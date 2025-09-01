Елизабет Тодорова: Паркоместата в "Младост" – мираж! Докога ще търпим?

Паркоместата в "Младост" – мираж!

Всеки ден едно и също – обикаляш с колата из квартала и търсиш паркомясто, а то няма!

Това обобщи във "Фейсбук" Елизабет Тодорова.

И не стига, че сме хиляди хора с коли, ами половината места са заети от изоставени автомобили, които от години не са мърдали. Няма преглед, няма застраховка, няма движение – само прах, трева и ръжда.

Снимка: Фейсбук

Общината лепи бележки и предупреждава, че ще ги вдигат… ама години наред НИЩО не се случва. Колите си стоят, местата са блокирани, а ние се чудим къде да паркираме след работа.

Снимка: Фейсбук

Време е тези “паметници” по паркингите да бъдат премахнати и да се освободи място за хората, които наистина ползват автомобилите си!

Докога ще търпим?