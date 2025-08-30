Новини
Защитата на Благомир Коцев внесе искане за пускането му от ареста

Защитата твърдеше, че няма основания и преди два месеца, но считам, че сега това е още по-ясно

Защитата на Благомир Коцев внесе искане за пускането му от ареста - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Защитата на арестувания кмет на Варна Благомир Коцев е изпратила до прокуратурата искане за преразглеждане на мярката му за задържане под стража, съобщиха от "Продължаваме промяната".

Във Фейсбук страницата на партията беше публикуван запис с адвоката на Коцев Ина Лулчева, която обясни, че след подаване на искането държавното обвинение е длъжно да го изпрати в съда, уточни БНР.

"И се надявам, че другата седмица би следвало да се разгледа това искане на защитата от съда. Надявам се, че съдът ще се увери, че вече десет месеца след началото на делото, няма никакви основания господин Коцев да стои в ареста.

Защитата твърдеше, че няма основания и преди два месеца, но считам, че сега това е още по-ясно. И не би следвало да се създава впечатление, че чрез този арест се цели подмяна на вота на избирателя във Варна", уточни адв. Лулчева.

ЧСИ запорира сметките на Варна, Благомир Коцев участва активно в работата на общината

Община Варна плаща 2,7 млн. лв. за бездействие на главния си архитект с решение на ВАС

Благомир Коцев и двама общински съветници от "Продължаваме промяната" бяха задържани на 8 юли след сигнал и свидетелски показания на бизнесдамата Пламенка Димитрова за поискан подкуп от 15%, за да спечели тя обществена поръчка.


