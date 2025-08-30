Борислав Цеков: Навлизаме в нормален политически цикъл след години на избори

"Навлизаме в нормален политически цикъл след години на непрекъснати избори и протести. Опозицията ще се опитва да бъде активна, но ще остане фон на управлението, без решаващо влияние върху неговата стабилност", коментира в ефира на БНТ доц. Борислав Цеков, експерт по конституционно право.

По думите му опозицията е "изключително слаба, фрагментирана и без ясни каузи", а възможни коалиции между диаметрално противоположни партии биха били "тотална безпринципност". В същото време управляващото мнозинство е показало, че може да работи динамично и координирано, а кабинетът "Желязков" вече е отпушил забавени назначения и проекти. "За разлика от предишните години на безвремие, сега държавата започва да работи", посочи Цеков.

Конституционалистът подчерта, че въвеждането на еврото е "част от по-голямата цел България да бъде пълноценна част от Европа". Според него именно политиците трябва да формулират следващата национална цел, която да обедини обществото.

Относно съдебната система и казуса с временно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, Цеков бе категоричен, че намесата на парламента в процедурата е противоконституционна. "Народното събрание прекрати висяща процедура във ВСС поради политическо несъгласие - това е извън неговите правомощия. Надявам се Конституционният съд да вземе предвид тези аргументи", заяви той.

Източник: news.bg