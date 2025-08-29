Уволнен е заместник-кметът по финансите на Варна. Не се съобщават мотивите!

Финансовият заместник кмет на Варна Христо Рафаилов е освободен от поста си, съобщиха от пресслужбата на Общината в града.

Не се уточнява какви са мотивите за уволнението му.

От съобщението става известно, че заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение на Рафаилов е от днес – 29 август.

Задълженията му ще бъдат разпределени между ръководителите на дирекциите, които до този момент са били на негово подчинение.

Това е вторият заместник кмет на Варна, който вече не е на поста си, отбелязва БТА. В началото на месец май оставка подаде Диан Иванов. Тогава той посочи, че причините му да освободи поста са лични и здравословни. На 8 юли бе задържан кметът Благомир Коцев. На следващия ден от Софийската градска прокуратура (СГП) съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа по разследване за корупционно престъпление във Варна.

На 11 юли Софийският градски съд започна разглеждането на мерките за неотклонение на кмета на Варна Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови "задържане под стража" за четиримата. Междувременно стана известно, че Благомир Коцев е определил за изпълняващ функциите кмет своя заместник Павел Попов, а заповедта му бе обжалвана от председателя на Общинския съвет, но потвърдена от Върховния административен съд. Според тази заповед Попов е определен да изпълнява функциите на кмет до 31 август.