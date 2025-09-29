Новини
29 Септември, 2025 09:17 429 10

Очаква се до края на седмицата компенсациите да бъдат изплатени

В Кюстендилско още чакат компенсации за загубената реколта - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Част от собствениците на черешови масиви в кюстендилския край все още очакват изплащането на компенсациите от държавата, след като тази година останаха без реколта заради пролетните студове. Загубите в района достигат близо 100%, припомня БНТ.

В черешовите масиви на село Лиляч трудът на земеделците продължава, въпреки трудностите. Немалко усилия и немалко разходи коства на тях да запазят овощните си градини, докато, разбира се, те се надяват следващата година да бъде по-добра и скоро да получат и компенсациите, близо 6 месеца по-късно.

Ивайло Бориков, черешопроизводител: „След първите проверки имаше някакъв проблем със снимките, поне така казаха и бяха признати само 9 декара от 102 декара. Още 2 проверки ми се направиха след това и сега се надявам, че всичко ще бъде наред. Имаме уверението от министерството, че до края на седмицата ще получим пари, да видим какво ще стане. Трудно е това, че да ги запазите продължава. Да, това не зависи. Това са дълготрайни насаждения, така че не е като житото. Сееш го напролет, жънеш го наесен и до година пак отначало. Тук се грижиш с години, за да стигнеш до резултат, да почнеш да береш и след това не можеш да си позволиш да не ги гледаш, ако искаш да ги имаш.“

Друг овощар – Иван Стоянов – добави: „Ние не можем да покрием сега разходите. Не ни ли изплатят компенсациите сега за измръзването, ние оставаме фактически без пари.“

Овощарят Любомир Димитров също коментира ситуацията: „От 60 декара, близо 30 бяха признати. Направиха ми втора проверка, но комисията нищо не каза, само по медиите каквото е излязло, иначе официално нямаме нищо.“

От своя страна заместник-министърът на земеделието Георги Капитанов увери, че процедурите по разглеждането на заявленията и проверките вече са приключили:

„Което обещахме и което си поставихме за цел, за доизплащане на тези, които се нуждаеха от допълнителни проверки административни и на място – към момента на проверките са приключили. По-голямата част от заявленията и от тези проверки са разгледани, поетапно ги изпращаме на ДФЗ, като този бюджет, който е необходим за изплащането, да бъде гласувано от страна ДФЗ от управителният съвет и пристъпване към изплащане на субсидиите."


България
  • 1 Не мога да разбера

    6 2 Отговор
    Какво е виновна държавата за климатичните условия и поразената реколта?
    Ами застраховки имат ли?
    И аз искам обезщетение, че ми е гореща, сърцето ми хлопа и не се чувствам добре!

    09:22 29.09.2025

  • 2 Следващата година

    4 1 Отговор
    да си застраховат реколтата, а не да чакат неволята.
    15-20 лева за килограм череши - едва ли ще намерят много съчувстващи.

    09:23 29.09.2025

  • 3 Всички

    2 1 Отговор
    ...са на куп за водопада, нека поне един да се оправи

    09:24 29.09.2025

  • 4 Мануил

    1 0 Отговор
    Ще има да чакат до утре сутринта.Това не е аутобюс,та да го чакат.

    09:26 29.09.2025

  • 5 Баце

    1 0 Отговор
    Много са нетърпеливи. За череши се чака двойно повече отколкото за американски фърчила. Да смятат и ще видят кога ще ги компенсират.

    09:28 29.09.2025

  • 6 НА КУКОВО ЛЕТО КЕ ВИ ПЛАТЯТ

    0 0 Отговор
    ООО МНОГО ЩЕ ИМА ДА ЧАКАТ. НИЕ ЗЪРНАРИТЕ ОЩЕ ЧЕКАМЕ ПОМОЩИТЕ ДЕКА НИ ОБЕЩАХА ЗАРАДИ ВНОСА НА ОКРАИНСКИ ЖИТНИ ПРОДУКТИ. 2 ГОДИНИ МИНАХА И НИЩО! КЕ ПИЕТЕ ПО ЕДНА СТУДЕНА ВОДА АКО Е ИМА. И НЕЯ ВИ Е ОБЕЩАВАТ АМА НЕ ТЕЧЕ А ВЕЦОВЕТЕ НЕ СПИРАТ ИЗТОЧВАНЕТО. БОЙКО МИСЛИ САМО ЗА ЧЕКМЕДЖЕТО НЕ ЗА ВАС! ЖЕЛЯЗКОВ И ТОЙ КАО БОЙКО С ЧЕКМЕДЖЕ. ВЕКЕ СА СКАРАНИ ЗАРАДИ ПАРИ.

    09:36 29.09.2025

  • 7 Споко бе

    0 0 Отговор
    И аз чакам рентата от миналата година ...

    09:37 29.09.2025

  • 8 водите там отиват

    1 0 Отговор
    оране, копане и поливане . без пари да дадат взема кат търгаши много пари . като се сметнат и няколко пожара и после как няма вода . и седят и се правят на експерти . климата, сушата . а в гърция ходят . на море ходят . банките пълни . 90 милярда по сметките . още толкова в буркан банк .

    09:41 29.09.2025

  • 9 Пич

    0 1 Отговор
    Я ги зарежи бе !!! Продават черешите по 300 лева колкото !!! Да са се застраховали , държавата не им е длъжна !!! Аз като си овъртях скъпата кола в едни диреци на морето , ако нямах застраховка щях да се джобя , нямаше да стеня на държавата !!!

    09:42 29.09.2025

  • 10 Иванчо+Марийка

    0 1 Отговор
    Е, каква е тая ПАЗАРНА икономика пък чакат компенсации ? И аз искам компенсации че нямаше в кладенеца вода и не можах да изгледам добра реколта домати на село.

    09:44 29.09.2025

