Доц. Иво Инджов: Президентът в момента има уникалния шанс да оглави някаква политическа алтернатива

1 Септември, 2025 16:53 617 18

Доц. Иво Инджов: Президентът в момента има уникалния шанс да оглави някаква политическа алтернатива - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Очаквам гореща политическа есен. Такава прогноза направи пред БНР политологът доц. Иво Инджов.

"Кулминацията ѝ може да се случи след Нова година. Политическото напрежение ще се покачва.

Протестната енергия започва да се пробужда. Има поне две обществени сфери, в които протестите имат потенциал да растат. На първо място това са тези срещу корупцията и завладяната държава. Другата е социалното недоволство от битовите проблеми и комуналните услуги. Това поддържа напрежение в публичното пространство".

Той вижда потенциал за покачване на напрежението и заради растящите цени.

"Ако продължи спекулативният ръст на цените, който се прави във връзка с очакваното въвеждане на еврото от първи януари".

Властта е под обсада, обобщи политологът.

"Протестният фактор може да доведе до силен уличен натиск и предсрочни избори през първата половина на следващата година. Дори най-големите протести не могат директно да се свалят едно правителство, но могат да доведат до отслабването на управленската конфигурация".

Инджов посочи, че факторът, който може да разклати управлението отвътре, е поведението на Делян Пеевски.

"Устройва го тази конфигурация, но в един момент може да реши, че иска да има повече влияние и да тласне страната към предсрочни избори".
Борисов си възвърна самочувствието и отново е водеща фигура, отбеляза още политологът.

Инджов коментира и състоянието на опозицията.

"Тя е в слаба кондиция. ПП и ДБ успяха в известна степен да мобилизират своето ядро на протестите в подкрепа на варненския кмет. Те имат шанс за промяна на сегашното статукво, ако се вдигне силна протестна вълна.

Има и националистическа, проруска опозиция в лицето на "Възраждане", "Величие" и МЕЧ, която може би ще се опита да взаимодейства с ПП-ДБ във вота им на недоверие, но опозицията у нас трудно може да се обедини".

Президентът в момента има уникалния шанс да оглави някаква политическа алтернатива, обясни още Инджов.

"Но не смея да прогнозирам дали ще слезе на политическия терен. Той дава ясни сигнали, че е готов да играе на два фронта. Единият е борбата с корупцията и завладяната държава. Другият е умереният национализъм и популизъм.

Предсрочни избори до половин година ще облагодетелстват Радев и ще дадат много силен старт на президентска кандидатура, която се свързва с него.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 5 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев

    7 10 Отговор
    Ще удари всички в земята!

    Коментиран от #9

    16:56 01.09.2025

  • 2 истината

    7 5 Отговор
    Този руски шпионин трябва да отива в затвора не да прави проекти , разследване за държавна измама и затвор за него и леката му жена за машинациинте в армията.

    16:56 01.09.2025

  • 3 Президента има още мандат

    4 5 Отговор
    после е желателно да се включи партийно в битката с мафията от крадци и шарлатани.

    17:00 01.09.2025

  • 4 митко-$€ кр€ та рка

    3 1 Отговор
    ни€ $ р€зид€нтът другарят П€Д€рад€Ф щ€ направим Политич€$ка Партия " II-ри Ф€вруари"- Ц€нтър Отзад!
    Ура другари!
    Ураааа, Бързо М у ш ни ми го в Г . з а!

    17:19 01.09.2025

  • 5 Памелия Нинова

    3 0 Отговор
    -Тази годинаще има много боровинки- казала мечката.
    -Защото много ми се ядат боровинки.

    17:20 01.09.2025

  • 6 Майна

    5 2 Отговор
    Този ми е градски..
    Откакто се васинира хептен се евролиберализира..
    Иво, как може да пледираш за този , който доведе Райнметал ( Блак Рок) в България и я унищожава с тези заеми
    Говоря за Радев.
    Хубаво е на хранилката на " лондонсити" , а?

    17:23 01.09.2025

  • 7 ГОСТ

    4 3 Отговор
    Тате, ние CигAни ли сме?
    - Да, тате, CигAни сме!
    - Ама тате, тате, ама от долните
    CигAни ли сме - дето крадат, не
    работят ...?
    - Да, тате, точно от тези! - Е добре де, тате, ама съвсем
    долни ли - от тия дето са мръсни,
    гнусни и бъркат по кофите?
    - Да, бе тате, от тия -
    съвсем долни CигAни сме!
    - А от партията на зеления чорап ли сме, тате ? - Ееееее, тате, чак такива CигAни
    не сме!!!!

    Коментиран от #10, #16

    17:23 01.09.2025

  • 8 първо място

    2 5 Отговор
    Най-голямата протестна енергия е срещу въвличането на страната ни във войни!! Ако Радев я нацели ще отвее всички останали като ветърна мелница - комари--

    17:24 01.09.2025

  • 9 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Радев":

    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!

    17:24 01.09.2025

  • 10 ОСТАВКА ЗА мунчо БОгаТАША!

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "ГОСТ":

    Б€З$РАМНИКЪТ Mr. К € Ш, ДЕТО НИ НАБУТА $ ШАРЛАТАНИТ€ ПП(Промяна на Пола) , А ПО$Л€ $
    "договора" $ "Б О Т А Ш" ОТНОВО ИМА Н А Г Л О $ТА ДА $€ ПРАВИ НА НАРОДЕН $ПА$ИТ€Л!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!
    80г. К А Р М А З Ъ ф а т м а ц и- Г л у п а ц и СТИГАТ СТИГАТ!

    17:25 01.09.2025

  • 11 уникалния

    2 2 Отговор
    Шанс отдавна се отече в канала.Хората не са глухи,слепи и още по-малко наивни.Разбраха кой каква игра води и чий интерес обслужва. Фетиш пълен е това,че е някакъв спасител и ще се обърне срещу сегашните.Тази непочтена игра ги остройва.Има лапачка за всеки от "високите етажи".

    17:28 01.09.2025

  • 12 хъхъ

    3 1 Отговор
    Нищо не може да оглави Румен НАТО-то.

    17:35 01.09.2025

  • 13 ПАК КРИВА ТИКВА

    2 0 Отговор
    Ни обяснява от снимката. Няма ли някой с нормална глава.

    17:35 01.09.2025

  • 14 Цървул

    2 0 Отговор
    Някаква политическа алтернатива върви с някакви политици . Онези някаквите вече ги видяхме за какво са дошли . Така че , не виждам да се направи някакъв такъв проект изобщо . Това ще е харчене на някакъв ресурс напразно.

    17:41 01.09.2025

  • 15 Възpожденец 🇧🇬

    2 1 Отговор
    "националистическа" и "проруска" са несъвместими понятия. Ако е "проруска" означава, че са външна вредна за България формация, която би следвало да се преследва от службите, а не както сега ГЕРБ пазят имунитетите на тези национални предатели.

    17:42 01.09.2025

  • 16 Кажи честно ... 🤣

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "ГОСТ":

    И така става, но оригинала е за kaтyна на костя от Максуда .

    17:44 01.09.2025

  • 17 Промяна

    0 1 Отговор
    Хахахахахахаха Радев хахахаха какво ще оглави хахахахаха

    17:44 01.09.2025

  • 18 Много искам

    0 0 Отговор
    Радню да се пусне по политическиата стъргалка, за да се видят колко са кремълските подлоги в България.

    Я имат 20 % , я не!

    Инак, Радню отдавна работи за собствен проект и иска да го оглави. Но напоследък му секна мерака!

    17:46 01.09.2025

