Опровержение от ТЕЦ-Бобов Дол

Във връзка с тиражирана информация за ТЕЦ-Бобов Дол считаме, че данните за замърсяване са изнесени манипулативно, което необосновано насажда страхове сред обществеността и негативно отношение към Централата.

Данните показват, че максималните регистрирани стойности на емисиите, са далеч под нормативно регламентираните в Комплексното разрешително и много под допустимите стойности.

За цитирания период няма регистрирано превишение на алармения праг по контролиран параметър SO2 /серен диоксид/.

Регистрираните общо 23 бр. превишения на средночасовата норма не надвишават допустимите три поредни стойности над 500µg/m3, което не представлява риск за хората.

Важно е да се направи следното уточнение: 74% от регистрираните превишения са отчетени в периода на отоплителния сезон. В Община Бобов дол над 70 % от домакинствата се отопляват на твърди горива, което е един от трите основни източника на замърсяване: индустрия, битово отопление и транспорт (близостта на магистрала Струма). За разлика от производството на електроенергия в ТЕЦ, при битовото отопление на твърди горива, изпуснатите димни газове не преминават през очистващи инсталации.

Всички тези фактори се засилват и при неблагоприятни метеорологични условия.

След като е направен детайлен анализ на данните от тях е видно, че в 86% от случаите на регистрирано превишение посоката на вятъра е И, СИ, ССИ или ИСИ – т.е. движението на въздушните маси е в посока противоположна на селото (с. Големо село е разположено североизточно на ТЕЦ-Бобов дол).

Метеорологичните условия са по – специфичен фактор, който влияе до голяма степен на преноса на появата на високи или ниски концентрации на замърсителите във въздуха. Регистрираните превишения е възможно да са в резултат на неблагоприятните метеорологични условия (температурни инверсии, ниски скорости на вятъра) през есенно – зимния период, когато битовото отопление при локални територии оказва значително влияние.

ТЕЦ-Бобов Дол е основен промишлен източник на територията на с. Големо село, община Бобов Дол, но при анализа на данните от извършените измервания е важно да бъдат взети и анализирани всички сектори и възможни кумулативни влияния.

С цел изследване на качеството на атмосферния въздух в района на с. Големо село, Община Бобов дол за календарната 2025 г. е извършено измерване с мобилна автоматична станция (МАС) за КАВ, по утвърден от Министъра на околната среда и водите годишен график. С цел обективен анализ на данните, получени от изследването качеството на атмосферния въздух е необходимо да се вземат предвид всички фактори и особености, които биха повлияли на КАВ. Необходимо е да се извърши детайлен анализ на отделните сектори, които допринасят за замърсяването на атмосферния въздух в района, като се оцени и влиянието на метеорологичните (климатичните) и географските особености на района.

С цел предотвратяване замърсяването на атмосферния въздух и следене на показателите на КАВ в населеното място, ТЕЦ-Бобов Дол е изградил и поддържа Автоматична измервателна станция (АИС), на територията на с. Големо село, въведена в експлоатация на 09.04.2025 г. Разположението на станцията отговаря на нормативните изисквания и е избрано и утвърдено от общинските органи, РИОСВ-София и ИАОС - София. Преди да бъде закупено и монтирано оборудването за АИС е било съгласувано с ИАОС. ТЕЦ-Бобов Дол поддържа станцията, като РИОСВ – София и общинските органи имат достъп до данните в реално време. АИС Бобов Дол не е част от националната мрежа за мониторинг на въздуха, но измерените стойности имат индикативен характер.

Няма как без наличието на подробен анализ на данни, обхващащи всички сектори да се определи обективно и еднозначно основният замърсител в региона на община Бобов Дол. Тъй като е необходимо да бъдат разгледани подробно отделните сектори и техният процентен принос спрямо отделните контролирани показатели, характеризиращи КАВ. Поради тази причина се изготвят и Програми за качеството на атмосферния въздух, които се базират на математически моделирания и обхващат огромен набор (обем) от данни, вкл. местоположение и географски характеристики на района, метеорологични характеристики, информация относно промишлени замърсители, площи източници на емисии, битово отоплениe, авто и ж.п.транспорт и др.

Разпространението на тенденциозно поднесените данни служи за отчетите на финансираните с публични средства активисти, но е в ущърб на интересите на хората.

ТЕЦ-Бобов дол надлежно информира обществеността за всяка стъпка от програмата си за трансформация, полагайки реални усилия за по-добра околна среда.