Принудиха туристи да слязат от Седемте рилски езера заради бурен вятър

4 Януари, 2026 09:19 920 6

Седалковият лифт не работи при вятър над 15 м в секунда и вероятно ще бъде пуснат в понеделни

Десетки туристи, посетили за празниците Седемте рилски езера, бяха принудени да слязат заради бурен вятър със скорост до 140-150 м в секунда, съобщиха планинските спасители от отряда в Дупница.

Седалковият лифт не работи при вятър над 15 м в секунда и вероятно ще бъде пуснат в понеделник.

Две-три групи отседнали на хижа "Иван Вазов", но след влошаване на времето слезли от планината. Прогнозите са за лошо време и в неделния ден по циркуса. Във високата част на планината е навалял към 80 см сняг, а в по-долната част снежната покривка е 5-10 сантиметра и въобще не е удобна за ски.

Още в първия ден на новата 2026 г. на Седемте рилски езера не минало без инцидент - неподходящо облечена 32-годишна чехкиня измръзнала.

След акция, продължила няколко часа, жената е свалена вечерта на 1 януари, а на следваща сутрин с медицински хеликоптер е закарана в столична болница, разказа спасителят от отряда в Дупница Божидар Джокин, предава БНР:

"Това беше една близо 30-часова акция. Още вчера чехкинята беше взета с хеликоптера. Обикновено ги транспортират в болница "Св. Анна" в София. Поели са я медицински екипи. Не знаем какво е състоянието ѝ, но имаше много тежки измръзвания на пръстите на краката. Дано се възстанови".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 балчо теслата

    8 1 Отговор
    като ви казвам че, има много луди в бг. вие не вярвате................

    09:23 04.01.2026

  • 2 глоги

    1 0 Отговор
    ...и вероятно ще бъде пуснат в понеделниК.

    09:30 04.01.2026

  • 3 лют пипер

    1 0 Отговор
    Добре е,че не са ги принудили да слязат от Осемте рилски езера заради бурен вятър.

    09:37 04.01.2026

  • 4 оня

    7 0 Отговор
    Журналиста-оправете си мерната система, 140-150 м/сек. е равно на 504-540 км/час.Такъв вятър ще отнесе и сградите.

    09:42 04.01.2026

  • 5 летец-пилот

    2 0 Отговор
    С вятър ,със скорост до 140-150 метра в секунда,ще летя във въздуха,като птичка-а-а-а! И изтребител няма да ми трябва.Вррррррр! Само ще си взема шлема и очилата.

    09:46 04.01.2026

  • 6 Сзо

    3 0 Отговор
    Какво значи "бяха принудени да слязат". Просто са ги евакуирали. Така се прави. А иначе какво? Трябва да чакаме някой да закъса и пак да викаме хеликоптера? Превенция.

    10:40 04.01.2026

