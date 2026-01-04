Принудиха туристи да слязат от Седемте рилски езера заради бурен вятър

Десетки туристи, посетили за празниците Седемте рилски езера, бяха принудени да слязат заради бурен вятър със скорост до 140-150 м в секунда, съобщиха планинските спасители от отряда в Дупница.

Седалковият лифт не работи при вятър над 15 м в секунда и вероятно ще бъде пуснат в понеделник.

Две-три групи отседнали на хижа "Иван Вазов", но след влошаване на времето слезли от планината. Прогнозите са за лошо време и в неделния ден по циркуса. Във високата част на планината е навалял към 80 см сняг, а в по-долната част снежната покривка е 5-10 сантиметра и въобще не е удобна за ски.

Още в първия ден на новата 2026 г. на Седемте рилски езера не минало без инцидент - неподходящо облечена 32-годишна чехкиня измръзнала.

След акция, продължила няколко часа, жената е свалена вечерта на 1 януари, а на следваща сутрин с медицински хеликоптер е закарана в столична болница, разказа спасителят от отряда в Дупница Божидар Джокин, предава БНР:

"Това беше една близо 30-часова акция. Още вчера чехкинята беше взета с хеликоптера. Обикновено ги транспортират в болница "Св. Анна" в София. Поели са я медицински екипи. Не знаем какво е състоянието ѝ, но имаше много тежки измръзвания на пръстите на краката. Дано се възстанови".