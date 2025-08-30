Борислав Цеков: Навлизаме в нормален политически цикъл след години на избори

"Навлизаме в нормален политически цикъл след години на непрекъснати избори и протести. Опозицията ще се опитва да бъде активна, но ще остане фон на управлението, без решаващо влияние върху неговата стабилност", коментира в ефира на БНТ доц. Борислав Цеков, експерт по конституционно право.
По думите му опозицията е "изключително слаба, фрагментирана и без ясни каузи", а възможни коалиции между диаметрално противоположни партии биха били "тотална безпринципност". В същото време управляващото мнозинство е показало, че може да работи динамично и координирано, а кабинетът "Желязков" вече е отпушил забавени назначения и проекти. "За разлика от предишните години на безвремие, сега държавата започва да работи", посочи Цеков.
Конституционалистът подчерта, че въвеждането на еврото е "част от по-голямата цел България да бъде пълноценна част от Европа". Според него именно политиците трябва да формулират следващата национална цел, която да обедини обществото.
Относно съдебната система и казуса с временно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, Цеков бе категоричен, че намесата на парламента в процедурата е противоконституционна. "Народното събрание прекрати висяща процедура във ВСС поради политическо несъгласие - това е извън неговите правомощия. Надявам се Конституционният съд да вземе предвид тези аргументи", заяви той.
с
Източник: news.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Огромни пари за стари самолети? - има има, току що зачеркнахме здравеопазването. Болните ще ходят по баячки!
Няма да купувате евтин газ от Русия, за да им накривите на шапката! - вашите помисли са заповед за нас!
5% от БВП за въоръжаване? - зависимите от компромати казват "Да". Асфалта ще го полагаме тъничко, помощите за деца и стари хора също тъничко.
Ще си подарявате златото! По 8 тона на година! - марионетките казват Да! Тези 752 милиона евро всяка година какво да ги правим?
Ще си закриете "Южен поток"! Нямате нужда нито от газ, нито от печалби! - yes!
Ще купите 2 нови реактора на десет пъти по-скъпа цена, щото може и да гръмнат! - на господарите не се отказва!
Ще се откажете от лева, за да гепим борда и го вложим в оная бандеровска каца без дъно! - няма проблем, както заповядате!
Електроенергията, фабриките, земята, гората, храната, водата, летищата и железниците - само имената им ще са български, а собствеността наша! - никога не сме си и помисляли, че някой може да каже "не".
За награда ви разрешаваме да теглите 6 милиарда заем и си го раздадете помежду си, между Тикви и Прасета, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи, Фараони и фалшиви комунисти.
- А заемите ще ги плащат онези 70% от българите, които от ИНАТ и ПРОСТОТИЯ не отидоха да гласуват!
Време е за Възраждане!!!
Коментиран от #32
16:42 30.08.2025
2 Този
Коментиран от #11
16:43 30.08.2025
3 Тоя
16:43 30.08.2025
4 Иван
16:44 30.08.2025
5 Промяна
16:45 30.08.2025
6 пешо
16:45 30.08.2025
7 Промяна
Коментиран от #14, #19
16:46 30.08.2025
8 бгполитик
16:48 30.08.2025
9 Навлизаме в нормален непрекъснат
и необезпокоявано пълнене
на нови чекмеджета
след серия през година избори и временни правителства
16:52 30.08.2025
10 Поминте ли?
16:52 30.08.2025
11 Прав си!
До коментар #2 от "Този":Рядко противна физиономия. Не е работил нищо реално в животеца си. Основната му дейност са кражби, далавери и подкрепа на силните за деня.
Коментиран от #12
16:53 30.08.2025
12 и близане
До коментар #11 от "Прав си!":на топки
16:55 30.08.2025
13 Какви
Коментиран от #15
16:56 30.08.2025
14 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #7 от "Промяна":ВЪЗРАЖДАНЕ СА ТРЕТИ НО НА ПРАКТИКА СА ПЪРВА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА ЗАЩОТО ГЕРБ-СДС И ППДБ СА КОАЛИЦИИ И ППДБ СА САМО СЪС ДВАМА ТРИМА ПОВЕЧЕ ОТ ВЪЗРАЖДАНЕ.А ГЕРБ И ДПС НА ПЕЕВСКИ СЪС КУПЕНИТЕ И КОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ КАКВИ СА.
16:56 30.08.2025
15 на крадци
До коментар #13 от "Какви":комундели!
16:57 30.08.2025
16 ФЕЙК
16:58 30.08.2025
17 Доцентът ще стане скоро професор
17:00 30.08.2025
18 Вложител
Стабилността е в полза на 4 партии предатели и продажници.
17:02 30.08.2025
19 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #7 от "Промяна":А БСП-НОВО НАЧАЛО И ИТН-НОВО НАЧАЛО КАКВИ СА ОТ СТРАХ ОТ ВЪЗРАЖДАНЕ ДА НЕ СЕ ОТИДЕ НА НОВИ ИЗБОРИ ЗАЩОТО ВЪЗРАЖДАНЕ ЩЯХА ДА СА ПЪРВИ СЕДНАХА ВЪВ СКУТА НА ТИКВАТА И ПРАСЕТО БОКО И ШИШИ.НО НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ БСП И ИТН ЩЕ БЪДАТ НАКАЗАНИ ЗАЩОТО ИЗБИРАТЕЛИТЕ ИМ НЕ СА ГЛАСУВАЛИ ЗА ТЯХ ДА СЕ КОАЛИРАТ СЪС ГЕРБ И ДПС.ВЪЗРАЖДАНЕ МЕЧ И ВЕЛИЧИЕ ЩЕ СПЕЧЕЛЯТ ОТ ТОВА.
Коментиран от #22
17:03 30.08.2025
20 Томето Дончефф
17:06 30.08.2025
21 Това ще стане !
Само !
Когато Ви Погребем !
17:07 30.08.2025
22 Промяна
До коментар #19 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Костадинови нямат повече капацитет ПРИ нови изборни правила ще има и наистина политици работещи за България Стига Лъжци стига саботажници стига измамници ЛЪЖАТ безобразно и прибират 20 к това е
17:07 30.08.2025
23 УжасТ
- почитателя на шмекера Копейкин, ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
или
+ почитателя на еднокнижника Борисов, Промяна
Коментиран от #24, #30
17:10 30.08.2025
24 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
До коментар #23 от "УжасТ":Толкова са npocти, че се дърлят един друг и не могат да вдянат, че са от една и съща партия. 🤣🤣🤣
Коментиран от #26, #27, #28
17:12 30.08.2025
25 Чуденка
17:14 30.08.2025
26 Промяна
До коментар #24 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":Поздравления ЕДНО на нула за вас Умниците хахахахахахаха
17:17 30.08.2025
27 Промяна
До коментар #24 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":Аз съм за България умници вдявате ли явно не Пет пари не давам за цитираните от вас ЗА БОГАТА Европейска Просперираща България съм и най важното за истински политици работещи за България
17:19 30.08.2025
28 Промяна
До коментар #24 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":А колкото до Борисов хахахаха 20 години в политиката е има партия ГЕРБ няколко пъти е бил мин председател кмет на София А вие УМНИЦИТЕ си драскайте по сайтовете И все още 700 хиляди българи гласуват за Борисов И все още е уважаван политик Е не може да се сравнява с вас умниците тук нали
17:22 30.08.2025
29 Пенсионерка от Столипиново
17:24 30.08.2025
30 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #23 от "УжасТ":КАКВО МЕШАШ ВЪЗРАЖДАНЕ СЪС ГЕРБ.ЗАЩО ГЕРБ НЕ ПОДКРЕПИ ПРЕДИ ДВЕ ГОДИНИ ЗАКОННИЯТ РЕФЕРЕНДУМ НА ВЪЗРАЖДАНЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ.ЗАЩО КОГАТО СЕГА ВЪВ ТОВА НАРОДНО СЪБРАНИЕ ГЕРБ НЕ ПОДКРЕПИХА ПЕТЪР ПЕТРОВ ОТ ВЪЗРАЖДАНЕ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ А ПОДКРЕПИХА НАТАЛИЯ КИСЕЛОВА ЗАЩОТО ЗНАЕХА ЧЕ БСП ПО ТОЗИ НОЧИН ЩЕ СЕДНАТ НА БОКО И ШИШИ ВЪВ СКУТА А ВЪЗРАЖДАНЕ НЯМА ДА СЕ ПОДАДАТ.
17:30 30.08.2025
31 Откровен
17:31 30.08.2025
32 Пенсионерка от Столипиново
До коментар #1 от "Наблюдател":Не бе бате, тия къде не сме емигрирали, един вид можем да бъдем само зависими наемни работници но не и капиталисти
17:32 30.08.2025
33 Павел пенев
17:37 30.08.2025
34 К.К
17:43 30.08.2025
35 Кръчмаря
17:45 30.08.2025
36 ха ха
17:48 30.08.2025