нещо което ги е убило и затова сега има беглец щото не вярва на никой ! Ще замирише та и отгоре! Но като всичко в България ще се разчита на късата памет на хората !
09:34 05.02.2026
74 Абе специалисти
Коментиран от #77
09:43 05.02.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 ТИГО
До коментар #74 от "Абе специалисти":Така де ,дали са се въоръжили само да се фукат нещо е станало ,застъпили са нечии интереси !!НА ДЪРЖАВНО/МАФИОТСКО НИВО
Коментиран от #81
09:53 05.02.2026
78 Зеленски Съм
Нощеска руснаците пак ни бахмутиха яко, а вие нищо не пишете за моят рев.
подпис: Зеленски. вОлОдимир Зеленски
09:54 05.02.2026
79 Жбръц
10:01 05.02.2026
80 ЕДГАР КЕЙСИ
10:07 05.02.2026
81 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #77 от "ТИГО":ЧОРАПА СЕ ЧИСТИ ОТ НАРКО - ТРАФИКА .................... ЗАТОВА ТОЙ БЕШЕ ИЗГОНЕН ОТ ШАРЛАТАНИТЕ НА КОКОРЧО ..................... ФАКТ !
10:15 05.02.2026
82 Мнение
11:15 05.02.2026
83 Дано не ги открият
13:21 05.02.2026
84 Убийства
18:39 05.02.2026