Уволнен е заместник-кметът по финансите на Варна. Не се съобщават мотивите!

Уволнен е заместник-кметът по финансите на Варна. Не се съобщават мотивите!

29 Август, 2025 18:56 1 024 14

  • христо рафаилов-
  • варна-
  • финанси-
  • заместник-кмет

Това е вторият заместник кмет на Варна, който вече не е на поста си

Уволнен е заместник-кметът по финансите на Варна. Не се съобщават мотивите! - 1
Снимка: БНР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Финансовият заместник кмет на Варна Христо Рафаилов е освободен от поста си, съобщиха от пресслужбата на Общината в града.

Не се уточнява какви са мотивите за уволнението му.

От съобщението става известно, че заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение на Рафаилов е от днес – 29 август.

Задълженията му ще бъдат разпределени между ръководителите на дирекциите, които до този момент са били на негово подчинение.

Това е вторият заместник кмет на Варна, който вече не е на поста си, отбелязва БТА. В началото на месец май оставка подаде Диан Иванов. Тогава той посочи, че причините му да освободи поста са лични и здравословни. На 8 юли бе задържан кметът Благомир Коцев. На следващия ден от Софийската градска прокуратура (СГП) съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа по разследване за корупционно престъпление във Варна.

На 11 юли Софийският градски съд започна разглеждането на мерките за неотклонение на кмета на Варна Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови "задържане под стража" за четиримата. Междувременно стана известно, че Благомир Коцев е определил за изпълняващ функциите кмет своя заместник Павел Попов, а заповедта му бе обжалвана от председателя на Общинския съвет, но потвърдена от Върховния административен съд. Според тази заповед Попов е определен да изпълнява функциите на кмет до 31 август.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна е руска губерния!

    5 3 Отговор
    Откриха ново руско консулство!

    19:10 29.08.2025

  • 2 Потресаващо!

    9 1 Отговор
    Не знам какъв е тоя, но там всичко е потънало в мръсотия и отпадъци. Четиринадесет дни бях със семейството си във Варна. Имахме чувството, че боклуците от контейнерите се вземат един път седмично или въобще не се вземат. Ужасна гледка са препълнените контейнери.

    Коментиран от #4

    19:10 29.08.2025

  • 3 Сталин

    8 0 Отговор
    На тоя само като му видиш мазната корумпирана мутра и е направо за затвора

    19:23 29.08.2025

  • 4 морския

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Потресаващо!":

    Кажи къде.В кметство Приморски няма такива работи.По два пъти на ден минават.Затова другия път търсиш квартира в кметство Приморски.Не говори така за Варна.

    Коментиран от #10

    19:32 29.08.2025

  • 5 Ха,ха

    6 0 Отговор
    Смрад и мизерия, и тъпотия, нема кинти

    19:35 29.08.2025

  • 6 Ха,ха

    6 0 Отговор
    Са като спрат всички европейски фондове че стане много готино, тъпаци

    Коментиран от #9

    19:36 29.08.2025

  • 7 сигурно

    2 0 Отговор
    е окрал нещо

    19:38 29.08.2025

  • 8 фори

    4 0 Отговор
    Зам.кметовете са назначени и вършат това което им наредят.Те са заврян зет-образ има,говор-не.Изборните кметове имат власт.Този мазник е имало защо да го изритат.

    19:39 29.08.2025

  • 9 бгполитик

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ха,ха":

    заради това се презапасяваме не ни мислете!

    19:40 29.08.2025

  • 10 Не знам

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "морския":

    Не знам кое е кметството. Квартирата, която бяхме наели беше много близо до две гимназии и една добра сграда на три или четири етажа и магазин Паркмарт в нея. Контейнерите и около тях бяха ужасна гледка.

    19:45 29.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мемфис

    4 1 Отговор
    Защо ми изтри коментара против мафиотските номера на Бойко и шиши?

    19:55 29.08.2025

  • 13 Пурко

    0 5 Отговор
    Най вероятно е пропял срещу корумпето наричащо се кмет и ПП дерибеите го гонят за отмъщение

    19:56 29.08.2025

  • 14 Кметицата

    0 0 Отговор
    И аз искам да бъркам в кацста с мед, ма без да ме ловят за корупция и мутро рекетьорски схеми.

    20:23 29.08.2025

