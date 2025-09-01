Доц. Иво Инджов: Президентът в момента има уникалния шанс да оглави някаква политическа алтернатива

Очаквам гореща политическа есен. Такава прогноза направи пред БНР политологът доц. Иво Инджов.
"Кулминацията ѝ може да се случи след Нова година. Политическото напрежение ще се покачва.
Протестната енергия започва да се пробужда. Има поне две обществени сфери, в които протестите имат потенциал да растат. На първо място това са тези срещу корупцията и завладяната държава. Другата е социалното недоволство от битовите проблеми и комуналните услуги. Това поддържа напрежение в публичното пространство".
Той вижда потенциал за покачване на напрежението и заради растящите цени.
"Ако продължи спекулативният ръст на цените, който се прави във връзка с очакваното въвеждане на еврото от първи януари".
Властта е под обсада, обобщи политологът.
"Протестният фактор може да доведе до силен уличен натиск и предсрочни избори през първата половина на следващата година. Дори най-големите протести не могат директно да се свалят едно правителство, но могат да доведат до отслабването на управленската конфигурация".
Инджов посочи, че факторът, който може да разклати управлението отвътре, е поведението на Делян Пеевски.
"Устройва го тази конфигурация, но в един момент може да реши, че иска да има повече влияние и да тласне страната към предсрочни избори".
Борисов си възвърна самочувствието и отново е водеща фигура, отбеляза още политологът.
Инджов коментира и състоянието на опозицията.
"Тя е в слаба кондиция. ПП и ДБ успяха в известна степен да мобилизират своето ядро на протестите в подкрепа на варненския кмет. Те имат шанс за промяна на сегашното статукво, ако се вдигне силна протестна вълна.
Има и националистическа, проруска опозиция в лицето на "Възраждане", "Величие" и МЕЧ, която може би ще се опита да взаимодейства с ПП-ДБ във вота им на недоверие, но опозицията у нас трудно може да се обедини".
Президентът в момента има уникалния шанс да оглави някаква политическа алтернатива, обясни още Инджов.
"Но не смея да прогнозирам дали ще слезе на политическия терен. Той дава ясни сигнали, че е готов да играе на два фронта. Единият е борбата с корупцията и завладяната държава. Другият е умереният национализъм и популизъм.
Предсрочни избори до половин година ще облагодетелстват Радев и ще дадат много силен старт на президентска кандидатура, която се свързва с него.
16:56 01.09.2025
