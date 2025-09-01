Боядисват стените в тръбата за Варна в тунел „Витиня“, ограничават движението

От 22 ч. на 1 септември до 6 ч. на 2 септември ще се боядисват стените в тръбата за Варна на тунел „Витиня“ на автомагистрала "Хемус“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“, предаде dariknews.bg.
При изпълнение на дейностите ще бъде ограничено движението и пътуващите към Варна ще се пренасочват от 30-ти км на автомагистралата при пътна връзка „Витинска река“ по път I-1 София – Ботевград и път II-17 и ще продължават по магистралата при п. в. „Ботевград“.
Дейностите ще се извършват през нощта, когато трафикът е по-слаб и не се затруднява пътуването на гражданите.
Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
Променя се организацията на движение по пътя I-6 Гюешево – Кюстендил за периода от 1 до 5 септември, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“, цитирани от БТА.
В участък от път I-6 ГКПП Гюешево – Кюстендил – Радомир, от км 0 до 42-ри км, от 8:00 ч. на 1 септември до 18:00 ч. на 5 септември движението поетапно ще се ограничава в една лента, заради полагане на пътна маркировка.
В същия период, но от 8:00 до 17:00 ч., в участъка от 25-и до 27-и км, между Кюстендил и Ябълково, ще бъде ограничено преминаването по изпреварващата лента в двете посоки, заради възстановяване на уличното осветление. Дейностите ще се изпълняват от Община Кюстендил съгласно сключеното споразумение между местната власт и АПИ за предприемане на съвместни мерки по възстановяването на осветлението в участъка.
Агенция „Пътна инфраструктура“ и Община Кюстендил предприеха съвместни мерки за повишаване на безопасността на движение по път I-6 Кюстендил - София в района на с. Ябълково, като според уговорка между две институции от АПИ ще възстановят и подменят стълбовете, а общината ще осигури свързването им с електроразпределителната мрежа. През март тази година в АПИ постави предпазната оградна мрежа с дължина около 3 км. в участъка. Причина за предприетите мерки е инцидент от края на миналата година между лек автомобил и коне, при който загина момиче на 18 години, а двама души бяха ранени.
