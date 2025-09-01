Пожарникари, доброволци и горски гасят в Рила

Трети ден продължават опитите за потушаване на големия горски пожар над село Горно Осеново.

Огънят е на територията на Национален парк „Рила“. Днес над 65 души - служители на Национален парк „Рила“, пожарникари, горски и военни продължават борбата със стихията в района на местността „Белите камъни“.

„Теренът е изключително труднодостъпен – със стръмни наклони над 70% и височина до 2200 метра. Липсата на вода на място затруднява работата. Дъждът помогна, но не беше достатъчен за пълното овладяване на огнищата“, обясни пред бТВ гл. инспектор Юлиян Петров от пожарната в Благоевград.

За днешния ден не се предвижда използването на летателна техника. Работи се основно с моторни резачки и ръчни инструменти.

Днес гасенето е съсредоточено в участъци с горящи сухи дървета, храсти и клони. В субалпийския пояс, в посока върховете Капатник и Скачковец, сухата трева е изгасена.

Екипите са разпределени на две основни групи, по периферията, за да не се допуска разпространението на огъня.

В последните дни пожарникарите са реагирали на над 20 произшествия в Югозападна България. Локализирани са и пожарите край селата Вълково, Игралище и в района на Струмяни.

„Над село Игралище в момента има 30 души на терен. Пожарът е овладян, но продължават обходите. Там теренът също е труден, но достъпът е по-лесен, благодарение на наличен път, което позволява използването на техника и вода“, допълни гл. инспектор Петров.