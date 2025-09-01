Елизабет Тодорова: Паркоместата в "Младост" – мираж! Докога ще търпим?

Паркоместата в "Младост" – мираж!
Всеки ден едно и също – обикаляш с колата из квартала и търсиш паркомясто, а то няма!
Това обобщи във "Фейсбук" Елизабет Тодорова.
И не стига, че сме хиляди хора с коли, ами половината места са заети от изоставени автомобили, които от години не са мърдали. Няма преглед, няма застраховка, няма движение – само прах, трева и ръжда.
Общината лепи бележки и предупреждава, че ще ги вдигат… ама години наред НИЩО не се случва. Колите си стоят, местата са блокирани, а ние се чудим къде да паркираме след работа.
Време е тези “паметници” по паркингите да бъдат премахнати и да се освободи място за хората, които наистина ползват автомобилите си!
Докога ще търпим?
До коментар #2 от "Софийски":Защо подземни да пропадне пътя, като с Метрото ли ? В САЩ строят надземни паркинги.
До коментар #2 от "Софийски":Подземните паркинги са скъпи и може да се открадне малко от тях без да прави толкова голямо впечатление. В България се строят само надземни панелни гаражи на няколко етажа, където се краде най-много.
До коментар #2 от "Софийски":ВРЕМЕ Е ДА ОДИТЕ НА СЕЛО МА ПР0СТАКЕСО ..НАЛИ ИСКАТЕ МУТРАТА БОРИСОВ ОДИ МУ СЕ ЖАЛВАЙ
При соца нямаше банани, ама нямаше и коли...
Или който имаше я раздвижваше пред блока, за да я измие и да се изфука с Москвето.... Па легнеше от долу гайки да завива...
