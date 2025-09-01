Новини
Елизабет Тодорова: Паркоместата в "Младост" – мираж! Докога ще търпим?
  Тема: Войната на пътя

Елизабет Тодорова: Паркоместата в "Младост" – мираж! Докога ще търпим?

1 Септември, 2025 12:08

Колите си стоят, местата са блокирани, а ние се чудим къде да паркираме след работа

Елизабет Тодорова: Паркоместата в "Младост" – мираж! Докога ще търпим? - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Паркоместата в "Младост" – мираж!

Всеки ден едно и също – обикаляш с колата из квартала и търсиш паркомясто, а то няма!

Това обобщи във "Фейсбук" Елизабет Тодорова.

И не стига, че сме хиляди хора с коли, ами половината места са заети от изоставени автомобили, които от години не са мърдали. Няма преглед, няма застраховка, няма движение – само прах, трева и ръжда.

Елизабет Тодорова: Паркоместата в
Снимка: Фейсбук

Общината лепи бележки и предупреждава, че ще ги вдигат… ама години наред НИЩО не се случва. Колите си стоят, местата са блокирани, а ние се чудим къде да паркираме след работа.

Елизабет Тодорова: Паркоместата в
Снимка: Фейсбук

Време е тези “паметници” по паркингите да бъдат премахнати и да се освободи място за хората, които наистина ползват автомобилите си!

Докога ще търпим?


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 19 Отговор
    Време е по 1 автомобил на домакинство за по 15 мин на седмица и останалите по рейсовете като през Социализъма.

    12:09 01.09.2025

  • 2 Софийски

    8 3 Отговор
    Време е за подземни паркинги

    Коментиран от #5, #6, #7

    12:11 01.09.2025

  • 3 Сичкото селяк

    10 0 Отговор
    в Софето!

    12:13 01.09.2025

  • 4 🌈🌈🌈

    5 6 Отговор
    Това са автомобили паметници на русофили/копейки 😁

    12:15 01.09.2025

  • 5 Гост

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Софийски":

    Защо подземни да пропадне пътя, като с Метрото ли ? В САЩ строят надземни паркинги.

    12:16 01.09.2025

  • 6 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Софийски":

    Подземните паркинги са скъпи и може да се открадне малко от тях без да прави толкова голямо впечатление. В България се строят само надземни панелни гаражи на няколко етажа, където се краде най-много.

    12:18 01.09.2025

  • 7 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Софийски":

    ВРЕМЕ Е ДА ОДИТЕ НА СЕЛО МА ПР0СТАКЕСО ..НАЛИ ИСКАТЕ МУТРАТА БОРИСОВ ОДИ МУ СЕ ЖАЛВАЙ

    12:23 01.09.2025

  • 8 Тази госпожа

    1 3 Отговор
    да си купи гараж и няма да обикаля, но може и да има гараж и да го е дала под наем!!

    12:25 01.09.2025

  • 9 Оз. Ген.Румянцев

    1 0 Отговор
    Има метро

    12:26 01.09.2025

  • 10 "О времена, о нрави"

    1 2 Отговор
    С "бананите" дойдоха и колите...
    При соца нямаше банани, ама нямаше и коли...
    Или който имаше я раздвижваше пред блока, за да я измие и да се изфука с Москвето.... Па легнеше от долу гайки да завива...

    12:27 01.09.2025

  • 11 бмв

    3 0 Отговор
    дъртите раждавели без преглед и застраховка на МОРГАТА

    12:30 01.09.2025

  • 12 100 подскока за едно Клио

    3 0 Отговор
    А бе дрогарко, не се ли сещаш, че като махнат Клио-то ти няма да паркираш там и ще продължаваш да обикаляш? Купи си гараж, вкарай една електричка да се зарежда и хем ще пътуваш евтино, хем ще паркираш без пари навсякъде, където е разрешено паркирането. Ама си нямала пари? Вкарай си енергията в нещо полезно и ще имаш пари. Със скачане във Фейсбук не става. Исторически доказано.

    12:33 01.09.2025

  • 13 Ваклин

    1 0 Отговор
    В голяма част от Младост блоковете са на 2 метра има няма отстояние.Проблема Ганя обаче видя в трошките на старците,а не в бруталното презастрояване.Ганя възхвалява строителите,защото имитират мутрите от 90-те.

    12:34 01.09.2025

  • 14 Пейо от Волуяк

    0 0 Отговор
    Паркирам си у дворо и ми не е зор за Младост.

    12:36 01.09.2025

  • 15 Даа!

    0 0 Отговор
    София не е хармоника ,госпожо! Не оправдавам местната администрация,още повече- Столична община.Но не става,за всеки каскет- кола.Която задължително да паркира пред блока.Точно ние" столичанъете" сами създаваме този хаос.На домакинство минимум по една кола А огромна част са " горди собственици" на два,дори три евродъргела.Е,как да се получи? Само личните автомобили вече гонят 850 хиляди! Отделно приходящите на работа.Затова има ГТ..Не да ми обикаляш половин квартал за да паркираш близо до работата.Д,ва и сиромашкото- невидело! Ако не е зад волана, го тресе треска!

    12:38 01.09.2025

