Борислав Цеков: Навлизаме в нормален политически цикъл след години на избори

30 Август, 2025 16:40 622 36

Опозицията е "изключително слаба, фрагментирана и без ясни каузи"

"Навлизаме в нормален политически цикъл след години на непрекъснати избори и протести. Опозицията ще се опитва да бъде активна, но ще остане фон на управлението, без решаващо влияние върху неговата стабилност", коментира в ефира на БНТ доц. Борислав Цеков, експерт по конституционно право.

По думите му опозицията е "изключително слаба, фрагментирана и без ясни каузи", а възможни коалиции между диаметрално противоположни партии биха били "тотална безпринципност". В същото време управляващото мнозинство е показало, че може да работи динамично и координирано, а кабинетът "Желязков" вече е отпушил забавени назначения и проекти. "За разлика от предишните години на безвремие, сега държавата започва да работи", посочи Цеков.

Конституционалистът подчерта, че въвеждането на еврото е "част от по-голямата цел България да бъде пълноценна част от Европа". Според него именно политиците трябва да формулират следващата национална цел, която да обедини обществото.

Относно съдебната система и казуса с временно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, Цеков бе категоричен, че намесата на парламента в процедурата е противоконституционна. "Народното събрание прекрати висяща процедура във ВСС поради политическо несъгласие - това е извън неговите правомощия. Надявам се Конституционният съд да вземе предвид тези аргументи", заяви той.

Източник: news.bg


България
  • 1 Наблюдател

    26 4 Отговор
    Огледало на продажния наш политик и неговите слуги.

    Огромни пари за стари самолети? - има има, току що зачеркнахме здравеопазването. Болните ще ходят по баячки!

    Няма да купувате евтин газ от Русия, за да им накривите на шапката! - вашите помисли са заповед за нас!

    5% от БВП за въоръжаване? - зависимите от компромати казват "Да". Асфалта ще го полагаме тъничко, помощите за деца и стари хора също тъничко.

    Ще си подарявате златото! По 8 тона на година! - марионетките казват Да! Тези 752 милиона евро всяка година какво да ги правим?

    Ще си закриете "Южен поток"! Нямате нужда нито от газ, нито от печалби! - yes!

    Ще купите 2 нови реактора на десет пъти по-скъпа цена, щото може и да гръмнат! - на господарите не се отказва!

    Ще се откажете от лева, за да гепим борда и го вложим в оная бандеровска каца без дъно! - няма проблем, както заповядате!

    Електроенергията, фабриките, земята, гората, храната, водата, летищата и железниците - само имената им ще са български, а собствеността наша! - никога не сме си и помисляли, че някой може да каже "не".

    За награда ви разрешаваме да теглите 6 милиарда заем и си го раздадете помежду си, между Тикви и Прасета, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи, Фараони и фалшиви комунисти.

    - А заемите ще ги плащат онези 70% от българите, които от ИНАТ и ПРОСТОТИЯ не отидоха да гласуват!


    Време е за Възраждане!!!

    Коментиран от #32

    16:42 30.08.2025

  • 2 Този

    31 5 Отговор
    Като го видя или прочета казаното от него, ми иде да го зanлюя. Защо ли.....?

    Коментиран от #11

    16:43 30.08.2025

  • 3 Тоя

    24 4 Отговор
    лъже бетер джебчийка ! Жалък !

    16:43 30.08.2025

  • 4 Иван

    21 4 Отговор
    Кое точно е нормалното че никой не изпълнява никакви закони че живеем като в джунглата други пък нямат вода то да не е Африка но пък за ГЕРБ всичко това е нормално

    16:44 30.08.2025

  • 5 Промяна

    5 10 Отговор
    Опозицията е Костадинови Божкови слуги Гелове назначените измамници от Политическото КС И шарлатаните Това са саботьори на държавата на държавна издръжка са При нови изборни правила тези ще изчезнат 10%праг за влизане и гласуване за личности

    16:45 30.08.2025

  • 6 пешо

    22 3 Отговор
    кое е нормалното бе боклук

    16:45 30.08.2025

  • 7 Промяна

    5 10 Отговор
    Опозицията е Костадинови Божкови слуги Гелове назначените измамници от Политическото КС И шарлатаните Това са саботьори на държавата на държавна издръжка са При нови изборни правила тези ще изчезнат 10%праг за влизане и гласуване за личности

    Коментиран от #14, #19

    16:46 30.08.2025

  • 8 бгполитик

    14 4 Отговор
    краднене краднене краднене!!!

    16:48 30.08.2025

  • 9 Навлизаме в нормален непрекъснат

    18 2 Отговор
    цикъл на трупане на нови дългове на стойност над 53 милиарда евро
    и необезпокоявано пълнене
    на нови чекмеджета
    след серия през година избори и временни правителства

    16:52 30.08.2025

  • 10 Поминте ли?

    20 3 Отговор
    Българи, помните ли го този селяндур, знаков лакей на комарджията от Мадрид, изливаше си по два литрла брилянтин на косата, за да изглежда "гражданин" и "ЕнтЕлигентен"?! Да, ама сега е пръв лакей и подлога на Тиквата и на Прасето! За това нищожество "нормален политически цикъл" е татялното овладяване на евликата ни някога държава от един даказан в цял свят корумпиран престъпник и от слугата му Боко СИКаджийски Банкянски! И това ако не е срам и позор, какво е тогава?! Интересно, всички царедворци и чистачи на комарджията отМадрид са се свряли в миша дупка, въобще не се чуват, защото си гледат милионите, които спастриха по време на престъпното управление на Кобурга, чието коварство, двуличие, мерзост и грабителство е просто фамилна черта! Знаем го от дядо му - лудия Фердинанд педала!Да, затова, че е бил хомосексуалист пише в знаменитата кинга "Корона и кръв" и това е било причина предсмъртните думи на големия Стефан Стамболов да са: "България никога няма да ми прости, че доведох тук Фердинанд! Та за зализания кобургски лакей днешното падение на България било "нормален политически цикъл"! повече от позор!

    16:52 30.08.2025

  • 11 Прав си!

    18 3 Отговор

    До коментар #2 от "Този":

    Рядко противна физиономия. Не е работил нищо реално в животеца си. Основната му дейност са кражби, далавери и подкрепа на силните за деня.

    Коментиран от #12

    16:53 30.08.2025

  • 12 и близане

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Прав си!":

    на топки

    16:55 30.08.2025

  • 13 Какви

    7 3 Отговор
    са тези имена , бе ? Цеко , Пеко , Дако , Мако , Тако.........

    Коментиран от #15

    16:56 30.08.2025

  • 14 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    5 6 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    ВЪЗРАЖДАНЕ СА ТРЕТИ НО НА ПРАКТИКА СА ПЪРВА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА ЗАЩОТО ГЕРБ-СДС И ППДБ СА КОАЛИЦИИ И ППДБ СА САМО СЪС ДВАМА ТРИМА ПОВЕЧЕ ОТ ВЪЗРАЖДАНЕ.А ГЕРБ И ДПС НА ПЕЕВСКИ СЪС КУПЕНИТЕ И КОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ КАКВИ СА.

    16:56 30.08.2025

  • 15 на крадци

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Какви":

    комундели!

    16:57 30.08.2025

  • 16 ФЕЙК

    9 3 Отговор
    В милата ни родина хора, които не могат да ползват тоалетна хартия по предназначение ни управляват и ръсят акъл!

    16:58 30.08.2025

  • 17 Доцентът ще стане скоро професор

    10 2 Отговор
    След това изказване е ясно, че кариерата на човека му е вързана в кърпа. И при социализма беше така. Различни времена, същите похвати. Продължаваме промяната.

    17:00 30.08.2025

  • 18 Вложител

    7 3 Отговор
    нормален политически цикъл след години на избори????

    Стабилността е в полза на 4 партии предатели и продажници.

    17:02 30.08.2025

  • 19 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    А БСП-НОВО НАЧАЛО И ИТН-НОВО НАЧАЛО КАКВИ СА ОТ СТРАХ ОТ ВЪЗРАЖДАНЕ ДА НЕ СЕ ОТИДЕ НА НОВИ ИЗБОРИ ЗАЩОТО ВЪЗРАЖДАНЕ ЩЯХА ДА СА ПЪРВИ СЕДНАХА ВЪВ СКУТА НА ТИКВАТА И ПРАСЕТО БОКО И ШИШИ.НО НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ БСП И ИТН ЩЕ БЪДАТ НАКАЗАНИ ЗАЩОТО ИЗБИРАТЕЛИТЕ ИМ НЕ СА ГЛАСУВАЛИ ЗА ТЯХ ДА СЕ КОАЛИРАТ СЪС ГЕРБ И ДПС.ВЪЗРАЖДАНЕ МЕЧ И ВЕЛИЧИЕ ЩЕ СПЕЧЕЛЯТ ОТ ТОВА.

    Коментиран от #22

    17:03 30.08.2025

  • 20 Томето Дончефф

    9 3 Отговор
    Боре лъжецо-кво става с агенция Калъп??

    17:06 30.08.2025

  • 21 Това ще стане !

    6 3 Отговор
    Това ще стане !

    Само !

    Когато Ви Погребем !

    17:07 30.08.2025

  • 22 Промяна

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Костадинови нямат повече капацитет ПРИ нови изборни правила ще има и наистина политици работещи за България Стига Лъжци стига саботажници стига измамници ЛЪЖАТ безобразно и прибират 20 к това е

    17:07 30.08.2025

  • 23 УжасТ

    3 2 Отговор
    Изключително съм раздвоен в определянето на това, кой е по неграмотен:
    - почитателя на шмекера Копейкин, ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
    или
    + почитателя на еднокнижника Борисов, Промяна

    Коментиран от #24, #30

    17:10 30.08.2025

  • 24 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "УжасТ":

    Толкова са npocти, че се дърлят един друг и не могат да вдянат, че са от една и съща партия. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #26, #27, #28

    17:12 30.08.2025

  • 25 Чуденка

    2 2 Отговор
    Този бастyн на Райчев или Колев е заел мястото на говореща мафиотска глава ?

    17:14 30.08.2025

  • 26 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    Поздравления ЕДНО на нула за вас Умниците хахахахахахаха

    17:17 30.08.2025

  • 27 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    Аз съм за България умници вдявате ли явно не Пет пари не давам за цитираните от вас ЗА БОГАТА Европейска Просперираща България съм и най важното за истински политици работещи за България

    17:19 30.08.2025

  • 28 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    А колкото до Борисов хахахаха 20 години в политиката е има партия ГЕРБ няколко пъти е бил мин председател кмет на София А вие УМНИЦИТЕ си драскайте по сайтовете И все още 700 хиляди българи гласуват за Борисов И все още е уважаван политик Е не може да се сравнява с вас умниците тук нали

    17:22 30.08.2025

  • 29 Пенсионерка от Столипиново

    1 1 Отговор
    Вади кирливите ризи

    17:24 30.08.2025

  • 30 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    0 4 Отговор

    До коментар #23 от "УжасТ":

    КАКВО МЕШАШ ВЪЗРАЖДАНЕ СЪС ГЕРБ.ЗАЩО ГЕРБ НЕ ПОДКРЕПИ ПРЕДИ ДВЕ ГОДИНИ ЗАКОННИЯТ РЕФЕРЕНДУМ НА ВЪЗРАЖДАНЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ.ЗАЩО КОГАТО СЕГА ВЪВ ТОВА НАРОДНО СЪБРАНИЕ ГЕРБ НЕ ПОДКРЕПИХА ПЕТЪР ПЕТРОВ ОТ ВЪЗРАЖДАНЕ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ А ПОДКРЕПИХА НАТАЛИЯ КИСЕЛОВА ЗАЩОТО ЗНАЕХА ЧЕ БСП ПО ТОЗИ НОЧИН ЩЕ СЕДНАТ НА БОКО И ШИШИ ВЪВ СКУТА А ВЪЗРАЖДАНЕ НЯМА ДА СЕ ПОДАДАТ.

    17:30 30.08.2025

  • 31 Откровен

    2 2 Отговор
    Това царско келеме ми е адско противно...

    17:31 30.08.2025

  • 32 Пенсионерка от Столипиново

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Не бе бате, тия къде не сме емигрирали, един вид можем да бъдем само зависими наемни работници но не и капиталисти

    17:32 30.08.2025

  • 33 Павел пенев

    4 2 Отговор
    Гнусен лакей на Боко и Шиши.

    17:37 30.08.2025

  • 34 К.К

    3 1 Отговор
    Тотално си се объркал, пич. Язък ти за " социологическата" агенция. Държавата е в тотален разпад, бюджета е пробит отвсякъде, вчера и доклад ни изпратиха- прочети го.

    17:43 30.08.2025

  • 35 Кръчмаря

    2 1 Отговор
    Кое му е нормалното бе, пингвин Пеевски.

    17:45 30.08.2025

  • 36 ха ха

    0 0 Отговор
    като не може да ви бутне опозицията , ще ви бутнем зданието

    17:48 30.08.2025

