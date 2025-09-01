Новини
Месечна прогноза: Какво ще бъде времето през септември

1 Септември, 2025 08:06 1 640 2

  • време-
  • прогноза

Първата седмица на септември започва със слънце с временни увеличения на облаците, по-съществени над Северна България

Месечна прогноза: Какво ще бъде времето през септември
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Въпреки че септември маркира началото на метеорологичната есен, усещането за късно лято ще се запази в обозримия двуседмичен период. Ще е преобладаващо слънчево с минимални смущения. В много райони на страната ще остане сухо, с висок риск от пожари. Макар и сутрините да са прохладни, денем термометрите ще се колебаят в летни стойности, съобщи "Нова телевизия".

Първата седмица на септември започва със слънце с временни увеличения на облаците, по-съществени над Северна България, където в понеделник ще има кратки, незначителни превалявания. Очаква се хладен вятър с осезаеми пориви в Дунавската равнина. Дневните температури ще са в интервала от 27 до 32-33 градуса. Във вторник – приветливо, слънчево, следобед горещо с температури между 30 и 35 градуса.

В средата на седмицата ще нахлуе малко по-студен въздух. В сряда и четвъртък в Западна България ще има силни пулсации на северозападен вятър с условия за кратки, интензивни валежи с гръмотевици и риск от градушка. Над източната половина от страната обаче ще остане без валежи. Дневните стойности на термометрите леко ще се понижат, но без драстични аномалии.

До края на седмицата ще е слънчево, с временни увеличения на облаците. Ще подухва прохладен вятър. Потенциал за кратки летни валежи ще има в неделя, но на изолирани места в Източна България. Следобедните температури ще се движат между 28 и 33 градуса.

С подобни температури ще започне и седмицата преди първия учебен ден. Периодът ще е преобладаващо слънчев. В понеделник и вторник все пак по планините ще има условия за кратки летни валежи. Дневни температури – 28-33 градуса, като в хода на седмицата леко ще се повишат.

КРАЙ МОРЕТО

По Черноморието повечето от дните в първата половина на септември ще са слънчеви. Ранните прогнози допускат от 7 до 10 септември временни увеличения на облаците с възможни кратки и строго локални валежи. Дневните температури ще се колебаят около 30 градуса. В първите 2-3 дни на септември морето ще е относително спокойно, след това прогнозата е за по-динамично вълнение, особено по южните брегове.

СУША И РИСК ОТ ПОЖАРИ

Лятното безводие в много райони на страната ще продължи и през септември. Ранните прогнози за месеца изключват образуването на циклони с напоителен дъжд. Очакваните валежи са с локален характер, предимно в Западна България. В източната половина на страната незначителните смущения няма да компенсират липсата на влага.

Сравнително висок ще остане и рискът от разпалване на пожари. В районите без валеж засушаването е основен фактор. Добавяме и традиционното в тази част на годината приготвяне на зимнина с огън на открито. По полетата обичайно се извършва почистване на земеделски площи, което понякога е съпроводено с палене на суха растителна маса.

През целия месец се очаква средните температури да бъдат около и над нормата, която за по-голямата част от страната е между 17 и 20°, а за планините - между 3 и 10. Най-високите температури през септември ще бъдат между 31 и 36 градуса, а най-ниските - между 5 и 10, по-високи по Черноморието, а по високите полета на Западна България в отделни дни през втората половина на месеца - по-ниски.

Месечната сума на валежите ще бъде около и под нормата, която за равнините е между 40 и 60 л/кв.м, а за планинските и припланинските райони - от 60 до 80 л/кв.м.

До края на второто и през третото десетдневие изгледите са за сухо и спокойно време, с ниска облачност сутрин и много слънчеви часове през деня, както и с температури над климатичните норми.

Малко по-голяма вероятност за по-променливо време, с условия за валежи и температури по-близки до климатичните норми, има към 18-20 септември и 23-25 септември.

На 22 септември в 21 ч. и 19 мин. настъпва есенното равноденствие и започва астрономическата есен.


България
Оценка 4.2 от 6 гласа.
