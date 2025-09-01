Новини
Пожарникари, доброволци и горски гасят в Рила

Пожарникари, доброволци и горски гасят в Рила

1 Септември, 2025 10:27 383 5

Трети ден продължават опитите за потушаване на големия горски пожар над село Горно Осеново

Пожарникари, доброволци и горски гасят в Рила - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трети ден продължават опитите за потушаване на големия горски пожар над село Горно Осеново.

Огънят е на територията на Национален парк „Рила“. Днес над 65 души - служители на Национален парк „Рила“, пожарникари, горски и военни продължават борбата със стихията в района на местността „Белите камъни“.

„Теренът е изключително труднодостъпен – със стръмни наклони над 70% и височина до 2200 метра. Липсата на вода на място затруднява работата. Дъждът помогна, но не беше достатъчен за пълното овладяване на огнищата“, обясни пред бТВ гл. инспектор Юлиян Петров от пожарната в Благоевград.

За днешния ден не се предвижда използването на летателна техника. Работи се основно с моторни резачки и ръчни инструменти.

Днес гасенето е съсредоточено в участъци с горящи сухи дървета, храсти и клони. В субалпийския пояс, в посока върховете Капатник и Скачковец, сухата трева е изгасена.

Екипите са разпределени на две основни групи, по периферията, за да не се допуска разпространението на огъня.

В последните дни пожарникарите са реагирали на над 20 произшествия в Югозападна България. Локализирани са и пожарите край селата Вълково, Игралище и в района на Струмяни.

„Над село Игралище в момента има 30 души на терен. Пожарът е овладян, но продължават обходите. Там теренът също е труден, но достъпът е по-лесен, благодарение на наличен път, което позволява използването на техника и вода“, допълни гл. инспектор Петров.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Е тъй дее

    1 0 Отговор
    Пожарникари, доброволци и горски гасят в Рила но недоразумението Митов обикаля телевизиите и глупости дрънка по всевъзможни теми

    10:38 01.09.2025

  • 3 браво на пожарникарите

    0 0 Отговор
    ще хванат ли пиромана . може да е болен . явно се увеличават пожарите . но и пожарните коли и доброволните също се утроиха . 90 те бяха доста, но стара техника . 2000 та ги понамалиха щот нямаше пожари . 2024 г ги удвоиха . вдигнаха им заплатите . добри са . другата година ще е същото . пак ще гасят .

    10:42 01.09.2025

  • 4 Гори, всичко ще изгори

    1 0 Отговор
    Щото сте грешници и търпите атлантиците. Господ ще ви накаже. И вода няма да има щото сте грешници. И барут ще гърми скоро

    10:49 01.09.2025

  • 5 Всичко е под контрол

    0 0 Отговор
    Пожарите са локализирани. Молебен за дъжд правят пожарникарите. Всичко ще изгори ... поне крави няма там

    10:51 01.09.2025

