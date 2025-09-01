Новини
България »
Боядисват стените в тръбата за Варна в тунел „Витиня“, ограничават движението

1 Септември, 2025 07:37, обновена 1 Септември, 2025 06:41 340 4

  • тунел витиня-
  • боядисване-
  • движение-
  • ам хемус-
  • гюешево-
  • апи

Променя се организацията на движение по пътя Гюешево – Кюстендил от 1 до 5 септември

Боядисват стените в тръбата за Варна в тунел „Витиня“, ограничават движението - 1
Снимка: АПИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От 22 ч. на 1 септември до 6 ч. на 2 септември ще се боядисват стените в тръбата за Варна на тунел „Витиня“ на автомагистрала "Хемус“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“, предаде dariknews.bg.

При изпълнение на дейностите ще бъде ограничено движението и пътуващите към Варна ще се пренасочват от 30-ти км на автомагистралата при пътна връзка „Витинска река“ по път I-1 София – Ботевград и път II-17 и ще продължават по магистралата при п. в. „Ботевград“.

Дейностите ще се извършват през нощта, когато трафикът е по-слаб и не се затруднява пътуването на гражданите.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Променя се организацията на движение по пътя I-6 Гюешево – Кюстендил за периода от 1 до 5 септември, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“, цитирани от БТА.

В участък от път I-6 ГКПП Гюешево – Кюстендил – Радомир, от км 0 до 42-ри км, от 8:00 ч. на 1 септември до 18:00 ч. на 5 септември движението поетапно ще се ограничава в една лента, заради полагане на пътна маркировка.

В същия период, но от 8:00 до 17:00 ч., в участъка от 25-и до 27-и км, между Кюстендил и Ябълково, ще бъде ограничено преминаването по изпреварващата лента в двете посоки, заради възстановяване на уличното осветление. Дейностите ще се изпълняват от Община Кюстендил съгласно сключеното споразумение между местната власт и АПИ за предприемане на съвместни мерки по възстановяването на осветлението в участъка.

Агенция „Пътна инфраструктура“ и Община Кюстендил предприеха съвместни мерки за повишаване на безопасността на движение по път I-6 Кюстендил - София в района на с. Ябълково, като според уговорка между две институции от АПИ ще възстановят и подменят стълбовете, а общината ще осигури свързването им с електроразпределителната мрежа. През март тази година в АПИ постави предпазната оградна мрежа с дължина около 3 км. в участъка. Причина за предприетите мерки е инцидент от края на миналата година между лек автомобил и коне, при който загина момиче на 18 години, а двама души бяха ранени.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    Преоблякъл се Илия/Витиня, погледнал се - пак в тия...

    06:51 01.09.2025

  • 2 Не разбрал

    1 0 Отговор
    какъв цвят ще е търбата ?

    06:54 01.09.2025

  • 3 Дедо ви...

    2 1 Отговор
    Боядисват направеното от Тато

    06:56 01.09.2025

  • 4 Пак

    0 0 Отговор
    прескъпа козметика , както и "санирането" .

    06:57 01.09.2025

